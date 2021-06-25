Вице-спикер Госдумы Лебедев решил уйти из политики

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) сообщил, что не будет участвовать в выборах в восьмой созыв Госдумы и в целом уйдет из политики.

«Я принял решение не участвовать в избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы VIII созыва, которые пройдут в сентябре этого года, и приостановить свое участие в политической жизни страны», – написал парламентарий в Facebook.

По его словам, такое решение обдумывалось несколько месяцев и было согласовано с партией. Политик высказал мнение, что двадцать лет работы в парламенте прошли достаточно содержательно.

«От всей души благодарю избирателей, которые все эти годы голосовали за ЛДПР, давая возможность нашим депутатам работать в муниципальных и региональных органах власти, а также в Государственной Думе – все семь созывов», – добавил он, не уточнив, чем собирается заниматься дальше.

Лебедев – сын лидера ЛДПР Владимира Жириновского. В Госдуме он входил в президиум фракции ЛДПР, в седьмом созыве состоял в комитете по госстроительству и законодательству. С 2011 года Лебедев занимает пост заместителя председателя Госдумы.