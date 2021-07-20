Онищенко объяснил цель создания «санитарного щита» России Верховный суд отказался исключать коронавирус из списка опасных болезней 20 июля 2021, 15:45 Текст: Алина Назарова

Верховный суд России признал законным решение правительства включить коронавирусную инфекцию список болезней, представляющих опасность для окружающих, сообщили в пресс-службе суда. С коллективным иском в суд обратилось более 1 тыс. россиян, недовольных карантином: по их словам, из-за него им пришлось «ограничить свое передвижение, рабочую активность, занятия спортом и физкультурой». Общероссийская общественная организация «Лига защитников пациентов» (тоже в числе истцов) не смогла провести запланированный конгресс, что «повлекло материальные потери», указывалось в иске, передает РИА «Новости». Оспариваемое постановление правительства было принято 31 января 2020 года. Оно дополнило список из 15 опасных для общества болезней (среди которых чума, холера, туберкулез, сибирская язва, малярия, ВИЧ и другие) новой коронавирусной инфекцией. Среди прочего недовольные карантином люди указывали, что в упомянутом перечне нет ОРВИ и гриппа, несмотря на случавшиеся в последнее время вспышки атипичной пневмонии, свиного и птичьего гриппа. Представители правительства в суде ожидаемо просили отклонить иск, отмечая, что документ издан «в рамках полномочий и соответствует законодательству». Верховный суд встал на сторону ответчиков, ссылаясь, среди прочего, на решение Всемирной организации здравоохранения, которая за день до решения кабмина России, 30 января 2020 года, присвоила вспышке COVID-19 уровень международной опасности и ввела режим чрезвычайной ситуации международного значения. «Правительство РФ располагало данными о том, что COVID-19 характеризуется высоким уровнем контагиозности (заразности), тяжелым течением заболевания, особенно среди пациентов из групп риска, высоким уровнем летальности», – отметил ВС РФ. Аргумент про ОРВИ и грипп суд отверг, сославшись на то, что, в отличие этих инфекций, «COVID-19 ранее среди людей не циркулировал…, является новым для человека патогеном, иммунитет к которому у населения отсутствует, имеет высокую скорость передачи». Еще одна причина для введения карантина, указали в ВС России, состояла в риске «быстрого исчерпания ресурсов системы здравоохранения» в случае неконтролируемого распространения нового вируса. Истцы пытались оспорить это решение ВС РФ, но апелляционная инстанция отклонила жалобу, и теперь оно считается вступившим в законную силу. Ранее эта же группа истцов – тоже безуспешно – добивалась в Верховном суде отмены масочного режима.

«Единая Россия» призвала подписать соглашение за безопасные выборы 20 июля 2021, 12:06 Текст: Алина Назарова

«Единая Россия» призывает все политические партии и участников избирательной кампании подписать соглашение за безопасные выборы, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. В рамках соглашения предлагается взять на себя «добровольные и осознанные обязательства» по организации избирательного процесса с соблюдением всех антиковидных норм для защиты здоровья граждан, говорится в Telegram «Единой России». «Выборы в этом году проходят в необычных условиях. Все массовые мероприятия в рамках предвыборной кампании должны быть сокращены до минимума. Те из них, которые невозможно отменить – перевести в онлайн формат или проводить с минимальным количеством участников», – заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на брифинге, который он провел вместе с главврачом Коммунарки Денисом Проценко в московской больнице №40. Турчак также призвал кандидатов, агитаторов, сотрудников избирательных штабов обеспечить средствами индивидуальной защиты, неукоснительно соблюдая требования региональных властей. «Безусловно, выборы важны, но еще важнее – безопасность наших граждан», – указал он. В свою очередь Проценко призвал кандидатов, агитаторов и сотрудников предвыборных штабов вакцинироваться в условиях работы с людьми. «Для меня и нашей команды тяжелые больные, смерти – это не пустые слова. Мы не можем сказать, что пандемия завершена. Я призываю к соблюдению социальной дистанции, правильному ношению масок с их регулярной сменой и вакцинации. И, конечно, в современном мире должны быть использованы электронные площадки», – сказал главврач больницы в Коммунарке, который входит в пятерку лидеров списка «Единой России» на выборах в Госдуму. Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что Центризбирком серьезно относится к эпидемиологической ситуации в стране и придает большое значение вакцинации. В то же время Роспотребнадзор разработал рекомендации по выборам, среди них – вакцинация всех, кто будет на участке в течение продолжительного периода – членов избирательных комиссий и наблюдателей. Инфекционист рассказала о разнице иммунитета к COVID в зависимости от течения болезни 19 июля 2021, 18:11 Текст: Елена Мирошниченко

После тяжелого течения коронавируса, в сравнении с легким, имунный ответ на заболевание выше, тяжелое течение дает высокий титр антител, но также и множество патологий, сообщили в пресс-службе Видновской РКБ. «Количество антител к вирусу на порядок выше у тех, кто тяжело переболел COVID-19. У перенесших ковид в средней степени их значительно меньше. Минимальный же иммунный ответ наблюдается у бессимптомных носителей коронавируса», – рассказала врач-инфекционист Светлана Малиновская, ее слова со ссылкой на пресс-службу приводит РИА «Новости». Уточняется, что надежный естественный иммунитет от коронавируса можно получить, лишь переболев COVID-19 в тяжелой форме, при этом существует риск получить большое количество патологий. «Вирус повреждает эндотелий – оболочку внутренней поверхности кровеносных сосудов. Под ударом оказываются не только легкие, но и сердечно-сосудистая, эндокринная системы, печень, почки. В числе самых частых осложнений после коронавируса – хронический кашель и одышка, слабость и боли в мышцах, хроническая усталость и астения», – рассказала Малиновская. Также отмечается, что переболевшие в тяжелой форме часто испытывают сложности с концентрацией внимания, скоростью реакции, памятью, способностью формулировать мысли. В пресс-службе добавили, что со временем уровень антител начнет снижаться, вновь сделав организм уязвимым для COVID-19. «Единственный разумный выход – пройти вакцинацию от коронавируса. Естественный иммунитет, конечно, на некоторое время дает защиту от болезни, но приобретается он слишком дорогой ценой для здоровья», – заключила эксперт. Ранее врач и телеведущий Александр Мясников объяснил преимущество иммунитета, выработанного после вакцинации от коронавируса, перед иммунитетом, появившемся после болезни. В ФОМе рассказали о причинах тревожности у людей старшего поколения 19 июля 2021, 22:20 К традиционным опасениям людей предпенсионного и пенсионного возраста в последнее время добавился страх заболеть коронавирусом. Работающих пенсионеров беспокоит вероятность увольнения, рассказала газете ВЗГЛЯД исполнительный директор Фонда Общественное мнение Лариса Паутова. «Поколение 55+ часто смотрит телевидение, доверяет информации, в том числе о коронавирусе. В итоге получается, что они больше подвержены фейкам вроде тех, что для профилактики COVID-19 якобы надо есть куркуму или имбирь», – считает Лариса Паутова. При этом, по ее словам, опасения по поводу коронавируса имеют и положительную сторону: эти люди чаще носят маски и перчатки, более ответственно относятся к другим эпидемиологическим мерам и поддерживают вакцинацию. «Их страхи понятны: представители старшего поколения входят в группу риска, они очень тяжело переносят коронавирус, теряют память, имеют неврологические проблемы и другие осложнения», – напомнила аналитик. Помимо этого, россиян, которым «за 55», очень заботит уровень образования в России из-за детей и внуков, а также микроклимат в семьях их детей. Для работающих пенсионеров также характерен страх увольнения. «Еще одной важной особенностью для них является высокая вовлеченность в политику, они чаще смотрят телевизор и политические программы. Молодежи это менее интересно», – резюмировала Паутова. Ранее депутат Госдумы Василий Власов в письме на имя главы Минтруда Антона Кота указал, что пенсионерам следует выплачивать пособие размером 10 тыс. рублей за прохождение вакцинации от коронавируса нового типа, передает RT. Парламентарий упомянул про попытки властей ряда регионов создать материальные стимулы для пожилых граждан к прививанию, однако, как отметил автор инициативы, единое федеральное решение по этому вопросу отсутствует. Голикова анонсировала выделение 30 млрд рублей на «санитарный щит» России 19 июля 2021, 20:45

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Власти России до 2024 года планируют направить около 30 млрд рублей на создание «санитарного щита» страны, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам. «Во исполнение вашего поручения мы разработали проект «санитарный щит». Результатом его реализации должно стать предупреждение завоза опасных инфекций в страну и развития пандемий, возможность <...> за четыре дня разрабатывать новые тест-системы на новые инфекции и за четыре месяца – вакцины против них. <...> Также в наших планах создание информационного ресурса, на котором любой желающий сможет получить достоверную информацию о состоянии окружающей среды и эпидемиологической обстановки. На эти цели предполагаем дополнительно направить до 2024 года 30 млрд рублей», – сказала она, обращаясь к президенту Владимиру Путину, сообщает ТАСС. По ее словам, правительство намерено укрепить санитарно-карантинный контроль на границах таким образом, чтобы, не затрудняя перемещение людей и не закрывая границы, предотвратить завоз инфекций. К 2024 году планируется обеспечить возможность для экспресс-диагностики более чем в 240 пунктах пропуска. «Для 80% россиян станет доступна быстрая – в течение 24 часов – и качественная, своевременная диагностика инфекций», – заключила Голикова. Напомним, президент Владимир Путин в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию заявил о необходимости создать в России мощный санитарный щит, который позволит организовать в стране полный цикл производства вакцин и лекарств, в том числе против вирусов, устойчивых к антибиотикам. ФМБА приступило к клиническим исследованиям своей вакцины от коронавируса 19 июля 2021, 18:26

Фото: Jason W. Edwards/Zuma/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Федеральное медико-биологическое агентство поучило разрешение Минздрава России приступить к клиническим исследованиям своей вакцины от коронавируса, сообщили в пресс-службе ФМБА. «Федеральное медико-биологическое агентство получило официальное разрешение Министерства здравоохранения Российской Федерации на проведение клинических исследований первой и второй фазы субъединичной рекобинантной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2», – приводит сообщение РИА «Новости». Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова сообщила, что доклинические исследования вакцины от коронавируса, разработанной Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА), успешно завершены, клинические испытания начнутся в ближайшее время. Вакцина ФМБА разработана на новой технологической платформе и нацелена прежде всего на развитие клеточного иммунитета. Она использует в качестве «мишени» консервативные белки вируса, наименее подверженные мутациям. В России предложили ввести ответственность за призыв к отказу от прививки 20 июля 2021, 10:34 Текст: Евгения Шестак

Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленобласти Владимир Петров предложил установить ответственность за призыв к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям. Политик в своем письме на имя министра юстиции Константина Чуйченко отметил, что, несмотря на принимаемые меры, некоторые люди отказываются вакцинироваться от коронавируса, при этом рассказывая другим о «вреде» вакцин, передает RT. Он также подчеркнул, что «вдвойне обескураживают» новости о медработниках, которые повторяют подобные домыслы и отговаривают людей прививаться. «В данной связи прошу вас оценить идею о дополнении Уголовного кодекса в части установления ответственности за призыв к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям, установления ответственности для медицинских работников, распространяющих недостоверную и вредительскую информацию о вакцинировании», – говорится в письме. Кроме того, Петров предлагает установить ответственность за приобретение поддельных сертификатов о вакцинации. Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил выплачивать пенсионерам пособие за прохождение процедуры вакцинации от коронавирусной инфекции. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Инфекционист объяснил появление новых симптомов коронавируса 19 июля 2021, 17:34

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Текст: Татьяна Косолапова

Коронавирус за все время пандемии видоизменился, научился маскироваться под другие обычные вирусные инфекции, у него появились новые мутации, которые обходят иммунные барьеры и быстрее поражает иммунную систему человека, сообщил врач-инфекционист Евгений Тимаков. Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что за последнее время появились ряд новых симптомов COVID-19, напоминающих ангину, отмечаются иногда какие-то кишечные проявления. Кроме того, он подчеркнул, что раньше поражение легких развивалось у пациента где-то к шестым-седьмым суткам, а сегодня это может возникать уже к третьим-четвертым. «Симптомы заболевания действительно меняются, потому что вирус видоизменяется, маскируется под другие обычные вирусные инфекции, активнее происходит заражение, катаральные явления, кишечные симптомы стали более выраженные. Сам по себе коронавирус протекает тяжелее, больше поражаются легкие. Нам уже четко видно, что вирус поменял свои свойства, свою клиническую картину», – говорит Тимаков. Он объясняет, что у вируса появились новые мутации, которые обходят иммунные барьеры и быстрее поражают иммунную систему человека. «Именно поэтому мы и просим граждан защититься, поэтому были введены новые меры, решения о том, что шесть месяцев после болезни мы имеем защиту, а после ее нет. Именно поэтому, со слезами на глазах, мы и просим сделать вакцинацию, чтобы защититься от этого вируса. Именно потому, что люди не слушают, больницы переполнены молодыми людьми, болеющими коронавирусной инфекцией», – подчеркивает специалист. Он объясняет, что в отличие от остального мира, где летальность сотые и десятые доли процента, в России она возрастает до 10 %, поскольку население несерьезно относится к вакцинации против коронавируса. Ранее сингапурские ученые из национального центра инфекционных заболеваний предупредили, что симптомы, полученные во время заболевания коронавирусной инфекцией, такие как кашель, одышка, постоянная утомляемость, головокружение и бессонница, могут наблюдаться в течение полугода после заражения COVID-19 и способны привести к возникновению сердечно-сосудистых заболеваний. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Вирусолог: Британия опрометчиво сняла антиковидные ограничения 19 июля 2021, 20:31 Текст: Елена Мирошниченко

Ситуация с уровнем заболеваемости коронавирусом в Британии плохая, снятие ограничений слишком опрометчиво, рассказал газете ВЗГЛЯД вирусолог Анатолий Альтштейн. «Британия, действительно, бьет антирекорды по заболеваемости. С одной стороны, пошел этот штамм «дельта». Уже примерно месяца полтора, как там принесло много этого вируса, заболеваемость очень высокая», – рассказал Альтштейн. Также он добавил, что в стране «практически сняли все ограничения». «Они надеются на то, что теперь можно рассматривать эту болезнь, как легкую. Но мне кажется, это слишком опрометчиво. Ситуация в целом плохая», – заключил вирусолог. Напомним, на территории Англии с понедельника прекращают действовать введенные британским правительством из-за пандемии COVID-19 законодательные ограничения. Между тем в Британии в последние дни выявляют около 50 тыс. случаев заражения в сутки, что соответствует пику второй волны эпидемии. Член СПЧ сравнил наказание за нарушение карантина в Израиле и России 19 июля 2021, 17:45

Фото: Julian Stratenschulte/dpa

/picture-alliance/ТАСС

Текст: Елена Лексина

«В России нарушители самоизоляции подвергаются уголовной и административной ответственности, поэтому опыт Израиля не является для нас уникальным», – сказал газете ВЗГЛЯД правозащитник Александр Брод, комментируя решение властей Израиля возбуждать уголовные дела за сознательное нарушение карантина. «Опыт Израиля не является уникальным для России», – считает член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод. По его словам, в 2020 году на законодательном уровне в России были внесены изменения, усиливающие безопасность граждан в период пандемии и ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических норм. Брод подчеркнул, что согласно Федеральному закону «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения», за нарушение норм самоизоляции предусмотрена уголовная и административная ответственность, поскольку нарушители представляют угрозу здоровью остальных граждан. «То есть любой человек, знающий, что он инфицирован, и покинувший стационар или нарушивший самоизоляцию, может попасть под санкции законодательства. Это и лишение свободы до двух лет, и штраф до 700 тыс. рублей», – пояснил Брод. «Если нарушение санитарно-эпидемиологических правил повлекло смерть человека, то применяются более жёсткие санкции. Но мне о таких случаях неизвестно», – заключил собеседник. Ранее глава израильского правительства Нафтали Беннет поручил подвергать судебному преследованию и привлекать к уголовной ответственности лиц с выявленным коронавирусом, которые сознательно нарушают правила самоизоляции. Указывается, что Беннет также поручил «считать главной задачей контролирующих органов обеспечение соблюдения правил во время проведения торжеств, массовых мероприятий и в особенности свадеб», а также «оптимизировать процесс контроля, обратив особое внимание на сокращение временного промежутка между наложением штрафа и его фактическим взысканием с нарушителя», передает ТАСС. 17 июля врачи в Израиле впервые с марта 2021 года выявили за сутки более 1 тыс. заразившихся коронавирусом, что стало новым антирекордом с момента появления в стране штамма «дельта», отмечает государственное радио Kan. Согласно сводке министерства здравоохранения, в Израиле ковидом в настоящий момент болеют 6 448 человек, состояние 63 пациентов оценивается как тяжелое, 16 подключены к аппаратам ИВЛ. Стали известны последствия отказа от второй дозы вакцины 20 июля 2021, 09:24 Текст: Наталья Ануфриева

Некоторые россияне в ходе вакцинации от коронавируса получают лишь первую дозу препарата, а на вторую стадию не являются, в итоге иммунный ответ у них не будет сформирован в достаточной степени, заявил доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. Аграновский предположил, что такие люди не верят в вакцинацию и прививаются лишь для того, чтобы от них «отвязались». В результате иммунный ответ у них не сформируется в достаточной степени, передает радио Sputnik. «Это неправильно с точки зрения эпидемиологии. Прививка одним компонентом дает более слабый иммунитет», – сказал он. Профессор объяснил, что люди, получившие только одну дозу прививки, остаются уязвимы, особенно для быстро распространяющегося по планете штамма «дельта». «Дело в том, что штамм «дельта» в высокой степени, но не полностью нейтрализуется антителами вакцины, которая делалась на «нулевой» штамм, то есть уханьский. Вакцина была заточена под «нулевой» вариант, и вот пришел «дельта». Вакцина «Спутник V» била «нулевой» штамм на 90 и более процентов, а «дельту» уже на 80 процентов. Это все равно много, но уже не 95 процентов», – отметил Аграновский. Он указал, что для того, чтобы получить максимально возможную защиту, надо вакцинироваться по схеме и не пытаться импровизировать. Ранее инфекционист рассказала о разнице иммунитета к COVID в зависимости от течения болезни. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Названы способные остаться навсегда у переболевшего COVID симптомы 20 июля 2021, 10:05 Текст: Наталья Ануфриева

Пациенты, переболевшие COVID-19, могут от трех месяцев до бесконечности испытывать так называемый постковидный синдром, включающий в себя до 60 проявлений, рассказал врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов. Водовозов сообщил, что «очень часто у людей появляется так называемый постковидный синдром (...) примерно у трех четвертей переболевших он длится от четырех до 12 недель, а у остальных – от 12 недель и до бесконечности», передает Ura.ru. Данный синдром имеет от 20 до 60 проявлений. В частности, это слабость, головная, суставная и мышечная боль, проблемы со сном, ощущение тяжести в груди и неполного вдоха, а также депрессия, нарушение терморегуляции и снижение когнитивных функций. Причина «постковидного синдрома» еще неизвестна. Для быстрого восстановления врач рекомендовал увеличить физические нагрузки и заняться ходьбой. Ранее стали известны последствия отказа от второй дозы вакцины. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Онищенко объяснил цель создания «санитарного щита» России 20 июля 2021, 14:50

Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Текст: Наталья Макарова

«Проект позволит усилить главное звено в биологической безопасности нашей страны – систему санэпиднадзора», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Геннадий Онищенко, комментируя заявление вице-премьера России Татьяны Голиковой о планах «до 2024 года направить около 30 млрд рублей на создание «санитарного щита» страны». «Речь идет о программе, которая предусматривает модернизацию системы санэпиднадзора. Это структура является главным звеном в биологической безопасности нашей страны», – отметил бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. По словам депутата, санэпиднадзор проводит мониторинг, определяет риски и делает прогнозы по различным заболеваниям, в том числе осуществляет генетический контроль за циркулирующими микробами и вирусами. «Эта служба всегда занималась подобной работой, но сегодня это будет делаться на основе современных технологических возможностей. Задуманный проект позволит санэпиднадзору оснащаться структурно, усиливаться, решить вопросы с правовым положением службы», – подчеркнул Онищенко. Собеседник напомнил о том, что президент России Владимир Путин в 2013 году подписал стратегию национальной безопасности в области биологического и химического оружия. «Проект «санитарный щит» создается в развитие этой стратегии. Но мы никогда не останавливали работу в этом направлении», – отметил депутат. Напомним, вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявила о том, что «власти России до 2024 года планируют направить около 30 млрд рублей на создание «санитарного щита» страны». «Во исполнение вашего поручения мы разработали проект «Санитарный щит». Результатом его реализации должно стать предупреждение завоза опасных инфекций в страну и развития пандемий, возможность <...> за четыре дня разрабатывать новые тест-системы на новые инфекции и за четыре месяца – вакцины против них. <...> Также в наших планах создание информационного ресурса, на котором любой желающий сможет получить достоверную информацию о состоянии окружающей среды и эпидемиологической обстановки. На эти цели предполагаем дополнительно направить до 2024 года 30 млрд рублей», – сказала она, обращаясь к президенту Владимиру Путину. По ее словам, правительство намерено укрепить санитарно-карантинный контроль на границах таким образом, чтобы не затрудняя перемещение людей и не закрывая границы, предотвратить завоз инфекций. К 2024 году планируется обеспечить возможность для экспресс-диагностики более чем в 240 пунктах пропуска. «Для 80% россиян станет доступна быстрая – в течение 24 часов – и качественная, своевременная диагностика инфекций», – заключила Голикова. Ранее президент Владимир Путин в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию заявил о необходимости создать в России мощный санитарный щит, который позволит организовать в стране полный цикл производства вакцин и лекарств, в том числе против вирусов, устойчивых к антибиотикам. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД За сутки в России выявили 23,8 тыс. случаев коронавируса 20 июля 2021, 11:18

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявили 23 770 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 23 770 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 10,6% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3188, Московской области – 2478, Санкт-Петербурге – 1934. Всего в стране выявлено 6 006 536 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 382 213 человек, из них 22 218 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 784 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 149 922 человека. Накануне, 19 июля, в России выявили 24 633 случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев уменьшилось на 863. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Оргкомитет Олимпиады рассказал о прохождении карантина у спортсменов с COVID 20 июля 2021, 08:55 Текст: Наталья Ануфриева

Организационный комитет Олимпийских игр в Токио пояснил, в каких условиях будет проходить карантин у спортсменов и членов делегаций, чей тест на коронавирус оказался положительным. Во избежание случаев массовых заражений члены делегаций будут моментально изолированы после получения положительного теста, они будут проходить карантин в специальном медицинском учреждении отельного типа, передает РИА «Новости». В одноместных номерах для проживания есть все необходимое для комфортного прохождения карантина: телевизор, бесплатный WI-FI, фен, три комплекта сменной одежды, фен, вешалки, средства личной гигиены (влажные салфетки для рук, одноразовые стаканчики для воды). Во время карантина или лечения заболевшим нужно будет соблюдать специальные меры предосторожности: неукоснительно следовать инструкциям секретариата, не общаться с кем-либо, использовать только свой мобильный телефон для связи с внешним миром, не покидать номер (за исключением приема пищи), обязательно носить маску для спуска в столовую и дезинфицировать руки перед едой. Запрещено покидать медицинское учреждение, употреблять алкоголь и курить, пользоваться услугами интернет-магазинов и доставки еды. Доступ к другим этажам будет закрыт. Прием пищи будет осуществляться трижды в день, еда будет подаваться в лобби учреждения, о ее готовности заболевшим будут сообщать посредством специальной трансляции. До этого объявления необходимо будет оставаться в своем номере. При этом во избежание отравления настоятельно рекомендуется употреблять пищу, приготовленную непосредственно в медучреждении. Уборка в номерах производиться не будет: постельное белье не подлежит смене, прачечная отсутствует, мыльные средства нужно будет получать самостоятельно на первом этаже в то же время, когда будет осуществляться прием пищи. После использования постельное белье и полотенца нужно будет оставить в специальном боксе на первом этаже. Кроме того, передача посылок из рук в руки невозможна: сначала секретариат должен подтвердить их содержимое, а затем передаст содержимое адресату. Чтобы утвердить получение посылки, нужно обратиться в секретариат до 17:00 часов дня ее прибытия. Если этого сделано не будет, посылку нельзя будет получить по соображениям безопасности. Организаторы также просят избежать передачи в посылках продуктов, требующих температурного контроля - охлажденных и замороженных продуктов, молочной и сырой продукции, фруктовых и овощных нарезок, продукции в бутылках и банках. Нельзя передавать табак, алкоголь, посылки, содержимое которых нельзя определить, вещи, использование которых может помешать другим жильцам. Вес и габариты посылки должны соответствовать специальным требованиям, а контактные данные адресата должны быть максимально точными и полными. Мусор от использования содержимого посылок нужно будет оставить на первом этаже. Во время пребывания в обсервации за здоровьем находящихся на карантине будет установлен усиленный контроль: например, каждый должен дважды в день (в 7:00 и 16:00) измерять у себя температуру и уровень кислорода и отмечать показатели в специальном опроснике в приложении OCHA. Это приложение доступно на семи языках. Термометры и пульсоксиметры предоставляются. Состояние здоровья ежедневно будут отслеживать медсестры, при определенных ухудшениях будет решаться вопрос о госпитализации заболевшего. Бессимптомные пациенты могут быть выписаны через десять дней. Члены делегаций, у которых были обнаружены симптомы, пробудут на карантине десять дней, а также еще три дня с момента облегчения симптоматики. Комнаты будут дезинфицированы после отъезда переболевшего. Справки о перенесенном заболевании в этом учреждении выдаваться не будут. Ранее россияне раскритиковали условия проживания в Олимпийской деревне Токио: в номерах мало розеток, нет горячей воды, а чтобы принять душ, главному тренеру команды Ильгару Мамедову пришлось воспользоваться отверткой. До этого соревнования по гребле на Олимпиаде оказались под угрозой срыва из-за устриц. Напомним, коронавирус выявили у двух проживающих в Олимпийской деревне в Токио иностранных спортсменов. Первый случай обнаружили у члена иностранной сборной не из числа спортсменов. Днем ранее члена иностранной олимпийской сборной впервые госпитализировали в Токио с COVID-19. Олимпиада должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, местных зрителей также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио. Обязательную вакцинацию ввели для ряда граждан в Туве 20 июля 2021, 10:45 Текст: Наталья Ануфриева

Главный государственный санитарный врач Тувы Людмила Салчак в связи ухудшающейся ситуацией с распространением коронавирусной инфекции подписала постановление о проведении вакцинации от коронавируса отдельным группам населения, среди которых студенты и лица старше 65 лет, сообщает пресс-служба главы республики. В сообщении на официальном портале республики говорится, что Салчак «сообщила о группах профессий, которые должны быть вакцинированы в количестве не менее чем 60% от общей численности сотрудников организации». Данная мера связана с тем, что «в республике низкий охват вакцинирования лиц, которые работают в сферах, где наибольший риск заражения». Обязательной вакцинации подлежат работники медицинских и образовательных организаций, сотрудники оздоровительных лагерей, социальной сферы, культуры, досуга, спорта, служащие, работники транспорта общего пользования, работники сферы обслуживания: торговли, общепита, производственных цехов пищевой продукции, работники сферы услуг: парикмахерских, гостиниц, туристических баз, саун и бань, работники многофункциональных центров, клиентских подразделений финансовых организаций, почтовых отделений, единых расчетных центров, центров сотовой связи, работники ЖКХ, энергетики, студенты и лица старше 65 лет. Ранее частичную обязательную вакцинацию ввели во Владимирской области. Напомним, президент России Владимир Путин отмечал, что не поддерживает обязательную вакцинацию от коронавируса, однако указывал, что регионы, которые вводят эту процедуру для отдельных категорий граждан, действуют в соответствии с нормой закона. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД