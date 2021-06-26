Пискарев: НКО пропагандируют в России безвредность наркотиков

Через НКО продвигается идея «сокращения вреда» наркотиков, а молодежь вовлекается в протестную деятельность за декриминализацию их потребления, заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

26 июня традиционно отмечается Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. По данным Управления ООН, занимающегося борьбой с незаконным оборотом наркотиков и преступностью, сегодня в мире почти 300 млн человек употребляют наркотики: количество наркопотребителей в мире в последнее десятилетие увеличилось на треть.

По словам Пискарева, Россия на фоне безрадостной общемировой статистики показывает более оптимистичные результаты: число стоящих на учете в наркодиспансерах пациентов снижается.

«Специалисты опираются на данные социологических исследований антинаркотических комиссий. По их информации, количество тех, кто хотя бы раз в жизни попробовал наркотики, составляет 7,6 млн человек. Годом ранее их насчитывалось миллионом больше. Количество потребляющих наркотики регулярно или от случая к случаю также снизилось и колеблется около 2 млн», – цитирует «Российская газета» парламентария.

Ряд государств целенаправленно дрейфует в сторону легализации наркотиков. И не только сами дрейфуют, но и пытаются навязать свой опыт другим странам, оплачивая через различные фонды пропаганду «нормальности» и «безвредности» наркопотребления.

«Мы выявили многочисленные факты пронаркотической пропаганды. Зарубежные СМИ и неправительственные организации (НПО) распространяют методические рекомендации о том, как сбывать нарковещества и уклоняться от ответственности за наркопреступления, делать тайники, правильно фасовать наркотики. Спонсируются пронаркотические акции, выдаются гранты, проводятся конкурсы публикаций в СМИ, связанных с популяризацией наркопотребления. Причем условием получения вознаграждения является использование навязанной заказчиком лексики», – заявил Пискарев.

К примеру, авторов материалов вынуждают не использовать слово «наркоман», а писать «человек, живущий с зависимостью», вместо «заражение ВИЧ» – «передача ВИЧ» и так далее.

«То есть предлагается с помощью специально подобранной лексики формировать как минимум толерантное отношение к явлениям, которые вызывают в обществе неприятие или ощущение опасности, а в идеале сформировать чувство приятия этих явлений. Именно так в умы нашей молодежи пытаются заложить те нормы и ценности, которые не принимаются нашим обществом и являются чуждыми для него», – рассказал депутат.

По словам парламентария, этим занимаются различные НКО. Например, фонд «Открытое общество» (США; имеет статус нежелательной организации в РФ), «Открытая Россия» (Великобритания; имеет статус нежелательной организации в РФ), «Пражский центр гражданского общества» (Чехия; имеет статус нежелательной организации в РФ), а также известные зарубежные СМИ, в том числе СМИ-иноагенты, например, американское «Радио Свобода*» (в РФ имеет статус иностранного агента).

«Все они пытаются очень агрессивно влиять на наркополитику России, в том числе вовлекая молодежь в протестную деятельность за декриминализацию потребления наркотиков. Советуют, какие законы нам принять, а какие упразднить. В частности, «Радио Свобода» (в РФ имеет статус иностранного агента) активно освещало несогласованный «конопляный марш» в Санкт-Петербурге. В нем участвовали российские выпускники зарубежных грантовых программ, осужденные ранее за незаконный сбыт наркотиков. Неудивительно, что на акции массово раздавались семена марихуаны для выращивания дома», – подчеркнул Пискарев.

По его словам, в последнее время западные сторонники либеральных подходов к наркопотреблению активизировались. Через подконтрольные НКО последовательно продвигается концепция «сокращения вреда» (так называемая заместительная терапия, раздача шприцев и т.п.).

«Россия не приемлет такие подходы. Важным итогом работы по определению целей и задач на предстоящее десятилетие в антинаркотической сфере стало утверждение президентом В.В.Путиным Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года. В ее разработке принимала участие и Комиссия Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России», – заявил парламентарий.

По его словам, проблемы наркопотребления рассматривались Комиссией Госдумы неоднократно. Результатом такого обсуждения стали разработанные в Комиссии законопроекты. Так, например, стратегия государственной антинаркотической политики предусматривает в ряду других инструментов блокировку во внесудебном порядке банковских счетов наркоторговцев.

В январе прошлого года вступили в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях, по которым в статью 6.13 КоАП введен квалифицирующий признак – пропаганда наркотиков с использованием сети Интернет, ужесточена уголовная ответственность за склонение к потреблению наркотиков с использованием интернета.

«Механизмы противодействия пропаганде наркотиков мы продолжаем совершенствовать. В частности, считаем необходимым установить уголовную ответственность за пропаганду наркотиков с использованием Интернета, совершенную лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние (административная преюдиция); а также целесообразно закрепить законодательно понятие «пропаганда наркотиков» для целей УК РФ и КоАП РФ», – уточнил Пискарев.

Как считает депутат, одним из самых значимых решений, принятых в ходе недавно завершившейся итоговой сессии Госдумы стало введение для IT-гигантов обязанности самоцензурироваться – то есть самим обнаруживать и удалять информацию о наркотиках.

«Все это лишь небольшая часть нашей работы по сохранению здоровья нации и противодействию наркоугрозе. В этом деле очень важно не только наличие жестких законов, но и объединение усилий в противостоянии злу всего нашего общества. Уверен, что принимаемые сегодня правительством и парламентариями меры по недопущению наркотизации России и в интересах сохранения жизни и здоровья россиян позволят эффективно противодействовать глобальным вызовам и угрозам, с которыми сталкивается наша страна», – заявил Пискарев.