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Фонтаны XVIII века «Солнце» и «Тритон» открылись в Петергофе после реставрации
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Государственный музей-заповедник «Петергоф» открыл фонтаны «Солнце» и «Тритон» после реставрации продолжительностью более года, в фонтанах воссозданы исторические элементы и механизмы, сообщила генеральный директор музея-заповедника Елена Кальницкая.
«Сегодня впервые после большой сложной реставрации включен фонтан «Солнце». Это фонтан с хорошей историей, который задумал Петр I, переделывала Екатерина II. Мы его очень любим и бережем», – передает ее слова ТАСС.
Открытие двух фонтанов приурочено ко Дню реставратора, который отмечается 1 июля.
Фонтан «Солнце» расположен в восточной части Нижнего парка и был создан в составе царской купальни в 1770-е годы. В центре созданного при Петре I пруда, облицованного голландским кирпичом, возведена бронзовая колонна в окружении золоченых фигурок дельфинов. Колонна венчается диском, вокруг которого под сильным напором выбиваются струи воды, подобно лучам солнца. Колонна вращается с помощью водяного колеса, который скрыт в постаменте.
Фонтан со скульптурной группой «Тритон, разрывающий пасть морского чудовища», установленный перед зданием Оранжереи в 1726 году, символизировал торжество России в борьбе за Балтийское море.
Первоначальная скульптура Тритона в 1870-е годы была убрана из фонтана из-за того, что она деформировалась, ее заменили вариацией «Тритон, разрывающий пасть крокодилу», изготовленной на берлинской фабрике.
В годы Великой Отечественной войны скульптура была похищена. В 1956 году на основании сохранившихся рисунков XVIII века была восстановлена скульптура Тритона с морским чудовищем.
Конструкции фонтанов износились на 90% к началу реставрационных работ. Во время реставрации, помимо восстановления декоративных элементов фонтанов, потребовалось отремонтировать водометы, чаши, облицовку, водоотводящую систему. В фонтане «Солнце» восстановлен вращающийся механизм, бронзовый опорный столб и золоченое навершие.
Избитые в Ницце волонтеры Навального пригрозили чеченцам депортацией
В Ницце волонтеров штаба Навального избили проживающие на лазурном берегу беженцы из Чечни. Одному из пострадавших сломали ногу, нападавших задержали, сообщил один из волонтеров штаба Вячеслав Завгородний. Но сторонники задержанных у полиции подкараулили волонтеров и избили их вновь.
«Вчера вечером новоприбывших в Ниццу волонтеров штаба Навального избила толпа чеченцев на спортплощадке. Имена волонтёров по их просьбе по крайней мере сейчас я не буду афишировать. Вчера днём четыре взрослых чеченца пришли на спортплощадку и начали по понятным, наверное, только им причинам оскорблять и выгонять спортсменов, которые занимались там спортом, наши русские ребята не смогли на это смотреть и игнорировать и попытавшись узнать по какой причине эти люди ведут себя столь агрессивно получили в ответ порцию унижений и угроз, а в конечном счёте переломы, ссадины и гематомы», – написал он в Facebook. Он сообщил, что нападавших арестовали.
Завгородний обратился к чеченским беженцам и заявил им, что «не от хорошей жизни вы все убежали, но сейчас по вине малого процента буквально сумасшедших людей, вы все можете оказаться под угрозой депортации».
«Какие-то чеченцы (я не знаю имен, статусов - ничего - в данном случае "какие-то" "некие" - нейтральное обозначение) в Ницце избили волонтеров штаба Навального. Одному сломали ногу. Их задержали, но уже их сторонники поджидали заявителей у здания полиции и снова избили (их задержали)», - написала позже проживающая в Португалии журналистка Анастасия Кириленко. По ее словам, «конфликт начался с каким-то посторонним русскоязычным парнем, волонтеры Навального попытались успокоить конфликт и получили ссадины и переломы в итоге».
Кириленко тоже считает, что данный бытовой конфликт «ударит по самим чеченским беженцам»
Сейчас волонтеры ищут адвоката, поскольку никто из них не имеет опыта взаимодействия с правоохранительным и судебным аппаратом Франции.
Ранее экс-сотрудница штаба Навального рассказала о лицемерии лидеров оппозиции.
Нидерланды обвинили российские истребители в создании «небезопасной ситуации»
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Министерство обороны Нидерландов заявило, что российские истребители якобы создали «небезопасную ситуацию» в Черном море, пролетев на близком расстоянии к голландскому фрегату Evertsen.
Ведомство утверждает, что инцидент «произошел в прошлый четверг, когда военный корабль находился к юго-востоку от Крыма». По данным Минобороны, российские самолеты, вооруженные бомбами и ракетами класса «воздух – поверхность», «пролетали очень низко и близко [к фрегату], имитируя атаки», сообщает ТАСС.
С точки зрения голландской стороны, своими действиями Россия нарушила право на свободу судоходства.
В Минобороны России в свою очередь заявили, что фрегат Нидерландов двигался в сторону Керченского пролива. По этой причине и для предупреждения нарушения российской границы были подняты истребители и бомбардировщики.
«24 июня 2021 года средствами объективного контроля Черноморского флота за действиями кораблей НАТО в Черном море было установлено, что находившийся в нейтральных водах фрегат Evertsen ВМС Нидерландов, изменил курс следования и начал движение в направлении Керченского пролива. Для предупреждения нарушения границы территориальных вод Российской Федерации в воздух из состава дежурных сил были подняты истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24, которые совершили на безопасном расстоянии пролеты вблизи корабля ВМС Нидерландов», – говорится в заявлении оборонного ведомства.
В Минобороны подчеркнули, что после пролетов российских самолетов фрегат сразу изменил курс от государственной границы и продолжил следование по прежнему маршруту.
«Полеты российских самолетов выполнялись в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», – добавили в министерстве.
Ранее Токио призвал защищать северные рубежи на фоне активности авиации России.
Путин: Если бы мы потопили британский эсминец, третья мировая война не началась
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Даже если бы Россия потопила британский эсминец, который нарушил российскую государственную границу в Черном море, мир не был бы на грани третьей мировой войны, заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии.
На вопрос, стоял ли мир на пороге третьей мировой войны после нарушения российской госграницы британским эсминцем в Крыму, президент ответил: «мне так не кажется».
«Во-первых, это, конечно, провокация, совершенно очевидная. Кроме того, к этому причастны и американцы», – заявил президент.
Он также напомнил о недавно прошедшей встрече в Женеве. «Это политическая составляющая. Зачем тогда совершать подобные провокации? Чтобы подчеркнуть, что люди без уважения относятся к выбору крымчан?» – задался вопросом Путин.
По его мнению, третья мировая война не началась бы, даже если бы Россия потопила британский эсминец. «Даже если бы мы потопили этот корабль, сложно представить мир на пороге третьей мировой. Потому что эти люди знают, что они не могут выйти победителями из этой войны. Мы знаем, за что мы боремся. За свое будущее, за свою территорию. Это же не мы подошли к их территории. Это они вошли в наши территориальные воды», – заявил он.
Путин отметил, что западные страны подняли шумиху о том, что Россия проводит учения у украинских границ. «Я распорядился войска вывести с полигонов. А они приперлись к нашим границам», – добавил он.
Глава государства уточнил, что его беспокоит более фундаментальная вещь: начало военного освоения украинской территории западными странами. По его словам, это создает существенные проблемы российской безопасности.
В среду проходит 18-я по счету прямая линия с президентом Владимиром Путиным, в рамках которой глава государства ответит на вопросы россиян.
Напомним, ранее Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.
Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Британский посол была вызвана в МИД для жесткого демарша.
Между тем ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили минобороны Британии в преднамеренной лжи.
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В Польше предложили выплатить Киеву компенсацию за «Северный поток – 2»
Украина должна получить компенсацию за якобы образующийся дефицит в области безопасности из-за запуска газопровода «Северный поток – 2», заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.
Он отметил, что из-за завершения «Северного потока – 2» Украина окажется в вакууме с точки зрения безопасности, передает ТАСС.
«Я призываю Германию взять на себя ответственность за свой собственный выбор, связанный с запуском «Северного потока – 2», и принять фактическое, а не фиктивное участие в компенсации дефицита безопасности», – сказал он.
По мнению министра, Россия не для того понесла огромные затраты на строительство «Северного потока – 2», чтобы этим инструментом не пользоваться.
«Поэтому необходимо усилить потенциал сдерживания как восточного фланга НАТО, так и Украины, которая как жертва российской агрессии должна получить соответственно высокую компенсацию, как в виде политической поддержки, так и в виде увеличения оборонительного потенциала. Польша готова участвовать в компенсации образовавшегося дефицита», – заявил он.
Ранее в Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита. 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал старт пусконаладочных работ на первой ветке.
Путин сказал, какой вакциной делал прививку от COVID-19
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Президент Владимир Путин рассказал, что привился от коронавирусной инфекции вакциной «Спутник V».
«Принял для себя решение привиться <...> «Спутником V», тем более что Вооруженные силы у нас прививаются «Спутником V», а я все-таки верховный главнокомандующий», – сказал глава государства.
Он также рассказал о реакции организма на прививку. После первого укола Путин рассказал, что ничего не чувствовал, через четыре часа появилась чувствительность в месте укола, а после второго укола в 12 часов ночи температура у него поднялась до 37,2, но утром снова была 36,6.
Также президент добавил, что «Спутником V» привилась его дочь, у нее также была температура 37,5 один день.
«Дней 20 прошло, взяли кровь, посмотрели результаты – высокий уровень защиты. И вам рекомендую», – отметил Путин.
Также президент сказал, как выбрал прививку от COVID-19 и почему не показал видео процедуры.
Напомним, первый компонент вакцины Путин получил 23 марта вечером, через три недели он сделал вторую прививку от коронавируса.
В среду проходит 18-я по счету прямая линия с президентом Владимиром Путиным, в рамках которой глава государства ответит на вопросы россиян.
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ЕС попытался уговорить ЦАР отказаться от российских военных советников
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Гендиректор военного штаба Евросоюза Эрве Блежан пытается убедить власти Центральноафриканской республики отказаться от помощи российских инструкторов в пользу западных.
Как сообщил Блежан, выступая на конференции в Вашингтоне, на прошлой неделе он посетил африканскую страну и встретился с ее президентом Фостеном-Арканжем Туадерой. По его словам, они обсуждали «повсеместное» присутствие в стране россиян, работающих в частной военной компании.
«Они не привносят ничего, за исключением, может быть, оперативных решений в области безопасности, но ценой множественных ... нарушений прав человека и тягот войны. Я об этом много говорил с президентом Туадерой и призывал его признать, что это не жизнеспособное решение. ... Вам нужно это прекратить, изменить модель», – передает РИА «Новости» слова Блежана.
В обмен на отказ от сотрудничества с россиянами Блежан предложил президенту ЦАР помощь ООН, ЕС, США, с которыми, как считает гендиректор военного штаба ЕС, удобнее иметь дело.
В декабре 2020 года в МИД РФ сообщили, что Россия направила дополнительно 300 инструкторов для обучения военнослужащих национальной армии ЦАР по просьбе руководства республики для помощи в отражении натиска незаконных вооруженных формирований. Всего в этой стране работают более 500 российских инструкторов и советников. Как заявил посол России в Банги Владимир Титоренко, российские инструкторы занимаются повышением боеспособности армии страны и не принимают участия в боевых действиях вооруженных сил ЦАР против мятежников и боевиков.
Ранее издание New York Times сообщило, что эксперты ООН подготовили отчет для Совета Безопасности организации, в котором утверждается, что российские военные советники якобы участвовали в преступлениях в ЦАР.
Напомним, в субботу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские военные советники не принимали участие в убийствах мирных жителей и грабежах в Центрально-Африканской Республике, это очередная ложь западных СМИ.
Полиция Чехии не смогла собрать достаточно доказательств о взрывах во Врбетице
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Пока не собрано достаточно доказательств для того, чтобы можно было начать уголовное дело о взрывах во Врбетице, заявил в эфире Чешского радио глава Национального управления по борьбе с оргпреступностью (НУБОП) Йиржи Мазанек.
Отвечая на вопрос интервьюера о том, почему до сих пор не выдвинуто обвинений по делу о взрывах складов с оружием во Врбетице, произошедших в 2014 году, Мазанек заявил, что пока не собрано достаточно доказательств для того, чтобы можно было начать уголовное дело.
«У нас пока недостаточно доказательств для возбуждения уголовного дела. Мы работаем над тем, чтобы это произошло. (Что касается срока окончания расследования, то) мы зависим от ряда международных правовых соглашений, поэтому его трудно назвать. Если это будет конец (2021) года, то это будет хороший последний срок. Но я этого не исключаю», – передает РИА «Новости» слова Мазанека.
По его словам, следователи не получали информацию по делу о взрывах от зарубежных спецслужб.
«Хочу, чтобы было ясно – это (данных о том, кто может быть связан со взрывами во Врбетице) мы ни от кого не получали. Не получили мы это ни от американцев, ни от какой иной спецслужбы. Мы выяснили это и проверили в сотрудничестве с (чешской) Службой безопасности и информации (СБИ, контрразведка)», – сказал Мазанек.
Ранее чешский премьер Андрей Бабиш заявлял, что чешское руководство не рассматривает иных версий взрывов на складах во Врбетице, кроме вмешательства российских спецслужб. Все другие версии происшествия он назвал «нехорошими» для Чехии. В этой связи чешские власти потребовали от российского руководства компенсировать ущерб от взрывов во Врбетице. Москва сравнила заявления Чехии о компенсациях с вымогательством.
Создатели «Спутник V» объяснили разницу между эффективностью вакцины и активностью антител
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Показатели эффективности противокоронавирусных вакцин и показатели активности антител – не одно и то же, пояснили разработчики «Спутник V».
Ранее заместитель директора Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов сообщил, что есть незначительное снижение активности сывороток привитых «Спутником V» – примерно 2,6 раза, при этом эффективность препарата против индийского штамма составляет около 90%.
«Активность сыворотки или нейтрализующих антител к спайк-белку коронавируса и эффективность вакцины являются отдельными показателями. В случае вакцины «Спутник V» при снижении активности нейтрализующих антител в 2,6 раза эффективность вакцины снижается незначительно и остается на уровне 90%, что в свою очередь выше, чем у других существующих вакцин против коронавируса», – пояснили разработчики РИА «Новости».
Они добавили, что подобный уровень обеспечивает защиту от индийского штамма «дельта», это характерно и для других вакцин, в том числе для Pfizer. У этого препарата при снижении активности нейтрализующих антител в 5,8 раза эффективность сохраняется на уровне около 90%.
Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что порядка 90% новых случаев инфицирования коронавирусом в России приходятся на индийский штамм.
Кирилл Кокорин задержан за драку в московском кафе
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Ранее судимый за побои Кирилл Кокорин, младший брат футболиста Александра Кокорина, задержан за драку в кафе на севере Москвы, сообщил источник в правоохранительных органах.
«Кирилл Кокорин задержан около семи утра за драку в кафе на севере Москвы», – сообщил источник ТАСС. По предварительным данным, Кокорин-младший был нетрезв.
Пресненский суд Москвы в мае 2019 года за две драки в центре Москвы отправил Александра и Кирилла Кокориных, Мамаева и их друга Александра Протасовицкого в колонию на сроки от одного года пяти месяцев (Мамаев и Протасовицкий) до одного года и шести месяцев (Кокорины).
Мосгорсуд отменил решение нижестоящей инстанции и вынес собственное решение. В нем сроки оставили прежними, но добавили в фабулу о хулиганстве подпункт, что преступление было совершено «с использованием предмета в качестве оружия» – речь о стуле, который подвернулся под руку Александру Кокорину.
Напомним, 3 августа 2020 года Московский городской суд отменил апелляционный приговор Кокорину и Мамаеву, после чего огласил новый. Согласно новому приговору, Кокорину оставили прежний срок в колонии, Мамаеву заменили реальный срок исправительными работами на один год. Брату Александра Кокорина и их другу Кириллу Протасовицкому Мосгорсуд также заменил реальные сроки исправительными работами – для всех наказание установлено на срок один год с удержанием 10% от зарплаты.
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Умер актер из «Полицейского с Рублевки»
Актер Ростислав Гулбис, известный по участию в сериале «Полицейский с Рублевки» и «Нагиев на карантине», умер в 32 года, сообщила его представитель Катерина Гольцман.
«Это случилось сегодня. Причина смерти – приступ панкреатита, его не смогли спасти», – приводит ее слова ТАСС. Она добавила, что прощание с артистом планируется на субботу.
Актер Ростислав Гулбис родился 28 февраля 1989 года. Он сыграл более чем в 20 кинопроектах, среди которых сериал «Полицейский с Рублевки», в фильмах «Чернобыль: зона отчуждения. Финал», «Кома», «Проклятый чиновник» и «После Чернобыля».
Путин: Зеленский отдал Украину под управление из Вашингтона
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О чем разговаривать с президентом Украины Владимиром Зеленским, если он отдал свою страну под полное внешнее управление, все вопросы решаются в Вашингтоне и частично – в Берлине и Париже, заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии.
«Он (Зеленский) отдал Украину под полное внешнее управление. Ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне. Отчасти – в Берлине и в Париже. Ну, о чем разговаривать?» – отметил российский лидер, передает ТАСС.
«Тем не менее, я не отказываюсь от встреч подобного рода. Надо только понять, о чем говорить», – резюмировал Путин.
По его словам, результаты работы украинского руководства разрушительны, включая преследование оппозиции. «Просто внутри страны дают понять, что нет никакой легальной возможности у тех сил, которые хотят выстроить и укреплять свою страну, в том числе на путях строительства нормальных отношений с Россией, у них нет никаких шансов, подавляют на корню: кого-то сажают в тюрьму, кого-то – под домашний арест, кого-то убивают на улицах», – заявил Путин, передает РИА «Новости».
Также Путин заявил, что не считает украинский народ недружественным, а потому Украина не входит в список недружественных для России стран. Кроме того, Путин сравнил возможные последствия закона о коренных народах Украины с оружием массового поражения.
Ранее замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил, что никаких подвижек по организации встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского нет.
В апреле президент Украины заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России. В Кремле тогда заявили, что администрация российского лидера и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, насколько серьезны намерения Зеленского встретиться с Путиным.
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Опубликованы рассекреченные переговоры погибшего экипажа «Союза-11»
Роскосмос опубликовал рассекреченные переговоры с Землей экипажа космического корабля «Союз-11»: Георгия Добровольского, Владислава Волкова и Виктора Пацаева. 30 июня исполняется 50 лет со дня их гибели.
Из переговоров, опубликованных на сайте Роскосмоса, можно узнать, как космонавты готовились к возвращению на Землю. Последнее, что услышали от космонавтов на Земле, было шутливое пожелание Волкова: «Завтра встретимся, готовьте коньяк», – передает РИА «Новости».
Напомним, «Союз-11» стартовал с Байконура 6 июня 1971 года. Через сутки он состыковался с орбитальной станцией «Салют». Однако при возвращении корабля на Землю из-за разгерметизации космонавты погибли.
Украинский генерал допустил проход кораблей НАТО у берегов Крыма
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Корабли НАТО вместе с украинскими судами могут пройти вблизи берегов Крыма, предположил бывший замначальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко.
Он утвердительно ответил на вопрос о том, могут ли украинские корабли и корабли стран НАТО пройти из порта Одессы в Батуми в районе крымского мыса Фиолент, к которому ранее подошел британский эсминец Defender.
«Но нужно понимать последствия и задачи. Британцы это сделали. Потому что у них свои подходы, они сейчас укрепляются, поскольку вышли из ЕС, они переформатируют восприятие себя в мире», – передает слова Романенко УНИАН.
Напомним, Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.
Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Британский посол была вызвана в МИД для жесткого демарша.
Между тем ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили минобороны Британии в преднамеренной лжи.
Актриса из «Вечеров на хуторе...» пожаловалась на «ад» в украинских поездах
Советская и украинская актриса Ольга Сумская рассказала о том, что в поездах «Укрзализныци» творится «сущий ад».
«Оказывается есть поезда, где кондиционирование вообще не предусмотрено! Поезд 791 Кременчуг – Киев. Это сущий ад! Днем плюс 40. Вагоны стояли целый день на солнце, представляете, как мы сейчас едем! Как здесь работают бедные проводники? Это сплошной ужас! Как я спасалась? Поливала себя водой несколько раз за ночь. Друзья, будьте внимательны, когда покупаете билет!» – передает РИА «Новости» слова Сумской.
Украинская железнодорожная компания пока не отреагировала на пост актрисы.
Сумская известна по ролям во множестве фильмов и сериалов, в частности, «Вечера на хуторе близ Диканьки» (режиссер – Юрий Ткаченко), «Принцесса на бобах», «Я – кукла», «Утесов. Песня длиною в жизнь», «Возвращение мушкетеров, или Сокровища кардинала Мазарини».
Напомним, первый класс лучших украинских поездов назвали «хлевом».
РФПИ ответил на претензии Гватемалы по «Спутнику V»
Два самолета с российской вакциной «Спутник V» на этой и следующей неделе прибудут в Гватемалу в рамках исполнения контрактных обязательств, заявил представитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
«Один самолет с вакциной «Спутник V» должен прибыть в Гватемалу на этой неделе. Еще один борт с грузом вакцины прибудет уже в начале следующей недели в рамках исполнения контрактных обязательств», – цитирует РИА «Новости» представитель РФПИ.
Ранее министр здравоохранения Гватемалы Амелия Флорес заявила, что из-за задержек в поставках добивается от России возврата средств, выплаченных для приобретения вакцины «Спутник V».
Применение вакцины «Спутник V» в Гватемале было одобрено в конце февраля, а первые партии препарата были поставлены в мае 2021 года. В настоящий момент власти также используют в программе иммунизации населения препараты Moderna и AstraZeneca, поставленные безвозмездно или в рамках международного механизма COVAX.