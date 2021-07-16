Путин поручил создать в малых городах инфраструктуру для активного отдыха и занятий спортом Путин поручил выделить 150 млрд рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры 16 июля 2021, 19:40 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин по итогам съезда «Единой России» поручил выделить 150 млрд рублей на строительство и модернизацию в регионах объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе в Крыму и на Черноморском побережье. «Правительству Российской Федерации обеспечить: ... направление, начиная с 2022 года дополнительных средств в размере 150 млрд. рублей на строительство и модернизацию в субъектах Российской Федерации объектов коммунальной инфраструктуры, прежде всего на строительство современных канализационных очистных сооружений и очистных сооружений ливневых стоков, в том числе на Черноморском побережье России, включая Республику Крым», – говорится в сообщениина сайте Кремля.

Керри: Путин озвучил целый ряд очень позитивных идей по климату 15 июля 2021, 20:30 Текст: Ксения Панькова

США «тщательно изучат» идеи российского президента Владимира Путина по климатической повестке, заявил спецпосланник президента США по вопросам климата Джон Керри, отметив, что эти идеи очень позитивны. «У него был целый ряд предложений о возможном сотрудничестве», – заявил Керри в интервью газете «Коммерсант». По его словам, Путин, к примеру, предложил сотрудничать в рамках сбора информации при помощи спутников, что может дать сведения по выбросам парниковых газов. «Это была его идея. И я думаю, что это очень хорошая идея, которую мы должны очень тщательно изучить. Он упомянул о вариантах сотрудничества в области декарбонизации, технологиях лесоразведения, об особых подходах к выработанным на основе экологических требований решениям и так далее. В общем президент Путин озвучил целый ряд очень позитивных идей», – отметил Керри. Как рассказал Керри, российский лидер очень четко подтвердил то, о чем говорил на саммите по климату, и согласился с необходимостью действовать в течение периода 2020-2030 годов. Ранее Госдеп США сообщил, что президент России Владимир Путин и находящийся в Москве спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри в телефонном разговоре подчеркнули важность совместной работы Вашингтона и Москвы над целым рядом климатических вопросов. Накануне в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин и спецпредставитель лидера США по вопросам климата Джон Керри в телефонном разговоре обменялись мнениями о перспективах двустороннего природоохранного сотрудничества в Арктике. В Кремле также отметили необходимость диалога между Россией и США по климату. Напомним, спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри с 12 по 15 июля находится с визитом в Москве. В понедельник он встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым. Во вторник Керри провел встречу с советником президента России по вопросам изменения климата Русланом Эдельгериевым. Хакеры атаковали сайты органов власти Крыма 15 июля 2021, 20:27 Текст: Вера Басилая

Сайты органов власти Крыма, в том числе совета министров региона, подверглись массированной кибератаке, специалисты восстанавливают их работу, заявил советник главы республики Олег Крючков. «На ряд сайтов госорганов в Крыму осуществлена массированная DDoS-атака. В течение часа работа всех ресурсов будет восстановлена», – приводит ТАСС слова Крючкова. Ранее замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов сообщил на «Инфофоруме» в Сочи, что в 2020 году «большинство компьютерных атак на российское информационное пространство было совершено из-за рубежа, главным образом с территории США, Германии и Нидерландов. Путин заявил о восстановлении экономики России от последствий пандемии 16 июля 2021, 17:15 Текст: Евгения Шестак

Российская экономика восстановилась после пандемии коронавируса, в целом последствия преодолены, заявил президент России Владимир Путин на онлайн-встрече лидеров экономик форума АТЭС. «Можно сказать, что в целом последствия от пандемии преодолены, экономика в целом восстановилась», – цитирует РИА «Новости» Путина. По его словам, с учетом сохраняющихся высоких рисков первоочередной задачей должно стать расширение масштабов вакцинации. Президент отметил, Россия готова к сотрудничеству со странами АТЭС в вопросах массовой вакцинации от коронавируса. «С учетом сохраняющихся высоких рисков в качестве первоочередной задачи видим расширение масштабов вакцинации. Мы готовы к тесному сотрудничеству с партнерами по АТЭС по таким актуальным направлениям, как организация массовой иммунизации населения, в том числе трудовых мигрантов, реабилитация и восстановление здоровья переболевших», – сказал он. Также глава государства, что пандемия нанесла серьезный удар по всем без исключения участникам АТЭС. Он подчеркнул, что скорость восстановления экономики и социальной сферы зависит от темпов вакцинации. «От темпов вакцинации в мировом масштабе во многом зависит то, насколько быстро удастся восстановить глобальную экономику, минимизировать риски, связанные с новыми волнами заражений, преодолеть негативные тенденции в социальной сфере», – сказал Путин. В пятницу президент Владимир Путин участвует в неформальной встрече лидеров стран-участниц форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС). В ходе встречи Путин заявил, что Россия поддерживает итоговый документ встречи лидеров стран-участниц форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» о скоординированных действиях в борьбе с коронавирусом. Напомним, в число стран АТЭС входят Южная Корея, Австралия, Китай, Индонезия, Япония, Вьетнам, Канада, Мексика и другие государства. Сайты органов власти Крыма восстановили работу после кибератаки 15 июля 2021, 21:25 Текст: Дарья Григоренко

Сайты органов власти Крыма вновь работают в штатном режиме после массированной кибератаки, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков. «Сайты органов власти возобновили работу», – пояснил Крючков, передает РИА «Новости». Уточняется, что сайты главы республики, крымского правительства, региональных министерств перестали работать вечером в четверг после массированной DoS-атаки. Компетентные органы выясняют, откуда велась кибератака. Напомним, что сегодня сайты органов власти Крыма, в том числе совета министров региона, подверглись массированной кибератаке. Компетентные органы выясняют, откуда велась кибератака. «Единая Россия» предложит меры по сдерживанию цен на продукты 16 июля 2021, 13:15 Текст: Алина Назарова

«Единая Россия» 19 июля обсудит с правительством и главами регионов конкретные меры по снижению стоимости так называемого «борщевого набора» (морковь, лук, картофель, свекла, капуста), сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Для координации работы по урегулированию цен будет сформирована рабочая группа. Ее возглавит зампредседателя Госдумы Алексей Гордеев. Участие в совещании также примут представители торговых сетей, депутаты всех уровней, сенаторы и эксперты, говорится в сообщении на сайте «Единой России». «В регионах идет обсуждение народной программы партии. И буквально через одно идут обращения по крайне высоким ценам на самые основные продукты. Эта тема также звучала в ходе прямой линии с Президентом. Об этом говорят люди на встречах с кандидатами, пишут в СМИ и интернете. Эта проблема касается каждого. Ее нельзя объяснить экономическими причинами, погодными условиями или пандемией», – подчеркнул Турчак. Он отметил, что «Единая Россия» до конца недели завершит мониторинг и анализ ситуации по каждому субъекту России. «Прошу оперативно в течение двух суток подготовить свои предложения и отработать их со своими губернаторами. Одними федеральными мерами мы, безусловно, не ограничимся», – сказал Турчак. В свою очередь Алексей Гордеев отметил, что решения по снижению цен будут проработаны с сельхозпроизводителями. «Мы провели ряд исследований и попросили проработать вопрос с фермерами, у которых большой объем производства этих овощей. К понедельнику предложения подготовим и обсудим», – сказал он. Ранее сообщалось, что производители соли столкнулись с дефицитом полувагонов для перевозки продукта, ситуация грозит срывом поставок и ростом цен на соль. В июне президент Владимир Путин, отвечая на этот вопрос, почему в России наблюдается рост цен на продукты питания, пояснил: «Потому что у нас продуктов не хватило». Сейчас же он надеется, что нынешнего урожая «хватит с лихвой». Также президент уточнил, что экономический кризис затронул весь мир. «Россия является частью мировой экономики, поэтому на нас это тоже отражается», – отметил он. В том числе на это повлияла пандемия коронавируса. МЭР допустило ограничение экспорта продуктов во избежание роста цен. Путин поручил освободить от уплаты НДФЛ семьи с двумя детьми при продаже жилья 16 июля 2021, 19:07

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Текст: Дарья Григоренко

Президент России Владимир Путин поручил Ккабмину и Госдуме до 1 ноября внести поправки, которые освободят от уплаты подоходного налога семьи с двумя и более детьми при продаже жилья для покупки нового, сообщает пресс-служба Кремля. «Правительству России совместно с Государственной думой Федерального собрания России обеспечить внесение в законодательство России изменений, предусматривающих освобождение семей с двумя и более детьми от уплаты налога на доходы физических лиц при продаже жилого помещения, находящегося в собственности менее пяти лет, в случае направления в течение календарного года полученных от его продажи средств на покупку иного жилого помещения в целях улучшения жилищных условий», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Уточняется, что срок исполнения поручения – 1 ноября 2021 года. Ранее президент Владимир Путин, выступая на съезде «Единой России», предложил освободить семьи с двумя и более детьми от подоходного налога при продаже квартиры в случае скорой покупки новой. В Кремле сочли естественным изучение статьи Путина по Украине в армии 16 июля 2021, 13:39 Текст: Евгения Шестак

Президент Владимир Путин не в курсе, что его статья про Украину стала обязательной для изучения российскими военными, однако это естественно и объяснимо, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Нет, президент не знает об этом. Но, с другой стороны, это вполне объяснимо, потому что речь идет об очень важном, важном концептуально документе, который написал верховней главнокомандующий, и, естественно, совершенно естественно, что в вооруженных силах это изучают», – цитирует РИА «Новости» Пескова. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Минобороны включило статью президента в перечень обязательных для изучения тем военно-политической подготовки. Напомним, президент России Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» обвинил Запад в желании сделать Украину барьером между Европой и Россией, плацдармом против России, против чего выступили миллионы жителей на Юго-Востоке и в Крыму. За это их всех, «включая детей, записали в сепаратисты и террористы». Российский лидер констатировал, что на Украине происходит принудительная смена национальной идентичности – русских не только заставляют отречься от своих корней, но и поверить, что Россия – их враг. В Ленинградской области стартовала программа социальной газификации 16 июля 2021, 17:04 Текст: Дарья Григоренко

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак принял участие в открытии газопровода в Волосово Ленинградской области. С этого населенного пункта началась предложенная «Единой Россией» программа социальной газификации. По словам Турчака, газ до конца 2022 года подведут до участков 130 тыс жителей области, из них 5,5 тыс – Волосовского района, говорится на сайте «Единая Россия». Он также пояснил, что тема социальной газификации – это тема справедливости и сейчас данная программа дорабатывается, чтобы отдельным категориям граждан – пенсионерам, малоимущим, многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами проводили газ непосредственно до самого дома. «Нет ничего не справедливей, когда в границах одного населенного пункта труба проложена – одна часть газифицирована, а вторая часть годами ждет, когда на их сторону улицы придет этот праздник. Именно поэтому «Единая Россия» инициировала обращение к Президенту Российской Федерации, выступила с инициативой о запуске совершенно новой программы – мы ее называем программой социальной газификации, по которой домовладения по всей стране до конца 2022 года будут газифицированы до границы земельного участка», – добавил Турчак. Ранее в Городищенском районе Пензенской области состоялся запуск газопровода высокого давления, который позволит газифицировать более тысячи домовладений. Кроме того, Александр Новак сообщил, что единый оператор газификации (Газпром) будет участвовать в финансировании мероприятий газификации в регионах, если там не будет хватать для этого средств. Напомним, что президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий реализовать мероприятия «дорожной карты» повышения уровня газификации России и бесплатно довести газопровод до границ земельных участков граждан. Гендиректор «Газпром межрегионгаза» Сергей Густов пояснил, что в рамках догазификации бесплатное подключение к газу будет доступно для частных домов площадью не больше 300 квадратных метров. Глава Минэнерго Николай Шульгинов разъяснил, что при бесплатном подключении газа к жилым домам в России будет учитываться уровень расхода газа – до 7 кубометров в час, а площадь дома не является критерием для такого подключения. Путин заявил на саммите АТЭС о готовности к совместным действиям против COVID-19 16 июля 2021, 16:25 Текст: Евгения Шестак

Россия поддерживает итоговый документ встречи лидеров стран-участниц форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» о скоординированных действиях в борьбе с коронавирусом, заявил российский лидер Владимир Путин на онлайн-саммите АТЭС. «Хотели бы поддержать подготовленный проект итогового документа саммита, в котором четко выражен общий настрой на дальнейшее слаженное и скоординированное взаимодействие в рамках АТЭС для борьбы с пандемией и ее последствиями», – цитирует РИА «Новости» Путина. По его словам, Россия готова к тесному сотрудничеству с АТЭС по массовой вакцинации населения от коронавируса, в том числе трудовых мигрантов. «Мы готовы к тесному сотрудничеству с партнерами по АТЭС по таким актуальным направлениям, как организация массовой иммунизации населения, в том числе и трудовых мигрантов, реабилитации и восстановления здоровья переболевших», – сказал он. Также глава государства отметил, что все российские вакцины от коронавируса являются надежными и безопасными. «В России разработаны и применяются уже четыре вакцины против коронавируса. Все они безопасны и надежны», – сказал он. Вместе с тем Путин добавил, что высокое качество первой российской вакцины «Спутник V» подтверждено уже почти 70 государствами, официально одобрившими ее. В пятницу президент Владимир Путин участвует в неформальной встрече лидеров стран-участниц форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС). Напомним, в число стран АТЭС входят Южная Корея, Австралия, Китай, Индонезия, Япония, Вьетнам, Канада, Мексика и другие государства. Путин принимает участие в онлайн-саммите АТЭС 16 июля 2021, 15:57 Текст: Наталья Ануфриева

Президент России Владимир Путин участвует в неформальной встрече лидеров стран-участниц форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС) в пятницу. Саммит проходит в режиме видеоконференции, передает РИА «Новости». Встреча проводится под председательством премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн. Саммит был созван всего за пять дней, тогда как на ноябрь намечена еще и регулярная встреча АТЭС. По данным Кремля, лидеры стран АТЭС обсудят «задачи по преодолению глобальных проблем в сферах здравоохранения и экономики, вызванных пандемией коронавирусной инфекции». Напомним, в число стран АТЭС входят Южная Корея, Австралия, Китай, Индонезия, Япония, Вьетнам, Канада, Мексика и другие государства. В ноябре 2020 года президент Владимир Путин выступал на саммите АТЭС. В ходе своего выступления российский лидер заявил, что наблюдается тревожная тенденция в мировой экономике, связанная со спадом промышленного производства и бедности на фоне пандемии. Путин пригласил страны АТЭС на Восточный экономический форум 16 июля 2021, 17:32 Текст: Евгения Шестак

Президент России Владимир Путин пригласил страны-участницы «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» на Восточный экономический форум во Владивостоке. «Рассчитываем, что представители экономик региона примут участие и в другом форуме, проводимом в России – Восточном экономическом форуме, намеченном на 2-4 сентября во Владивостоке», – цитирует РИА «Новости» Путина. В пятницу президент Владимир Путин участвует в неформальной встрече лидеров стран-участниц форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС). В ходе встречи Путин заявил, что Россия поддерживает итоговый документ встречи лидеров стран-участниц форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» о скоординированных действиях в борьбе с коронавирусом. Также он отметил, что российская экономика восстановилась после пандемии коронавируса, в целом последствия преодолены. Напомним, в число стран АТЭС входят Южная Корея, Австралия, Китай, Индонезия, Япония, Вьетнам, Канада, Мексика и другие государства. ВЦИОМ: За список «Единой России» готовы проголосовать 40% опрошенных 16 июля 2021, 19:05

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Текст: Андрей Самохин

40 % россиян, из числа тех что намерены принять участие в голосовании на сентябрьских выборах в Госдуму, намерены голосовать за «Единую Россию». Об этом говорят результаты всероссийского опроса ВЦИОМ, который был проведен по двум различным методикам. В пятницу Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты двух исследований, посвященных предстоящим выборам в Госдуму: параллельно проводились поквартирный и телефонный соцопросы. В ходе поквартирного опроса респондентам впервые предъявлялись не только перечень партий – участниц выборов, но и список лидеров от каждой партии. Из тех, кто был опрошен в ходе поквартирного опроса и уверен, что будет голосовать, 40% проголосовали бы за «Единую Россию». 14% респондентов намерены проголосовать за КПРФ, 11% – за ЛДПР, а 10% – за партию «Справедливая Россия – Патриоты – За правду». Среди уверенных в своем участии в голосовании респондентов телефонного опроса 30% проголосовали бы за «Единую Россию», 18% – за КПРФ, 10% – за ЛДПР и 9% за «Справедливую Россию». Среди опрошенных поквартирно, 36% уверены, что примут участие в выборах депутатов Государственной Думы России, которые состоятся в сентябре 2021 года, 15% ответили, что скорее всего это сделают (41% и 21% соответственно среди респондентов телефонного опроса). «Раньше ВЦИОМ ограничивался телефонными опросами, а сейчас решил в ходе избирательной кампании дополнить эти исследования поквартирными опросами, чтобы потом сравнить и вывести среднее значение. Думаю, сделано это было для того чтобы снять обвинения центра в ангажированности, неправильных методиках и так далее со стороны «диванных экспертов», – сказал газете ВЗГЛЯД директор Института новейших государств Алексей Мартынов. «Выборки и методы, которые использовали социологи в этих опросах, давно апробированы в мире, описаны в профессиональной литературе. Подобное сочетание методов опроса продиктовано стремлением достичь более научно строгого результата», – отметил политолог. Мартынов подчеркнул – цифры, опубликованные ВЦИОМ, в целом соответствуют оценкам предпочтений избирателей, которые ранее давало экспертное сообщество. «До 40 % у «Единой России», примерно, по «10 +» у КПРФ и ЛДПР, и порядка 7 % у «Справедливой России», – перечислил эксперт. – Социологи сейчас подтвердили предположения политологов, причем в максимальной корректной форме опроса по двум методам». «То, что кроме простого наименования партий в опросах были задействованы лидеры их федеральных списков очень важно, поскольку представляет более адекватно общественное мнение, – сказал Мартынов. – Многие голосуют не столько за партии, сколько за их первых лиц. Понятно, что у «Единой России» было больше возможностей пригласить в «выборные лидеры» таких ярких и всем известных людей как Сергей Шойгу и Сергей Лавров». Всем участникам кампании и наблюдателям важно иметь достоверные данные, которые дает такой двойной портрет общественного мнения, с учетом не только партийных брендов, но и персоналий, добавил собеседник. Выборы в Госдуму будут проходить в течение трех дней –17, 18 и 19 сентября. Одновременно с ними в единый день голосования 19 сентября должны пройти прямые выборы глав девяти регионах (и еще в трех субъектах федерации руководителей будут избирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. Путин поручил выделить дополнительно 50 млрд рублей на модернизацию общественного транспорта 16 июля 2021, 19:10 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин поручил Кабмину направить дополнительно 50 млрд рублей на модернизацию общественного транспорта и 30 млрд рублей на ремонт автодорог. «Правительству Российской Федерации обеспечить: ...направление дополнительных средств: в размере 50 миллиардов рублей – на реализацию мероприятий по развитию и модернизации общественного транспорта; в размере 30 миллиардов рублей – на реализацию мероприятий по ремонту автомобильных дорог регионального и местного значения», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Путин поручил выделить на программу медицинской реабилитации 100 млрд рублей 16 июля 2021, 19:19 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить разработку и реализацию программы развития в стране медицинской реабилитации на 2021–2026 годы, на ее финансирование будет предусмотрено 100 млрд рублей. Ранее президент сообщил, что система уже создается – она требует закупки специального оборудования и работа начнется в ближайшее время «Правительству Российской Федерации обеспечить с учетом ранее данных поручений разработку и реализацию программы развития медицинской реабилитации на 2021–2026 годы, предусмотрев ее финансирование за счет средств федерального бюджета в размере 100 млрд рублей (из них 60 млрд рублей в 2021–2024 годах)», – говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля. Соответствующий доклад кабмин должен представить до 15 августа, следует из списка поручений главы государства по итогам XX съезда «Единой России». Ранее сообщалось, что «Единая Россия» добилась выделения 2,7 млрд рублей на достройку медучреждений в регионах. Путин поручил создать в малых городах инфраструктуру для активного отдыха и занятий спортом 16 июля 2021, 19:26 Текст: Дарья Григоренко

Президент России Владимир Путин поручил до 31 января 2022 года рассмотреть вопрос создания в малых городах и селах инфраструктуры для активного отдыха и занятий спортом, сообщает пресс-служба Кремля. «Правительству Российской Федерации совместно с всероссийской политической партией «Единая Россия» рассмотреть вопрос о создании в малых городах и сельских населенных пунктах современной социальной инфраструктуры для организации активного отдыха граждан и занятий спортом», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Уточняется, что доложить об исполнении поручения необходимо до 31 января 2022 года, далее – один раз в полгода. Ранее в пресс-службе «Единой России» сообщили, что в регионах России откроются 100 новых физкультурно-спортивных комплексов открытого типа (ФОКОТ). В большинстве субъектов необходимые процедуры пройдены, работы идут по графику, а объекты откроются в установленные сроки.