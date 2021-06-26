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Главы регионов провели встречи с молодыми активистами перед Днем молодежи
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Губернаторы разных регионов провели встречи с молодыми активистами накануне Дня молодежи: глава ЯНАО выступил с лекцией на ледоколе у самых «Ворот Арктики», а руководитель Смоленской области наградил самых активных молодых жителей региона.
Губернаторы российских регионов встретились с активистами в рамках онлайн-марафона «ЯМолодость», а также провели лекции, передает Life.ru со ссылкой на пресс-службу «Росмолодежи».
Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов провел лекцию об Арктике в необычной локации – на ледоколе «Андрей Вилькицкий» в районе уникального терминала «Ворота Арктики», а губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал о великих географических открытиях.
Встречи молодежи с губернаторами прошли в Саратовской области, Красноярском крае, Республике Хакасия, на Кубани, а также в Карелии, Псковской и Костромской областях. Мероприятия сопровождались различными активностями и конкурсами. Глава Смоленской области Алексей Островский наградил особо активных представителей молодежи региона, а глава Ставрополья Владимир Владимиров ответил на интересующие вопросы активистов и сыграл с ними в интеллектуальном квизе.
В свою очередь губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках встречи обратился к выпускникам школ и пожелал им, чтобы сбывались все самые смелые мечты, а по жизни встречались только хорошие люди.
В Варшаве рассказали, как Россия оставила Польшу в дураках из-за «Северного потока – 2»
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Варшава столкнулась с негативными последствиями в результате борьбы со строительством газопровода «Северный поток – 2», рассказал член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский в статье для издания Mysl Polska.
Он отметил, что протест Варшавы против проекта не имел экономического смысла, а был лишь попыткой угодить США, а такая стратегия обязательно потерпит фиаско.
«Как мы знаем, Вашингтон признал поражение: протесты и санкции оказались бесполезными, а мы, как в случае политики поддержки постмайдановской Украины, оказались в роли оставшихся в дураках ничего не значащих горлопанов», – цитирует Модзелевского РИА «Новости».
По мнению профессора, в этой ситуации Запад «предал» Польшу. Между тем введение «Северного потока – 2» в эксплуатацию может пойти Варшаве на пользу.
«Мы, наконец, добьемся полной и непосредственной диверсификации поставок: мы сможем купить российский газ по более низкой цене в России или по более высокой в Германии», – отметил Модзелевский.
Напомним, 15 июня Сейм Польши принял резолюцию против строительства газопровода «Северный поток – 2». Сейм призвал США «как союзника в НАТО, поддерживать и расширять санкции против организаций, участвующих в строительстве газопровода».
Предсказан исход референдума об отделении Донбасса от Украины
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Если на Украине пройдет плебисцит о признании независимости Донбасса, то большинство украинцев скажут «да». Для них восток страны давно стал чужой территорией. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил политолог Евгений Копатько, комментируя слова президента Владимира Зеленского о необходимости референдума об отделении от Донбасса «стеной».
«Общественное мнение Украины уже давно готово к отсоединению Донбасса. Значительная часть голосующих поддержит идею отгородиться от Донбасса. Идея референдума не вызовет сопротивления у населения, за исключением, может быть, жителей Донецкой и Луганской областей, оставшихся под контролем Киева. Но для остальной Украины их мнение никакого значения не имеет», – отметил социолог Евгений Копатько.
«Еще до пандемии поток людей из ДНР и ЛНР через линию разграничения снижался, потому что люди получили российские паспорта и не хотели нажить себе из-за этого проблемы. Так что жителей Донбасса на Украине все больше считают чужаками», – пояснил социолог.
Собеседник предположил, что в качестве аргумента для обеспечения успеха референдума Зеленский может использовать лозунг интеграции страны с Евросоюзом и НАТО в случае, если Украина избавится от Донбасса. «Если за возведение «стены» проголосует большинство украинцев, конфликт будет разрешен. Теоретически это откроет новые возможности для вступления Украины в евроатлантические структуры. Мне кажется, это вполне реальная перспектива», – считает Копатько.
При этом Киев вряд ли вынесет в качестве главного вопроса на референдум формулировку о признании независимости ДНР и ЛНР, считает эксперт. «Хотя такая формулировка развяжет Зеленскому руки по многим направлениям, вряд ли он решится на это. Это был бы слишком комплиментарный шаг для Донбасса. А ведь Украина не выполнила ни один пункт Минских соглашений, так что не стоит ожидать от нее каких-то приемлемых для Донбасса формулировок», – пояснил Копатько, добавив, что, скорее вссего, вопрос будет сформулирован более размыто.
В четверг в интервью каналу «1+1» президент Владимир Зеленский не исключил, что в случае провала переговоров по урегулированию конфликта Киеву придется отгораживаться от Донбасса «стеной». При этом он пояснил, что это не столько физическая стена, сколько разрыв всех связей. «Если у нас не получатся любые альтернативные договоренности с США, с РФ, отдельно с Европой и параллельно нормандский формат. Если все это не удастся, то о «стене» будет голосовать народ Украины», – сказал Зеленский.
Между тем в пятницу спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что вынести на референдум вопрос отказа от Донбасса невозможно, этого не позволяет закон Украины, можно ставить только вопрос о замораживании конфликта. «Как я понимаю, речь идет об отстранении (от Донбасса). Потому что согласно тому закону, который был принят, вопросы, которые выносятся на референдум, связанные с территориальной целостностью, невозможны», – цитирует РИА «Новости» Разумкова.
Киевский политолог Михаил Погребинский сказал газете ВЗГЛЯД, что «проведение референдума – не самый худший вариант завершения конфликта, однако в интересах Киева продолжить спекуляции на теме Минских соглашений».
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Маск пошутил о захвате России
Американский предприниматель и глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск пошутил на историческую тему о попытке Наполеона захватить Россию.
Он опубликовал в своем Twitter картинку, где изображен французский полководец.
На картинке Наполеон заявляет своей первой жене Жозефине Богарне, что собирается вторгнуться в Россию. Она спрашивает его, планирует ли он сделать это летом, Наполеон в ответ красноречиво молчит.
«Время решает все», – подписал свой пост Маск.
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Ранее Маск решил пошутить над комиссией по ценным бумагам и биржам США, по-новому расшифровав название ведомства: «Просто хочу сказать, что комиссия по обогащению спекулянтов (Shortseller Enrichment Commission), (SEC, Securities and Exchange Commission, комиссия по ценным бумагам и биржам – прим. ВЗГЛЯД), делает впечатляющую работу». После этого акции Tesla рухнули.
ВМФ России запланировал ракетные стрельбы вблизи от авианосца Британии
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Вблизи от авианосной ударной группировки Великобритании запланированы ракетные стрельбы кораблей соединения ВМФ России в Средиземном море, свидетельствует международная система уведомлений для авиаперсонала (NOTAM).
Ракетные стрельбы должны состояться 26 июня. Для этого закроют зону Средиземного моря южнее Кипра. При этом южнее Кипра действует авианосная группа, возглавляемой авианосцем «Куин Элизабет» (Queen Elizabeth). Между границами двух зон действий ВМФ и британского флота – около 30 км, передает РИА «Новости».
Напомним, в восточной части Средиземного моря начались совместные маневры сил постоянного оперативного соединения ВМФ России и авиации ВКС России. Российские истребители провели разведывательные полеты над британским авианосцем.
В эскорт новейшего британского авианосца «Куин Элизабет» входил и эсминец «Дефендер», который нарушил морские границы России вблизи Крыма. Российский пограничный корабль открыл предупредительную стрельбу по курсу эсминца.
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В Германии спрогнозировали последствия отключения России от SWIFT
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Отключение России от платежной системы SWIFT нанесет ущерб экономике Европы, считает лидер партии «Альтернатива для Германии», депутат бундестага Тино Крупалла.
«Я надеюсь, что такие шаги не будут предприняты, потому что это изолирует страну. Я также не знаю, является ли это эффективным средством, потому что в конечном итоге это вновь нанесет ущерб европейской экономике. Вот почему я не могу одобрить такой шаг», – рассказал он РИА «Новости».
Крупалла отметил, что в России создана собственная система передачи финансовых сообщений, что говорит о поиске новых путей для государства.
«И что от этого получит Германия? Так что и здесь нужно будет выдвинуть на передний план немецкие интересы. У России есть свои интересы, у Германии – свои, на этом должен строиться диалог, это позволило бы обеим сторонам наладить хорошие отношения», – считает немецкий политик.
Напомним, 28 апреля Европарламент призвал отключить Россию от SWIFT. При этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не может отключить Россию от платежной системы SWIFT, поскольку это частная организация. В тот же день глава МИД Сергей Лавров напомнил о наличии в России базы для аналога SWIFT.
В МИДе уже обозначали план действий на случай отключения России от SWIFT. В Кремле подчеркнули, что Россия принимает во внимание все возможные угрозы со стороны Запада. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем обернется отключение России от SWIFT.
Состояние певицы МакSим резко ухудшилось
Процент поражения легких у певицы МакSим (Марина Максимова) составляет 75%, ее перевели в группу «КТ-4», сообщила представитель артистки.
«К категории «КТ-4» относят всех, кто болен коронавирусом с большой площадью поражения легких. Врачи сообщили, что у МакSим поражены более 75% легких. Она остается в состоянии медикаментозной комы и подключена к аппарату ИВЛ», – сообщает издание Wonan.ru.
Также издание пишет, что, по словам менеджера певицы, «певица могла заразиться коронавирусом, даже несмотря на отрицательный тест на инфекцию».
Напомним, певицу ввели в искусственную кому на фоне пневмонии, однако тесты на коронавирус первоначально показали отрицательный результат.
На Украине рассказали о странном поведении еврокомиссара на встрече с Россией
Еврокомиссар по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер вел себя странно во время переговоров в Брюсселе в 2014 году между Нафтогазом и Газпромом при посредничестве Еврокомиссии, заявила участница украинской делегации Лана Зеркаль изданию LB.ua.
Она рассказала, что Эттингер кидался канцелярскими товарами в участников переговоров.
«Эттингер, действительно, сыграл важную роль. В ходе переговоров, бывало, бросал карандаши то в нас, то в русских. В буквальном смысле», – передает слова Зеркаль РИА «Новости».
По ее словам, у нее осталась «прекрасная фотография» с этой встречи.
Зеркаль добавила, что именно благодаря Эттингеру Москва и Киев смогли прийти к согласию, поскольку он предложил разделить ответственность между участниками переговоров.
В Германии назвали безумием идею о компенсациях Киеву из-за «Северного потока – 2»
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Предложение о компенсациях Украине за запуск газопровода «Северный поток – 2» являются безумием, заявил лидер «Альтернативы для Германии», депутат бундестага Тино Крупалла.
Немецкий политик считает, что Россия не обязана платить транзитные сборы, если она не использует облагаемые этими сборами маршруты, так как это недопустимо с экономической точки зрения, передает РИА «Новости».
«То, что стране, которая больше не предоставляет транзит, должна выплачиваться компенсация, я считаю это настоящим безумием. (...) И я не могу себе представить ничего подобного, чтобы Россия могла бы или должна была бы их выплачивать», – заявил Крупалла.
Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев рассмотрит возможность получения компенсации в случае запуска газопровода «Северный поток – 2».
По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, если все ухищрения вокруг «Северного потока – 2», направленные на сохранение прокачки российского раза по территории Украины, не сработают, украинцам компенсируют финансовые потери за утерянные транзитные сборы. «Это то, за что нужно будет взяться европейцам», – добавил Блинкен.
Соловьев съязвил в адрес упомянувшего его в интервью Зеленского
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Телеведущий Владимир Соловьев язвительно ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому, который упомянул его в своем интервью, отвечая на вопрос о положении дел в украинской армии.
Говоря об отношениях с военными, которые, по его словам, хорошие, Зеленский признал, что в украинской армии есть проблемы.
«К сожалению, я действительно не доволен многими вещами, которые есть в армии, но при этом, – и то, что там говорит товарищ Соловьев и другие – что за границей, что внутри страны говорить плохо о нашей армии (…) я не позволю», – заявил Зеленский.
«Владимир Зеленский постоянный и очень внимательный зритель «Вечера» на телеканале Россия…Не даю я Зеленскому покоя. Экий преданный слушатель. Ни одной передачи не пропускает», – написал Соловьев в Telegram-канале.
Ранее Соловьев в своей программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» рассказал, что Зеленский собирает «самую мощную армию Европы».
«Притом самую мощную армию Европы успешно гоняют семь лет шахтеры», – заявил он.
Зеленский как военный стратег «просто смехотворный», так как «видел армию только издали», заявил Соловьев.
Ранее Соловьев заявил о безумстве главнокомандующего ВС Украины.
ВМС США объявили о скором заходе американского эсминца в Черное море
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Американский ракетный эсминец «Росс» (USS Ross) направляется в Черное море, где пройдут многонациональные военные учения «Си бриз – 2021» (Sea Breeze – 2021), сообщил Шестой флот ВМС США.
«Американский ракетный эсминец USS Ross отправился (...) в Черное море для участия в ежегодных учениях Sea Breeze [ВМС] более чем 30 стран со всего мира», – передает ТАСС.
В пресс-службе американского посольства на Украине ранее сообщили, что в учениях примут участие 32 страны, в том числе США. В маневрах будут участвовать 5 тыс. военнослужащих, планируется задействовать 32 корабля и 40 самолетов.
Напомним, в среду Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.
Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Тем временем британский посол вызвана в МИД для жесткого демарша.
Между тем, ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем британский эсминец в среду нарушил морскую границу России вблизи Крыма.
Нуланд рассказала о переговорах США и Германии по «Северному потоку – 2»
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Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон и Берлин обсуждают, как не допустить того, чтобы газопровод «Северный поток — 2» стал «оружием принуждения» в руках России.
«Идут активные обсуждения с Германией. Тема поднималась в ходе визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Берлин, включая <…> разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.<…> Разговор касался того, как мы можем защитить себя от этого оружия принуждения в отношении Европы и Украины, как мы можем создать устойчивость, укрепить энергетическую безопасность, как мы можем заявить России, что, если она использует газопровод в качестве оружия принуждения, реакция будет сильной», – приводит ТАСС слова Нуланд.
«Это то, что мы сейчас обсуждаем. Мы активно работаем с Украиной и другими странами», – добавила она. Нуланд утверждала, что «Северный поток – 2» является «крайне плохой» сделкой для Европы.
Ранее Германия допустила компромисс Берлина и Вашингтона по «Северному потоку – 2».
В среду госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам встречи с главой МИД ФРГ Хайко Маасом заявил, что Вашингтон по-прежнему считает, что «Северный поток – 2» несет угрозу энергетической безопасности Европы.
4 июня президент России Владимир Путин объявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» завершена. Также Путин заявил, что для США было просто бессмысленно вводить новые санкции против «Северного потока – 2», поскольку первая нитка трубопровода уже достроена. 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал старт пусконаладочных работ на первой ветке.
Ливни заполнили водохранилища Крыма более чем на 50%
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Уровень заполнения водохранилищ в Крыму, где на минувшей неделе прошли ливни, превысил 50% от общего объема, следует из сводной таблицы Госкомитета Республики Крым по водному хозяйству и мелиорации.
Согласно документу, при полном проектном объеме крымских водохранилищ естественного стока в 253 050 млн кубических метров в настоящее время в них накоплено 127 177 млн кубических метров, передает ТАСС.
При этом Аянское водохранилище наполнено на 100%, Счастливенское – на 90,7%, Загорское – на 76,6%, Чернореченское – на 70,7%, Кутузовское – на 62,8%, Льговское – на 48,9%, Белогорское – на 46,7%, Изобильненское – на 40,7%, Партизанское – на 39,8%, Альминское – на 33,3%, Симферопольское – на 23,5%. Уровень заполнения Старокрымского, Бахчисарайского, Тайганского и Балановского водохранилищ – менее 20% от максимального.
На минувшей неделе глава администрации Ялты Янина Павленко сообщала, что после дождей в питающих город водохранилищах накоплено 24,5 млн кубических метров воды, что превышает годовой запас.
Ранее сообщалось, что ливни в Севастополе пополнили годовой запас водохранилища.
Напомним, после сильных дождей в Крыму река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту. От разгула стихии в районе Ялты пострадали 54 человека, один мужчина погиб, без вести пропавшей числится одна женщина. В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.
В результате ЧП в республике оказались повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. Ведется расчистка территории, восстанавливается водоснабжение, а также подача газа. Спасатели достали из крымских рек более 70 затопленных автомобилей.
В МИД заявили, что сейчас США на переговорах по Донбассу «делать нечего»
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При нынешнем подходе нет причин приглашать американцев присоединиться к переговорам по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Рябков подчеркнул, что «не знает, каковы могут быть параметры обсуждения этой темы в дальнейшем». Прежде участие США «допускалось», но «вопрос в том», насколько «конструктивной» будет роль США – понимают ли они, что «без известных шагов со стороны Киева не получится сдвинуть с места весь этот процесс», сказал Рябков. По его словам, если США придут к выводу, что определенная перспектива такой работы с Украиной имеется, тогда они вполне могут в том или ином виде посодействовать, передает РИА «Новости».
При этом он отметил, что «не обсуждает никакие форматы». «Я говорю о том, что мы не занимаем позицию, что это исключается при любых условиях», – сказал он. Как заявил Рябков, «главное – позиция и подход». Однако «при нынешнем подходе американцам там, разумеется, делать нечего», подчеркнул он.
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США готовы оказать помощь в поддержке минского процесса по Украине при условии если этого будет хотеть, в том числе, и Россия. Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что не видит причин для возражения стран «нормандского формата» против участия США. Он назвал США «самой сильной, демократической и авторитетной» страной.
Футболиста застрелили во время матча в Марселе
В Марселе во время футбольного матча любительских команд двух кварталов один из игроков был убит, другой получил тяжелое ранение, сообщают СМИ.
К открытому стадиону «Ла Марин» подъехал автомобиль, из которой по футболистам открыли огонь. Пятнадцатый округ, где произошла стрельба, является одним из социально неблагополучных кварталов, передает ТАСС со ссылкой на Provence.
Напомним, в марте погромы и столкновения с полицией происходили в пригородах Лиона. В июне в Дижоне вспыхнул конфликт между чеченской диаспорой и выходцами из стран Магриба, который перерос в многодневные массовые беспорядки.
Японцы захотели вернуть Курилы после инцидента с эсминцем у берегов Крыма
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Читатели японского издания «Санкэй симбун» увидели в провокации Лондона у берегов Крыма знак «возвращения» Южных Курил Японии.
«Наконец-то британский Union Jack снова реет над миром! Бывшая владычица морей – Британия – снова занимает свое место в мире. <…> Нельзя уступать российским агрессивным поползновениям в мире. Хорошо, что ударная авианосная британская группа во главе с авианосцем «Королева Елизавета» вышла на просторы Индо-Тихоокеанского ТВД. Остается только молиться на британцев – наших давних союзников, которые помогали нам достичь победы в русско-японской войне. Теперь, возможно, помогут и с возвратом северных территорий!» – цитирует РИА «Новости» пользователя под ником asz.
«Если в Крыму возникнет война, Японии будет легче забрать себе северные территории! Молодцы, британцы!» – предположил iwa.
«Британцы снова указывают нам – надо победить Россию, как в русско-японской войне!» – написал пользователь qnc.
«Японии, как и британцам вокруг Крыма, нужно своими военными кораблями постоянно ходить вокруг северных островов! Пусть Россия понервничает!» – продолжил fur.
«Британия, вперед! По России нужно нанести только один сильный удар, и она рассыплется!» – заявил mik.
«Великобритания должна во всеуслышание отказаться от Ялтинских договоренностей по устройству мира!» – предложил комментатор sor.
Однако некоторые пользователи все же указали на провокационность действий Британии.
«Вы понимаете логику англичан? Британцы вошли в Черное море, подошли или зашли в русские территориальные воды, после бомбежки убежали. Ну как это понимать?» – написал nin.
«Думаю, дразнить русских, водя под их носом эсминцами, – это перебор. Неудивительно, что русские злятся. А что если вспыхнет война? Британия тоже в последнее время ведет себя странно», – добавил bla.
Напомним, в среду Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.
Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Тем временем британский посол вызвана в МИД для жесткого демарша.
Между тем, ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем британский эсминец в среду нарушил морскую границу России вблизи Крыма.