Налицо радикальный разворот в риторике президента Украины. Все лето Зеленский демонстративно показывал, что смягчает переговорные позиции со своей стороны. Теперь же Зеленский «сжигает мосты» и отвергает переговоры как таковые.2 комментария
Рядом с военторгом в Екатеринбурге обнаружили бордель
На территории Екатеринбурга раскрыли бордель, работавший под видом хостела, его ликвидировали, сообщил член Общественной палаты города Дмитрий Чукреев.
Заведение располагалось на улице 8 Марта, там несколько лет работает мужской спа-салон, в нем оказывались секс-услуги, сказал Чукреев, передает РИА «Новости».
Сам бордель пытался маскироваться под хостел. Источник агентства в силовых структурах сообщил, что в соседнем помещении находится военторг, на его окнах видны образцы шевронов МВД.
Чукреев отметил, что бордель раскрыли в ходе рейда общественников и полиции. В «хостеле» обнаружили коробку с презервативами, безакцизный алкоголь, сауну и шест для танцев.
В момент проверки они застали трех девушек и женщину-администратора, еще несколько человек сбежали через окно.
Работниц доставили в полицию, изъята черная бухгалтерия. Отмечается, что за сутки заведение приносило свыше 700 тыс. рублей, некоторые сотрудницы могли за смену приносить в кассу по 100-270 тыс. рублей, добавил Чукреев.