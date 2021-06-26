В ВОЗ назвали три страны с ростом заболеваемости COVID

Подъем уровня заболеваемости коронавирусом отмечается в России, Британии и Португалии, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

«В Европейском регионе ВОЗ 53 страны, куда относится и Россия. Сейчас отмечается подъемом случаев в трех странах: РФ, Великобритании и Португалии. К сожалению, мы видим здесь рост случаев, и это тревожит сами эти страны, их системы здравоохранения и нас, потому что мы надеялись, что лето позволит нам отдохнуть, но ситуация такая, какую мы видим», – цитирует ТАСС Вуйнович.

Также Вуйнович объяснила, что вакцинация от коронавируса может проводиться при любом уровне антител, прививка не может нанести какой-то вред из-за их наличия.

«Если у вас есть антитела, это не значит, что вакцина нанесет вам какой-то вред. Это абсолютно неправда. Несмотря на уровень титров антител, возможно безопасно вакцинироваться», – сказала она.

При этом она уточнила, что вакцинировавшиеся от коронавируса граждане должны продолжать носить маски, так как вирус все равно может передаться от одного человека к другому.

Представитель ВОЗ заявила, что в России не ожидается эпидемии «черной плесени» (грибковое заболевание мукормикоз), ситуация находится под контролем системы здравоохранения страны.

«Я не ожидаю большой эпидемии [мукормикоза], но это представляет собой большую нагрузку на систему для здравоохранения, требует максимальных процессов гигиены, стерилизации инструментов. Но при этом нельзя исключать, что кто-то, имея очень слабый иммунитет, будет поражен каким-то грибковым заболеванием, будь то «черная плесень» или что-то другое. Но мне кажется, это под контролем системы здравоохранения. Так что я бы не опасалась такого исхода», – уточнила Вуйнович.

По ее словам, россиянам важно отслеживать все риски, связанные с распространением новых штаммов коронавируса, при планировании летнего отпуска в этом году.

«В любом виде транспорта вы находитесь близко с другими людьми. Например, если в самолете рядом с вами, перед или за вами сидит человек, зараженный [новым штаммом коронавируса] «Дельта плюс», то есть очень большой шанс, что вы заразитесь. Конечно, важны вакцинация, ношение медицинской маски и хорошие санитарные условия. При планировании отдыха важно отслеживать эпидемическую ситуацию и отдавать предпочтение тем местам, где вы не окажетесь в толпе».

Войнович считает, что пандемию остановить можно в этом году при ответственном подходе каждого человека.

«Остановить пандемию можно. Надо ее остановить в этом году, но надо быть очень решительными и сказать себе: «Я сделаю все возможное и хочу предупредить всех, кто рядом со мной, это делать, потому что моих усилий как одного человека недостаточно», – сказала она.

Ранее за минувшие сутки в России выявлено 21 665 случаев коронавируса, всего в стране зафиксировано 5,4 млн случаев COVID-19.

Власти Германии решили усилить ограничения для россиян из-за ситуации с коронавирусом. Такие же меры приняты в отношении граждан Португалии.

Напомним, было анонсировано введение вакцинации от COVID для отдельных групп в восьми регионах. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, «ситуацию сегодня удается сдерживать и на курортах, это сегодня информация непосредственно с места. Но она остается напряженной».

Ранее сообщалось, что на июнь 2021 года постановления о вакцинации приняты более чем в 10 регионах страны. В них для тех сотрудников, которые указаны в постановлении, вакцинация становится обязательной. Процент работников, которые должны быть привиты для предотвращения дальнейшей угрозы распространения коронавируса, устанавливает также главный санитарный врач в субъекте. При этом положения об обязательной вакцинации не распространяются на тех, у кого есть противопоказания к вакцинации.