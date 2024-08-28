Рядом с военторгом в Екатеринбурге обнаружили бордель

Tекст: Алексей Дегтярев

Заведение располагалось на улице 8 Марта, там несколько лет работает мужской спа-салон, в нем оказывались секс-услуги, сказал Чукреев, передает РИА «Новости».

Сам бордель пытался маскироваться под хостел. Источник агентства в силовых структурах сообщил, что в соседнем помещении находится военторг, на его окнах видны образцы шевронов МВД.

Чукреев отметил, что бордель раскрыли в ходе рейда общественников и полиции. В «хостеле» обнаружили коробку с презервативами, безакцизный алкоголь, сауну и шест для танцев.

В момент проверки они застали трех девушек и женщину-администратора, еще несколько человек сбежали через окно.

Работниц доставили в полицию, изъята черная бухгалтерия. Отмечается, что за сутки заведение приносило свыше 700 тыс. рублей, некоторые сотрудницы могли за смену приносить в кассу по 100-270 тыс. рублей, добавил Чукреев.