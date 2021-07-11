В метро москвичам раздают воду из-за жары В Крыму объявлено штормовое предупреждение 11 июля 2021, 15:19 Текст: Ксения Панькова

Штормовое предупреждение объявлено в Крыму в воскресенье в связи с ливнями и грозами, сообщило региональное МЧС. «МЧС РК информирует: штормовое предупреждение! В ближайшие один-два часа и до конца суток 11 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 метров в секунду», – приводит РИА «Новости» сообщение. По данным крымских синоптиков, в начале рабочей недели погоду Крыма будет определять область пониженного атмосферного давления, местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Днем воздух прогреется до 28-33 градусов, в горах до 21-27 градусов. Северо-восточный ветер в центральных и восточных районах усилится до 15-20 метров в секунду. 4 июля три реки вышли из берегов в Крыму в результате сильных осадков. В крымском селе Куйбышево в Бахчисарайском районе в результате разгула стихии погибла женщина.

На секретном «объекте 221» в Крыму заметили строительные работы 10 июля 2021, 17:50

Фото: A1/Wikipedia

Текст: Алексей Дегтярев

На заброшенном «объекте 221» в Крыму, возводившемся при СССР для военных нужд, вновь начались строительные работы, сообщили сталкеры полуострова. «Строительство (при СССР – прим. ВЗГЛЯД) велось по специальному сверхсекретному проекту, за которым следил майор Юрий Ревва. Строительство шло под легендой о карьере по добыче камня. Специально для отвода глаз здесь был построен камнедробильный завод, который просто дробил камень, пока под скалой велось тайное строительство», – заявил крымский диггер Владимир Бондырев ФАН. Ранее на объект водили экскурсии, можно было туда попасть и самостоятельно, там проводились игры по вселенной «Метро», но теперь у него поставили шлагбаум, а проезд закрыли. Сам «объект №221» находится в урочище Алсу, располагающееся недалеко от Балаклавы. В скале возвели почти четырехэтажный дом, в нем могли бы укрыться порядка 5 тыс. человек. Местные жители сообщают, что работы на месте начались еще осенью 2020 года. «Я был там в ноябре прошлого года и увидел, что уже многое поменялось. На подходе к заброшенному КПП поставили плиты в шахматном порядке, разукрашенные в цвет хаки. КПП очистили, покрасили и поставили шлагбаум. При подходе на самый верх из леса выходят силовые кабели и кабель связи. На самом верху меня встретила полностью очищенная от мусора и гор земли площадка, на которой стояли военные грузовики, также гудел перевозной генератор, рядом с ним стояла огромная катушка, кабели с которой уходили в сам объект», – рассказал фотограф Сергей Стуков. Синоптики предупредили, что в Москве «сорвет крышку парникового котла» 10 июля 2021, 17:21

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что 13, 15 и 16 июля Москву ждут три тепловых рекорда, а в следующие выходные «сорвет крышку парникового котла». «Аномальная жара, установившаяся по вине блокирующего антициклона на большей части европейской России, продолжит томить нас зноем еще как минимум неделю. Ночами будет не ниже плюс 16-21, а днем раскаленное солнце разогреет воздух до плюс 30-35. Кроме того, Москву 13, 15 и 16 июля ждут три рекорда тепла за всю метеоисторию – падут прежние достижения 1936 года, когда был плюс 32,4, 1951 года – плюс 33,2 и 2010 года – плюс 33,6 соответственно», – приводит РИА «Новости» слова Тишковца. Кроме того, по словам синоптика, в Москве в следующие выходные «сорвет крышку парникового котла», ожидаются первые существенные ливни и грозы. Ранее гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за жары. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД На Украине заявили о планах по «выдворению» русских из Крыма 10 июля 2021, 16:31

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Вице-премьер по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников заявил о подготовке планов по «выдворению русских» из Крыма при условии возвращения полуострова в состав Украины. «У нас есть разные позиции, вплоть до депортации, звучат такие призывы. Но я сторонник юридической процедуры под названием «выдворение», – цитирует Резникова «Украина 24». Есть и второе условие для «выдворения», оговоренное украинским чиновником: граждане должны попасть в Крым не через пункты пропуска на границе. «Если те граждане попали в Крым не через «Чонгар», «Каланчак» или «Чаплинку», то есть находятся незаконно на территории Украины, то следствием будет – выдворение», – высказал свою мысль Резников. Между тем, в Крыму призвали Киев не строить планов по «возвращению» полуострова. Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Москвичей предупредили о тропическом индексе ультрафиолета 11 июля 2021, 10:54

Фото: Денис Гришкин/Агентство «Москва»

Текст: Елена Мирошниченко

В Москве в воскресенье ожидается жара до 33 градусов, а также индекс ультрафиолета как на экваторе, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «Погодные условия будут определяться антициклоном скандинавского происхождения. Небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 1-6 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 31-33 в Москве, плюс 29-34 в Подмосковье. Это аномальная жара, на 9-10 градусов выше положенной климатической нормы», – приводит его слова РИА «Новости». Он отметил, что атмосферное давление будет прежним: 750 миллиметров ртутного столба. «Очень высокий ультрафиолетовый индекс, он остается на уровне шести единиц... Обязательно нужно использовать солнцезащитные средства, избегать находиться под солнечными лучами в период максимального прогрева с 10 до 17 часов. Для нас нормальный индекс – два, максимум три единицы. А шесть – это как в Намибии, Замбии, Сингапуре. Это индекс тропической и экваториальной зоны», – уточнил синоптик. Ранее синоптики предупредили об усилении жары в Москве до 35 градусов. Саперы завершили разминирование Керченской крепости в Крыму 10 июля 2021, 20:49 Текст: Вера Басилая

Специалисты Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» завершили работы по разминированию Керченской крепости в Крыму, обезвредив 5 тыс. взрывоопасных предметов, в том числе авиационные бомбы, сообщило МЧС. «В Крыму завершены работы по разминированию Керченской крепости. Работы по поиску и извлечению взрывоопасных предметов проводились специалистами Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер». <…> Обследована местность и акватория общей площадью 170 тыс. квадратных метров. При этом было найдено и обезврежено более 5 тыс. взрывоопасных предметов различного калибра», – говорится в сообщении в Telegram ведомства. Отмечается, что специалисты извлекли и обезвредили более 4 тыс. артиллерийских боеприпасов, 430 авиационных бомб, 48 ручных гранат, 12 реактивных снарядов и 16 минометных мин. Керченская крепость – фортификационный объект XIX века, включает в себя множество подземных и надземных казематов и складов, представляет особую историко-культурную ценность. В Российской империи основной задачей укрепления была оборона пролива между Черным и Азовским морями. Перед началом Великой Отечественной войны в крепости хранились огромные запасы артиллерийских снарядов, фугасных бомб, гранат и боеприпасов различных типов. Хуснуллин: После дождей запасов воды в Крыму хватит на полтора года 8 июля 2021, 21:10 Текст: Елена Мирошниченко

Вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал, что все водохранилища Крыма на фоне подтоплений из-за обильных дождей наполнились водой, запаса хватит на ближайшие полтора года. «А из хорошего – все водохранилища в Крыму наполнились водой. Учитывая острый дефицит воды, теперь у нас запас воды на этот год и еще на переходящий есть полностью», – сказал Хуснуллин в эфире телеканала «Россия 24», его слова передает РИА «Новости». В Крыму было объявлено штормовое предупреждение с 3 по 5 июля в связи с сильными ливнями, грозами, крупным градом и шквальным ветром до 25 м/с. Власти Крыма сообщили, что три реки вышли из берегов. В крымском селе Куйбышево в Бахчисарайском в результате разгула стихии погибла женщина, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Также в Крыму из-за сильных дождей, прошедших с 16 по 20 июня, и подтопления жилых домов объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту. В результате подтопления погиб один человек, пострадали 58, один человек числится пропавшим без вести. Лавров позвонил рассказавшему Путину о своей мечте стать дипломатом подростку 9 июля 2021, 20:30 Текст: Вера Басилая

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил встречу финалисту конкурса «Большая перемена» Александру Лунину из Армавира, рассказавшему Владимиру Путину о своей мечте стать дипломатом. Восьмого июля Президент России Владимир Путин в формате видеоконференции встретился с финалистами Всероссийского конкурса «Большая перемена» – проекта платформы «Россия – страна возможностей» – среди учеников 5-7 классов. Одним из участников встречи в «Артеке» стал шестиклассник Александр Лунин, он рассказал главе государства о своем увлечении историей России и международными отношениями и признался, что с пяти лет интересуется дипломатией и даже мечтал стать министром иностранных дел. На следующий день Александру позвонили из Министерства иностранных дел России и соединили с Сергеем Лавровым. Министр предложил Александру Лунину встретиться в Москве или в Краснодаре после завершения смены в «Артеке», чтобы поговорить о его выборе будущей профессии, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. «Мне хочется послушать тебя, узнать, как ты видишь свою роль в познании нашей внешней политики. Это очень важно, что такие молодые ребята интересуются важнейшими для страны делами», – сказал школьнику Сергей Лавров. Также министр передал привет маме Александра Лунина – Ольге Лазыриной. «Это очень круто. Я такого вообще не ожидал, до сих пор не могу прийти в себя. И теперь я точно знаю, что мечты сбываются! Буду готовиться и ждать этой встречи!», – поделился эмоциями после разговора с Сергеем Лавровым Александр Лунин. Финал Всероссийского конкурса «Большая перемена» проходит с 7 по 14 июля в Международном детском центре «Артек» в Крыму. В нем принимают участие 660 школьников из всех регионов России. 300 победителей будут определены по итогам решающего конкурсного испытания – в формате форсайт-сессий им предстоит спроектировать «школу будущего». Уже в сентябре текущего года они смогут отправиться в путешествие на поезде «Большой перемены» от Москвы до Владивостока и обратно. Пушков счел политической клоунадой заявления о «депортации» россиян из Крыма 10 июля 2021, 20:58 Текст: Алексей Дегтярев

Украинские заявления по поводу «депортации» россиян из Крыма выглядят как бессмысленный фарс и политическая клоунада, заявил сенатор Алексей Пушков. «Сколько раз в своих мечтах они уже зачищали Донбасс! Присоединяли к Украине Кубань. Вступали в ЕС. И вот теперь готовят план выдворения русских из Крыма», – написал Пушков в своем Telegram-канале. Он отметил, что само «возвращение Крыма», по версии украинской стороны, должно произойти «как-то само по себе». «И вот этот «расчет» не пойми на что окончательно превращает их заявления по поводу Крыма в бессмысленный фарс, политическую клоунаду», – заключил он. Ранее украинский министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что правительство страны рассматривает несколько сценариев в отношении российских граждан «после возращения Крыма» в состав страны, в том числе их депортацию. На полуострове эти заявления назвали несбыточными. В Крыму призвали Киев не строить планов по «возвращению» полуострова 10 июля 2021, 16:48 Текст: Алексей Дегтярев

Заявления украинского руководства о возвращении Крыма и «депортации» российских граждан несбыточны, заявил глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук. «Только сумасшедшие могут строить подобные несбыточные планы и сценарии. Крым был, есть и будет российским. Вопрос Крыма Россией решен раз и навсегда исторически. Крым исторически принадлежит России. Это право было отвоевано у Турции в результате серии русско-турецких войн. В составе Украины же Крым оказался совершено случайно в рамках единого союзного государства, когда вопрос о независимости Украины даже близко не стоял», – цитирует Форманчука РИА «Новости». Он призвал Киев не тратить силы и деньги на создание сценариев по возвращению полуострова. «Бесполезно и напрасно. Занимайтесь чем-то другим и созидательным», – заключил Форманчук. Между тем сенатор от Крыма Сергей Цеков отметил, что у Украины никогда не получится вернуть Крым и депортировать с полуострова россиян. «Конечно, у них никогда не будет возможности реализовать то, о чем они говорят. Говорят они это для того, чтобы как-то успокаивать особенно националистически больную часть украинского сообщества, украинских граждан. <...> Националисты украинские хотят это слышать, а с учетом того, что руководство Украины в основном боится нацистов украинцев <...>, они озвучивают подобные, совершенно нереальные вещи», – цитирует сенатора канал 360. Напомним, украинский министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что правительство страны рассматривает несколько сценариев в отношении российских граждан «после возращения Крыма» в состав страны, в том числе их депортацию. Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Синоптики предупредили об усилении жары в Москве до 35 градусов 11 июля 2021, 01:32

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

В начале следующей недели жара в Москве усилится до 35 градусов и будет сопровождаться высоким уровнем опасного солнечного излучения, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Ничем порадовать не могу – жара будет только усиливаться на следующей неделе. Температура будет достигать 34 и даже 35 градусов. Неделя будет по-настоящему жаркая, опасно жаркая», – приводит слова ученого ТАСС. Как уточнил Вильфанд, усиление жары в Москве до 34-35 градусов днем ожидается со вторника-среды. «Температура на побережье Краснодарского края, в Геленджике, Сочи, будет 28-30 градусов максимальная, что ниже, чем в Москве. Это характеристика, насколько жарко в столице – температура гораздо выше, чем на курортах», – отметил метеоролог. Вильфанд также сообщил, что с большой вероятностью аномальная жара продлится в Москве до конца следующей недели. Он также предупредил, что жаркая погода в столице будет сопровождаться высоким уровнем ультрафиолетовой радиации. «В Московской области индекс ультрафиолетового излучения будет достигать 5-5,5 единиц. Это высокий и опасный уровень. Безопасным и комфортным является индекс ультрафиолетового излучения две единицы», – пояснил Вильфанд. Стандарт ультрафиолетового индекса разработан Всемирной организацией здравоохранения, программой ООН по окружающей среде и Всемирной метеорологической организацией. Он указывает на потенциально возможные неблагоприятные для здоровья последствия. Для его характеристики существует шкала от одной до 12 единиц. Накануне ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что 13, 15 и 16 июля Москву ждут три тепловых рекорда, а в следующие выходные «сорвет крышку парникового котла». Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за жары 10 июля 2021, 08:23 Текст: Наталья Ануфриева

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за жары, указывается в прогностической карте учреждения. «Желтый – погода потенциально опасна», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости». Отмечается, что предупреждение о жаре в столице и в области действует до 16.00 11 июля. Ранее сообщалось, что в Москве в субботу воздух прогреется до 30 градусов. Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников заявил, что жара в этом году – более опасная, чем в 2010 году. Главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что осложнения, связанные с жарой, могут быть фатальными для госпитализированных с коронавирусом. В «Артеке» открылся финал Всероссийского конкурса «Большая перемена» 8 июля 2021, 17:59 В Международном детском центре «Артек» в Крыму состоялась торжественная церемония открытия финала Всероссийского конкурса «Большая перемена» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – для самых юных участников. В решающем этапе конкурсных соревнований примут участие более 600 школьников 5-7 классов из 74 регионов России. Победителями финала станут 300 учеников 5-7 классов, уже в сентябре этого года они смогут отправиться в «Путешествие мечты» на поезде «Большой перемены» от Москвы до Владивостока и обратно. Во время путешествия школьники смогут познакомиться cо знаковыми местами страны – увидеть Уральские горы, озеро Байкал, Космодром «Восточный», а также принять участие в образовательной и культурной программе «Большой перемены», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Первые этапы конкурсных испытаний ученики 5-7 классов проходили дистанционно. В формате онлайн-игры школьники выполняли задания по 12 направлениям конкурса, охватывающих такие сферы как наука и технологии, искусство и творчество, журналистика и новые медиа, урбанистика, экология, здоровый образ жизни, историческая память, волонтерство, путешествия и туризм, молодежное предпринимательство, образовательные технологии и государственная безопасность. Конкурсные испытания Финала проходят в формате форсайт-сессий, где дети в командах проектируют «школу будущего» (школу «Большой перемены») и предлагают свое видение, каким должны быть современные детские сообщества. В ходе церемонии открытия с обращением к финалистам обратилась заместитель председателя правительства Татьяна Голикова: «То, что ребята «Большой перемены» выступили с предложением проводить тематический год, посвященный экологии, говорит о том, что вы очень ответственно относитесь к будущему нашей планеты. И еще раз подтверждает тот факт, что современные дети – очень осознанные и неравнодушные». В торжественной церемонии также принял участие министр просвещения Сергей Кравцов. «Конкурс «Большая перемена», который Министерство просвещения поддерживает с первых дней старта, получился очень ярким, и за недолгий период полюбился многомиллионной школьной аудитории. (…) Государство и Министерство просвещения, в частности, сделаем все, чтобы у вас и всех школьников в стране, кто стремится стать успешным, были необходимые возможности для дальнейшей реализации своего успеха». Руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева обратила внимание на то, что сегодня для участников Конкурса создано максимально широкое пространство выбора. «Выбрав одно направление, «Делай добро», например, ничто не мешает им в какой-то момент, если они чувствуют, что хотят развиваться в чем-то еще, пойти по направлению «Служи Отечеству», которое мы делаем с Юнармией, в экологическое направление или по треку «Создавай будущее». Вот эту среду мы строим с нашими партнерами – с Российским движением школьников, с «Роспатриотцентром», с АНО «Национальные приоритеты» - со всеми, кто готов и хочет помогать детям развивать свои таланты. Сегодня у «Большой Перемены» уже более 60 партнеров – от детских центров до крупнейших российских компаниий». Руководитель ведомства добавила, что «Росмолодежь включает детей в повестку своей деятельности как раз потому, что их невозможно отделять от молодежной политики. Дети уже сегодня – осознанное поколение, которое задает тренды по целым направлениям и отраслям». Заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов, особо подчеркнул, что «… программа финала составлена таким образом, чтобы участники могли не только соревноваться между собой, но и принять участие в мастер-классах и встречах с экспертами из совершенно разных областей. Перед финалистами выступят ученые, журналисты, артисты, художники и блогеры. Также ребят ждут творческие кастинги, на которых они смогут показать все свои таланты и познакомиться с руководителями крупнейших продюсерских центров. Но и сами испытания заключительного этапа не будут похожи на стандартные тесты». В 2021 году ко второму сезону конкурса «Большая перемена» присоединились более 2,5 миллионов школьников и студентов колледжей, 1 129 083 из них – ученики 5-7 классов, которые принимают участие в конкурсе впервые. Ливни в Крыму привели к неконтролируемым оползням 9 июля 2021, 09:29 Текст: Евгения Шестак

В Крыму зарегистрировали около 1,5 тыс. оползней после мощных ливней, большая часть из них пришлась на Большую Ялту – 600 зарегистрированных случаев, следует из данных Крымского республиканского центра оценки сейсмической и оползневой опасности, технического обследования объектов строительства. По мнению ученых, на полуострове долго не было осадков, из-за чего грунт на определенной глубине пересох, а резко мощные ливни привели к размоканию грунта и разрушительным последствиям. Также на сход пород влияет массовая застройка на склонах, передает ФАН. Отмечается, что в связи с этим оползни активизировались даже в тех районах, где ранее этого не происходило. По словам экспертов, контролировать сходы практически невозможно. Издание отмечает, что власти Крыма принимают все меры, чтобы взять ситуацию под контроль и уменьшить в будущем риски схода оползней. Для этого были разработаны специальные селевые экраны, которые защитят склоны от схода пород, также ведутся работы у русел рек. Ранее мэр Ялты Янина Павленко предупредила о возросшей угрозе оползней после наводнения, зарегистрировано 600 опасных участков. 4 июля три реки вышли из берегов в Крыму в результате сильных осадков, возникла угроза подтопления жилых домов в Зеленовском и Голубинском поселении. Синоптики рассказали о погоде в столице 10 июля 2021, 03:32 Текст: Антон Никитин

В субботу синоптики пообещали москвичам жаркую погоду. По прогнозу синоптиков, в субботу утром столбики термометров в столице покажут 23 градуса тепла. К обеду воздух в Москве прогреется до 30 градусов. Вечером в столице будет плюс 29. Ветер прогнозируется северный, силой 2-3 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета. В Крыму зафиксировали максимум заражений COVID за сутки с начала пандемии 11 июля 2021, 12:36 Текст: Елена Мирошниченко

В Крыму за 10 июля зафиксировано максимальное число выявленных случаев COVID-19 за все время с начала пандемии – 368, сообщил глава региона Серей Аксенов. «За 10 июля на территории республики Крым зарегистрировано 368 случаев коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 286 выявлены при обращении за медицинской помощью, 73 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 9 случаев завозные из-за границы», – написал Аксенов на своей странице во «ВКонтакте». Он отметил, что «количество выздоровевших за сутки составляет 153 человека, выздоровевших за весь период – 45 тыс. 370 человек». Ранее министр курортов и туризма республики Вадим Волченко сообщил, что всех сотрудников санаторно-курортной отрасли в Крыму планируется привить от коронавируса. Также в Крыму допустили возможность поощрения вакцинированных туристов. Напомним, кафе и ресторанам разрешено работать в Крыму в дневное время, при этом посадочные места должны составлять до 50% от общего количества, а также соблюдаться дистанция между столиками. С 23.00 до 8.00 возможна только доставка и обслуживание на вынос.