Росмолодежь и общество «Знание» договорились о сотрудничестве

Выпускники форумов Росмолодежи будут принимать участие в проектах общества «Знание», заявила руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева в пятницу в ходе подписания соглашения о сотрудничестве с обществом в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Мы очень рады, что подписали сегодня соглашение, хотя мы и так вместе с самого старта перезапуска общества «Знание». Мы будем продолжать нашу работу вместе. Наши выпускники форумной кампании, лидеры проектов «Россия – страна возможностей», «Большая перемена», «Твой ход» с огромным удовольствием ждут новых лекций, новых форматов от общества «Знание», в которых обязательно примут участие», – передает ТАСС слова Разуваевой.

Она уточнила, что празднование Дня молодежи пройдет совместно с обществом «Знание». «У нас планируется День молодежи, вы знаете, для нас это знаковая дата. С 25 по 27 июня состоится форум платформы «Россия - страна возможностей», широкое празднование этого дня во всех регионах страны. И мы договорились, что это будет первая тематическая точка с обществом «Знание» – большой марафон, посвященный молодежной тематике», – добавила Разуваева.

Ранее в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» и Российским обществом «Знание».