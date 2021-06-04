Эксперты: «Единая Россия» оказалась на шаг впереди конкурентов за счет праймериз Депутат: Бесплатная газификация ускорит экономическое и социальное развитие регионов 4 июня 2021, 20:16 Текст: Елена Лексина

Там, где развита инфраструктура, там расширяются предприятия, а жители не уезжают оттуда в большие города, рассказала газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Алена Аршинова, комментируя предложенные «Единой Россией» инициативы по бесплатной газификации и развитию инфраструктурных проектов в регионах. «Очень здорово, что сейчас такое большое внимание уделяется социально незащищенным слоям общества, тем, кто находится в трудной ситуации – пенсионерам, которые проживают одиноко, семьям, которые материально нуждаются, семьям, в которых много детей-инвалидов», – считает член Генсовета «Единой России», депутат Госдумы Алена Аршинова. «В частности, такое решение, как бесплатная газификация, назревало давно. Очевидно, что для каждого домохозяйства – это дорогое удовольствие. Это социально ориентированный проект – и он должен реализоваться в очень короткие сроки. По сути он уже сейчас запускается "с колес"», – напомнила депутат. «То, что нас поддержал президент и сделал на этом отдельный акцент – очень здорово. Сам глава Газпрома Алексей Миллер поблагодарил партию за внесенные в закон поправки о бесплатном подключении рядовых потребителей к газу. Я так понимаю, что у очень многих семей теперь снизятся платежи за коммунальные услуги. Более того, эта мера будет способствовать не только росту комфорта в таких домохозяйствах, но и, может быть, развитию целых предприятий. Все будет развиваться быстрее – там, где проложена газовая инфраструктура, вскоре появляется инфраструктура социальная, открываются и предприятия, и магазины. Вот почему нужно, чтобы все это заработало в ближайшее время», – считает Аршинова. «Отсутствие данного закона тормозило развитие небольших населенных пунктов, туда не шли инвесторы. Сейчас, я уверена, при бесплатном подключении участков к газу таких инвесторов – предпринимателей станет гораздо больше. Сами местные жители будут открывать новые хозяйственные «точки», например, магазины, – отметила депутат. – Где развита инфраструктура, там дополнительные деньги всегда появятся. Там расширяются предприятия, социально развиваются населенные пункты, жители не уезжают оттуда в большие города. А если там остаются люди, то мы как депутаты найдем средства на развитие уже таких объектов инфраструктуры, как детские сады, школы». Аршинова также напомнила слова секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака о том, что теперь упростятся все процедуры и сократится срок подключения домовладений к газопроводам. «Будет единое окно. Через МФЦ или «Госуслуги» можно подать заявку, что сильно упростит подключение, – подчеркнула депутат. – Многие рядовые россияне пока не до конца понимают, что такое становится возможным. Многие, как мне кажется, даже не верят, что это случится, потому что многие граждане просили об этом очень давно». В пятницу на стратегической сессии «Инфраструктурные проекты в регионах – драйвер роста» Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Турчак попросил глав субъектов подготовить адресную базу домов для обеспечения социальной газификации. По оценкам партии, новая социальная модель уже в ближайшее время позволит догазифицировать до 2 млн. домовладений. Ранее Совет Федерации одобрил разработанный «Единой Россией» законопроект о бесплатном подключении населения к газу за счет надбавок к тарифам на транспортировку газа. Документ вводит понятие единого оператора газификации, – им станет собственник Единой системы газоснабжения (ЕСГ), то есть Газпром и его компании. Единый оператор и региональные операторы станут центром ответственности за газификацию регионов. Ранее президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. Как добавила Аршинова, помимо проекта газификации, единороссы также призвали правительство выделить регионам дополнительные средства на реализацию масштабных инфраструктурных проектов. «Единая Россия» всегда настаивала на выделении дешевых кредитов на инфраструктурные проекты. И вот теперь заявлено, что в ближайшее время финансирование на эти цели поступит, – каждый из регионов сможет распоряжаться подобными кредитами, – рассказала Аршинова. – Без поддержки президента добиться такого решения было бы невозможно. Не так просто сейчас выделяются финансы: пандемия, кризисное время, турбулентность мировой экономики. Тем не менее, важно, чтобы мы находили деньги на инфраструктуру, ведь это – будущие точки роста. По сути в ближайшее время на эти цели направят триллион рублей». Инфраструктурные кредиты выделяются на срок до 15 лет при ставке не более трех процентов годовых – и это вполне лояльные условия, полагает она. «Это то, что может позволить себе сейчас государство. Конечно, мы всегда просим для наших регионов самых лучших условий. Мы и впредь будем добиваться, чтобы проценты были ниже, а сроки – длиннее. Но и это – тоже хорошие условия», – считает она. Аршинова также напомнила, что еще 4 млрд рублей будет отправлено дополнительно на строительство и реконструкцию домов культуры в селах, детских школ искусств, библиотек, на переоснащение театров в малых городах и так далее, – об этом на сессии также сообщил Турчак. «Эти средства в регионах получат вдобавок к тем, которые мы уже направляем. Это сотни миллиардов рублей ежегодно на строительство детских садов, школ и так далее», – подытожила собеседница. Напомним, еще в середине апреля «Единая Россия» обратилась к Путину с предложением запустить программу развития инфраструктурных проектов в регионах и обеспечить ее необходимыми ресурсами, в том числе льготными кредитами под низкий процент и на длительный срок. Глава государства поддержал инициативу партии, отметив в своем Послании необходимость выделения инфраструктурных бюджетных кредитов регионам на строительство дорог, мостов, обновление общественного транспорта, благоустройство и другие проекты. В пятницу вице-премьер Марат Хуснуллин, который также участвовал в работе стратегической сессии «Инфраструктурные проекты в регионах – драйвер роста», сообщил: в правительстве согласились с инициативой, которую в апреле выдвинули единороссы. «Средства можно будет использовать на инженерную, коммунальную, социальную, туристическую инфраструктуру, инвестиции в общественный транспорт и инфраструктуру, которая создает рабочие места», – сообщил зампред правительства.

Протасевич рассказал о российском финансировании канала Nexta 3 июня 2021, 21:31

Фото: кадр из видео

Текст: Вера Басилая

После завершения активной части белорусских протестов канал «Nexta live» хотели перевести на российскую повестку, его спонсировал российский олигарх для заказных материалов против конкурентов, заявил основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич. Задержанный в Минске Протасевич рассказал, что самый крупный канал группы Nexta собирались переключить на российскую повестку, после того как утихнет активная часть белорусских протестов, передает ТАСС. «Обсуждалось, что после окончания активной фазы белорусских протестов канал станет российским. У меня это вызвало огромное возмущение, потому что это с точки зрения медиа самый большой актив. Шли разговоры о том, что, может, стоит создать отдельный канал в России», – заявил Протасевич. По его словам именно российское финансирование стало первой точкой конфликта между ним и создателем признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Степаном Путило. «Когда открыли читательские пожертвования, туда шли зачисления до 20 долларов, но спустя две недели Степан похвастался: одна компания делает крупные переводы – плюс 3000 евро, плюс 5000 евро», –рассказал Протасевич в интервью государственному телеканалу ОНТ. Российский спонсор канала, по словам Протасевича, владел компанией на Урале и был прямым конкурентом российского олигарха Михаила Гуцериева. «Nexta live» публиковал «данные о личном перемещении самолета Гуцериева, внутренние документы его компании. Это был уже промышленный шпионаж», – утверждает Протасевич. Все материалы в рабочий чат присылал Степан Путило. По словам Протасевича, позже Путило встречался с российским спонсором в Варшаве. Ранее было опубликовано видео признания Протасевичем своей вины в призывах к протестам после президентских выборов в Белоруссии. Напомним, борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала Роман Протасевич, он был задержан.

Путин объявил о прокладке первой нитки «Северного потока – 2» 4 июня 2021, 14:46

Фото: РБК/YouTube

Текст: Наталья Ануфриева

Прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2021. «Рад сообщить, что именно сегодня, два с половиной часа назад, успешно завершена укладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2», работа по второй нитке продолжается. Линейная работа целиком, включая морской участок, закончена», – сказал Путин. Президент сообщил также, что компания «Газпром» уже готова к заполнению трубопровода газом. «Россия готова и в дальнейшем реализовывать с зарубежными партнерами проекты, подобные «Северному потоку – 2», – добавил российский лидер. Ранее Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов Дании отказал в выдаче разрешения на строительство газопровода Baltic Pipe, который должен был стать альтернативой «Северному потоку – 2». 30 апреля президент Польши Анджей Дуда официально провозгласил начало строительства Baltic Pipe. Ввести газопровод между Данией и Польшей в эксплуатацию планировалось 1 октября 2022 года. Напомним, против «Северного потока – 2», помимо Польши, активно выступали США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и страны Балтии. Как отмечал вице-премьер Александр Новак, Москва надеется на завершение строительства «Северного потока – 2» до конца 2021 года. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В США оценили шансы ВСУ в случае войны с Россией 4 июня 2021, 07:58

Фото: mil.ru

Текст: Дмитрий Зубарев

Украинская армия будет испытывать проблемы при необходимости противостоять грозным российским истребителям Су-35С, флагманским зенитно-ракетным комплексам С-400 «Триумф» и современным танкам Т-90А и Т-90М, а также самоходным гаубицам 2С19 «Мста-С», говорится в статье National Interest. Как отмечает автор статьи Марк Эпископос, в отличие от конкурентов Москвы из числа великих держав, у Украины отсутствуют малозаметные типы вооружения и комплексы, способные преодолеть сложную российскую противоракетную оборону. Он также отметил, что установленные в Крыму флагманские зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф» представляют серьезную угрозу для военных объектов в Восточной и Центральной Украине, так как российские ЗРК способны поражать воздушные цели на расстоянии 400 километров, передает РИА «Новости». «Передовые российские истребители, в том числе грозные Су-35С, без труда справятся с украинскими боевыми самолетами, они способны нанести сокрушительные и высокоточные удары по ключевым объектам военной и политической инфраструктуры Украины при помощи ракет класса «воздух – земля» и управляемых бомб», – отметил Эпископос. Публицист считает недостаточным количество украинских основных боевых танков Т-84 «Оплот» для эффективного противостояния российским танкам Т-90А и модернизированной версии Т-90М. Также он обратил внимание на наличие у России самоходных гаубиц 2С19 «Мста-С», отличающихся скорострельностью и высокой дальностью стрельбы. «Учитывая подавляющее превосходство России в воздухе и ее современную систему противоракетной обороны, украинская армия будет испытывать проблемы с тем, чтобы противостоять исходящей от этих систем (гаубиц 2С19 «Мста-С») угрозы», – считает автор. При этом Эпископос выразил мнение, что любая подобного рода война не исключает международного вмешательства, которое может резко изменить ход боев. Напомним, замглавы администрации президента Дмитрий Козак говорил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Варшава увидела угрозу Польше и Украине в блокировке газопровода Baltic Pipe 4 июня 2021, 09:10

Фото: RITZAU SCANPIX/Reuters

Текст: Дмитрий Зубарев

Власти Польши считают опасными попытки заблокировать строительство газопровода Baltic Pipe, заявил в эфире Польского радио заместитель министра иностранных дел республики Марчин Пшидач. По его словам, правительство Польши получило информацию о том, что датский Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов не подтвердил разрешение, выданное управлением по охране окружающей среды на строительство газопровода Baltic Pipe. Основанием для аннулирования разрешения стала недостаточная изученность вопроса о защите дикой природы во время прокладки трубы. Одобрение экологов проект получил еще в 2019 году, и работы по строительству газопровода идут уже полным ходом. Теперь они будут приостановлены. «Мы постараемся как можно скорее выяснить, в чем дело. Часто за экологической тематикой могут скрываться другие интересы. Попытки заблокировать Baltic Pipe опасны для Польши, Украины и соседних стран», – передает ТАСС слова Пшидача, подчеркнувшего, что Польша заботится не только о своих интересах, но хочет быть поставщиком для других государств. «В интересах Польши и Центральной Европы завершить этот проект как можно скорее, – отметил заместитель министра. – Рассчитываем на благосклонность датского правительства». Ранее в четверг Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов Дании отказал в выдаче разрешения на строительство газопровода Baltic Pipe, который должен был стать альтернативой «Северному потоку – 2». Напомним, 30 апреля нынешнего года президент Польши Анджей Дуда официально провозгласил начало строительства Baltic Pipe. Ввести газопровод между Данией и Польшей в эксплуатацию планировалось 1 октября 2022 года. Названы заказчики информационной кампании против «Спутника V» 4 июня 2021, 10:58

Фото: Александр Река/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Заказчиками информационной кампании против российской вакцины от коронавируса «Спутник V» являются представители так называемой Большой фармы, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. По его мнению, в этом процессе задействованы антироссийские круги. Еще до регистрации препарата, подчеркнул глава РФПИ, началась кампания по подрыву доверия к открытию российских ученых. Первые обвинения в адрес России, сделанные в сентября 2020 года, основывались на том, что технологию вакцины якобы украли, передает РБК. Глава фонда отметил, что раньше многие фармкомпании платили штрафы в миллионы долларов за недобросовестную конкуренцию и «нелегальный маркетинг», пытаясь уничтожить конкурентов на рынке. «Мы видим атаки на «Спутник V» в первую очередь в англосаксонской прессе – это некий спрут, сочетающий интересы ряда компаний «Большой фармы» и ряда политических игроков, которые настроены против России», – пояснил Дмитриев, добавив, что целью таких кампаний служит в том числе снижение темпов вакцинации в стране. К представителям «Большой фармы» относятся 30 компаний, штаб-квартиры которых преимущественно расположены в странах Запада. В их числе Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, которые также выпустили свои вакцины от коронавируса. Пушков оценил влияние решения Дании по Baltic Pipe на «Северный поток – 2» 3 июня 2021, 22:30 Текст: Антон Никитин

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков выразил уверенность, что после отзыва Данией разрешения на прокладку газопровода Baltic Pipe, который должен был связать Норвегию с Польшей, Варшаве будет не до «Северного потока – 2». «Дания отозвала разрешение на строительство излюбленного польского проекта газопровода Baltic Pipe, который должен был связать Норвегию с Польшей. Теперь Варшаве будет не до Северного потока – 2. Свой проект спасать надо. Как гласит мудрость, не рой другому яму, сам в нее попадешь», – написал сенатор в своем Twitter. Ранее в четверг Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов Дании отказал в выдаче разрешения на строительство газопровода Baltic Pipe, который должен был стать альтернативой «Северному потоку – 2». Напомним, 30 апреля нынешнего года президент Польши Анджей Дуда официально провозгласил начало строительства Baltic Pipe. Ввести газопровод между Данией и Польшей в эксплуатацию планировалось 1 октября 2022 года. Против «Северного потока – 2», помимо Польши, активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и страны Балтии. Как отмечал вице-премьер Александр Новак, Москва надеется на завершение строительства «Северного потока – 2» до конца 2021 года. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Пушков ответил бывшему президенту Эстонии на оскорбление 4 июня 2021, 08:35 Текст: Евгения Шестак

Член Совфеда Алексей Пушков заблокировал в Twitter бывшего президента Эстонии Тоомаса Ильвеса после его реакции на высказывание парламентария о проблемах с финансированием украинской армии из-за открытия «Северного потока – 2». «Бывшему президенту Эстонии Ильвесу не понравился мой твит о том, что Украине не нужна армия, потому что она не умеет ею пользоваться. То есть человек вообще не понимает сарказма. За это я отправил его в бан, где ему самое место. Тем более что он давно мало кому интересен», – цитирует РИА «Новости» Пушкова. Накануне сенатор предположил, что урезание расходов на вооруженные силы пойдет Киеву на пользу, поскольку это остановит бомбардировки Донбасса. Кроме того, украинские власти откажутся от идеи «вернуть Крым», а также смогут втянуть НАТО в вооруженный конфликт с Россией. В свою очередь, Ильвес назвал мнение российского парламентария смешным и грубо высказался о Пушкове. Ранее Киев обратился к правительству Германии с просьбой о участии своих представителей в переговорах между Берлином и Вашингтоном по «Северному потоку – 2». Путин: Россия могла бы прокачивать через Украину в пять раз больше газа 4 июня 2021, 16:44

Фото: РБК/Youtube

Текст: Дарья Григоренко

Россия могла бы до сих пор прокачивать через Украину 200 млрд кубометров газа при нормальных отношениях, а не 40 млрд, как сейчас, заявил президент России Владимир Путин в рамках выступления на ПМЭФ. По его словам, в течение ближайших пяти лет Россия будет прокачивать до 40 млрд кубических метров. «В лучшие годы прокачивали, по-моему, чуть ли не до 200... Вот мы в Европу поставляли газ в 2018 году, мы поставили свыше 200 млрд кубических метров. Ну, если были бы нормальные отношения... значительную часть прокачивали через Украину. Но проблемы же создаются. И начались проблемы даже не в сфере политики, а в сфере экономики», – добавил президент России, передает РИА «Новости». Также президент отметил, что Украина сейчас получает от России за транзит 1,5 млрд долларов, а могла бы получать три, четыре, пять миллиардов. «Сами своими руками все сломали», – уточнил он. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что договор о транзите газа в Европу через Украину будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита. В Госдуме предложили новый налог на недвижимость 4 июня 2021, 08:29 Текст: Наталья Ануфриева

В России следует поднять налог для россиян с большим количеством квартир и недвижимостью большой площади, заявил первый зампред комитета по бюджету и налогам Госдумы Михаил Щапов. Щапов заявил, что «когда у человека, кроме одной квартиры, есть еще четыре-пять, которые он сдает», можно обсуждать «дополнительную нагрузку при превышении определенной площади на одного гражданина в собственности», передает Ura.ru. «Например, 100 и более квадратов на человека – явно признак состоятельности, и можно обсуждать повышенную ставку налога на имущество», – предложил он. Зампред комитета отметил, что для внедрения данной инициативы нужно провести дополнительные расчеты. Депутат также считает, что в стране необходимо повышать нагрузку на богатейших граждан, в частности, ввести более высокие налоги на дорогие автомобили и яхты. Напомним, с 1 января 2021 года повышен налог на доходы физлиц (НДФЛ) с 13% до 15%, но только для тех граждан, годовой доход которых превышает 5 млн рублей. Жена случайно застрелившего человека инспектора ДПС обратилась к Путину 4 июня 2021, 13:34

Фото: кадр из видео

Текст: Евгения Шестак

Супруга сотрудника ДПС Александра Гусева, случайно выстрелившего в нарушителя при задержании под Новосибирском, попросила о помощи президента России Владимира Путина, а также глав ФСБ Александра Бортникова и Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Видеообращение Натальи Гусевой оказалось в распоряжении портала «Ридус». Так, Гусева сообщила, что в адрес ее семьи регулярно поступают угрозы. «[Прошу], чтобы защитили нас и моего мужа от возможных посягательств на жизнь, здоровье и имущество, а также не допустили оказания давления на следствие», – высказалась она. Адвокат Александра Гусева Юрий Голубицкий подтвердил факты запугиваний, сославшись на слова своего подзащитного, однако уточнил, что лично в его адрес никаких угроз в связи с делом не поступало. По его словам, в телефонной беседе Наталья пожаловалась со слезами, что ее детям кто-то прислал «видео про папу», в котором содержаться негативные высказывания по поводу происшествия с участием Гусева. Между тем, в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что жена новосибирского полицейского не получала угроз. Отмечается, что видеообращение, где она заявила о якобы поступавших угрозах, женщина сделала для привлечения внимания общественности к данной ситуации, передает ТАСС. «Информация не соответствует действительности. При опросе супруги сотрудника установлено, что женщина сделала публичное заявление по совету своего адвоката с целью привлечения к указанной ситуации внимания общественности. В действительности каких-либо угроз в ее адрес и в адрес ее родственников не поступало», – говорится в сообщении. Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин назначил служебные проверки в отношении следователей, принимавших решение о возбуждении дела в отношении полицейского, который при задержании случайно выстрелил в 19-летнего юношу в Новосибирской области. Напомним, инспектор ДПС в Новосибирской области 28 мая при задержании нарушителя ПДД случайно выстрелил в голову задерживаемому, который пытался оказать сопротивление. Позже пострадавший 19-летний молодой человек умер в реанимации. Следователи в связи с этим переквалифицировали действия полицейского – ему предъявят обвинение в причинении смерти по неосторожности. Браудер пообещал за год вытащить Навального из тюрьмы 4 июня 2021, 11:57

Фото: Бабушкинский суд/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Западные политики и общественные деятели поздравили российского блогера Алексея Навального с 45-летие, назвав его своим «союзником». В частности, основатель инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Билл Браудер пообещал к следующему дню рождения освободить Навального из тюрьмы. А экс-посол США в России Майкл Макфол видит в нем «политическое будущее России». Браудер выразил надежду, что в ближайшем будущем Навальный сможет продолжить свою работу. «После того, как ваши друзья покинули Россию, нам стало легче координировать нашу работу, что привело к беспрецедентному уровню давления на Россию. Запомни мои слова, к следующему дню рождения ты будешь свободным человеком», – приводит его слова BuzzFeed. Бывший специальный помощник президента США по вопросам национальной безопасности, экс-посол США в России Майкл Макфол заявил, что внимательно следит за здоровьем Навального и использует все свои связи в администрации президента США Джозефа Байдена, «чтобы оказать дополнительное давление на Россию». «Будьте уверены, что здесь, в США, есть много замечательных людей, которые делают все, чтобы вытащить вас из тюрьмы. Несмотря ни на что, вы-политическое будущее России», - добавил он. По словам президента «Национального фонда за демократию» Карла Гершмана, все, что происходит с Навальным, является бесчеловечным актом запугивания. «Мне больно видеть, в какие нечеловеческие условия поставили вас российские власти, сколько вам пришлось вынести за эти месяцы заключения. Я считаю, что все, что с вами происходит, является бесчеловечным актом запугивания, направленным против честных и порядочных людей вашей страны. Ваше политическое дело-еще одно доказательство того, что вы являетесь лицом российской оппозиции, ее главной движущей силой. И мы не позволим нашим союзникам пережить такое унижение. Будьте уверены, что Кремль ответит за свое безрассудство», – сказал он. Сенатор США от штата Нью-Джерси Роберт Менендес также присоединился к поздравлениям и отметил, что к Навальному обязательно придет политический успех. «И, конечно, мы сделаем все возможное, чтобы это произошло. Но сначала мы освободим вас как можно скорее. Я глубоко убежден, что построение демократии в России невозможно без ваших усилий», – заявил он. Генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар добавил, что Навальный является «узником совести». «Мы твердо убеждены, что преследование активистов за гражданские права по политическим мотивам недопустимо. Именно поэтому мы требуем от российского правительства справедливого расследования и немедленного освобождения господина Навального», – заключил он. 19 апреля пресс-служба управления ФСИН по Владимирской области сообщила, что медики приняли решение о переводе Навального из колонии в Покрове в стационар областной больницы для осужденных во Владимире. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что Навальному неоднократно проводились медосмотры, было назначено медикаментозное лечение, но он отказался от него. Ранее директор ФСИН Александр Калашников заявил, что угрозы безопасности Алексея Навального нет, в колонии он будет содержаться в «абсолютно нормальных» условиях. Напомним, 2 февраля Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания Навальному на реальное – по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на три с половиной года. Суд постановил отправить Навального в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. В колонии Навальный должен провести около двух с половиной лет. Япония отказалась принять протест России из-за инцидента у Сахалина 4 июня 2021, 05:34 Текст: Антон Никитин

Токио не принимает протест Москвы в связи с инцидентом с японским рыболовным судном «Эйхомару-172» у берегов острова Сахалин, заявил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги. «Что касается протеста российской стороны, то мы его не принимаем и требуем скорейшего освобождения судна и его экипажа», – приводит слова японского министра ТАСС. Как утверждат Мотэги, Токио якобы располагает данными, что японское судно в момент задержания российскими пограничниками находилось в эксклюзивной экономической зоне Японии. Накануне Токио заявил протест Москве в связи с задержанием японской рыболовецкой шхуны в Охотском море. Москва в свою очередь выразила решительный протест Токио из-за навала японской рыболовной шхуной «Эйхо-мару 172» на сторожевой катер российских пограничников в исключительной экономической зоне РФ у острова Сахалин. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Аксенов рассказал о бизнесе украинских чиновников в Крыму 4 июня 2021, 10:34 Текст: Евгения Шестак

Российские правоохранительные органы собрали информацию о действующем в Крыму бизнесе украинских чиновников, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, недвижимостью на полуострове владеют «многие из тех, кто на Украине декларируют себя борцами с российским государством». «Информации оперативной очень много, некоторую с точки зрения оперативных целей и задач невозможно озвучить в публичном поле, тем не менее есть понимание, кто из украинских руководителей сегодня обладает недвижимостью на территории Республики Крым. Я думаю, что это больше компетенция правоохранительной системы, Федеральной службы безопасности. В частности, информация вся проверяется, никаких сомнений нет. Там дальше посмотрим», – цитирует ТАСС Аксенова. По его словам, многие из тех, кто на Украине декларируют себя борцами с Россией, противопоставляют себя, нагнетают истерию и не стесняются владеть недвижимостью в Крыму. «Господин Зеленский имеет же с супругой квартиру. Задолженности по квартплате нет. Мы не занимаемся преследованием, в отличие от руководства Украины. Если они живут по российскому законодательству, никаких проблем не будет», – отметил Аксенов. При этом он отметил, что «если они ведут антигосударственную деятельность на Украине, и в отношении них возбуждаются уголовные дела в Российской Федерации, как это происходит по многим процессам, то будет и ответственность, в том числе и к имуществу». «А в общем для представителей украинского бизнеса никакой угрозы нет, за исключением радикальных националистов. Я могу сам искать варианты, как прекратить этот бизнес на территории Крыма, чтобы налоги на АТО не платили», – добавил Аксенов. Ранее российский вице-премьер Александр Новак напомнил о том, что многие государственные и частные компании Украины по-прежнему сотрудничают с Россией. Эксперт объяснил страхи Польши из-за остановки Baltic Pipe 4 июня 2021, 12:20

Фото: Ritzau Scanpix/REUTERS

Текст: Наталья Макарова

«Польские власти ищут в действиях Дании политическую подоплеку, потому что у них рыльце в пушку», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков, комментируя заявление властей Польши о попытках со стороны Дании заблокировать строительство газопровода Baltic Pipe. «У Дании нет политических противоречий с Польшей, и она не препятствует строительству трубопровода Baltic Pipe. Датчанам выгодно получать газ по этой трубе на фоне падения собственной добычи», – отметил эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Кроме того, в вопросах энергетики Польша является союзником США, напомнил собеседник. «Она в угоду Вашингтону торпедировала строительство «Северного потока – 2», и продолжает это делать. Поэтому американцы при необходимости смогут надавить на датчан», – полагает эксперт. По словам Юшкова, «датчане исключительно по бюрократической причине отозвали разрешение на строительство Baltic Pipe». «Скорее всего, Дания просто изменила требования к разрешениям на строительство трубопровода. Оператору Baltic Pipe достаточно принести необходимые бумаги датскому регулятору, и проблема будет решена», – предполагает Юшков. «Но дело в том, что поляки сами были инициатором политизации проекта «Северный поток – 2», который проходит в том же регионе. Они вовсю трубили о том, что проект вредит окружающей среде. Теперь, когда появляются претензии к их трубе, они подразумевают, что остальные делают так же, как они, – поясняет эксперт. – Польские власти ищут в действиях Дании политическую подоплеку, потому что у них рыльце в пушку». «Кроме того, поляки нервничают из-за того, что сроки строительства Baltic Pipe синхронизированы с окончанием действующего контракта с Газпромом в мае 2022 года, – отметил собеседник. – Само наличие газопровода не заменит полностью поставки из России, но оно должно укрепить переговорные позиции Польши с Газпромом, чтобы они могли получать газ по более выгодным ценам», – заключил собеседник. Напомним, заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил о том, что власти Польши считают опасными попытки заблокировать строительство газопровода Baltic Pipe. По его словам, правительство Польши получило информацию о том, что датский Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов не подтвердил разрешение, выданное управлением по охране окружающей среды на строительство газопровода Baltic Pipe. Основанием для аннулирования разрешения стала недостаточная изученность вопроса о защите дикой природы во время прокладки трубы. Одобрение экологов проект получил еще в 2019 году, и работы по строительству газопровода идут уже полным ходом. Теперь они будут приостановлены. «Мы постараемся как можно скорее выяснить, в чем дело. Часто за экологической тематикой могут скрываться другие интересы. Попытки заблокировать Baltic Pipe опасны для Польши, Украины и соседних стран», – сказал Пшидач, подчеркнув, что Польша заботится не только о своих интересах, но хочет быть поставщиком для других государств. Ранее в четверг Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов Дании отказал в выдаче разрешения на строительство газопровода Baltic Pipe, который должен был стать альтернативой «Северному потоку – 2». Напомним, 30 апреля нынешнего года президент Польши Анджей Дуда официально провозгласил начало строительства Baltic Pipe. Ввести газопровод между Данией и Польшей в эксплуатацию планировалось 1 октября 2022 года. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Ослепляющий высокоточное оружие боеприпас создали в России 4 июня 2021, 11:06 Текст: Дмитрий Зубарев

Новейший российский боеприпас для защиты бронетехники от высокоточного оружия создает в полтора раза более плотную ослепляющую завесу по сравнению с аналогами, сообщает Ростех. «Новый защитный боеприпас создан в калибре 76 мм и весит 2,8 кг. Главная особенность изделия – в полтора раза увеличенная в сравнении с аналогами плотность комбинированной завесы от боеприпасов с лазерным, оптическим, тепловым и радиолокационным наведением», – передает РИА «Новости» сообщение госкорпорации. Отмечается, что боеприпас создан в ЦНИИточмаше. При возникновении угрозы он выстреливается в опасном направлении и создает завесу аэрозольно-дипольных помех, «ослепляющую» системы наведения высокоточных боеприпасов противника. Как утверждают в госкорпорации, разработка должна повысить живучесть бронетехники на поле боя. «Боеприпас сможет применяться в составе оборонительного... в любых климатических условиях. Изделие будет впервые продемонстрировано военным на форуме «Армия-2021», государственные испытания завершатся в текущем году... Уверены, что новинка будет востребована на экспортных рынках», – отметили в «Ростехе». Ранее Ростех восстановил советскую спецлабораторию для экстремальных испытаний оружия.

