В Ростуризме рассказали о массовой отмене брони в Кубани В Сочи заявили о завершении работ по ликвидации последствий подтоплений 7 июля 2021, 15:53 Текст: Ксения Панькова

Основные работы по ликвидации последствий подтоплений в Сочи завершены, в общей ложности подтопило 70 домовладений, где проживают около 300 человек, сообщил глава города-курорта Алексей Копайгородский. «На сегодняшний день мы уже завершили все основные работы по ликвидации благодаря тому, что начали действовать сразу, как сошла вода. Для комплексной уборки города были сформированы 50 бригад специалистов с техникой, которые очищали улицы и помогали жителям приводить в порядок дома и прилегающие территории. В работе в эти трое суток с 4 по 7 июля были задействованы более 550 сотрудников коммунальных и экстренных служб», – написал он в Telegram-канале. Как отметил мэр, в зону ЧС вошли 19 улиц в Адлерском, Хостинском и Лазаревском районах курорта. По его словам, в общей сложности в Сочи произошли локальные подтопления свыше 70-ти домовладений, где проживают около 300 человек. «Сейчас проводятся санитарная обработка улиц, а также очищенных от ила после подтопления домовладений для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности. Непогода не повлияла на количество отдыхающих на курорте. Загрузка средств размещения в среднем составляет 90%», – добавил мэр Сочи. Из-за ливней в Сочи в воскресенье поднялись уровни рек Мацеста, Хоста, Кудепста, Хорота. В понедельник в Сочи объявили режим ЧС. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предупредил, что купаться в Сочи сейчас очень опасно. Шторм повредил в городе около 30 пляжей.

Губернатор: Купаться в Сочи сейчас очень опасно 5 июля 2021, 17:46

Фото: кадр из видео

Текст: Ксения Панькова

Купаться в Сочи на данный момент очень опасно, многие пляжи закрыты после разгула стихии, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. «Обращаю пристальное внимание жителей и гостей наших курортов – на сегодняшний день многие пляжи остаются закрытыми в связи с действием штормового предупреждения. А это значит, что купаться сейчас очень опасно», – написал Кондратьев в своем Telegram-канале. В свою очередь глава города-курорта Алексей Копайгородский рассказал, что собственники пляжных территорий в Сочи приводят в соответствие пляжи. «Сейчас собственники пляжных территорий все наши пляжи приводят в соответствие. Я думаю, с завтрашнего дня будет особая команда, и все гости, жители нашего курорта смогут посетить самые лучшие места нашего города», – сказал он в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА «Новости». На уточняющий вопрос, будут ли все пляжи города расчищены уже к завтрашнему дню, Копайгородский ответил положительно: «Да. У нас и людей, и техники достаточно». Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что критический уровень воды фиксируется в сочинских реках Хорота и Мацеста, жителей просят собрать вещи и документы на случай возможной эвакуации. Жителей Сочи предупредили о возможной эвакуации из-за наводнения 5 июля 2021, 09:53

Фото: кадр из видео

Текст: Алина Назарова

Критический уровень воды фиксируется в сочинских реках Хорота и Мацеста, жителей просят собрать вещи и документы на случай возможной эвакуации, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. «Из-за продолжительных обильных осадков в Адлерском и Хостинском районах Сочи отмечается критический подъем уровня рек Хорота и Мацеста. Включены сирено-речевые установки для оповещения населения о возможных подтоплениях и вероятности выхода рек из берегов», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости». Жителей просят соблюдать спокойствие, подготовить документы и вещи первой необходимости, если ситуация вынудит начать эвакуацию. В случае необходимости для помощи населению дежурят экипажи «Кубань-СПАС» и экипажи МКУ «Служба спасения Сочи». В воскресенье один человек, по предварительным данным, погиб, еще двое пострадали в Сочи при падении деревьев, поваленных сильными порывами ветра. Всего, по данным администрации Сочи, в городе было повалено 34 дерева. В некоторых сельских округах отключена электроэнергия. Для устранения стихийных последствий задействованы 50 человек и более 30 единиц техники. В России отменили двукратное тестирование на COVID по возвращении из-за границы 6 июля 2021, 17:37

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Роспотребнадзор отменил двукратное тестирование на коронавирус для привитых или переболевших россиян по возвращении в Россию. Непривитые и не переболевшие коронавирусом россияне должны один раз пройти тест в течение трех дней со дня прибытия в Россию, сообщает РИА «Новости». Напомним, с 1 мая Роспотребнадзор ужесточил требования к прибывающим из-за рубежа россиянам. Они должны сдавать тесты на коронавирус дважды, с интервалом не менее суток. В Абхазии российскую туристку и троих ее детей унесло в море во время купания 6 июля 2021, 16:32 Текст: Ксения Панькова

Туристку из Санкт-Петербурга и троих ее детей унесло в море во время купания в Гагре, несовершеннолетних удалось вытащить из воды, один ребенок скончался в больнице, женщину ищут, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. «Российскую туристку Тамару Молчанову из Санкт-Петербурга (1985 года рождения) и троих ее детей (2013, 2016 и 2018 годов рождения) унесло в море», – приводит РИА «Новости» сообщении. В ведомстве уточнили, что персонал гостиницы, в котором отдыхала семья, категорически запретил туристке купаться в штормящем море, однако женщина направилась с детьми купаться на реку Бзыбь. «Сильное течение реки стало уносить их всех в море. Очевидцы трагедии позвонили МЧС. К месту происшествия были в экстренном порядке направлены спасатели и водолазы», – отметили в пресс-службе. По данным МЧС, до приезда спасателей местные жители и очевидцы совместными усилиями смогли выловить из течения реки одного из детей, однако мать и двоих детей унесло в море. Позже удалось вытащить из моря остальных детей. Один трехлетний ребенок скончался в больнице. Спасатели продолжают поиски матери. В воскресенье сильный ураган обрушился на Абхазию. Большая часть страны осталась без света, ветер снес в Сухуме крышу гостиницы, повредил кровли домов и повалил множество деревьев. В тот же день во время шторма в Гагре утонул 42-летний житель Саратова Павел Данков. В понедельник утонул купавшийся в штормовом море житель Пятигорска. По информации МЧС, удалось спасти жителя Ярославля и туриста из Набережных Челнов. В Абхазии во время шторма утонул второй за сутки российский турист 5 июля 2021, 22:10

Фото: Stephen Lock/Zuma/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Турист из России утонул во время шторма в Гагре, это второй россиянин, погибший в море за последние сутки, сообщила пресс-служба МЧС Абхазии. По данным пресс-службы, в 17.45 мск поступило сообщение о том, что утонул житель Пятигорска. Отмечается, что туриста, пытавшегося спасти россиянина, едва удалось вытащить живым из моря, передает ТАСС. В МЧС отметили, что до сих пор не найдено тело туриста из Саратова, утонувшего 4 июля около 22.00 мск в акватории Гагры. По информации МЧС, в понедельник в 15.27 мск удалось спасти купавшихся в штормовом море жителя Ярославля и туриста из Набережных Челнов. «МЧС Абхазии настоятельно просит граждан республики и гостей быть крайне осторожными, находясь на берегу штормящего моря, и ни в коем случае не предпринимать крайне рискованных и опасных попыток купаться в шторм», – подчеркивается в сообщении ведомства. Напомним, сильный ураган обрушился на Абхазию. Большая часть страны осталась без света, ветер снес в Сухуме крышу гостиницы, повредил кровли домов и повалил множество деревьев. Федеральную трассу Джугба-Сочи перекрыли из-за схода селя 5 июля 2021, 21:02 Текст: Ксения Панькова

Движение перекрыто по обеим полосам на федеральной трассе Джубга – Сочи, поскольку в районе поселка Гизель-Дере сошел сель, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю. «Туапсинский район, автодорога Джубга – Сочи, 65 км + 850 м, в районе поселка Гизель-Дере, сошел сель 40 м в длину, 2 м в высоту. Перекрыто обе полосы движения», – приводит ТАСС сообщение. Уточняется, что на месте работают сотрудники УГИБДД по Краснодарскому краю. Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что критический уровень воды фиксируется в сочинских реках Хорота и Мацеста, жителей просят собрать вещи и документы на случай возможной эвакуации. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что купаться в Сочи на данный момент очень опасно, многие пляжи закрыты после разгула стихии. В курортном городе объявили режим ЧС, сочинцы пытаются спасти свои дома и имущество. МЧС предупредило о ливнях с грозой и шквалистым ветром до конца сегодняшних суток. Спасение ребенка из Петербурга в Абхазии показали на видео 6 июля 2021, 20:14

Фото: кадр из видео

Текст: Алексей Дегтярев

В Абхазии спасли ребенка 36-летней жительницы Петербурга, спасательную операцию сняли на видео, пострадавшего отправили в медучреждение. Происшествие случилось во вторник, одного из трех детей петербурженки спасли очевидцы, еще двоих вытащили из воды спасатели, трехлетний мальчик скончался, пишет «Фонтанка» со ссылкой на МЧС республики. На видео запечатлено, как спасатели подъехали к берегу моря на катере, переправили ребенка на сушу, посадили в машину и увезли в медучреждение. Один из пострадавших с переохлаждением будет перенаправлен в больницу в Сочи. Напомним, туристку из Петербурга и троих ее детей унесло в море во время купания в Гагре, несовершеннолетних удалось вытащить из воды, один ребенок скончался в больнице. Саму женщину также ищут. С большей части российских туристов на Кубе сняли карантинные ограничения 6 июля 2021, 18:25 Текст: Елена Мирошниченко

Генеральный консул России в Гаване Нана Мгеладзе сообщила, что результаты тестирования на коронавирус позволили снять ограничения с 228 российских туристов, изолированных на Кубе. «Вчера кубинцы приняли решение о проведении экспресс-тестов. Главный врач международной клиники в Варадеро сообщил, что из 230 экспресс-тестов для изолированных туристов, прилетевших с 30 июня по 4 июля, положительный результат был лишь у двоих человек... все туристы с отрицательным тестом уже продолжают отдых», – рассказала она РИА «Новости». Напомним, в понедельник утром более 150 туристов из России после прибытия на Кубу оказались изолированы из-за получения положительных результатов теста на коронавирус. Роспотребнадзор взял ситуацию под контроль. После осмотра врачей и проведения повторных ПЦР-тестов со 106 россиян изоляция была снята и они продолжили отдых, еще 86 туристов ожидали результатов повторного тестирования. Повторные тесты 52 изолированных на Кубе россиян выявили коронавирус. Посол Кубы в Москве на встрече в МИД России заверил, что Гавана примет все меры для скорейшего разрешения ситуации. Началась эвакуация людей из подтопленных домовладений Джубги 6 июля 2021, 01:59 Текст: Антон Никитин

В поселке Джубга Туапсинского района Краснодарского края подтопленными оказались около 150 придомовых территорий, спасатели эвакуируют 88 человек, сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. «В районе населенного пункта Джубга выпало порядка 170 мм осадков. Подтоплены 150 придомовых территорий. Аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю проводит эвакуацию населения с подтопленных домовладений (88 человек)», – приводит текст сообщения ТАСС. Уточняется, что ГУ МЧС России по Краснодарскому краю переведено в режим чрезвычайной ситуации, развернут телефон горячей линии, организована работа психологов. Напомним, в понедельник в Сочи из-за последствий ливней объявили режим ЧС. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предупредил, что купаться в Сочи сейчас очень опасно. Шторм повредил в городе около 30 пляжей. В реках Хорота и Мацеста фиксируется критический уровень воды, жителей призвали собрать вещи и документы на случай возможной эвакуации. Тем временем федеральную трассу Джугба-Сочи перекрыли из-за схода селя. В Ялте предупредили об угрозе оползней после наводнения 6 июля 2021, 19:53 Текст: Ксения Панькова

Мэр Ялты Янина Павленко предупредила о возросшей угрозе оползней после наводнения, зарегистрировано 600 опасных участков. «Изменение климата ставит нам новые вызовы, приводит к экстремальным погодным условиям. На территории Крыма всего зарегистрировано 1,5 тыс. оползней, из них 600 оползней – на территории Ялты. Почва нагружена водой. Мы прекрасно понимаем, что вслед за наводнением могут случаться оползни», – сказала Павленко на заседании оперативного штаба по ликвидации ЧС, сообщают РИА «Новости». Она призвала местных жителей сообщать о выявленных деформациях и нарушениях опорных стен, обвалах грунта, чтобы «держать руку на пульсе». Для этого будут созданы специальные группы в соцсетях. Напомним, 1 июля управление Роспотребнадзора по Крыму провело проверку воды на ряде пляжей Ялты после масштабного потопа, ведомство предложило местным властям открыть часть из них. В воскресенье три реки вышли из берегов в Крыму в результате сильных осадков, есть угроза подтопления жилых домов в Зеленовском и Голубинском поселении. Шторм повредил в Сочи около 30 пляжей 5 июля 2021, 22:39 Текст: Антон Никитин

Обрушившаяся в воскресенье и понедельник на Сочи непогода стала причиной повреждения порядка 30 пляжей, сообщил глава администрации города Алексей Копайгородский. «Серьезно пострадали в эти дни около 30 пляжей курорта. Повреждено оборудование и инвентарь, сейчас арендаторы вывозят мусор, который во время шторма вынесло на берег», – приводит слова Копайгородского ТАСС. Глава администрации напомнил, что пляжи города пока закрыты в связи с действующим штормовым предупреждением. Он отметил, что специалисты займутся восстановлением зеленых насаждений. На месте поваленных ветром деревьев высадят новые. За сутки в Сочи выпало около месячной нормы осадков, в ряде рек уровень воды поднялся до критических отметок, повреждена пляжная инфраструктура, подтоплены несколько пансионатов и отелей, некоторые улицы. Туристам рекомендовано воздержаться от купания, экскурсии отменены. Напомним, в понедельник в Сочи из-за последствий ливней объявили режим ЧС. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предупредил, что купаться в Сочи сейчас очень опасно. В сочинских реках Хорота и Мацеста фиксируется критический уровень воды, жителей призвали собрать вещи и документы на случай возможной эвакуации. Тем временем федеральную трассу Джугба-Сочи перекрыли из-за схода селя. Россия разрешила полеты в Турцию еще из 13 городов 5 июля 2021, 19:45 Текст: Ксения Панькова

Оперштаб по борьбе с распространением коронавируса с 12 июля разрешает полеты в Турцию еще из 13 городов России, сообщает Росавиация. «В соответствии с решением Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ увеличено количество российских городов, из которых разрешено выполнение регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок в Турцию. С 12 июля 2021 года российские и турецкие авиакомпании смогут выполнять полеты из 45 международных аэропортов России, в том числе из Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска», – приводит РИА «Новости» сообщение. Отмечается, что с 12 июля также будут возможны полеты в турецкий Измир. Ранее Турция разрешила россиянам въезжать по документам о вакцинации любой российской вакциной. Напомним, российский оперштаб по борьбе с распространением коронавируса решил возобновить авиасообщение с рядом стран, в том числе с Турцией, США, Болгарией, Италией и Кипром. Число жертв при подтоплениях на Кубани выросло до четырех человек 6 июля 2021, 15:57 Текст: Алина Назарова

Гибель еще одного ребенка при подтоплениях в Краснодарском крае подтвердили в пресс-службе прокуратуры региона, поиски унесенного течением мужчины продолжаются. «Девочку нашли погибшей, водителя КамАЗа унесло течением, его поиски продолжаются», – сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС. Ранее в прокуратуре ведомства заявили, что в больницу поступил мужчина, который сообщил, что с ним во время инцидента ехали еще два человека, включая ребенка, информация об их судьбе была неизвестна. Также сообщалось, что в Туапсинском районе Краснодарского края при подтоплениях погибли три человека, среди которых один несовершеннолетний. Следственное управление СК России по Краснодарскому краю возбудило по данному факту уголовное дело. В прокуратуре региона проверяли информацию о гибели еще двоих человек. В понедельник в Сочи объявили режим ЧС. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предупредил, что купаться в Сочи сейчас очень опасно. Шторм повредил в городе около 30 пляжей. В реках Хорота и Мацеста фиксируется критический уровень воды. Во вторник началась эвакуация людей из подтопленных домовладений поселка Джубга Краснодарского края. В МЧС сообщили, что подтопленными остаются 267 жилых домов и 395 приусадебных участков, эвакуированы 136 человек. В Сочи из-за последствий ливней объявлен режим ЧС 5 июля 2021, 20:17 Текст: Ксения Панькова

В курортном городе объявили режим ЧС, сочинцы пытаются спасти свои дома и имущество. МЧС предупредило о ливнях с грозой и шквалистым ветром до конца сегодняшних суток. Спасатели и сочинцы с тревогой наблюдают за уровнем подъема рек. Жители курортного города помнят, как в июне 2015 года проливные дожди затопили Сочи, тогда были погибшие. В городской больнице № 3 в Хосте работают спасатели, откачивают воду из технического и первого этажа, сообщает 74.ru. Все пляжи Сочи закрыты, штормовое предупреждение продолжает действовать. Купание категорически запрещено, на пляжах выставлены ограждения, усилено дежурство матросов-спасателей. От стихии пострадали пляжные территории в Хостинском и Адлерском районах Сочи: они завалены мусором, деревьями, пляжное оборудование выведено из строя. В русле реки Агура в районе отеля «Алеан Спутник» в Хостинском районе образовался затор из бревен и спровоцировал подтопление близлежащей территории. Подтопления наблюдаются в районе пансионата «Бургас» в Кудепсте. Жительница микрорайона рассказала, что ее дом находится фактически на берегу реки, вода затопила придомовую территорию и вошла в дом. «Смыло огород, в доме вода по колено, ничего не успели убрать. Мы так не плавали даже в 2015 году. Только сделали ремонт, теперь всю мебель и технику можно выбросить, – сказала женщина. Откачивают воду из своих домов жители совхоза Россия и поселка Мирный. После того как был построен Олимпийский парк, их дома оказались в низине. «Каждый хороший дождь мы тонем. Мы уже и ремонты не делаем, потому что бесполезно. Придомовые территории затоплены были еще вчера, сегодня вода пошла в дом», – рассказал житель Мирного Виктор. Отмечается, что местные жители не ждут помощи властей. Они купили насосы и сами ликвидируют последствия стихии. Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что критический уровень воды фиксируется в сочинских реках Хорота и Мацеста, жителей просят собрать вещи и документы на случай возможной эвакуации. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что купаться в Сочи на данный момент очень опасно, многие пляжи закрыты после разгула стихии. Мэры Ниццы и Баден-Бадена направили в Ялту письма поддержки 6 июля 2021, 21:32

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Текст: Елена Мирошниченко

Пострадавшая от наводнения Ялта получила письма от мэров французской Ниццы и немецкого Баден-Бадена, они выразили готовность оказать помощь, сообщила глава администрации города Янина Павленко. «Мы в адрес администрации нашего города получили письма от мэра Ниццы (Франция) Кристиана Эстрози, мэра Баден-Бадена (ФРГ) Маргарет Мерген, а также от мэра Эйлата (Израиль). Во всех этих письмах звучат слова поддержки, сочувствия и готовности оказания любой помощи жителям Большой Ялты, а также Крыма», – сказала Павленко на заседании оперативного штаба по ликвидации ЧС, сообщает РИА «Новости». Ницца, Баден-Баден и Эйлат являются городами-побратимами Ялты. Напомним, в Крыму из-за сильных дождей, прошедших с 16 по 20 июня, и подтопления жилых домов объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту. В результате подтопления погиб один человек, пострадали 58, один человек числится пропавшим без вести.