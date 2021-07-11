Названо число прошедших вакцинацию от COVID в Москве иностранцев

В общей сложности 68 тыс. иностранных граждан прошли вакцинацию от COVID-19 в Москве, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Как отметили в оперштабе, 7 июля в Москве начал работу крупнейший пункт вакцинации в «Лужниках», предназначенный в основном для работы с иностранными гражданами, работающими и постоянно проживающими в столице. «Его пропускная способность составляет около 15 тысяч человек в сутки. За четыре дня 24 тысячи иностранцев сделали здесь прививку от коронавирусной инфекции. Причем центр вакцинации готов принимать в два раза больше посетителей ежедневно», – рассказали в ведомстве, передает РИА «Новости».

Там сообщили, что сектора С и D в «Лужниках» предназначены для вакцинации физлиц. Пункт в здании центра выдачи коньков принимает организованные группы иностранных работников.

Ранее сообщалось, что российское правительство прорабатывает поручение президента Владимира Путина по вакцинации иностранных граждан от коронавируса, в первую очередь будут рассмотрены вопросы вакцинации трудовых мигрантов и иностранцев, которые уже находятся в России.

Вакцинация иностранных граждан проводится однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт», разработанной в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

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