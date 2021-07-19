Путин призвал правительство регулярно анализировать выполнение национальных целей Путин предложил разрешить продление предельного срока службы высших офицеров 19 июля 2021, 22:35 Текст: Антон Антонов

Глава российского государства Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, предусматривающий возможность продления предельного срока службы маршалов, генералов и адмиралов после достижения ими 70 лет, свидетельствует электронная база данных Госдумы. Сейчас для них установлен предельный возраст пребывания на военной службе в 65 лет (закон «О воинской обязанности и военной службе»), после чего с ними могут заключить новый контракт – до достижения ими возраста 70 лет, передает РИА «Новости». Как указывается в пояснительной записке к законопроекту, иногда есть потребность дальнейшего «продления контракта с наиболее опытными и высококвалифицированными военнослужащими». В связи с этим предлагается «установление решением Президента Российской Федерации срока контракта при его продлении». Изменения вносятся в 49 статью закона. В марте Путин подписал федеральный закон о снятии возрастных ограничений для назначенных президентом гражданских госслужащих.

Видеоролик с новейшим российским истребителем вызвал у иностранцев восторг 19 июля 2021, 05:56 Текст: Антон Никитин

Зарубежные пользователи восторженно прокомментировали видеоролик, посвященный новейшему российскому истребителю, который представят на авиасалоне МАКС-2021. Видеокадры с воздушным судном опубликовала на своем YouTube-канале госкорпорация «Ростех». На них впервые показаны контуры самолета анфас, а также раскрыт разработчик боевой машины – компания «Сухой». Также в ролике можно увидеть элементы панели приборов и механизмы управления истребителем. Многие комментаторы признались, что заинтригованы новинкой и с нетерпением ждут официальной презентации самолета, передает РИА «Новости». «Поздравляю вас, русские братья. Отличная работа дизайнеров, инженеров и всех, кто в ней участвует. Вы доказываете, что Россия достойна звания первоклассной державы. Привет из Греции», – написал Atalaclys. «Это было очень круто, мне понравилось, не могу дождаться завтра. Удачи, «Ростех», – прокомментировал Viper 6. «Получится отлично, привет из Вьетнама», – Minh Nhat Tran. Также пользователи пришли к выводу, что истребитель будет пользоваться большим успехом у иностранных покупателей. «Будущий истребитель ВВС Сербии, отлично сработано, Россия!» – подчеркнул You Mad. «Отлично, надеемся, власти Аргентины порадуют нас», – отметил Emanuel Ledesma. «Это прекрасно, я надеюсь, что в ближайшие годы отношения между США и Россией улучшатся, а не ухудшатся. Может быть, однажды мы увидим F-22, летящий бок о бок с Су-57 или этим новым самолетом, хотя я слышал, что он в основном идет на экспорт», – выразил мнение PanzerKitsune. В прошлую пятницу Ростех опубликовал фотографию перспективного однодвигательного истребителя, который станет главной премьерой авиакосмического салона МАКС-2021. Позже новейший российский однодвигательный истребитель показали без чехла. Напомним, Объединенная авиастроительная корпорация презентует на МАКС-2021 принципиально новый военный самолет. Глава аналитической службы агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев предположил, что речь идет о легком многоцелевом истребителе. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему в свое время ВВС нашей страны отказались от подобных машин и откуда возникла идея возродить их производство. Фрегат «Адмирал Горшков» поразил цель ракетой «Циркон» 19 июля 2021, 09:04

Фото: кадр из видео

Текст: Алина Назарова

Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по наземной цели, дальность составила свыше 350 км, сообщили в Минобороны. Головной фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков» выполнил стрельбу в акватории Белого моря. Наземная цель была расположена на побережье Баренцева моря. «По данным объективного контроля, ракета «Циркон» прямым попаданием успешно поразила цель на дальности свыше 350 км. В ходе испытаний подтверждены тактико-технические характеристики ракеты «Циркон». Скорость полета составила около семи Махов», – говорится в сообщении, передает ТАСС. Комплексом «Циркон» планируется оснащать подводные лодки и надводные корабли Военно-морского флота России. Минобороны решило ускорить поставки БПЛА «Охотник» 19 июля 2021, 04:55

Фото: Минобороны России/YouTube

Текст: Антон Никитин

Минобороны обратилось к промышленности с просьбой ускорить проведение испытаний и приступить к поставкам тяжелого беспилотника «Охотник», рассказал член коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Смирнов в преддверии открытия Международного авиакосмического салона МАКС-2021. «Прорабатываются детали и сроки поставки. Действительно, сформулирован запрос Минобороны к промышленности ускорить проведение опытно-конструкторских работ, сдвинуть начало поставок влево, в сроки, о которых говорил [вице-премьер] Юрий Иванович [Борисов]. Промышленность работает над реализацией этой задачи», – сказал Смирнов в интервью РИА «Новости». «Тяжелый беспилотник «Охотник» обладает выдающимися возможностями, передовым составом оборудования. Машины подобного класса проектируют и строят в мире всего несколько стран», – отметил Смирнов. Он напомнил, что первый «Охотник» уже совершил пробные полеты, а на Новосибирском авиазаводе (НАЗ) идет изготовление следующих образцов для статических и летных испытаний. Ранее в Военно-промышленной комиссии назвали планируемые сроки начала поставок БПЛА «Охотник» в войска. Летные испытания этого беспилотника начались в августе 2019 года. В сентябре того же года «Охотник» совершил первый совместный полет с истребителем Су-57. Во второй половине 2021 года «Охотник» в рамках летных испытаний впервые применит оружие по воздушным мишеням. Речь идет «о стрельбах внутрифюзеляжными ракетами класса «воздух – воздух», которые ранее были отработаны на Су-57». В перспективе летчик истребителя Су-57 одновременно сможет координировать действия четырех «Охотников». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какая роль отводится БПЛА «Охотник», зачем этим аппаратам искусственный интеллект и как все это будет работать в связке с истребителем Су-57? Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД На МАКС-2021 намерены показать ударно-разведывательный БПЛА «Орион» 19 июля 2021, 16:00

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

На авиасалоне МАКС-2021 планируется представить разведывательно-ударный беспилотник «Орион», сообщили в «Рособоронэкспорте» (входит в Ростех). «Группа «Кронштадт» представит новейший БЛА «Орион-Э» в разведывательно-ударном варианте. Партнеры «Рособоронэкспорта» также смогут ознакомиться со средствами ПВО и РЭБ, продвигаемыми компанией за рубеж», – цитирует сообщение «Рособороэкспорта» ТАСС. Среди средств ПВО и РЭБ планируется показать ЗРК «Тор-Э2», ЗРС С-400 «Триумф» и «Антей-4000», а также новинку – ЗРС С-350 «Витязь». Концерн «Автоматика» продемонстрирует системы противодействия БЛА «Купол» и «Пищаль». Ранее гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщал, что компания с начала года заключила контракты на 5 млрд долларов, 80% которых приходится на продукцию ВВС и ПВО. Также Ростех анонсировал показ на МАКС-2021 новейшего российского боевого однодвигательного самолета. Украина продемонстрирует ракетные комплексы «Нептун» на параде в Киеве 19 июля 2021, 16:16 Текст: Алексей Дегтярев

На военном параде в Киеве в конце августа планируется показать ракетные комплексы «Нептун», заявил генеральный директор КБ «Луч» Олег Коростелев. «Согласно нашим планам, семь машин», – заявил Коростелев, отвечая на вопрос местных СМИ о том, сколько «Нептунов» покажут на параде, передает РИА «Новости». Гендиректор пояснил, что войска первого дивизиона получат на вооружение комплексы в первом квартале 2022 года. КБ, по его словам, необходимы год-полтора на завершение морской версии комлекса. В начале июля президент Украины Владимир Зеленский объявил о завершении государственных испытаний и принятии на вооружение ракетного комплекса «Нептун». По словам Зеленского, «Нептун» якобы может «противодействовать российской агрессии» в акватории Черного и Азовского морей. Киев считает «Нептун» своим «супероружием». Крылатая ракета Р-360 весит 870 килограммов и может нести боеголовку массой 150 килограммов. Дальность ее пуска – до 280 километров, скорость – около 900 километров в час, высота полета над гребнем волн – от трех до десяти метров. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет. Газета ВЗГЛЯД писала, какую угрозу эти комплексы могут представлять для кораблей российского ВМФ и что Россия могла бы ей противопоставить. Путин: Россия должна стремиться быть глобальным лидером 19 июля 2021, 17:10 Текст: Алексей Дегтярев

России необходимо стремиться к лидерству в мире, а не только отвечать на текущие вызовы, заявил президент Владимир Путин на совете по стратегическому развитию и проектам. «Наша страна должна не просто отвечать на вызовы, а стремиться быть лидером глобальных изменений. У нас для этого есть все. А нужно при этом ставить и решать текущие вопросы, их много копится каждый день. Но при этом нельзя забывать про системные задачи, в единой логике долгосрочного развития нужно сочетать одно и второе», – приводит слова президента РИА «Новости». В начале июля Путин подписал указ об утверждении Стратегии национальной безопасности России. Новую редакцию Стратегии национальной безопасности страны Совбез по поручению главы государства подготовил в феврале. Секретарь Совбеза Николай Патрушев заявлял, что в новой редакции Стратегии национальной безопасности отражены положения о поддержании ядерного потенциала и готовности ВС к боевому применению, а также уделено внимание подготовке россиян к военной службе. Путин призвал к «мощному позитивному развитию» в России 19 июля 2021, 17:51 Все значимые для жителей России сферы должны развиваться с «мощной позитивной динамикой», заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. На открытии заседания глава государства упомянул о ситуации в строительстве жилья. Оно сейчас ведется в России опережающими темпами: страна приблизилась к лучшему показателю в этой сфере за всю свою современную историю, указал Путин. «И такая мощная позитивная динамика должна быть во всех значимых для людей сферах», – приводит слова президента ТАСС. Он отметил, что серьезные шаги уже сделаны в образовании. Речь идет о создании новых мест в школах, развитии естественно-научных и инженерных направлений, пояснил глава государства. «За ближайшие пять лет – и мы договорились об этом на недавнем съезде партии «Единая Россия» – нужно провести капитальный ремонт школ, прежде всего, в селах, небольших населенных пунктах. Здесь также предстоит продолжить формирование современной среды для жизни, включая строительство, оборудование сельских клубов и так далее», – напомнил глава государства. Он затронул и тему профессионального образования. Как отметил президент, по мировым стандартам уже оснащены более 1,5 тыс. колледжей и техникумов. «В наших регионах все больше вузов, где качество обучения, исследовательской деятельности признано на международном уровне», – указал он. Подготовка квалифицированных кадров, равно как и ускоренное научное, технологическое развитие, уже стали важнейшей частью национальной повестки, добавил Путин. Так, многие государственные услуги уже можно получить в электронном виде, максимально просто и удобно, заметил он. «Передовые решения, включая искусственный интеллект и анализ больших данных, действительно все шире используются и в повседневной жизни, и в финансовой сфере, и в здравоохранении, уже практически в каждой отрасли нашей экономики. Нужно дополнительно поддержать такое уверенное движение вперед в сфере инноваций, в том числе через стимулирующие меры и донастройку системы регулирования», – резюмировал президент. В ДНР создали оборонную госкорпорацию 19 июля 2021, 20:22 Текст: Алексей Дегтярев

В Донецкой народной республике создана госкорпорация «АЛМАЗ» для реализации политики в оборонно-промышленной сфере, указ о создании подписал глава ДНР Денис Пушилин. Корпорация займется созданием и производством, а также содействием в разработке и экспортом военной, гражданской продукции и продукции двойного назначения, передает ТАСС со ссылкой на указ Пушилина. Также корпорация будет заниматься социальными и другими общественно значимыми проектами. На территории республики располагаются предприятия по металлообработке, машиностроению, химической промышленности, черной и цветной металлургии, а также легкая промышленность. Зарубежные страны проявили интерес к самолету МС-21 19 июля 2021, 11:09 Текст: Дмитрий Зубарев

Иностранные авиакомпании проявляют интерес к российскому среднемагистральному самолету МС-21, но в приоритете – обеспечение самолетами отечественных авиакомпаний, рассказал член коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Смирнов. «К самолету есть интерес со стороны зарубежных авиакомпаний. Однако на нынешнем этапе программы приоритетными задачами являются завершение сертификации, последовательное увеличение темпов серийного производства и развертывание эффективной системы поддержки эксплуатации. Потребности российских авиакомпаний в среднемагистральных самолетах достаточно велики, что учитывается при продвижении программы МС-21. Насыщение нашего рынка и развитие системы послепродажной поддержки создаст условия для активизации продвижения МС-21 на экспорт», – передает РИА «Новости» слова Смирнова в преддверии открытия Международного авиакосмического салона МАКС-2021. Действующие твердые контракты предусматривают поставку 175 самолетов МС-21, эксплуатантами которых станут российские компании. Имеющихся твердых заказов достаточно для загрузки производства на ближнюю перспективу, отметил Смирнов. По его словам, беспилотная версия нового легкого многоцелевого самолета «Байкал», разработанного на замену Ан-2, будет создана к 2024 году. «На мой взгляд, наиболее любопытен «Байкал» –так называемый «летающий внедорожник» малой вместимости по доступной цене. Создан для эксплуатации в регионах со слаборазвитой инфраструктурой, на грунтовых взлетно-посадочных полосах, в сложных географических условиях. <...> Начиная с 2024 года предполагается создание беспилотной версии. Ведутся переговоры со стартовыми заказчиками», – сказал он, говоря о новинках, которые будут представлены на авиасалоне МАКС-2021. Смирнов отметил, что «Байкал» прост в обслуживании, может ремонтироваться в полевых условиях и храниться вне ангаров при температуре от минус 50 до плюс 50 градусов по Цельсию. В зависимости от компоновки салона может использоваться как пассажирский, грузовой, сельскохозяйственный или медицинский самолет. Модернизированная версия истребителя Су-57 получит новые боевые возможности. «В рамках дальнейшего наращивания потенциала Су-57 будут реализованы дополнительные мероприятия, существенно расширяющие его боевые возможности за счёт наращивания функциональных возможностей комплекса бортового оборудования, расширения номенклатуры применяемых авиационных средств поражения и некоторых других мероприятий. Одним из ключевых элементов развития платформы является новая силовая установка, над которой работает Объединенная двигателестроительная корпорация», – сказал Смирнов. По его словам, поставки истребителей пятого поколения следующего этапа планируется начать в соответствии с требованиями государственного контракта. «Реализуется комплекс опытно-конструкторских работ. Совместно с заказчиком определен облик самолета. Идет поэтапная передача рабочей конструкторской документации на завод-изготовитель, идет подготовка к производству опытных образцов», – добавил Смирнов. Как ранее сообщалось, новый бомбардировщик разрабатывается ПАО «Туполев». Его предполагается принять на вооружение до 2027 года. Ожидается, что самолет заменит в Воздушно-космических силах ракетоносцы Ту-95МС. Напомним, в апреле Министерство обороны утвердило окончательный облик стелс-бомбардировщика, известного как Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), который разрабатывает ПАО «Туполев». Путин обратил внимание на неудовлетворенность россиян системой здравоохранения 19 июля 2021, 18:17 Текст: Алексей Дегтярев

Уровень удовлетворенности граждан системой здравоохранения не повышается, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. «По данным ФСО, Федеральной службы охраны, которая проводит социологические опросы регулярно, как вы знаете, на профессиональном уровне, к сожалению, пока у нас не наблюдается повышения удовлетворенности граждан системой здравоохранения», – заявил глава государства. Видеозапись с выступлением президент опубликована в Telegram-канале RIA Kremlinpool. Путин обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко, спросив, знаком ли он с этими данными. Глава ведомства ответил положительно на вопрос. Также в ходе заседания совета глава государства подчеркивал, что все значимые для жителей России сферы должны развиваться с «мощной позитивной динамикой». Путин заявил о проблемах с рождаемостью и убыли населения 19 июля 2021, 18:42 Текст: Алексей Дегтярев

В России сложилась неблагоприятная демографическая ситуация, связанная с пандемией, заявил президент Владимир Путин в понедельник на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. «К сожалению, в последние несколько лет в силу ряда обстоятельств – об этом мы тоже много раз говорили: две ямы демографические, плюс еще и ковид этот несчастный, дают нам такую неблагоприятную картину с точки зрения рождаемости и убытия населения», – цитирует президента ТАСС. В июне на съезде «Единой России» глава государства призывал российские власти сфокусировать усилия по всем направлениям, чтобы переломить сложную ситуацию в демографической сфере. «Мы с вами – был момент – вышли из примерно такой же ситуации, решили ряд задач, но в силу ряда объективных причин, в силу двух исторических провалов, мы сейчас попадаем в демографическую яму», – говорил Путин. Он отмечал, что для перелома негативных тенденций нужно «сфокусировать на этой цели все усилия по развитию экономики и регионов, социальной сферы, здравоохранения, образования, по укреплению традиционных ценностей». Путин: Экономика России восстановилась практически до докризисного уровня 19 июля 2021, 20:10 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил, что экономика страны вышла практически на докризисный уровень, идет дальнейшее развитие. «Конечно, у нас экономика восстановилась практически до докризисного уровня, идет дальнейшее развитие. У нас есть возможности проанализировать то, что сделано, как сделано, и внести соответствующие коррективы и направить на это достаточно серьезные ресурсы», – приводит его слова РИА «Новости». Он также отметил, что все эти национальные программы, цели развития только разрабатывались, «мы под каждую цель искали источники финансирования и в конце концов поняли, где, сколько и что можно взять». «В том числе пошли на рискованные шаги, связанные с возможным повышением инфляции в связи с повышением налогов, в том числе НДС. Но мы понимали, где мы возьмем эти деньги. Особенно это касается длящихся обязательств», – добавил глава государства. Ранее Путин заявил, что все значимые для жителей России сферы должны развиваться с «мощной позитивной динамикой». В Кремле прокомментировали сообщения о предложении Путина Байдену по Афганистану 19 июля 2021, 13:51 Текст: Алина Назарова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг сообщения, согласно которым Владимир Путин в ходе женевского саммита якобы предложил Джо Байдену использовать российские военные базы в Таджикистане и Киргизии для контроля ситуации в Афганистане. Ранее «Коммерсант» сообщил, что в ходе состоявшегося 16 июня саммита в Женеве Владимир Путин предложил Джо Байдену совместную с Россией координацию действий на афганском направлении с возможностью задействования в практических целях российских военных баз в Таджикистане и Киргизии. «Тема Афганистана, тема вывода американских войск и тема растущей нестабильности в этой стране действительно затрагивалась в ходе женевского саммита», – прокомментировал информацию Песков, передает РИА «Новости». На уточняющий вопрос, было ли само предложение, пресс-секретарь президента ответил, что не может «ни подтвердить, ни опровергнуть». Ранее глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане. Он также указал на стремительную деградацию ситуации в республике. Лавров заявил, что американские военные спешно уходят из Афганистана, побросав огромное количество техники. Москва призвала страны ОДКБ и Узбекистан к инвентаризации возможностей на фоне обострения ситуации в Афганистане, особенно на севере страны, где в том числе активизируются боевики запрещенной в России террористической группировки ИГ. Рособоронэкспорт заключил контракты на 5 млрд долларов 19 июля 2021, 15:15 Текст: Алина Назарова

Рособоронэкспорт с начала года заключил контракты на 5 млрд долларов, 80% которых приходится на продукцию ВВС и ПВО, сообщил генеральный директор компании Александр Михеев. «В этом году Рособоронэкспорт уже подписал контрактных документов на сумму более 5 миллиардов долларов, 80% из которых приходятся на продукцию для военно-воздушных сил и ПВО. МАКС-2021, на который по нашему приглашению приедут более 30 делегаций из порядка 20 стран, станет отправной точкой для новых переговоров и новых контрактов», – сказал Михеев, передает РИА «Новости». В ходе МАКС-2021 Рособоронэкспорт планирует подписать совместные с АО «Технодинамика» программы продвижения на внешний рынок парашютных систем и научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). Это серьезно расширит компетенции Рособоронэкспорта в рамках индустриального партнерства с иностранными заказчиками. «Сегодня все большее число стран задумывается о производстве вооружений на национальной территории, поэтому рост числа технологических контрактов – характерный тренд современного мирового оружейного рынка. Рособоронэкспорт активно работает с заказчиками в рамках индустриального партнерства и трансфера технологий. По подписанной с «Технодинамикой» программе будем продвигать НИОКР, в том числе в области авиации, ракетного вооружения, средств ПВО и космических программ, в страны Африки, Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона», – добавил Михеев. Ранее Михеев заявил, что Рособоронэкспорт, несмотря на санкции и пандемию, смог реализовать в 2020 году продукцию военного назначения на уровне предыдущего года, то есть на сумму порядка 13 млрд долларов. Путин: Более 3,5 млн семей улучшили жилищные условия в 2020 году благодаря льготной ипотеке 19 июля 2021, 17:17

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что более 3,5 млн российских семей смогли улучшить жилищные условия в 2020 году, в том числе и благодаря снижению ипотечных ставок. «В прошлом году свыше 3,5 млн российских семей смогли улучшить свои жилищные условия. И такой результат достигнут во многом благодаря снижению ставки по ипотечным кредитам, в том числе для семей с двумя и более детьми», – приводит его слова ТАСС. Напомним, 4 июня президент России Владимир Путин в ходе выступления на заседании Петербургского международного экономического форума предложил продлить программу льготной ипотеки еще на один год, до 1 июля 2022 года, с повышением ставки до 7%. Предельная сумма кредита будет единой для всех регионов – 3 млн рублей. По словам риелторов, в Москве ни одна квартира не подходит под программу льготной ипотеки.