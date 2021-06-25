Выборы-2021: КПРФ отвергла Прилепина и заключила альянс с Удальцовым

Съезд КПРФ решил вступить в коалицию с «Левым фронтом» Сергея Удальцова. При этом сопредседателя эсеров Захара Прилепина, тоже предлагавшего коммунистам предвыборный союз, на съезд даже не пустили. ЛДПР опубликовала свою предвыборную платформу. Сенатор Андрей Турчак вошел в лидерскую «пятерку» единороссов на выборах в Псковское облсобрание.

На состоявшемся в четверг съезде КПРФ глава партии Геннадий Зюганов представил предвыборную программу «Власть народу». Коммунисты разделили свои требования на 10 «шагов» среди которых, к примеру, национализация и новая индустриализация, возрождение села, пресечение оттока денег за рубеж, запрет регистрации компаний в иностранных юрисдикциях. В политической сфере предлагается ввести механизм отзыва депутатов, нарушающих предвыборные обещания. Коммунисты также обещают поднять минимальную зарплату до 25 тыс. рублей, вернуть «ленинские льготы» женщинам и детям, ввести регулирование цен на товары первой необходимости и лекарства и так далее.

Зюганов пообещал, что в случае реализации программы «люди обретут уверенность в завтрашнем дне». При этом в первую тройку списка партии на парламентских выборах, кроме него самого, включены бывший космонавт, ныне депутат Госдумы Светлана Савицкая и бизнесмен Павел Грудинин. На съезде также было объявлено, что КПРФ пойдет на выборы вместе с «Левым фронтом» Сергея Удальцова, осужденного ранее за организацию массовых беспорядков.

Сопредседатель партии «Справедливая Россия - За правду» Захар Прилепин приехал на съезд КПРФ, однако его туда не пустили, поскольку он не был приглашен. Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин назвал Прилепина «незваным гостем», а его визит – «попыткой политического пиара».

Прилепин позднее уточнил, что хотел выступить перед делегатами и предложить коммунистам создать коалицию со справороссами для интеграции левых сил. После случившегося Прилепин поговорил по телефону с Зюгановым, изложив ему идею коалиции двух партий. В КПРФ заверили, что никаких конкретных обещаний Прилепин в ответ не услышал.

Первый замруководителя центрального аппарата ЛДПР Сергей Каргинов обнародовал тезисы ее предвыборной программы. В отличие от коммунистов, либерал-демократы призывают поднять минимальную зарплату до 30 тыс. рублей, а зарплату свыше 500 тысяч облагать налогом на сверхприбыль. На Дальнем Востоке они хотели бы создать полную безналоговую зону.

В ЛДПР также требуют прекратить трудовую миграцию в Россию из стран Средней Азии, но с применением рыночных методов – разместить в республиках крупные госзаказы, чтобы у жителей региона исчезла мотивация уезжать на заработки в Россию. Кроме того, либерал-демократы предлагают отменить и ЕГЭ, и вступительные экзамены в вузах, как выразился Каргинов, студенты- «бездельники потом сами отсеются в течение года». Программу должен утвердить намеченный на пятницу съезд ЛДПР.

Секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак вошел в пятерку лидеров списка партии на выборах в Псковское областное собрание депутатов, которые пройдут в сентябре. Возглавил список губернатор Михаил Ведерников. В Псковской области на недавних партийных праймериз проголосовали более 100 тысяч жителей, это почти 20% избирателей, а конкурс составил пять человек на место, напомнил Турчак. «Почти половина среди победителей по одномандатным округам в Псковское областное собрание – это новые лица», – отметил секретарь генсовета.

Турчак возглавлял Псковскую область с 2009-го по 2017 год. В момент назначения он стал одним из самых молодых губернаторов (33 года).

Директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев считает, что озвученная коммунистами программа «Власть народу» – заявка на право считаться главной левой партией. «Однако программа по сути не сочетается с выдвинутым предвыборным списком. В частности, появлению в первой тройке Павла Грудинина. Это олигарх со счетами за границей, который нажился на людях в колхозе. Он явно не добавляет популярности. Скорее наоборот, бьет по имиджу КПРФ, создавая у электорального ядра когнитивный диссонанс», – уверен собеседник. «Не знаю, какие договоренности у Грудинина с ЦК КПРФ. Возможно, там считают, что своим финансовым вкладом он многократно перекрывает имиджевый урон, который терпит партия», – указал Григорьев.

Политолог отметил, что объединение с «Левым фронтом», может прибавить партии голосов среди той части левой молодежи, которая симпатизирует Удальцову, но при этом оттолкнуть более умеренных ее сторонников.

Что касается поведения Прилепина, то его мотивы вполне понятны, считает политолог. «Прилепин прямо декларирует, что готов объединяться с КПРФ. Он раз за разом демонстрирует свои амбиции, чтобы так или иначе включить КПРФ в некую «левую повестку», связанную с «СР – За правду». Но при этом, видимо, надеется, что лидером коалиции на левом фланге станет не Зюганов и не Миронов, а сам Прилепин», – полагает политолог. Зюганов же, по словам собеседника, отнюдь не стремится к такому слиянию.

Комментируя предвыборную платформу ЛДПР Григорьев отметил, что жириновцы эффектно перехватывают повестку у других оппозиционных сил, пользуясь тем, что множество россиян негативно относится, например, к ЕГЭ. «Но это есть чистый популизм», – констатирует политолог.

«Что касается Дальнего Востока, то там у ЛДПР хорошие позиции. Так что ЛДПР играет на своем электоральном поле, что логично», – отметил эксперт. Призыв прекратить трудовую миграцию из южных республик, по мнению собеседника, отвечает давним настроениям электората Жириновского и на этом ЛДПР действительно может заработать голоса, считает Григорьев.

Популизмом считает собеседник и пункт программы о минимальной зарплате в 30 тысяч и налог на сверхприбыль при заработках свыше полумиллиона в месяц. «После такого решения все наши предприниматели обеспечат максимальное бегство капиталов в другие страны», – отметил эксперт. «В целом программа ЛДПР выдержана в присущем ей стиле. Это не обеспечит ей расширение электората, но вполне работает на «ядро», – подчеркнул Григорьев.

Включение секретаря генсовета «ЕР» Андрея Турчака в списки на выборах в Псковское областное собрание делает честь политику, который не стал выдвигаться в Москве, считает политолог. «С другой стороны, это абсолютно логичное решение, поскольку Турчак много лет возглавлял Псковскую область. Выдвижение в регионе говорит об уверенности Турчака в своих силах, в том, что он хорошо работал на Псковщине и теперь пользуется авторитетом у местного избирателя» – заключил Григорьев.

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