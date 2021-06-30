Фонтаны XVIII века «Солнце» и «Тритон» открылись в Петергофе после реставрации

Государственный музей-заповедник «Петергоф» открыл фонтаны «Солнце» и «Тритон» после реставрации продолжительностью более года, в фонтанах воссозданы исторические элементы и механизмы, сообщила генеральный директор музея-заповедника Елена Кальницкая.

«Сегодня впервые после большой сложной реставрации включен фонтан «Солнце». Это фонтан с хорошей историей, который задумал Петр I, переделывала Екатерина II. Мы его очень любим и бережем», – передает ее слова ТАСС.

Открытие двух фонтанов приурочено ко Дню реставратора, который отмечается 1 июля.



Фонтан «Солнце» расположен в восточной части Нижнего парка и был создан в составе царской купальни в 1770-е годы. В центре созданного при Петре I пруда, облицованного голландским кирпичом, возведена бронзовая колонна в окружении золоченых фигурок дельфинов. Колонна венчается диском, вокруг которого под сильным напором выбиваются струи воды, подобно лучам солнца. Колонна вращается с помощью водяного колеса, который скрыт в постаменте.



Фонтан со скульптурной группой «Тритон, разрывающий пасть морского чудовища», установленный перед зданием Оранжереи в 1726 году, символизировал торжество России в борьбе за Балтийское море.

Первоначальная скульптура Тритона в 1870-е годы была убрана из фонтана из-за того, что она деформировалась, ее заменили вариацией «Тритон, разрывающий пасть крокодилу», изготовленной на берлинской фабрике.

В годы Великой Отечественной войны скульптура была похищена. В 1956 году на основании сохранившихся рисунков XVIII века была восстановлена скульптура Тритона с морским чудовищем.



Конструкции фонтанов износились на 90% к началу реставрационных работ. Во время реставрации, помимо восстановления декоративных элементов фонтанов, потребовалось отремонтировать водометы, чаши, облицовку, водоотводящую систему. В фонтане «Солнце» восстановлен вращающийся механизм, бронзовый опорный столб и золоченое навершие.