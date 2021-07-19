В Сочи пиццерия решила привлечь посетителей танцовщицей в окне

Власти Белоруссии допустили возможность введения чрезвычайного положения

Заместитель госсекретаря Совбеза Белоруссии Александр Рахманов сообщил, что в республике создана система реагирования на деятельность деструктивных элементов, которая позволит вовремя дать ответ на кризисную ситуацию, вплоть до введения военного или чрезвычайного положения.

«Ни для кого не секрет, что все правоохранительные органы анализируют свою деятельность, криминогенную ситуацию, степень защищенности и охраны общественного порядка. На основании этого анализа они могут даже спрогнозировать какую-то группу людей или объекты, от которых можно прогнозно ожидать какие-то риски или вызовы, которые в том числе могут перерасти в основание к введению военного или чрезвычайного положения. Эта система уже создана, она довольно успешно работает», – приводит слова чиновника ТАСС.

По словам Рахманова, результаты такой работы недавно показал телеканал ОНТ в документальных фильмах, в которых были отражены операции КГБ и МВД, в которых «принимаемые этой системой меры, направленные на упреждение и профилактику, позволили установить на территории страны схроны с оружием и боеприпасами, взрывчатыми веществами, установить людей, которые планировали и организовывали различные преступления».

Рахманов напомнил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил поправки в законодательство по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя, в соответствии с документом вносятся поправки в закон «О чрезвычайном положении». «Чрезвычайное и военное положение – это крайняя степень воздействия на ту или иную ситуацию. Государством всегда принимались и будут приниматься меры к тому, чтобы не допустить развития негативного процесса или явления в обществе до того момента, когда он станет основанием для введения чрезвычайного или военного положения», – заявил чиновник.

Заместитель госсекретаря Совбеза отметил, что сейчас в республике «нет никаких оснований для того, чтобы говорить о том, что следует принимать решение о введении режима ЧП». «Опять же в конституции и в законе «О чрезвычайном положении» прямо прописано, что оно может вводиться в случае каких-то стихийных бедствий, катастрофы или же беспорядков, – сказал Рахманов. – Причем в новой редакции закона «О чрезвычайном положении» уточнено понятие «беспорядки», и только при этих обстоятельствах у нас в стране возможно ставить вопрос о введении режима ЧП. Таких обстоятельств у нас сейчас нет, и, конечно же, государственными органами принимаются меры, чтобы они не наступили».

Ранее Лукашенко не исключил введения военного положения из-за санкций Запада.

В воскресенье лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сообщила, что в Вашингтоне планирует встретиться с американским президентом Джо Байденом и госсекретарем США Энтони Блинкеном. Накануне стало известно о планах Тихановской встретиться с послом США в Белоруссии, с представителями американских властей, членами Конгресса и послами иностранных государств в США. Ранее с Тихановской встретился премьер Испании. Ее также приняли в Чехии как президента Белоруссии.

Напомним, 24 июня Евросоюз ввел секторальные санкции против Белоруссии. Кроме того, с 3 июня действие санкций против ряда экспортных компаний Белоруссии возобновили США. Также президент США Джо Байден продлил санкции против властей Белоруссии. Минск пригрозил ответить на санкции Запада политическими, экономическими и военными мерами.