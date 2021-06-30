В Ростовской области опровергли сообщения о введении налога на скот

Путин поручил определить ответственных за задержку работ по расширению БАМа

Президент Владимир Путин поручил правительству и ОАО РЖД определить ответственность должностных лиц за задержку работ по расширению БАМа и Транссиба. Счетная палата должна проверить надбавки к тарифу ОАО РЖД на предмет целевого характера их использования, а силовые ведомства и контрольные органы оценят законность расходования госсредств, выделенных на Восточный полигон, сообщили СМИ.

Как пишет «Коммерсант», 1 июля истекает срок, к которому правительство и ОАО РЖД в лице премьера Михаила Мишустина и гендиректора монополии Олега Белозерова должны рассмотреть вопрос «об ответственности должностных лиц, допустивших срыв сроков реализации планов-графиков мероприятий» по модернизации БАМа и Транссиба. Такой пункт содержится в закрытой части перечня поручений президента России от 5 июня по вопросам развития этой железнодорожной инфраструктуры, рассказали источники, знакомые с полным текстом документа.

О каком срыве сроков идет речь, не уточняется. Формально показатели по провозной способности, соответствующей первому этапу развития Восточного полигона (144 млн тонн), достигнуты уже в 2020 году вместо 2021 года.

Вместе с тем задержки с вводом конкретных объектов нередки.

Также, согласно поручению президента, до 15 апреля 2022 года Генпрокуратура, Следственный комитет, ФСБ, МВД, Федеральное казначейство, ФНС и ФАС должны провести проверку соблюдения законодательства при использовании государственных ресурсов, выделенных на развитие Восточного полигона. Первая очередь этого проекта оценивалась в 520,5 млрд рублей, вторая – в 719,8 млрд рублей. (может подорожать до 759,1 млрд рублей), обсуждается третья очередь. Финансируется Восточный полигон из инвестпрограммы ОАО РЖД и бюджета.

До 15 января Счетная палата должна провести контрольные мероприятия на предмет эффективности и результативности использования средств, привлеченных на расширение Восточного полигона за счет инвестиционной надбавки к тарифу на грузоперевозки, в том числе надбавки на капремонт.

В Счетной палате подтвердили, что такое поручение есть, и сейчас прорабатывается его включение в план работы.

Собеседник в отрасли говорит, что, если искать виноватого, в первую очередь следует винить ответственных за затягивание проектирования и неправильную организацию работ.

В частности, вместо того, чтобы первыми выполнять работы, которые принесут наибольший результат, стройку было решено вести сплошными блоками без оглядки на самые острые потребности грузоотправителей. Также источник говорит о вине генподрядчиков, а прежде всего ответственных за механизм их выбора. Субподрядчики, по мнению источника, ни в чем не виноваты, равно как не стоит возлагать ответственность и на строительный блок ОАО РЖД.

Если говорить в целом о позднем начале работы над расширением Восточного полигона, а не только с момента утверждения проекта, то на задержку косвенно повлияли сами чиновники, которые в начале десятилетия активно подвергали сомнению востребованность БАМа и Транссиба.

Поскольку одним из исполнителей поручения по определению виновных в срыве сроков строительства выступает глава ОАО РЖД Олег Белозеров, фокус ответственности будет скорее не на текущем менеджменте монополии, а на лицах, которые уже далеки от проекта, полагает глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.

Ранее Путин поручил подготовить предложения по сдерживанию темпов роста тарифов на электроэнергию для населения в связи с развитием энергоснабжения Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей.