Эксперт оценил угрозы дестабилизации в Центральной Азии из-за Афганистана Кириенко поддержал создание креативного совета платформы «Россия – страна возможностей» 17 июля 2021, 18:07 Текст: Евгения Шестак

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко во время встречи с победителями и призерами проектов, олимпиад и конкурсов президентской платформы «Россия - страна возможностей» поддержал идею создания креативного совета платформы. С инициативой создания совета выступил заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов: «Я хотел бы на правах модератора внести первое предложение: формат общения с участниками разных конкурсов является крайне эффективным, и у нас возникла идея создания креативного совета платформы, который мог бы рассматривать и предлагать новые инициативы по развитию платформы в целом или отдельных проектов. Если ребята за, то мы будем просить вас, Сергей Владиленович, поддержать это предложение!» И участники смены, и Кириенко поддержали эту идею. «Согласен с вами полностью. Более того, у нас и сейчас с вами такая сессия, на мой взгляд, это как раз миссия для «Территории смыслов» – выработка смыслов для развития, совместная креативная работа по тому, как развиваться дальше. Мы двигаемся к тому, чтобы у нас везде была возможность круглогодичной работы. Были форумы, которые были только в летнее время, – «Территория смыслов», «Таврида» и «Машук». На каждом из этих проектов мы строим круглогодичный образовательный центр. Здесь, буквально в километре от нас, строится большой новый комплекс «Сенежа», который резко увеличит вместимость, с учебными аудиториями, с пространствами для общения в течение всего года. «Сенеж» – это как раз пространство для такой креативной совместной работы. На Машуке у нас в этом году заканчивается строительство круглогодичного центра обучения. На Тавриде началось строительство. В течение ближайших нескольких лет у нас во всех трех точках появятся круглогодичные центры», – завил Кириенко. Первый заместитель руководителя администрации президента отметил, что планируется построить систему работы таким образом, чтобы наиболее талантливые участники всех проектов приезжали на форумную кампанию, в рамках форумов участвовали в креативных сессиях, высказывали свои идеи и предложения, а люди с самыми интересными предложениями получали возможность перейти от короткого недельного участия в полноценную образовательную программу в мастерской управления «Сенеж», в учебном центре Машука или академии креативных индустрий на Тавриде. «Вы правы, команде платформы «Россия – страна возможностей», очень интересны ваши предложения. Мы принципиально для себя определились, что решение тех задач, на которые направлена деятельность платформы «Россия – страна возможностей», нереализуемо, если это будет делать только управленческая команда самой платформы. Это просто невозможно. Для нас принципиальное условие всех наших проектов, что участники являются соавторами», – отметил первый замглавы администрации президента. В свою очередь, двукратный победитель конкурса «Цифровой прорыв» Олег Бахтадзе-Корнаухов предложил идею усиления кросс-платформенного взаимодействия проекторов платформы «Россия – страна возможностей». В частности, он предложил разработать специальную механику по взаимозачету баллов по определенным направлениям – это позволит участникам проекта получить дополнительный стимул к участию в разных конкурсах, а также откроет дополнительные возможности и поможет достичь лучших результатов сразу в нескольких проектах платформы.



«Нам, айтишникам, интересны не только те конкурсы, которые специализированно под нас заточены. Мне, например, очень интересен конкурс «Лидеры России», и я в нём принимаю в этом году участие в треке «Информационные технологии». Я предлагаю разработать специальную механику, которая позволяла бы тем, кто уже доказал что-то, начислять дополнительные баллы в других проектах. Например, я, как айтишник, мог бы получить на «Информационных технологиях» «Лидеров России» дополнительные баллы или мне бы могли зачесть какой-то из блоков. Эта механика абсолютно справедливая, потому что, во-первых, мы уже всё доказали, такой опыт уже есть. У нас была стратегическая сессия, где как раз это обсуждали. Мы прорабатывали механики тестовых заданий», – рассказал Олег. Кириенко поддержал идею победителя «Цифрового прорыва», однако предложил доработанную версию этой инициативы. «Платформа растет, и через 5 лет на нее новым людям будет не зайти, потому что все будут занимать участники с дополнительными баллами, победители прошлых лет из других проектов. Я бы такую версию предложил: освобождать от каких-то заданий, которые вы уже проходили и уже подтвердили свои компетенции, но, когда вы дошли до соревновательного этапа, дополнительных баллов не давать, и там все-таки конкурировать на равных. Включаться в развитие проекта точно нужно», – заявил Кириенко. Также он поддержал идею создать автоматизированную систему на базе платформы, где участники и компании смогут коммуницировать друг с другом, находить и размещать интересные предложения. Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе президента России Владимира Путина. Она развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов, в числе которых конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я – профессионал», всероссийский конкурс «Большая перемена», конкурс «Цифровой прорыв».

Лукашенко вывел «Белоруснефть» из состава попавшего под санкции США «Белнефтехима» 17 июля 2021, 13:12 Текст: Наталья Ануфриева

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вывел производственное объединение «Белоруснефть» из подчинения «Белнефтехиму» – ранее концерн попал под санкции Вашингтона. Новым документом вносятся изменения в ранее принятый указ «О создании государственного производственного объединения «Белоруснефть», в частности, из него исключен подпункт 2.5 пункта 2, который определяет, что производственное объединение находится в подчинении у Белорусского государственного концерна по нефти и химии («Белнефтехим»), передает ТАСС. Таким образом, исключен подпункт, по которому генеральный директор «Белоруснефти» назначается и освобождается от должности главой «Белнефтехима» по согласованию с президентом. Напомним, США возобновили с 3 июня действие санкций в отношении девяти государственных предприятий нефтехимической отрасли Белоруссии. Речь идет о компаниях «Белорусский нефтяной торговый дом», «Белнефтехим» и ее американском филиале, «Белшина», «Гродно азот», «Гродно химволокно», «Лакокраска», «Нафтан» и «Полоцк стекловолокно». Компаниям и гражданам США предписывалось прекратить работу с этими компаниями, а также структурами, в которых им принадлежит доля в 50% или более. «Нафтогаз» заявил об изменении мнения Меркель о «Северном потоке – 2» 17 июля 2021, 01:29

Фото: Pavlo_bagmut/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Киев смог «много в чем» переубедить канцлера Германии Ангелу Меркель относительно газопровода «Северный поток – 2», заявил глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко. По его словам, Меркель «даже изменила много в чем свою точку зрения на этот проект». Он утверждает, что канцлер «увидела реальные угрозы для безопасности Украины». «Что это не только вопрос денег для Украины, не только вопрос экономики, это вопрос реальной безопасности, мы ей объяснили», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24». «Мы объяснили, что какие-то такие легкие решения, даже, например, ее разговоры о якобы продолжении текущего транзитного контракта на 10 лет... Мне кажется, она поняла те угрозы, которые несут в себе упрощенные решения», – заявил он. Украина надеется, что газопровод «вообще не будет запущен». Витренко заявил: «Мы четко обсудили, что должны сделать, чтобы гарантировать энергетическую безопасность Украины». Он выразил надежду на то, что «увидеть реализацию этих договоренностей» можно будет до того, как Меркель покинет пост канцлера. Витренко также сообщил, что посетит США, где встретится с американскими сенаторами и конгрессменами, у которых «большой интерес» к «таким встречам», посвященным «Северному потоку – 2». Напомним, советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе, внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Меркель «сдала интересы» Украины в пользу России. Обозреватель Bloomberg Андреас Клют считает, что Меркель оскорбила США, когда решила не уступать требованиям Вашингтона в вопросах, касающихся «Северного потока – 2». Украина высказала претензии к Байдену и Меркель 17 июля 2021, 03:30

Фото: Alex Edelman/Pool/

CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Киев не услышал от президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель, как они собираются поддерживать суверенитет Украины, заявил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров. Он поблагодарил Байдена и Меркель за поддержку «территориальной целостности» Украины и содействие в вопросе продолжения транзита газа. Однако Никифоров при этом заявил, что в Киеве «не услышали интересного: как стороны будут пытаться это обеспечивать». Никифоров пожаловался, что не было «конкретики, которой требует президент Владимир Зеленский». По словам Никифорова, Зеленский выразил надежду, что самая мощная страна мира и самая мощная страна Европы «не променяют» свои «обязательства и принципы» на «какие-то краткосрочные коммерческие интересы», передает РИА «Новости». Напомним, Байден на пресс-конференции с Меркель заявил, что Вашингтон и Берлин «абсолютно едины во мнении, что России нельзя позволить использовать энергию в качестве оружия, в качестве инструмента принуждения или угрозы против своих соседей». Меркель считает, что «Северный поток – 2» должен быть дополнением к транзиту газа через Украину, «все остальное вызвало бы большую напряженность». Россия раскритиковала ОЗХО за «артистическую паузу» по делу Навального 16 июля 2021, 22:45 Текст: Антон Антонов

Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин прокомментировал отсутствие реакции техсекретариата организации на несостыковки в докладе по делу Алексея Навального. Шульгин заявил, что техсекретариат «держит артистическую паузу, словно воды в рот набрал» и «играет в молчанку». Москву такое поведение не удивляет. «Такое мы уже проходили с техсекретариатом прошлым», – приводит ТАСС слова постпреда России. Однако позиция технического секретариата ОЗХО «настораживает» российскую сторону, так как «вся эта мутная история с отравлением якобы Навального была использована определенной группой стран для развязывания новой антироссийской компании». По словам Шульгина, в ОЗХО удерживают вокруг дела «густую дымовую завесу», которая «на поверку оказывается дезинформацией». Российский представитель отметил, что «не припомнит» подобных ошибок в работе организации. Шульгин подчеркнул, что подобные ошибки «чреваты серьезными политическими последствиями». Напомним, МИД России отметил, что заявления ОЗХО по ситуации с «отравлением» Навального не выдерживают критики. Ведомство указало на нестыковки в приводимых организацией фактах и приложило подтверждающие документы. Выяснилось, что Германия направила группу для оказания помощи в связи с подозрением на отравление еще 20 августа 2020 года, когда блогер был на борту самолета. Российская сторона потребовала разъяснений от ОЗХО по этому поводу. Официальный представитель МИД ФРГ Райнер Бройль заявил, что нестыковки связаны с ошибкой в дате, которую позже исправили. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в ответ: «Вот так все и рисуют на коленке, исправляют, меняют местами, изымают факты, подбрасывают фейки. Ровно поэтому и не отвечают на запросы Генпрокуратуры России – потому что все шито белыми нитками. Самое фантастическое, что за ОЗХО постоянно говорит Германия». Грузия увидела в возможных санкциях США «пророссийский нарратив» 17 июля 2021, 13:02

Фото: YVES HERMAN/POOL/EPA/ТАСС

Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил в субботу о «пророссийском нарративе» в разговорах о возможных санкциях США из-за назначения судей Верховного суда, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «Гордимся уникальным стратегическим партнерством с Америкой, которая поддерживает Грузию. Благодарим США за оказываемую помощь. Мы делаем максимум возможного для усиления нашего партнерства и дружбы, что основано на равноправии и взаимоуважении. Все спекуляции о санкциях служат пророссийскому нарративу», – сказал он. По словам главы грузинского кабмина, грузинские оппозиционеры, которые призывают к санкциям, «напрямую отвечают российским интересам». Напомним, что накануне посол США в Грузии Келли Дегнан заявила, что Тбилиси должен со всей серьезностью отнестись к критике Вашингтона из-за назначения судей Верховного суда. «Санкции – один из инструментов, – сказала она, комментируя возможные последствия, если Грузия не прислушается к Америке. – Мы очень, очень разочарованы». Она считает, что парламент мог взять паузу в процессе назначения судей, пока не будет реализована полноценная судебная реформа. «Наши заявления – это выражение обеспокоенности стратегическими партнерами Грузией», – сказала Дегнан. «Сигнал должен быть рассмотрен со всей серьезностью и не проигнорирован», – заявила посол. Ранее в пятницу США призвали Грузию отменить назначение парламентом шести судей Верховного суда, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. «США глубоко обеспокоены решением грузинского парламента от 12 июля, которым утверждены шесть кандидатов в Верховный суд в нарушение соглашения от 19 апреля. Амбициозная реформа судебной системы критически важна для успеха Грузии», – завил он. «Мы призываем власти Грузии реализовать соглашение от 19 апреля, в том числе приостановить назначения в Верховный суд до полномасштабной, прозрачной и инклюзивной реформы судебной системы», – заявил, в свою очередь, официальный представитель госдепа Нед Прайс. Он напомнил, что соглашение, заключенное при посредничестве США и ЕС, предусматривает приостановку назначений в Верховный суд до проведения судебной реформы. Если этого не будет сделано, то, по мнению Прайса, доверие общества и международного сообщества к судебной системе Грузии уменьшится, инвесторы будут меньше уверены в своих вложениях в экономиках страны, а политические институты станут «менее устойчивыми». «США призывают власти Грузии восстановить обязательства реализовывать демократические принципы и принцип верховенства права, а также оживить сотрудничество с США и международным сообществом», – заявил Прайс. Парламент Грузии голосами правящей партии «Грузинская мечта» утвердил шесть судей Верховного суда вопреки протестам ряда НПО и третьих стран, оппозиция не принимала участия в голосовании. МВД анонсировало запуск «Паутины» по всей России 17 июля 2021, 06:56 Текст: Антон Антонов

В 2021 году по всей России запустят систему «Паутина» для предупреждения и раскрытия преступлений, сообщило МВД. В ведомстве пояснили, что «внедрение специального программного обеспечения «Паутина» планируется до конца текущего года». «Паутина» будет использоваться для предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений и административных правонарушений, выявления похищенных, угнанных, а также скрывшихся с мест ДТП транспортных средств. При этом станет возможна автоматизация деятельности подразделений Госавтоинспекции по оформлению административных правонарушений, зафиксированных дорожными камерами, передает ТАСС. В апреле систему «Паутина» запустили на территории Центрального федерального округа. За пять лет применения системы в Москве и области ежегодное количество угонов сократилось с 8,7 тыс. до 1,6 тысяч. Кубинская вакцина Abdala показала эффективность 100% против тяжелых форм COVID 17 июля 2021, 08:51 Текст: Наталья Ануфриева

Кубинская вакцина от коронавируса Abdala в ходе третьей фазы клинических испытаний продемонстрировала стопроцентную эффективность против тяжелых форм заболевания, сообщили разработчики препарата. Директор разработавшего вакцину Центра генной инженерии и биотехнологии Марта Айала сообщила, что «уже получены данные об эффективности по итогам третьей фазы клинических испытаний (вакцины от коронавируса) Abdala, результаты отличные», передает ТАСС со ссылкой на агентство Prensa Latina. Она добавила, что сейчас фокус-группу исследования эффективности вакцины планируют увеличить до 300 тыс. человек. Ранее Центр государственного контроля за лекарствами, оборудованием и медицинскими приборами (CECMED) Кубы разрешил экстренное применение вакцины от коронавируса Abdala. Во второй половине июня Куба объявила о завершении клинических испытаний препарата, его эффективность против симптоматического протекания коронавируса составила 92,28%. О разработке препарата стало известно в марте. При этом в докладе американского министерства здравоохранения и социальных служб (HHS) указывалось, что Вашингтон пытался уговорить страны Северной и Южной Америки не принимать помощь России, Кубы и Венесуэле по вакцинам. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Россия сократила вложения в госдолг США 16 июля 2021, 23:52

Фото: The Joe I. Herbstman Memorial Collection

of American Finance/Wikipedia/Общественное достояние

Текст: Антон Антонов

В мае российские вложения в государственные ценные бумаги США снижены до 3,8 млрд долларов, сообщил американский минфин. Вложения снизились с 3,957 млрд долларов в апреле до 3,805 млрд в мае, передает РИА «Новости». Япония и Китай по-прежнему возглавляют список крупнейших держателей госбумаг США – 1,26 трлн долларов и 1,07 трлн долларов соответственно, передает ТАСС. Напомним, в марте российские вложения в государственные ценные бумаги США были снижены с 5,756 млрд долларов до 3,976 млрд долларов. Резко сокращать вложения в американский госдолг Россия начала в 2018 году. В Киеве пригрозили Западу «разворотом» Украины к Китаю 17 июля 2021, 07:57

Фото: Alexey Arestovych/YouTube

Текст: Антон Антонов

Если Запад будет принуждать Киев выполнять Минские соглашения, Украина может «развернуться» к Китаю, который «поможет справиться» с Россией, заявил советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. В интервью YouTube-каналу UkrLife он заявил, что Киев не собирается имплементировать «формулу Штайнмайера» в нынешнем виде. По словам Арестовича, у стран Запада нет возможности заставить Украину сделать это. «Вот они позвонят и скажут: вы плохие, имплементируйте «формулу Штайнмайера». Мы говорим: а мы не будем. И что дальше? И уходим к Китаю», – приводит его слова РИА «Новости». Арестович не исключил, что у Украины начнется «отдельный этап жизни» с разворотом на Восток – «Китай, страны Ближнего Востока, Индия, возможно». Он утверждает, что если «Штаты не помогут справиться с Россией, то поможет Китай». По версии Арестовича, «китайцы, в отличие от Штатов, не стесняются давать гарантии и безопасности, и инвестиции мгновенно, моментально и без всяких дураков». При этом Арестович заявил о якобы «плохих» отношениях между Москвой и Пекином. По его словам, Украина будет готова выполнить Минские соглашения только в том случае, если получит «очень серьезные гарантии» от Запада – «кредит миллиардов десять долларов или прямую помощь», «серьезные вливания в безопасность и экономику», «статус основного союзника США вне НАТО». Напомним, глава фракции «Слуги народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявлял, что украинская партия хочет перенимать опыт Коммунистической партии Китая. Associated Press обвиняло Китай в давлении на Украину. Кроме того, между Киевом и Пекином возник конфликт из-за завода по производству авиационных двигателей «Мотор Сич». С мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Украина ужесточила требования для въезда из России и Белоруссии 16 июля 2021, 19:51

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Дарья Григоренко

Украина ужесточает правила для въезжающих из пяти стран, в том числе России и Белоруссии, из-за распространения «индийского» штамма коронавируса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. «Речь идет о тех странах, у нас есть четыре страны плюс одна, там будут жесткие ограничения ставить к этим странам, непосредственно, где бушует («индийский» штамм) – это Индия, Белоруссия, Россия и еще две страны ЕС. И мы будем ставить требования, чтобы уменьшить количество людей, которые будут приезжать. Кроме того, мы не исключаем, что кабмин примет дополнительные меры по этим странам», – пояснил Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО, передает РИА «Новости». Напомним, что Япония ужесточает ограничения для въезжающих из Москвы из-за штамма коронавируса, «вызывающего серьезную обеспокоенность». С 18 июля всем въезжающим из Москвы в Японию нужно будет шесть дней находиться на карантине в специализированном учреждении или отеле. В начале июля правила пересечения российско-эстонской границы стали ужесточены из-за распространения коронавируса в России. Супруга Боярского рассказала о состоянии заболевшего COVID артиста 17 июля 2021, 12:27

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Текст: Наталья Ануфриева

Народный артист РСФСР Михаил Боярский пошел на поправку и ожидает отрицательного результата теста на коронавирус, сообщила его жена Лариса Луппиан. Луппиан сообщила, что «Михаил Сергеевич пошел на поправку и ждет отрицательного теста», после чего его выпишут, передает RT. Она добавила, что артист переносит заболевание в легкой форме, так как сделал прививку от коронавируса. «А так бы не знаю, что было бы. Так что я тоже всех призываю вакцинироваться, это совершенно точно, и все врачи об этом говорят. Иначе мы не справимся и будем все время с этими волнами туда-сюда», – сказала Луппиан, добавив, что Боярский планирует ревакцинироваться. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Гельман: Украинцы не хотят возвращения Донецка и Луганска 17 июля 2021, 14:17

Фото: BeckerBredel /Reuters

Текст: Наталья Ануфриева

Новые нормы закона о государственном языке на Украине показывают, что «украинцы просто не хотят на самом деле возврата Донецка и Луганска, хоть вслух этого не произносят». Об этом в своем блоге заявил живущий сейчас в Черногории бывший российский галерист Марат Гельман. «В Украине конституционный суд подтвердил законность и одновременно вступает в силу в полном объёме, закон о языке, - написал Гельман в своем Facebook. - Ну, допустим, политики решили что журнал Шо и русскоязычные украинские поэты Александр Кабанов, Борис Херсонский и ещё ряд товарищей (которых немало) – запланировано пострадавшие. Ну, типа, решение принимается в сложной обстановке, мы понимаем что будут потери, что нарушаются права, но в конце концов, вон коронавирус показал, что иногда для спасения жизней надо права человека нарушать, иначе никак. Согласен». «Но как они собираются при таком законе возвращать Донецк и Луганск? Ну вот, по моему мнению, этот закон фактически закрывает эту возможность как таковую», - задается он вопросом. Этот пост набрал несколько сотен комментариев, в которых пользователи подвергли критике позицию Гельмана. Поэтому спустя несколько часов, он выпустил новый пост с объяснением своей позиции. «Конечно обобщение - большой грех, но если судить по комментам в моем предыдущем посту, украинцы просто не хотят на самом деле возврата Донецка и Луганска, хоть вслух этого не произносят. Не хотят, не верят в реальность возврата, понимают что это может сильно поменять уже сложившийся баланс в Украине, - написал экс-галерист. – В этом случае закон, да нужный. Вопрос только в том, почему нет ни одной политической силы которая говорит открыто то, о чем все думают». Он пояснил, почему считает закон о языке и возврат территорий - противоречащими действиями. По его мнению, языковой вопрос всегда будет аргументом за особый статус Донбасса в рамках Нормансдкого формата. «Там не будут отмахиваться, как у меня в комментах, «такой проблемы нет и точка» , там будут спрашивать, как обеспечиваются права русскоязычного меньшинства. В свою очередь, особый статус неприемлем для украинцев. Ну и вот вам тупик», – констатировал Гельман. Напомним, Конституционный суд (КС) Украины признал соответствующим Конституции страны закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. В 2019 году на Украине вступил в силу закон о госязыке. Он закрепляет украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова раскритиковала это решение. Она указала, что в Конституции Украины говорится: «В Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины. Государство способствует изучению языков международного общения. Применение языков в Украине гарантируется Конституцией Украины и определяется законом». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В ДНР назвали взрыв на газопроводе диверсией со стороны ВСУ 16 июля 2021, 21:06 Текст: Дарья Григоренко

Произошедший взрыв на газопроводе в Донецке является террористическим актом со стороны ВСУ, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин. «Сегодня в одном из густонаселенных районов города Донецка произошел взрыв на газопроводе. По предварительным результатам расследования можно сделать выводы, что совершен террористический акт, диверсия со стороны вооруженных формирований Украины», – отметил Пушилин, передает РИА «Новости». Кроме того, он обратился к странам-гарантам – Франции, Германии и России – с просьбой зафиксировать факт проявления запрещенных методов ведения войны. По его словам, это террористические методы ведения войны со стороны вооруженных формирований Украины. Ранее местные СМИ сообщили, что взрыв прогремел сегодня около 14.30 на газопроводе в районе железнодорожной станции «Мушкетово» в Буденновском районе Донецка. Депутат Рады счел «формулу Штайнмайера» неприменимой на Украине 17 июля 2021, 00:43 Текст: Антон Антонов

На Украине неприменима «формула Штайнмайера» по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил депутат Верховной рады Олег Дунда («Слуга народа»). Дунда заявил, что «слабо представляет, каким образом» формула будет реализована, даже если Украину возглавит «антиукраинский» и «пророссийский» президент. Он указал, что «парламент все равно должен будет голосовать за выборы, так или иначе», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Наш». Напомним, «формула Штайнмайера», согласованная контактной группой по Донбассу, определяет порядок предоставления региону особого статуса. В частности, формула предусматривает, что Донбасс автоматически получит постоянный особый статус в составе Украины, как только ОБСЕ признает свободными и справедливыми местные выборы. Федун предложил РФС пригласить Тедеско на пост главного тренера сборной России 16 июля 2021, 21:49

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Текст: Дарья Григоренко

Председатель совета директоров московского «Спартака» Леонид Федун заявил, что предложил исполкому Российского футбольного союза (РФС) рассмотреть кандидатуру немецкого специалиста Доменико Тедеско на пост главного тренера сборной России. «Я предложил кандидатуру Тедеско на исполкоме РФС. Считаю, что это хороший вариант для (сборной) России. Но какое решение примет бюро исполкома, я не в курсе. Нас просто поставят перед фактом. Да, я предложил, его обсуждали, но все переговоры должны быть конфиденциальными. Мне показалось, что такой вариант не будет принят. Кто обсуждался еще? Не имею права говорить, это внутренняя кухня РФС», – пояснил Федун, передает РИА «Новости». Тедеско с осени 2019 по май 2021 года был главным тренером «Спартака», и под его руководством «красно-белые» в минувшем сезоне завоевали серебряные медали чемпионата России и путевку в квалификацию Лиги чемпионов. Ранее в РФС заявили, что у главного тренера сборной России по футболу будут две задачи: попасть на чемпионат мира 2022 года в Катаре и продолжить работу Станислава Черчесова по построению новой команды. Напомним, что 8 июля Российский футбольный союз совместно с Черчесовым принял решение о расторжении контракта со специалистом и его тренерским штабом. Сборная России под руководством Черчесова не смогла выйти в плей-офф на чемпионате Европы, заняв последнее место в группе B.