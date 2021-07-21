«Единая Россия» обвинила КПРФ в политическом лицемерии Кандидата в Госдуму от КПРФ заметили в караоке на Ставрополье 21 июля 2021, 12:57 Текст: Мария Бобылева

Кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ, депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко попал в объектив видеокамеры в Ставропольском крае, когда он потратил более 100 тыс. рублей в караоке. «Бондаренко, который жалуется на проблемы со здоровьем, более четырех часов пил и кутил в караоке, традиционно покуривал кальян», передает Regnum со ссылкой на телеграм-канал «Кремлевская прачка». Посещение караоке произошло еще 1 мая, но известно об этом стало только сейчас. В итоге, как утверждается, депутат заплатил по счету более 100 тыс. рублей. Депутат Бондаренко в 2018 году прославился спором с уволенной министром труда Саратовской области Натальей Соколовой, которая утверждала, что неработающим пенсионерам вполне реально прожить на 3,5 тыс. рублей в месяц, соблюдая «макаронную» диету. Бондаренко тогда решил провести эксперимент, в рамках прожил целый месяц на 3,5 тыс. рублей. За две недели он похудел на 6 кг, но спор выдержал.

«Единая Россия» призвала подписать соглашение за безопасные выборы 20 июля 2021, 12:06 Текст: Алина Назарова

«Единая Россия» призывает все политические партии и участников избирательной кампании подписать соглашение за безопасные выборы, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. В рамках соглашения предлагается взять на себя «добровольные и осознанные обязательства» по организации избирательного процесса с соблюдением всех антиковидных норм для защиты здоровья граждан, говорится в Telegram «Единой России». «Выборы в этом году проходят в необычных условиях. Все массовые мероприятия в рамках предвыборной кампании должны быть сокращены до минимума. Те из них, которые невозможно отменить – перевести в онлайн формат или проводить с минимальным количеством участников», – заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на брифинге, который он провел вместе с главврачом Коммунарки Денисом Проценко в московской больнице №40. Турчак также призвал кандидатов, агитаторов, сотрудников избирательных штабов обеспечить средствами индивидуальной защиты, неукоснительно соблюдая требования региональных властей. «Безусловно, выборы важны, но еще важнее – безопасность наших граждан», – указал он. В свою очередь Проценко призвал кандидатов, агитаторов и сотрудников предвыборных штабов вакцинироваться в условиях работы с людьми. «Для меня и нашей команды тяжелые больные, смерти – это не пустые слова. Мы не можем сказать, что пандемия завершена. Я призываю к соблюдению социальной дистанции, правильному ношению масок с их регулярной сменой и вакцинации. И, конечно, в современном мире должны быть использованы электронные площадки», – сказал главврач больницы в Коммунарке, который входит в пятерку лидеров списка «Единой России» на выборах в Госдуму. Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что Центризбирком серьезно относится к эпидемиологической ситуации в стране и придает большое значение вакцинации. В то же время Роспотребнадзор разработал рекомендации по выборам, среди них – вакцинация всех, кто будет на участке в течение продолжительного периода – членов избирательных комиссий и наблюдателей. Госдума: Отравление Навального стало результатом срежиссированной кампании против России 19 июля 2021, 18:03 Текст: Елена Мирошниченко

Председатель Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев направил обращения Президенту германского Бундестага Вольфгангу Шойбле и Генеральному директору Технического секретариата ОЗХО Фернандо Ариасу по поводу нестыковок доклада ОЗХО по ситуации с «отравлением» блогера Алексея Навального. «Обращения подготовлены по итогам выездного заседания Комиссии в МИД России, которое состоялось в минувшую пятницу», – говорится в Telegram-канале комиссии. Уточняется, что «парламентарии обсудили с замглавы дипломатического ведомства Сергеем Рябковым нестыковки в проекте доклада ОЗХО, который, по мнению депутатов, фактически подтверждает то, что отравление Навального стало результатом срежиссированной кампании по обвинению России в применении боевого отравляющего вещества» Обращения Комиссии Госдумы направлены в Бундестаг и ОЗХО с целью установления истины в этом деле. Ранее сообщалось, что в МИД России состоится выездное заседание Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Официальный представитель МИД ФРГ Райнер Бройль заявил, что временные нестыковки в проекте доклада ОЗХО в части об утверждаемом отравлении Навального связаны с ошибкой в дате, которую позже исправили. До этого МИД заявил, что заявления ОЗХО по ситуации с «отравлением» Алексея Навального не выдерживают критики. Ведомство указало на нестыковки в приводимых организацией фактах и приложило подтверждающие документы. На ситуацию с этими нестыковками обращал внимание постпред России при ОЗХО Александр Шульгин. Он отмечал, что ситуация с предполагаемым отравлением Навального продолжает вызывать много вопросов: Германия направила группу для оказания помощи в связи с подозрением на отравление еще 20 августа 2020 года, когда блогер был на борту самолета. Российская сторона потребовала разъяснений от ОЗХО по этому поводу. В августе 2020 года Навальный отправился на лечение в берлинскую клинику. На Западе утверждают, что блогер был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила, что в анализах блогера было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. При этом информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории. В то же время европейские политики указывали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов самолета Томск – Москва и врачей омской клиники, куда был доставлен. 17 января блогер вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. 2 февраля суд заменил блогеру Алексею Навальному условный срок на реальный. Прилепин предложил КПРФ создать коалицию в новом созыве Госдумы 19 июля 2021, 10:20

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Сопредседатель партии «Справедливая Россия – За правду» Захар (Евгений) Прилепин направил лидеру КПРФ Геннадию Зюганову письмо с предложением создать коалицию со справороссами в новом созыве Госдумы и начать процесс объединения двух политических сил. «Я предлагаю вам, уважаемый Геннадий Андреевич, через месяц, 19 августа 2021 года – ровно через 30 лет после появления ГКЧП и разрушения нашей с вами Родины, собраться и провести пресс-конференцию, на которой мы с вами объявим о том, что сразу после сентябрьских выборов наши партии сформируют сначала парламентскую оппозиционную коалицию, а потом начнут работу по реальному объединению и формированию в нашей стране по-настоящему сильной политической партии, реально готовой взять власть на всех уровнях – от правительства до сельского совета», – говорится в обращении, передает ТАСС. По его словам, у двух партий нет практически никаких идеологических разногласий и им «нечего делить». «Обе наши партии – левые, обе наши партии – патриотические. Наша партия, как и ваша, выступает за возвращение недр народу. Мы, как и вы, против разрушительной пенсионной реформы. Наши активисты, как и ваши, чтут, поддерживают и последовательно продвигают политическое наследие Ленина – Сталина», – отмечает Прилепин. Он уверен, что КПРФ и справороссам пора «переходить к реальному политическому сотрудничеству». «Да, сейчас на предстоящих парламентских выборах мы с вами идем разными партийными колоннами. И в этом ничего страшного нет. Этот избирательный цикл не первый и не последний. Но данная ситуация, тем не менее, не должна восприниматься как политическая норма», – убежден сопредседатель «Справедливой России – За правду». России, полагает Прилепин, необходима «объединенная сильная влиятельная и амбициозная левопатриотическая партия», поэтому перед двумя политическими силами стоит «цивилизационный вызов». «И у нас с вами нет иного пути, кроме построения объединенной левопатриотической партии в нашей стране», – считает он. Прилепин также напомнил о своем посещении предвыборного съезда коммунистов, когда ему не дали возможности выступить перед делегатами. «Я не делаю из этого трагедии, поскольку наш с вами диалог никогда не прерывался, и мы имеем возможность вернуться к обсуждению данного вопроса еще до сентябрьского голосования на выборах депутатов Государственной думы», – подчеркнул справоросс. «Фиксация нашей общей интеграционной политической позиции именно 19 августа станет прекрасной иллюстрацией того, что настоящее левопатриотическое движение в нашей стране за 30 лет уничтожить категорически невозможно», – заключил Прилепин. В конце июня председатель справороссов Сергей Миронов на предвыборном съезде партии заявил, что рассчитывает на заключение соглашения о создании межфракционной коалиции с коммунистами в Госдуме VIII созыва. В КПРФ в свою очередь отмечали, что будут рассматривать вопрос сотрудничества со «Справедливой Россией – За правду» только после парламентских выборов. Адвокат увидел причину для отказа Грудинину в регистрации на выборах в Госдуму 20 июля 2021, 22:05 Текст: Елена Мирошниченко

Если информация о наличии у Павла Грудинина доли в иностранной офшорной компании окажется верна, то это станет поводом отказать ему в регистрации в качестве кандидата в депутаты Госдумы, считает адвокат Алексей Мельников. «Если указанная информация о наличии офшорной компании у будущего кандидата верна, то можно сказать, что политик не извлек надлежащих уроков из предыдущей ситуации и наступает на одни и те же грабли. Это не может не удивлять. Общеизвестно, что сокрытие такой информации это основание отказать в регистрации такому кандидату. И тем более удивительно, что опытный взрослый человек, находящийся в длительных судебных конфликтах со своей бывшей женой и членами Совхоза, не учитывает это обстоятельство», – рассказал он РАПСИ. По мнению адвоката, Грудинину должно быть очевидно, что к его персоне особо пристальное внимание и потому сокрыть незаконные действия непросто. Ранее стало известно, что бывшая жена Грудинина направила письмо в Центризбирком о том, что у бизнесмена и политика есть доля в иностранной офшорной компании. По ее словам, он не указал об этом в своей декларации как кандидат в депутаты Госдумы. Позже информацию подтвердил зампред ЦИК Николай Булаев. Комиссия, уточнил он, уже направила письмо Грудинину, но разъяснений от политика пока не получила. Ранее глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что миллиардер Павел Грудинин идет на выборы, «никто из списка его убирать не будет». Напомним, эксперт заявил газете ВЗГЛЯД, что выдвигая Грудинина вновь, КПРФ не делает никаких выводов из трагедии, произошедшей во время президентских выборов в 2018 году. Россияне в ДНР и ЛНР смогут проголосовать на выборах в Госдуму онлайн 20 июля 2021, 11:23 Текст: Алина Назарова

Получившие российское гражданство жители Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) смогут проголосовать на выборах в Госдуму в онлайн-формате, говорится в проекте постановления ЦИК России, которое планируется принять во вторник. «На выборах депутатов Госдумы по федеральному избирательному округу в дистанционном электронном голосовании имеет право принять участие гражданин РФ, не имеющий регистрации по месту жительства на территории РФ, получивший гражданство в упрощенном порядке в соответствии с указом президента РФ от 24 апреля 2019 года номер 183», – говорится в документе. Избиратели также должны быть пользователями единого портала госуслуг с подтвержденной учетной записью, передает ТАСС. Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов России (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. Новые пособия предложили выдавать российским пенсионерам 19 июля 2021, 08:15 Текст: Дмитрий Зубарев

Пенсионерам следует выплачивать пособие за прохождение процедуры вакцинации от коронавирусной инфекции, следует из письма депутата Госдумы Василий Власов на имя главы Минтруда Антона Котякова. Парламентарий обратил внимание на попытки региональных властей создать материальные стимулы для пожилых граждан к прививанию, однако, как отметил автор инициативы, единое федеральное решение по этому вопросу отсутствует. «В связи с этим прошу Вас оценить целесообразность введения федерального единовременного пособия в размере десяти тысяч рублей для получающих пенсию по старости граждан за прохождение процедуры вакцинации от COVID-19», – передает RT слова Власова. Депутат Госдумы считает, что выдача такого пособия побудит пенсионеров к вакцинации и станет для них значительной мерой поддержки. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил об эффективности вакцинации против нового штамма COVID. Зюганов: Убирать Грудинина из предвыборного списка в Госдуму никто не будет 20 июля 2021, 16:12 Текст: Елена Мирошниченко

Глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что миллиардер Павел Грудинин идет на выборы, «никто из списка его убирать не будет». «По поводу очередных инсинуаций вокруг П.Н. Грудинина. Официально заявляю: Грудинин идет на выборы, и никто его из списка убирать не будет. У нас есть кандидаты, мы их утвердили, мы с ними идем на выборы, и помешать нам не удастся никому. И ничьё недовольство нас не волнует», – написал он в Twitter. Павел Грудинин – российский политик и предприниматель. Директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» в Московской области с 1995 года. Бывший депутат Московской областной думы (1997-2011). Кандидат на пост президента России на выборах 2018 года от КПРФ. Напомним, эксперт заявил газете ВЗГЛЯД, что выдвигая Грудинина вновь, КПРФ не делает никаких выводов из трагедии, произошедшей во время президентских выборов в 2018 году. Ранее в федеральную часть списка КПРФ на выборы в Госдуму вошли 345 кандидатов. В списке по одномандатным округам числятся 225 кандидатов. Общефедеральную часть списка возглавил председатель партии Геннадий Зюганов, за ним следуют Светлана Савицкая и Павел Грудинин. Выборы в Госдуму в России пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов страны и 39 региональных парламентов. Политолог: Прилепин отбивает часть электората у коммунистов 19 июля 2021, 21:01 Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Руководство коммунистов оказалось в слабой позиции после того, как согласилось обсудить инициативу об объединении со «Справедливой Россией». Об этом сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова, комментируя реакцию ЦК КПРФ на призыв одного из лидеров эсеров Захара Прилепина создать общую партию с коммунистами. «Слова первого зампреда ЦК КПРФ, депутата Госдумы Юрия Афонина о том, что предложение Прилепина должен обсудить президиум партии, выглядят диковато, – призналась политолог Анна Федорова. – Одной из старейших политических сил России не следовало вообще ставить этот вопрос в свою повестку, ведь при создании подобной коалиции коммунисты рискуют окончательно потерять лицо». По ее мнению, в случае объединения с эсерами избирателям сразу станет очевидно, что в стареющей партии не осталось ярких лиц. «Но КПРФ действует по какому-то инерционному сценарию», – недоумевает эксперт. «А вот тактика такого яркого лидера, как Прилепин, понятна – он стремится таким образом «откусить» часть от электората коммунистов. Помимо этого, он лично хочет прыгнуть в более высокую политическую лигу, чем та, в которой он пока находится. Подняться по политической лестнице, укрепить свой авторитет среди левых сил Прилепин сможет как раз в результате демонстративных атак на старые партийные бренды. При этом Прилепин не выходит за рамки левого политического поля», – заключила аналитик. В понедельник сопредседатель партии «Справедливая Россия – За правду», писатель Захар Прилепин направил лидеру КПРФ Геннадию Зюганову письмо с призывом создать коалицию в новом созыве Госдумы. Прилепин предложил объявить о создании коалиции 19 августа 2021 года – ровно через 30 лет после появления ГКЧП и разрушения «нашей с вами Родины». «А потом начать работу по реальному объединению и формированию в нашей стране по-настоящему сильной политической партии», – указал эсер. Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин назвал предложение Прилепина «предвыборным пиаром», направленным на поднятие низких рейтингов эсеров. Тем не менее, Афонин пообещал, что КПРФ включит этот вопрос в повестку заседания президиума ЦК, передает РИА «Новости». По его словам, эсерам нужно было изначально идти на выборы вместе с КПРФ, а не объединяться с «Патриотами России» Геннадия Семигина и партией «За правду!» Прилепина. Примечательно, что меньше месяца назад руководство КПРФ не пустило Прилепина на свой съезд. Тогда писатель также намеревался предложить коммунистам подписать меморандум об объединении левой коалиции. В «Единой России» заявили о необходимости снижения цен на продукты в ретейле 19 июля 2021, 14:17 Текст: Алина Назарова

Депутаты «Единой России» в Госдуме предлагают принять ряд мер для стабилизации и снижения цен на основные продукты питания, сообщил заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев. «Предлагаем правительству России рекомендовать торговым сетям срочно подписать соглашения с отраслевыми союзами и ассоциациями сельхозпроизводителей под контролем соответствующих министерств о снижении торговых наценок на социально значимые продовольственные товары. Прежде всего, на овощную продукцию», – сказал Гордеев, слова которого приводятся на сайте «Единой России». По его словам, региональные органы власти необходимо наделить правом контроля за исполнением этих соглашений на местах. Также, считает парламентарий, надо организовать поставки в регионы овощей и фруктов без торговых наценок. «Необходимо организовать поставки сельхозпродукции от производителей для ее реализации на городских рынках и ярмарках напрямую населению. Без посредников. Сделать это на весь сезон уборки урожая текущего года», – предложил он. Напомним, 19 июля на площадке «Единой России» прошло совещание с руководством правительства и главами регионов. На нем озвучили конкретные меры по снижению стоимости так называемого борщевого набора. Для координации работы по урегулированию цен будет сформирована рабочая группа. Ее возглавит зампредседателя Госдумы Алексей Гордеев. Участие в совещании также принимают представители торговых сетей, депутаты всех уровней, сенаторы и эксперты. Памфилова назвал иск «Яблока» к ЦИК «подленьким» 21 июля 2021, 12:20 Текст: Алина Назарова

Глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала иск партии «Яблоко» в Верховный суд России по поводу принятого ЦИК порядка видеонаблюдения «не только абсурдным, но и в какой-то степени подленьким». «Вчера партия «Яблоко» подала иск к ЦИК в Верховный суд России по поводу принятого порядка видеонаблюдения на выборах. … На мой взгляд, это не только абсурдный, но весьма безответственный и даже подленький иск. Проиллюстрирую это лишь одним примером – по Москве. По данным Москвы, трансляция в интернет в течение трех суток обошлась бы столице почти в миллиард рублей! Представьте только: миллиард – для удовлетворения простого любопытства «диванных наблюдателей», – заявила Памфилова. Он добавила, что «трехсуточная трансляция по всей стране естественно, обошлась бы гораздо дороже». «Готовы ли избиратели, в том числе и «Яблока», пустить такие средства на виртуальный ветер, тем более тогда, когда ЦИК предлагает оптимально сбалансированную альтернативу, позволяющую обеспечить простой доступ всех участников избирательного процесса к видеотрансляции, которая на этот раз охватит беспрецедентно большое количество избирательных участков и по объему увеличится практически в 15 раз?» – добавила Памфилова, передает РИА «Новости». «И это наряду с созданием ЦИК максимально благоприятных условий для «живых» наблюдателей от партий, кандидатов и общественников, которых не может заменить никакое видеонаблюдение. Надеюсь, что и партия «Яблоко» на этот раз поработает гораздо лучше, чем обычно, когда шуму от неё больше всего, а наблюдателей – «с гулькин нос», – отметила она. Памфилова также указала, что «западноориентированному «Яблоку» стоило бы знать, что именно в странах Запада видеонаблюдение не применяется, поскольку многими это расценивается, как вторжение в частную жизнь». Напомним, «Яблоко» подало в Верховный суд административный иск о признании не соответствующим закону постановления ЦИК о видеонаблюдении при проведении выборов депутатов Госдумы. КПРФ отказалась от соглашения о санитарной безопасности во время предвыборной кампании 20 июля 2021, 19:00 КПРФ решила не подписывать предложенное «Единой Россией» соглашение об обеспечении санитарной безопасности в предвыборной кампании, заявил первый зампред ЦК компартии Юрий Афонин. «Мы никаких соглашений, кроме как соглашений со своими союзниками о совместной работе, ни с кем не подписываем. Ни с Общественной палатой, хотя нормально к ним относимся по поводу контроля, ни с «Единой Россией» тем более, ни с ЛДПР и «Справедливой Россией» мы ничего не подписываем. Потому что это все одна команда, а КПРФ – единственные, кто противостоит этой команде», – сказал Афонин ТАСС. По его словам, все необходимые правила безопасности уже определены федеральным законодательством, дополнительные надстройки в виде соглашения, «кроме информационного резонанса, [ничего под собой] не имеют». «Среди наших членов комиссий есть и переболевшие, и вакцинированные, и те, кто не собирается это делать. Это право граждан в соответствии с законом, и заставлять, обязывать мы никого не будем, тем более мы резко всегда выступали против обязательной вакцинации. И попытка кого-то – наблюдателей, членов [избирательной] комиссии по этому признаку делить на [первый и] второй сорт – это грубое нарушение и конституции, и федерального законодательства», – заключил он. Пресс-служба ЕР ранее сообщала, что в рамках соглашения партиям «предлагается взять на себя добровольные и осознанные обязательства по организации избирательного процесса с соблюдением всех антиковидных норм». Президент Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. В единый день голосования также должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов страны (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. Политолог Петр Кирьян в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что КПРФ перед выборами пытается заручиться поддержкой ковид-диссидентов, скептиков, критиков ограничительных мер. Эксперт назвал электронное голосование соревнованием за наиболее продвинутую часть электората 20 июля 2021, 18:42 Текст: Елена Мирошниченко

«Люди заказывают еду и покупают билеты на самолеты с телефона, и дистанционные выборы – это уже реальность сегодняшнего дня»», – заявил газете ВЗГЛЯД завкафедрой государственного и муниципального управления Курского государственного университета Владимир Слатинов. Партиям и кандидатам на выборах стоит задуматься о подготовке своих наблюдателей для работы с системой Дистанционного электронного голосования (ДЭГ) , ведь только так они смогут быть ответственными перед избирателями, считает Слатинов. По его мнению, им необходимо привлечь своих сторонников к голосованию в удобном и современном формате. «Сегодня разработчики системы создали условия для подготовки наблюдателей. Борьба за голоса избирателей в ДЭГ – это соревнование за наиболее продвинутую, образованную и подкованную в цифровых технологиях часть электората, способ добиться приращения явки. Люди заказывают еду и покупают билеты на самолеты с телефона, и дистанционные выборы – это уже реальность сегодняшнего дня, тем более что они и наиболее безопасны с эпидемиологической точки зрения», - заключил эксперт. Как ранее сообщал ТАСС, Центризбирком России на заседании во вторник утвердил порядок дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в сентябре. Дистанционное электронное голосование в сентябре будет применяться на выборах разных уровней в семи регионах России: в Москве, Севастополе, Мурманской, Курской, Нижегородской, Ярославской и Ростовской областях. Всего онлайн-голосование будет применяться в рамках более 600 избирательных кампаний. Выборы в Госдуму в России пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов страны и 39 региональных парламентов. ОП поддержала предложение «Единой России» о санитарной безопасности во время выборов 21 июля 2021, 11:06 Текст: Алина Назарова

Общественная палата России поддержала предложение «Единой России» за проведение избирательной кампании с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора, заявил заместитель секретаря генсовета партии Евгений Ревенко. «Единая Россия» заинтересована в том, чтобы голосование прошло открыто и честно. И строго в рамках закона, чтобы результаты не вызывали ни у кого ни малейших сомнений. У «Единой России» накоплен значительный опыт ведения избирательных кампаний и по наблюдению за ходом голосования. Наши наблюдатели будут обладать необходимыми навыками и знаниями и будут выполнять общую для всех задачу и работать на общий результат – контроль за выборами», – сказал Ревенко, слова которого приводятся в Telegram партии. Он добавил, что «Единая Россия» приветствует инициативу Общественной палаты в части соглашения о наблюдении за выборами. Ранее «Единая Россия» призвала все политические партии и участников избирательной кампании подписать соглашение за безопасные выборы. Между тем, КПРФ решила не подписывать предложенное «Единой Россией» соглашение об обеспечении санитарной безопасности в предвыборной кампании. Политолог Петр Кирьян в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что КПРФ перед выборами пытается заручиться поддержкой ковид-диссидентов, скептиков, критиков ограничительных мер. На выборы в сентябре выдвинуто более 45 тыс. кандидатов 21 июля 2021, 11:49 Текст: Алина Назарова

На предстоящие выборы всех уровней в единый день голосования в сентябре уже выдвинуто более 45 тыс. кандидатов, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. «Запланировано 4 407 избирательных кампаний и референдумов в 85 субъектах РФ. Всего выдвинуто уже на сейчас 45 696 кандидатов по избирательным кампаниям всех уровней, в том числе 39 907 кандидатов от 25 избирательных объединений и 5 696 кандидатов в порядке самовыдвижения», – сказала Памфилова, передает ТАСС. Она отметила, что на выборы в Госдуму были заверены списки 15 партий. «Выдвинуто 5 806 кандидатов, из них по федеральному округу – 4 183 кандидата, по одномандатным округам – 1 623, в том числе самовыдвиженцы – 174», – отметила глава ЦИК. Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов России (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. «Единая Россия» обвинила КПРФ в политическом лицемерии 21 июля 2021, 12:46 Текст: Алина Назарова

Отказ КПРФ подписать с «Единой Россией» соглашение за безопасные выборы является политическим лицемерием и неуважением к избирателям, заявил заместитель секретаря генсовета партии Евгений Ревенко. «Первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин вчера по сути дела отверг наше предложение. Это двуличие. Любовь Никитина, член Мосгордумы, ставит под сомнение эффективность вакцин, призывает не вакцинироваться, хотя сама вакцинировалась. О чем это говорит? О том, что эта партия, не предлагая ничего нового, не имея позитивной повестки, ставит под сомнение и угрозу жизнь и здоровье наших граждан в погоне за мандатами», – подчеркнул Ревенко, слова которого приводятся в Telegram партии. По его словам, коммунисты демонстрируют, что избиратели для них человеческий материал, средство для того чтобы получить дополнительные очки и политические мандаты. Он добавил, что избиратель должен будет дать оценку такого рода действиям. «Что касается отказа даже рассматривать предложение рекомендовать и кандидатам, и наблюдателям, и членам штабов вакцинироваться – давайте на дистант. Все должны быть уверены, что коммунист не заразен и не представляет опасности для избирателей», – отметил Ревенко. Тем временем «Справедливая Россия» объявила о готовности подписать соглашения с «Единой Россией» за безопасные выборы. «Безусловно, для партии «Справедливая Россия» принципиальной позицией является только добровольная вакцинация. Ни о какой иной вакцинации речи быть не может. В данном случае, пункт о том, что это рекомендательные меры – нас устраивает. В этом случае мы готовы подписывать данное соглашение», – сказала член президиума центрального совета «Справедливой России» Анастасия Павлюченкова. Во вторник «Единая Россия» призвала все политические партии и участников избирательной кампании подписать соглашение за безопасные выборы. Между тем, КПРФ решила не подписывать предложенное «Единой Россией» соглашение об обеспечении санитарной безопасности в предвыборной кампании. Политолог Петр Кирьян в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что КПРФ перед выборами пытается заручиться поддержкой ковид-диссидентов, скептиков, критиков ограничительных мер.