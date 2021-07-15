Глава ОАК анонсировал разработку новых версий истребителя Су-57

Опытно-конструкторская работа по разработке новых версий российского истребителя пятого поколения Су-57 стартует в этом году, сообщил гендиректор «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) Юрий Слюсарь на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«Разработка нескольких версий этой машины, начало опытно-конструкторской работы по этой теме у нас в этом году ожидается», – сказал он, напомнив, что Су-57 выбран в качестве платформы - основной машины для решения широкого круга задач.

Слюсарь также сообщил, что Минобороны с 2022 года должно получать по 12 новейших истребителей пятого поколения Су-57 в год. «По оперативно-тактической авиации. Главное событие в прошлом году – это в декабре поставка первого серийного Су-57. В этом году мы поставим уже четыре машины. И дальше наша задача – вместе с кооперацией – выйти на уровень 12 машин в год. Всего у нас с министерством обороны подписан контракт на 76 таких машин», – сказал Слюсарь, передает РИА «Новости».

Он также завил, что заказы на Су-57 в будущем «будет измеряться сотнями». «Мы надеемся на то, что, кончено, – так как эта машина выбрана платформой, основной машиной для решения широкого круга задач – заказ на эти машины будет измеряться сотнями», – сказал он, добавив, что сейчас имеется заказ на 76 самолетов.

Слюсарь также отметил, что ОАК в этом году поставит еще 30 самолетов SSJ 100. «У нас сейчас на крыле 155 самолетов эксплуатируется, 30 самолетов мы поставим еще в течение этого года. Итого к концу года будут больше 180 самолетов летать», – сказал он. По его словам, SSJ 100 становится основным самолетом для региональной авиации РФ, а проблемы с запчастями для него удалось решить, передает ТАСС.

Кроме того, российский рынок в ближайшие десять лет закупит порядка 600 самолетов МС-21. «Машина востребована. Только на отечественном рынке порядка 600 машин (такого класса) в ближайшие десять лет будет закуплено – это по самым консервативным оценкам. Но мы, конечно, рассчитываем на то, что значительную часть нашего внутреннего рынка займут самолёты МС-21, в том числе благодаря протекционистским мерам поддержки со стороны государства, поэтому нам надо быть технологически к этому готовыми», – сказал Слюсарь.

«У нас сейчас одна из основных задач – это и технологическая задача – доведение уровня производства к 2025 году до 36 самолетов, а дальше, за два года, мы должны выйти на уровень 72», - отметил он.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин рассказал участникам марафона «Новое знание» об уникальности построенного российскими инженерами и конструкторами самолета МС-21.