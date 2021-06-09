В Италии указали на отсутствие результата от санкций против России

Санкции в отношении России не принесли результата, страна вернулась на уровень до санкций, заявил в рамках ПМЭФ-2021 президент Итало-Российской торговой палаты Винченцо Трани.

Трани указал, что «Россия доказала в течение этих семи лет, что санкции не дали никакого результата», и если взглянуть на положение дел в данный момент и семь лет назад, то можно увидеть, что «Россия вернулась на уровень до санкций», передает РИА «Новости».

Он отметил, что система управления российского государства очень быстро реагировала на угрозу санкций и смогла развить сельское хозяйство за это время.

«Мы видим, что импортозамещение работает в полной мере. И на самом деле те проекты, которые Минпромторг хотел реализовать в 2014 году – и все на самом деле ожидали, что будет нереально выполнить те задачи, которые Минпромторг ставит, – на самом деле вы сейчас видите, что они выполнены», – сказал он.

В качестве примера Трани привел производство сыров в России.

По его мнению, импортозамещение было «правильным лекарством», которое было нужно российской экономике, а санкции просто ускорили этот процесс.

«Раз санкции не дали никакого результата, это все видят, я думаю, можно на сегодняшний день посмотреть другой подход к решению таких проблем. Подход диалога в первую очередь», – отметил Трани.

Напомним, отношения Москвы с Киевом и Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове.

В МИД России заявляли, что санкции против Москвы – это, вероятно, навсегда.