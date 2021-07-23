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23 июля, пятница | Последнее обновление — 18:37 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: ЕСПЧ зарегистрировал жалобу России против Украины
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Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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ЕСПЧ зарегистрировал жалобу России против Украины
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Европейский суд по правам человека зарегистрировал первую межгосударственную жалобу России против Украины, сообщили в коммюнике суда.
«Двадцать второго июля правительство Российской Федерации подало межгосударственную жалобу против Украины на основании статьи 33 (межгосударственные дела) Европейской конвенции о правах человека. Это первая межгосударственная жалоба, инициированная Россией. Эта жалоба была зарегистрирована под номером 36958/21», – сказано в заявлении, передает РИА «Новости».
В ведомстве уточнили, что в рамках этой жалобы правительство России в срочном порядке потребовало в соответствии со статей 39 регламента суда (обеспечительные меры), чтобы ЕСПЧ призвал правительство Украины «прекратить ограничения прав русскоязычных людей, в частности, того, что касается доступа к их родному языку в школе, в средствах массовой информации и в интернете», а также и «предписать властям Украины прекратить блокаду Северо-Крымского канала».
Однако суд решил отклонить этот запрос России о применении обеспечительных мер «из-за отсутствия реального риска нанесения непоправимого ущерба основному праву, вытекающему из Европейской конвенции о правах человека».
Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в связи с подачей Генпрокуратурой России жалобы в Европейский суд по правам человека против Украины призвала ЕСПЧ заняться своими прямыми обязанностями.
Украина озвучила условия согласия на достройку «Северного потока – 2»
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Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина озвучила, на каких условиях Киев согласится на достройку газопровода «Северный поток – 2».
«В первую очередь это пакет энергетических решений. Это гарантия сохранения транзита и продолжение контрактных отношений в рамках трехстороннего контракта», – заявила вице-премьер, передает РИА «Новости».
Также, по ее утверждению, Киев должен получить «гарантии, а не договоренности», касающиеся «территориальной целостности и суверенитета». «А также выполнение обязательств ЕС по интеграции рынков газа и электроэнергии в соответствии с соглашением об ассоциации с Евросоюзом», – добавила Стефанишина.
Как отметила вице-премьер, запрос в Еврокомиссию по вопросу компенсаций был направлен Киевом более семи месяцев назад. «К сожалению, до сих пор ответа нет. Я надеюсь, что такие обстоятельства станут хорошим основанием, чтобы ЕС подумал над этим предложением», – заключила она.
Накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России.
Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что фраза «без меня меня женили» отражает намерение Германии использовать свое влияние для продления на десять лет транзита газа из России через Украину.
Китайцы о сделке по «Северному потоку – 2»: Украина может только смотреть на себя и плакать
Читатели китайского портала «Гуаньча», комментируя сделку США и Германии по «Северному потоку – 2», пришли к выводу, что теперь Украина «не имеет никакой пользы и полностью брошена».
«Больше всех проиграла Украина – не надо было виснуть на ноге США», – отметил один из читателей, передает РИА «Новости».
«Украина всегда полагалась на деньги за транзит, которые она снимала с России, и на это она жила и неплохо зарабатывала. Так еще все время хотела шантажировать этим Россию, вынуждая ее напрягаться. А теперь плачется и возмущается. Вот уж сброд так сброд», – выразил мнение другой пользователь.
«Америка обрела лицо, Германия получила страховку, а Украина может только смотреть на себя в зеркало и плакать», – сыронизировал еще один комментатор.
«Украина наконец-то не имеет никакой пользы и полностью брошена», – подытожили читатели.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, сделку, заключенную между Вашингтоном и Берлином по газопроводу «Северный поток – 2», раскритиковали, кажется, везде, кроме Германии: в Москве, в Киеве, в Варшаве и даже в Конгрессе США, окрестив соглашение «геополитической победой» России. У всех при этом разные мотивы, но в конечном итоге Москва может считать себя в выигрыше, а позиции Байдена на родине и на Украине теперь проверят на прочность.
Миллер заявил о готовности увеличить транзит газа через Украину
Транзитные обязательства могут быть увеличены выше текущих в случае новых закупок газа с транзитом через Украину, заявил глава правления Газпрома Алексей Миллер.
«Вопросы новых объемов закупок газа из России для транзита через территорию Украины должны решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам. Для объемов новых закупок российского газа по украинскому маршруту суммарно выше текущих транзитных обязательств Газпром готов даже увеличить объемы транзита через Украину», – цитирует РИА «Новости» Миллера.
«Считаем участие немецких партнеров в такой работе полностью обоснованным, учитывая уже обозначенные планы по декарбонизации экономики ЕС», – добавил он.
По словам Миллера, Газпром готов к продолжению транзита газа через Украину, в том числе и после 2024 года, исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы.
Кто больше всех выиграл от сделки Германии и США по «Северному потоку-2»?
Ранее МИД назвал условие транзита газа через Украину.
Накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России.
Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России.
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Погребинский: Украина ничего не получила за поражение в войне против «Северного потока – 2»
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«Заявления Кулебы и Стефанишиной показывают, что Киев ничего не получил из обещанных ему компенсаций», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Михаил Погребинский, комментируя озвученные властями Украины условия, при выполнении которых Киев согласится на достройку газопровода «Северный поток – 2».
«И глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, и вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина явно дают понять, что Украина ничего не получила из обещанных компенсаций. Их заявления демонстрируют высокую степень неудовлетворенности от того, что Украина проиграла войну за остановку «Северного потока – 2», – отметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
Эксперт напомнил о том, что «Кулеба с польским МИД заявили о планах пытаться зарубить проект газопровода на последних этапах». «Но вряд ли они всерьез в это верят. Думаю, они понимают, что это нереально», – добавил собеседник.
Говоря о возможности создании трехстороннего газотранспортного консорциума с Россией при участии ЕС, Погребинский отметил, что «в данный момент это маловероятно, но то, что сама идея прозвучала – это позитивно».
«Чтобы возврат к этой идее стал возможен, нужен прорыв в переговорах по урегулированию конфликта на востоке Украины. В сегодняшнем статусе отношений между Киевом и Москвой, когда Украина называет Россию «агрессором», трудно представить переговоры о создании консорциума», – считает политолог.
Напомним, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина озвучила, на каких условиях Киев согласится на достройку газопровода «Северный поток – 2».
«В первую очередь это пакет энергетических решений. Это гарантия сохранения транзита и продолжение контрактных отношений в рамках трехстороннего контракта», – заявила вице-премьер.
Также, по ее утверждению, Киев должен получить «гарантии, а не договоренности», касающиеся «территориальной целостности и суверенитета». «А также выполнение обязательств ЕС по интеграции рынков газа и электроэнергии в соответствии с соглашением об ассоциации с Евросоюзом», – добавила Стефанишина.
В то же время глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что соглашение США и Германии по «Северному потоку – 2» не остановит Киев в борьбе против российского газопровода, «игра не завершилась», далее последует «еще два тайма и серия пенальти».
Кулеба выразил уверенность, что германо-американское соглашение – это еще «не конец истории». По его словам, у Киева есть много вопросов к западным партнерам по поводу имплементации этого договора.
Глава политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук выразил мнение, что «украинская власть вместо бессмысленно агрессивных заявлений о «Северном потоке – 2» должна сосредоточиться на создании трехстороннего газотранспортного консорциума с Россией при участии ЕС».
«Совместное заявление США и Германии по «Северному потоку – 2» стало холодным душем для украинской власти и приговором ее недальновидной и русофобской политике. Этот абсолютный стратегический проигрыш Украины – следствие непродуманного и даже дилетантского подхода официального Киева к построению международных экономических отношений», – сказал Медведчук.
По его мнению, Киеву для защиты своих интересов «стоило реализовать давно разработанный проект трехстороннего газотранспортного консорциума при участии ЕС как потребителя российского газа и России как его поставщика и гаранта заполненности украинской ГТС голубым топливом».
Напомним, что заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России.
Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что фраза «без меня меня женили» отражает намерение Германии использовать свое влияние для продления на десять лет транзита газа из России через Украину.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала об условиях Украины на согласие с достройкой «Северного потока – 2».
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Украина пообещала «серию пенальти» в игре за «Северный поток – 2»
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что соглашение США и Германии по «Северному потоку – 2» не остановит Киев в борьбе против российского газопровода, «игра не завершилась», далее последует «еще два тайма и серия пенальти».
«Игра не завершилась, она была переведена в овертайм. У нас есть еще два тайма и серия пенальти, для того, чтобы максимально защитить Украину», – приводит слова министра РИА «Новости».
Кулеба выразил уверенность, что германо-американское соглашение – это еще «не конец истории». По его словам, у Киева есть много вопросов к западным партнерам по поводу имплементации этого договора.
Ранее Кулеба заявил, что сделка США и Германии о по газопроводу «Северный поток – 2» не удовлетворила Киев, так как не решает вопрос безопасности Украины. Глава правления «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко выразил опасение, что Россия прекратит транзит газа через украинскую территорию после 2024 года. Украина и Польши договорились о продолжении противодействия проекту с целью помешать запуску газопровода.
Кто больше всех выиграл от сделки Германии и США по «Северному потоку-2»?
Накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Среди прочего Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины.
Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готова поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России.
В Госдепе США заявили, что договоренности с Германией по «Северному потоку – 2» не означают отказа США от санкций против участников проекта, Соединенные Штаты готовы вводить санкции против России, если Москва, по мнению Вашингтона, использует энергетику в качестве геополитического оружия в Европе. В США признали, что при выработке соглашения с Германией по газопроводу тесно консультировались с Украиной и Польшей.
Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Он подчеркнул, что «любая угроза санкций не может быть приемлема». Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России.
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Танк из бригады имени Мазепы случайно обстрелял украинское село
Прокуратура Николаевской области возбудила уголовное дело после обстрела танком села в ходе учений Cossack Mace 2021 («Казацкая булава – 2021»).
«В ходе стрельб, которые выполняли военнослужащие 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы из танков Т-64, зафиксированы снаряды, которые разорвались недалеко от населенного пункта и на территории частного домохозяйства», – говорится в сообщении, передает ТАСС.
В результате инцидента никто не пострадал. «По факту халатного отношения к военной службе во время учений начато уголовное производство по ч. 3 ст. 425 УК Украины. Назначена проверка, в ходе которой виновные будут установлены и привлечены к ответственности», – подчеркнули в пресс-службе.
В июне истребитель МиГ-29 ВВС Польши во время учений по ошибке обстрелял летевший с ним в паре такой же самолет.
Пушков оценил угрозы Киева о «пенальти» по «Северному потоку – 2»
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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывания главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о «серии пенальти» в игре за «Северный поток – 2».
«Кулеба намерен сражаться с «Северным потоком – 2» в «овертайме и с помощью серии пенальти». Видно, не понял, что борьбу против проекта Украина уже проиграла», – написал сенатор в своем Twitter.
По его словам, теперь Киев может лишь «клянчить» компенсацию у сильных игроков. «А настаивать на своем – все равно, что бить пенальти в свои ворота», – добавил сенатор.
Накануне Кулеба заявил, что соглашение между США и Германией по газопроводу не остановит Киев в борьбе против него. При этом он выразил мнение, что соглашение – это еще «не конец истории», а у Украины «есть еще два тайма и серия пенальти». Он также заявил, что сделка США и Германии по газопроводу «Северный поток – 2» не удовлетворила Киев, так как не решает вопрос безопасности Украины.
Кто больше всех выиграл от сделки Германии и США по «Северному потоку-2»?
Глава правления «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко в свою очередь выразил опасение, что Россия прекратит транзит газа через Украину после 2024 года. Киев и Варшава договорились продолжить противодействие проекту с целью помешать запуску газопровода.
Между тем глава политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук посоветовал украинским властям вместо бессмысленно агрессивных заявлений о «Северном потоке – 2» сосредоточиться на создании трехстороннего газотранспортного консорциума с Россией при участии Евросоюза.
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Украине посоветовали вернуться к идее газотранспортного консорциума
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Украинская власть вместо бессмысленно агрессивных заявлений о «Северном потоке – 2» должна сосредоточиться на создании трехстороннего газотранспортного консорциума с Россией при участии ЕС, выразил мнение глава политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук.
«Совместное заявление США и Германии по «Северному потоку – 2» стало холодным душем для украинской власти и приговором ее недальновидной и русофобской политике. Этот абсолютный стратегический проигрыш Украины – следствие непродуманного и даже дилетантского подхода официального Киева к построению международных экономических отношений», – приводит ТАСС заявление Медведчука, сделанное в интервью изданию «Стена» и опубликованное на сайте ОПЗЖ.
По мнению Медведчука, Киеву для защиты своих интересов «стоило реализовать давно разработанный проект трехстороннего газотранспортного консорциума при участии ЕС как потребителя российского газа и России как его поставщика и гаранта заполненности украинской ГТС голубым топливом».
«Поскольку только Россия способна выступить гарантом поставок и обеспечить бесперебойную прокачку голубого топлива через территорию Украины, необходимость безотлагательного создания трехстороннего газотранспортного консорциума выходит на первый план», – пояснил политик и добавил, что таким образом можно было бы также привлечь средства партнеров для модернизации ГТС Украины. Кроме того, по мнению Медведчука, создание трехстороннего газотранспортного консорциума «могло бы стать драйвером «перезагрузки» отношений между Украиной и Россией».
Кто больше всех выиграл от сделки Германии и США по «Северному потоку-2»?
Однако, отметил политик, в решении важнейшего вопроса сохранения транзита газа высшее руководство Украины «продемонстрировало полный инфантилизм и оторванность от реальности». «Вместо того чтобы поставить на первое место экономические интересы своей страны и учитывать потребности экономик других стран, вовлеченных в кооперацию, взять на вооружение тактику сотрудничества с основным партнером в газовой сфере – Российской Федерацией, украинская власть не оставляла попыток подменить рациональные решения бессмысленно агрессивными заявлениями о «Северном потоке – 2» и сомнительными договоренностями с западными партнерами», – заключил он.
Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сделка США и Германии не удовлетворила Киев, так как не решает вопрос безопасности Украины. По его словам, соглашение США и Германии не остановит Киев в борьбе против российского газопровода, «игра не завершилась», далее последует «еще два тайма и серия пенальти».
Глава правления «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко в свою очередь выразил опасение, что Россия прекратит транзит газа через Украину после 2024 года. Киев и Варшава договорились продолжить противодействие проекту с целью помешать запуску газопровода.
Напомним, в среду заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Среди прочего Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины.
В Госдепе США заявили, что договоренности с Германией по «Северному потоку – 2» не означают отказа США от санкций против участников проекта, Соединенные Штаты готовы вводить санкции против России, если Москва, по мнению Вашингтона, использует энергетику в качестве геополитического оружия в Европе. В США признали, что при выработке соглашения с Германией по газопроводу тесно консультировались с Украиной и Польшей.
Позже руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты не намерены отказываться ни от каких ограничительных и других подобных инструментов в отношении «Северного потока – 2», несмотря на сделку с Германией, направленную на урегулирование разногласий по этому проекту.
Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что «любая угроза санкций не может быть приемлема». На неприемлемость риторики США и Германии для России указал и посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. В МИД обвинили США в попытках навязать другим странам жесткие рамки для реализации суверенных интересов, а заявление Берлина и Вашингтона по «Северному потоку –2» в Москве расценили как неоколониальные отношения.
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Захарова призвала ЕСПЧ заняться прямыми обязанностями
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Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в связи с подачей Генпрокуратурой России жалобы в Европейский суд по правам человека против Украины призвала ЕСПЧ заняться своими прямыми обязанностями.
«Пусть они (...) займутся своими прямыми обязанностями, пусть они обратят свои взоры «правочеловеческие» в тот регион, где погибают дети. Понимаете? Дети гибнут от разрывов снарядов, от шальных пуль. Где люди, которые всю жизнь проработали, не могут получить социальные пособия, пенсии, потому что они отрезаны, они заблокированы. С ними обращаются [так], как будто это не люди, не граждане [Украины], а просто биомасса», – заявила Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
«Поэтому пусть эти самые структуры, которые финансируются, которые постоянно о себе заявляют как о моральной истине в последней инстанции, попробуют не увидеть весь массив материалов, который был направлен [Россией в ЕСПЧ]. (...) Это колоссальный массив фактуры», – заявила дипломат.
Ранее Захарова отметила, что Россия на протяжении многих лет публично «била в набат» о вопиющих нарушениях прав человека на Украине, но Запад был нем. Она также указала главе Минюста Украины на необходимость уважать мнение ЕСПЧ.
Напомним, в четверг Россия подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в ЕСПЧ – против Украины. Как пояснили в Генпрокуратуре, она «относится к событиям, последовавшим за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года».
В иске Москва призвала ЕСПЧ обязать Украину прекратить водную блокаду Крыма и возложила ответственность за гибель Boeing MH17 на Киев. В Кремле подчеркнули, что Москва вправе ожидать от ЕСПЧ реакции на негативные процессы на Украине. МИД уверен, что подача жалобы назрела давно, сложившаяся обстановка не оставила Москве выбора.
Сенатор Алексей Пушков подчеркнул, что факты, которые приводятся в иске, опровергнуть невозможно, поэтому у ЕСПЧ не будет возможности проигнорировать обращение России. Еще один сенатор Андрей Климов призвал «приучать европейцев к тому, что Россия будет защищать свои интересы, в том числе и посредством международных судебных институтов».
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев выразил уверенность, что сам факт подачи такой подробной и обоснованной жалобы в ЕСПЧ приведет в чувство многих руководителей и военных на Украине, как и их европейских покровителей.
Между тем ЕСПЧ не смог подтвердить получение жалобы России против Украины.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему иск России в ЕСПЧ был подан именно сейчас, хотя силовой захват власти на Украине, террор на Майдане в Киеве и в Доме профсоюзов в Одессе, развязывание гражданской войны произошли еще в 2014 году.
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Эксперт оценил условия Украины на согласие с достройкой «Северного потока – 2»
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«Если Киев хочет сохранить транзит, ему нужно не требования выдвигать, а делать конкретные предложения, которые будут привлекательными с точки зрения рынка», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Станислав Митрахович, комментируя список условий, на которых Украина согласится с достройкой газопровода «Северный поток – 2».
«Украина находится не в том положении, чтобы диктовать какие-либо условия России или Евросоюзу», – считает старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве России, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.
По его словам, если Киев хочет обеспечить себе новый долгосрочный контракт по сохранению транзита после 2024 года, ему нужно приспосабливаться к сложившимся обстоятельствам. При этом эксперт допускает, что речь может идти и о краткосрочном контракте. По его мнению, этот вариант вполне мог бы отвечать экономическим интересам двух стран.
«Но чтобы сохранить возможность продлить хоть какой-то контракт, Украина должна предложить такие условия транзита, которые будут лучше, чем транзит через Польшу, – поясняет Митрахович. – Сейчас транзит через Украину – самый дорогой. Однако если она предложит вариант дешевле, то Россия могла бы сохранить часть транзита через ее территорию».
Эксперт подчеркивает, что Киев должен «не просто ходить и диктовать какие-то условия, а выходить на переговоры с конкретными предложениями». В таких условиях у него даже есть шанс что-то получить, поскольку в Европе сократится собственная добыча газа и, соответственно, будет расти спрос на импортный газ. Но одно дело предлагать что-то конкретное, другое дело – корчить рожи и выдвигать условия игрокам, которые по определению сильнее», – пояснил Митрахович, добавив, что «Украина всего-навсего страна-транзитер и никто не будет воспринимать всерьез ее требования».
А что касается интеграции рынков газа и электроэнергии Украины с ЕС, то этот процесс и так идет. «Киев принял ряд законов о реформировании своего рынка газа в соответствии с принципами ЕС. Это уже привело к росту стоимости газа и электричества в стране. Теоретически считается, что в дальнейшем это должно привести к увеличению инвестиций в этой сфере. Так что можно рассматривать этот фактор как позитивный для Украины», – отметил Митрахович.
«Непонятно, какого типа интеграция им еще нужна. Чтобы электроэнергетическую сеть Украины соединили с европейской? Но для этого Украина должна сама потратить деньги и присоединиться к этой сети, а не ждать у моря погоды», – указывает эксперт. «Поэтому вместо пафосных заявлений им лучше делать больше конкретных предложений. Тогда у них даже есть какие-то шансы удовлетворить часть своих желаний», – заключил Митрахович.
Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина озвучила, на каких условиях Киев согласится на достройку газопровода «Северный поток – 2».
«В первую очередь это пакет энергетических решений. Это гарантия сохранения транзита и продолжение контрактных отношений в рамках трехстороннего контракта», – заявила вице-премьер.
Также, по ее утверждению, Киев должен получить «гарантии, а не договоренности», касающиеся «территориальной целостности и суверенитета». «А также выполнение обязательств ЕС по интеграции рынков газа и электроэнергии в соответствии с соглашением об ассоциации с Евросоюзом», – добавила Стефанишина.
Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что соглашение США и Германии по «Северному потоку – 2» не остановит Киев в борьбе против российского газопровода, «игра не завершилась», далее последует «еще два тайма и серия пенальти». Ранее Кулеба заявил, что сделка США и Германии по газопроводу «Северный поток – 2» не удовлетворила Киев, так как не решает вопрос безопасности Украины.
Напомним, что заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России.
Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что фраза «без меня меня женили» отражает намерение Германии использовать свое влияние для продления на десять лет транзита газа из России через Украину.
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Кулеба высказал претензии к сделке США и ФРГ по «Северному потоку – 2»
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что заявление США и ФРГ о достижении договоренности по газопроводу «Северный поток – 2» не удовлетворило Украину, так как не решает вопрос ее безопасности.
«Вчерашнее немецко-американское заявление (о достижении договоренности по «Северному потоку – 2») не решает вопрос безопасности Украины, которая непосредственно страдает от запуска «Северного потока – 2», и это, собственно, наша главная претензия к этому заявлению. Там недостаточно четкие и конкретные вещи написаны в блоке безопасности», – сказал он в эфире телеканала «Украина-24», сообщает ТАСС.
Накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России.
Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России.
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МОК назвал ошибкой отделение Украины границей от Крыма на сайте Игр в Токио
Международный олимпийский комитет (МОК) назвал досадной ошибкой провайдера отделение Украины границей от Крыма на официальном сайте Олимпийских игр в Токио.
На официальном сайте в разделе «Расписание и результаты» была размещена карта со странами, где болельщикам предлагают поддержать свою сборную «аплодисментами». На карте Украина и Крым были разделены границей.
«Это была досадная ошибка провайдера, которая была немедленно исправлена, как только нам стало об этом известно, и за которую мы приносим свои извинения», – говорится в ответе МОК, передает РИА «Новости».
Ранее министерство иностранных дел Украины поручило посольствам разобраться с ситуацией, почему на официальном сайте Олимпийских игр в Токио Крым показан отдельно от Украины.
Напомним, на летние Олимпийские игры в Токио решили не допускать местных зрителей на мероприятия. Университет Кансай подсчитал, что убытки от проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио без зрителей составят 2,42 трлн иен (21,8 млрд долларов).
Зеленский сменил главного разведчика Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский сменил главного разведчика страны: вместо главы Службы внешней разведки Валерия Кондратюка этот пост занял Александр Литвиненко, который ранее возглавлял Национальный институт стратегических исследований.
«Назначить Литвиненко Александра Валерьевича главой Службы внешней разведки Украины», – говорится в документе на сайте главы украинского государства.
В указе об увольнении Кондратюка причины не указаны. Новый глава ведомства Литвиненко занимал пост директора Национального института стратегических исследований, от этой должности Зеленский освободил его своим указом в пятницу, передает ТАСС.
Александр Литвиненко родился 27 апреля 1972 в Киеве. Является доктором политических наук, профессором, заслуженным деятелем науки и техники Украины. Генерал-майор запаса. Награжден орденом князя Ярослава Мудрого V степени, знаком отличия президента Украины – юбилейной медалью «25 лет независимости Украины», сообщает «Страна.ua».
Литвиненко работал главным специалистом Главного управления правительственной связи СБУ. С 2014 по 2019 год занимал должность заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).
В ЛНР назвали русских самым притесняемым народом на Украине
Наибольшим гонениям на Украине подвергаются русские, «государство-мачеха» устраивает этноцид в отношении своих «нестандартных» граждан, заявил представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник, комментируя заявление России в ЕСПЧ против Украины.
«Нигде русские не подвергаются таким гонениям и ущемлениям их прав, как сегодня на Украине. Только по официальной статистике около десяти миллионов русских, живущих на Украине, лишают права использовать родной язык в официальном общении, получать образование и права получать информацию на родном языке. Украина очень в этом преуспела, она не только ограничила граждан в возможности говорить на родном языке с государством, но влезла в частную жизнь русскоязычных, навязывая, на каком языке говорить в кафе, магазинах, театрах и кино», – заявил Мирошник, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что на Украине лишают прав не иностранцев, а граждан своей страны, «поколениями живущих на этой земле».
«Украина, как истинно «европейское государство», наплевала на Европейскую хартию о местных и региональных языках и ведет агрессивную политику на ущемление прав русских, русскоязычных, русскокультурных. И раз уж русские никакой не коренной народ на Украине, так кому о них тогда позаботиться, если не материнскому государству. Если уж государство-мачеха устраивает этноцид и гонения в отношении своих «нестандартных» граждан», – добавил он.
В марте заместитель министра юстиции Украины, уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина заявил, что жители Крыма и Донбасса подали в Европейский суд по правам человека восемь тысяч жалоб против украинской власти.
Напомним, в четверг Россия подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в ЕСПЧ – против Украины. Как пояснили в Генпрокуратуре, она «относится к событиям, последовавшим за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года».
Также Москва попросила ЕСПЧ обязать Украину прекратить водную блокаду Крыма и возложила ответственность за гибель Boeing MH17 на Украину.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва вправе ожидать от ЕСПЧ соответствующей реакции на негативные процессы, которые происходят на Украине.
В МИД заявили, что подача Генпрокуратурой России жалобы назрела давно, сложившаяся обстановка не оставила Москве выбора.
Сенатор Андрей Климов заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «мы должны приучать европейцев к тому, что Россия будет защищать свои интересы, в том числе и посредством международных судебных институтов».
Песков оценил возможность переговоров об увеличении транзита через ГТС Украины
Переговоры об увеличении транзита газа через ГТС Украины могут быть только коммерческими, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Переговоры могут быть только чисто коммерческими. Это переговоры, которые касаются экономической субстанции, экономической целесообразности», – сказал он ТАСС, отвечая на вопрос, будут ли в переговорном процессе участвовать представители власти.
Кто больше всех выиграл от сделки Германии и США по «Северному потоку-2»?
Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России.
Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что фраза «без меня меня женили» отражает намерение Германии использовать свое влияние для продления на десять лет транзита газа из России через Украину.
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