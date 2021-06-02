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МИД заявил об отказе Швейцарии допускать привитых «Спутником V» журналистов на саммит Россия – США
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Швейцария не будет принимать для аккредитации СМИ на саммит Россия – США сертификат о вакцинации от коронавируса российской вакциной «Спутник V», сообщил официальный представитель Федерального департамента по международным делам (МИД) Швейцарии Пьер-Ален Эльтшингер.
Уточняется, что на саммит будут допускаться журналисты с сертификатами о вакцинации препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (ЕМС) или Швейцарией, передает РИА «Новости».
«Быстрые тесты будут бесплатными. Отдел по предоставлению быстрых тестов будет открыт одновременно с пресс-центром», – добавил Эльтшингер.
Журналистам будет необходимо пройти тест всего один раз, перед получением аккредитации.
Федеральный департамент (министерство) иностранных дел Швейцарии в среду объявил об открытии аккредитации журналистов на российско-американский саммит 16 июня в Женеве.
Напомним, Путин и Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
Байден объяснил цели встречи с Путиным
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Президенту США Джозефу Байдену необходима встреча с Владимиром Путиным, чтобы разобраться в истинных намерениях России, заявила на брифинге представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Саммит – это не подарок России, а возможность отстаивать американские интересы. Там предстоит много работы», – цитирует ее НТВ. Она также уточнила, что встреча двух лидеров – «это наиболее эффективный способ понять планы и намерения России».
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что ряд сигналов, которые Москва озвучит Вашингтону в ближайшие дни, будут для США некомфортны. При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что подготовка к саммиту продолжается, однако Москва не намерена «стерилизовать» повестку перед этой встречей.
Напомним, Путин и Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
Политолог: В Америке наступают «лихие 90-е»
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«Своим заявлением об угрозе белого расизма Байден указывает на реальную опасность для той части американского общества, которую он представляет», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Борис Межуев, комментируя заявление главы Белого дома о том, что белые расисты стали главной террористической угрозой для США.
«Байден пытается напомнить чернокожему населению, что он сохраняет верность идеям, с которыми он пришел к власти. С другой стороны, он указывает на главную опасность, причем опасность вполне реальную для той части американского общества, которую он представляет», – отметил философ, политолог-американист Борис Межуев.
По его словам, «то, что мы видели в Америке в 2020 году – первый всполох гражданской войны – это своего рода наш 1991 год». «А еще грядет 1993 год, если брать российские аналогии», – отметил собеседник.
«Таким образом в Америке наступают своего рода «лихие 90-е» с постоянным ощущением страха. Люди, победившие в 90-х в нашей стране, потом боялись мести проигравших и прихода коммунистов. Сейчас нечто похожее мы видим в поведении победителей 2020 года. Они тоже боятся мести проигравших, ведь те наполнены самыми радикальными чувствами», – поясняет эксперт.
«Самые яркие противники Байдена – они по-разному себя называют, в том числе сторонниками концепции «White supremacy», – не обязательно в чистом виде расисты. Иногда это люди, защищающие «белую» идентичность. Их очень напугали расовые беспорядки, а в Трампе и Республиканской партии они видят свою защиту, – добавляет американист. – И учитывая их многочисленность, есть основания прогнозировать, что господство Демократической партии на промежуточных выборах в Конгресс будет ликвидировано».
Напомним, американский президент Джо Байден заявил, что разведка США считает, что террористическая деятельность движения превосходства белой расы сейчас является «самой смертоносной угрозой» для страны.
«Не ИГ*, не «Аль-Каида» (запрещены в России), а движение превосходства белой расы», – сказал он.
Ранее Байден назвал людей, которые 6 января участвовали в нападении на Конгресс США, террористами. По его словам, их «нужно рассматривать как хулиганов, мятежников, белых расистов, антисемитов».
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МИД заявил о скорой денонсации меморандума с США об открытой суше
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Правительство России готовит распоряжение о денонсации меморандума с США «О понимании в отношении открытой суши», в соответствии с которым для дальних поездок дипломатических сотрудников по стране пребывания действует уведомительный порядок, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.
«На подходе распоряжение правительства о денонсации Россией меморандума об «открытой суше», к примеру. По срокам я не могу говорить, когда это произойдет. Есть некоторые другие моменты, которые мы в закрытом режиме доводим до американцев», – сказал он.
При этом Рябков подчеркнул, что эти «некомфортные сигналы» не связаны с предстоящим саммитом России и США, передает РИА «Новости».
Замминистра также заявил, что возможные новые санкции США в отношении России нелегитимны.
«Я не придаю этим сигналам особого значения по причине того, что незаконность, нелегитимность американских санкций для нас – отправная точка всего нашего подхода. Мы это не обсуждаем», – отметил Рябков, комментируя возможность того, что США могут отложить введение санкций.
Напомним, в апреле глава МИД Сергей Лавров объявил о скором прекращении свободных поездок дипломатов США по России. «У нас есть договор об «открытой суше», в соответствии с которым определенным категориям дипломатов необходимо уведомлять власти страны пребывания о том, когда кто-то из этих сотрудников собирается уезжать на 10-мильный радиус вокруг столицы или города, где находится генеральное консульство... Мы решили начать процедуры денонсации этого соглашения и уже будем, наверное, подходить к поездкам дипломатов за пределы городов их базирования в индивидуальном порядке», – заявил министр.
«Черная плесень» из Индии перекинулась на новую страну
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В Ираке 78-летний мужчина умер после заражения мукоромикозом – «черной плесенью», сообщил замглавы управления здравоохранения города Сулеймания Хериш Саид.
Саид сообщил, что некоторое время назад пациент заболел коронавирусом. Его госпитализировали, через некоторое время медики заподозрили, что мужчина заразился «черной плесенью», передает портал Rudaw.
«Этот пациент умер не от коронавируса», – подчеркнул представитель ведомства.
Он отметил, что пациент получал лечение в течение последних недель и находился под постоянным наблюдением команды врачей.
Утверждается, что до болезни пациент не выезжал за границу.
Лечивший мужчину врач Горан Мухеддин сообщил, что пациент заразился «черной плесенью» около десяти дней назад. При этом медики не указывают, что мужчина умер именно от «черной плесени». Отмечается, что у него также были хронические заболевания – диабет и проблемы с сердцем.
Вместе с тем пресс-секретарь департамента здравоохранения Ирака Дхи-Кар Аммар Аль-Замили сообщил, что в стране уже двое умерли от «черной плесени»: первая жертва болезни скончалась в городе Насирия. О том, что умерший болел «черной плесенью», стало известно, когда выдавали свидетельство о смерти.
Кроме того, в стране зарегистрировано еще четыре случая заражения.
Мукоровые грибки известны с XIX века, они живут в почве, растениях, навозе, на гниющих фруктах, передает РИА «Новости». При этом «черная плесень» не имеет отношения к черной плесени, возникающей в сырых помещениях.
Споры проникают в носоглотку, осаждаются в пазухах носа, разрастаются, пускают гифы и вырабатывают токсины, разлагающие ткани и кости. Визуально гифы черного цвета, отсюда название болезни – «черная плесень». Инфекция попадает в череп, блокирует основные артерии и вены, вызывает кровотечения.
До пандемии коронавируса мукормикозы у людей встречались крайне редко. Однако в Индии произошла настоящая вспышка на фоне мощной волны COVID-19 – там зафиксировали уже свыше 8,8 тыс. случаев заболевания.
Индия оказалась в эпицентре неслучайно: в странах с тропическим климатом концентрация спор в окружающей среде в разы выше, чем, в умеренном поясе.
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Эксперты объяснили решение Москвы денонсировать договор с США об открытой суше
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Россия и США постепенно возвращаются к жестким правилам холодной войны, отсюда – новые ограничительные меры. К такому выводу пришли опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты, комментируя заявление МИД РФ о скорой денонсации меморандума с США об открытой суше, в соответствии с которым для дальних поездок дипломатических сотрудников действует уведомительный порядок.
«Возможно, намерение российского МИДа обязать американских дипломатов согласовывать поездки по России связано с внесением Соединенных Штатов в список недружественных стран. До сих пор статус таких государств и терминология недостаточно прояснены. Однако такое «членство», вероятно, означает наличие разного рода дополнительных специальных ограничений, включая и ограничения деятельности представителей этих стран», – считает политолог-международник, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
По его словам, свободное перемещение по территории РФ – это некая развитая форма уведомления по сравнению с тем, что было во времена холодной войны. «Тогда и советские дипломаты в США, и американские в СССР не могли свободно перемещаться по стране пребывания. Для этого нужно было получить специальное разрешение. И сейчас, по всей видимости, мы возвращаемся к этой практике», – считает собеседник.
«И поскольку по многим параметрам между Россией и США идет подобие холодной войны, мы восстанавливаем прежние нормы взаимодействия. Так, вначале был объявлен запрет на наем россиян на работу в американскую дипмиссию. А денонсация меморандума об открытой суше – это, видимо, следующая мера подобного рода», – добавил эксперт.
По мнению политолога, тем самым посольство недружественного государства рассматривается российской стороной соответствующим образом и вокруг него создаются дополнительные меры контроля. При этом Лукьянов заметил, что «уведомительный принцип означает, что ты лишь должен сообщить о своих намерениях выехать за пределы города базирования, но не обязан спрашивать разрешения».
Что касается анонсированных замглавы МИД Сергеем Рябковым «некомфортных сигналов» для США в преддверии встречи лидеров государств, то эксперт рассматривает это как ответ на слова Джо Байдена о намерении поднять тему прав человека на саммите. «Это такой обмен риторикой на фоне подготовки к саммиту. Я бы не обращал на такие высказывания слишком много внимания», – отметил Лукьянов.
Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов придерживается схожей точки зрения. «Есть определенная логика в той дипломатической войне, которая ведется между Москвой и Вашингтоном на протяжении последних нескольких лет. Мы постепенно возвращаемся к жестким правилам советского периода», – полагает политолог.
Кортунов уточнил, что «в те времена работник посольства не мог выезжать за 25-мильную зону своего базирования без видовой идентификации и получения специального разрешения». «Поскольку мы во многом возвращаемся к прежнему формату отношений, то отмена меморандума об открытой суше – естественный шаг по упорядочению перемещения иностранных дипломатов на территории нашей страны», – пояснил он.
Эксперт также заметил, что российский МИД мог попридержать это решение до встречи Владимира Путина и Джо Байдена, но с другой стороны – «переговоры президентов могут изменить динамику российско-американских политических отношений». «Может быть, встреча развяжет узлы, которые завязались в последние годы между нашими странами. Тем более что Байден, в отличие от Трампа, должен лучше понимать специфику дипломатической работы. Поэтому любые ограничения могут быть сняты, если будет соответствующее решение глав государств», – заключил Кортунов.
В среду замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что правительство России готовит распоряжение о денонсации меморандума с США «О понимании в отношении открытой суши», в соответствии с которым для дальних поездок дипломатических сотрудников по стране пребывания действует уведомительный порядок.
Напомним, в апреле глава МИД Сергей Лавров объявил о скором прекращении свободных поездок дипломатов США по России. «У нас есть договор об «открытой суше», в соответствии с которым определенным категориям дипломатов необходимо уведомлять власти страны пребывания о том, когда кто-то из этих сотрудников собирается уезжать на 10-мильный радиус вокруг столицы или города, где находится генеральное консульство... Мы решили начать процедуры денонсации этого соглашения и уже будем, наверное, подходить к поездкам дипломатов за пределы городов их базирования в индивидуальном порядке», – заявил министр.
Ранее Рябков заявил, что ряд сигналов, которые Москва озвучит Вашингтону в ближайшие дни, будут для США некомфортны. При этом он отметил, что это не связано с предстоящим саммитом России и США.
«Американцы должны исходить из того, что целый ряд сигналов из Москвы – я не говорю в данном случае о встрече на высшем уровне – для них будут некомфортны, в том числе в предстоящие дни», – сказал замглавы МИД, передает РИА «Новости».
Напомним, президенты Владимир Путин и Джо Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
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В США предупредили о ядерной войне при малейшем столкновении Москвы и Вашингтона
Встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена состоится в удачное время, так как Москва и Вашингтон стоят на пороге новой ядерной гонки, пишет The National Interest.
Как считают авторы статьи, поводом для ядерного конфликта между США, Россией и Китаем может стать даже непреднамеренное столкновение между странами. Поэтому Владимиру Путину и Джо Байдену проще договорится о новой сделке по стратегическим ядерным вооружениям, опираясь на предыдущие договоренности, передает РИА «Новости». Однако небольших шагов будет недостаточно, чтобы обратить вспять дестабилизирующие тенденции, которые развернулись за последнюю четверть века.
Как отмечают, в свою очередь, аналитики, Москва, в отличие от Пекина, должна вызывать у Вашингтона большую озабоченность по «ядерному вопросу», так как Китаю еще долго придется наращивать арсенал, чтобы догнать США. При этом Белый дом и Кремль уже доказали способность выполнять взаимные договоренности, поэтому прогнозируемая выгода в случае их успеха будет гораздо больше.
В первую очередь администрация Джо Байдена должна выступить с предложением об ограничении количества ядерного оружия в обеих странах с помощью эффективных проверок, пишет NI. «Россия и США обладают примерно 3500-4500 единицами такого оружия и могут поддерживать примерный в случае договоренности», – добавили авторы материала, подчеркнув, что ежегодные отчеты о проведенных испытаниях и обмен примерными планами по развитию на предстоящее десятилетие помогут предвидеть вектор развития ядерных программ.
Ранее газета ВЗГЛЯД назвала шесть главных разногласий России и США перед встречей Путина и Байдена.
Делегация США отказалась от участия в ПМЭФ
Официальная американская делегация не будет участвовать в Международном экономическом форуме в Петербурге, при этом на площадках будут присутствовать представители посольства для содействия представителям бизнеса, заявили в американской дипмиссии.
«Не будет ни официальной делегации из Вашингтона, ни отдельных высокопоставленных представителей администрации США. Представители посольства будут находиться на площадках форума, но с целью содействия бизнесменам, которые приехали (на ПМЭФ) в независимом качестве», – сказали в дипмиссии, передает РИА «Новости».
В среду Международный экономический форум начал свою работу в Санкт-Петербурге, на площадке со 2 по 5 июня соберутся представители деловых кругов для обсуждения ключевых экономических вопросов.
Ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявлял, что делегация США станет самой многочисленной на ПМЭФ в нынешнем году.
В Ростуризме назвали возможные сроки начала туров в Турцию
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В Ростуризме сообщили, что россияне могут получить возможность отправиться на отдых в Турцию к июлю текущего года, рассказала глава ведомства Зарина Догузова.
«Мы надеемся, что такая позитивная динамика у турецких коллег продолжится, и хотя бы к середине летнего курортного сезона, к июлю, у наших граждан будет возможность отправиться на турецкие курорты», – рассказала Догузова в интервью телеканалу НТВ. Об этом сообщает РИА «Новости».
Она также отметила, что решение о возобновлении авиасообщения принимает не Ростуризм, а оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Догузова рассказала, что общий объем обязательств туркомпаний перед гражданами по турам в Турцию составляет около 30 миллиардов рублей
«Речь идет где-то о миллионе граждан, то есть примерно миллион человек уже в той или иной степени забронировали и внесли деньги за Турцию», – рассказала она.
Ранее Россия продлила приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией до 21 июня включительно из-за сложной эпидемиологической ситуации по коронавирусу в этих странах.
В Эстонии отменили обязательное ношение масок
Со среды, 2 июня, в Эстонии отменено обязательное ношение масок в закрытых помещениях.
Премьер-министр страны Каи Каллас рассказала, что решение принято на фоне снижения уровня заболевания коронавирусом. При этом она заострила внимание на том, что коронавирус никуда не исчез, поэтому она все равно рекомендует продолжать носить защитную маску в закрытых помещениях и многолюдных местах. Об этом сообщает портал Err.ee.
Также правительство решило не продлевать запрет на ночную продажу алкоголя, срок действия которого завершился 31 мая. Министр госуправления Яак Ааб сообщил изданию, что с 14 июня в мероприятиях в помещениях смогут участвовать до 3000 человек при наличии паспорта вакцинации, а на открытом воздухе – до 9000.
Ранее сообщалось, что в Израиле решили снять почти все ограничения по коронавирусной инфекции с 1 июня.
В Конгрессе США призвали не отказываться от санкций против Nord Stream 2 AG
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Члены Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии направили главе Госдепа Энтони Блинкену послание, в котором призвали не отказываться от санкций против оператора газопровода «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG.
С таким призывом выступили более 20 республиканцев, которые считают, что газопровод позволит «России дальнейшее дестабилизирующее поведение в Европе». Отмена санкций, по их мнению, демонстрирует, что Белый дом «противоречит своему неоднократно звучавшему несогласию с достройкой газопровода», а интересы Германии ценит выше, чем интересы остальной Европы, передает ТАСС.
Кроме того, утверждается, что «растущая зависимость Европы от российского газа, от которого происходят более высокие выбросы, чем от других источников энергии, противоречит цели о сокращении выбросов». В Конгрессе также считают, что «Северный поток – 2» сделает Украину «более уязвимой перед российской агрессией».
По мнению законодателей, Белый дом должен «объяснить, почему продолжает откладывать введение критически важных санкций, несмотря на то, что строительство газопровода завершено на 95%». Власти США должны «отменить эти решения и использовать данные Конгрессом обязательные полномочия по введению санкций в отношении страховых и занимающихся аттестацией компаний, которые участвуют в проекте», говорится в заявлении конгрессменов.
Конгрессмен Фред Келлер (республиканец от штата Пенсильвания) внес в Конгресс законопроект, призванный немедленно восстановить санкции против «Северного потока – 2». По его словам, глава американского государства Джо Байден «на каждом шагу стремится уничтожить энергетическую независимость Америки, результат – резко растущие цены на энергию, уничтожение кормящих семьи рабочих мест в энергетике и ослабленная позиция на глобальной арене», передает РИА «Новости».
Напомним, министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила, что российский газопровод «Северный поток» якобы «транспортирует самый «грязный» на Земле природный газ». Заявление американского министра опроверг российский вице-премьер Александр Новак: «Российский газ, поставляемый в Европу через «Северный поток», по данным различных аналитических и консалтинговых агентств, имеет почти в четыре раза меньший углеродный след в пересчете на кВт·ч, чем газ, поставляемый в Европу из США».
Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Вашингтон заявил, что в интересах Соединенных Штатов приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. При этом США решили ввести новые санкции против российских организаций и участвующих в строительстве судов.
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Бразилия собралась снова рассмотреть вопрос об импорте «Спутника V»
В пятницу повторно рассмотрят вопрос об импорте российской вакцины «Спутник V» в Бразилию, сообщает национальный регулятор Anvisa.
В рамках «экстренного совещания» будут «проанализированы запросы о выдаче разрешения на импорт и распространение вакцин Covaxin и «Спутник V», передает РИА «Новости».
Напомним, по данным минздрава Бразилии, общее число случаев COVID-19 в стране превысило 16,5 млн, скончались более 460 тыс. человек. Бразилия находится на втором месте после США по числу жертв коронавируса и на третьем месте после США и Индии по общему количеству заражений. Почти по всей Бразилии прошли митинги против президента страны Жаира Болсонару на фоне ситуации с коронавирусом.
Блинкен заявил Кипру о важности противодействия России
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Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой МИД Кипра Никосом Христодулидисом обсудил противодействие России и Китаю, сообщил Госдеп.
Блинкен «подчеркнул важность усилий, направленных на противодействие вредоносному влиянию России и Китая в регионе». Стороны согласились с «важностью продвижения стабильности в Восточном Средиземноморье». Вашингтон обещал Кипру поддержку усилий по «объединению острова», передает ТАСС.
Кроме того, Госдеп сообщает, что Блинкен во вторник в режиме видеосвязи провел переговоры со своими коллегами из стран НАТО. Он поддержал усилия генсека НАТО Йенса Столтенберга по реализации инициативы «НАТО–2030», которая должна сделать альянс «более устойчивым и способным противостоять системным вызовам со стороны» России и Китая, а также «реагировать на возникающие и развивающиеся вызовы, включая изменение климата, гибридные угрозы и киберугрозы».
Напомним, США требовали от Кипра перестать пускать корабли ВМФ России. Вашингтон заявлял, что такой шаг позволит Кипру расширить сотрудничество с США в оборонной сфере.
В Сербии сообщили о начале производства «Спутника V»
На территории Сербии начинается производство российского препарата «Спутник V», сообщила пресс-служба министра, отвечающего в правительстве Сербии за инновации и технологии, главы межправительственного комитета по сотрудничеству с Россией Ненада Поповича.
«Производство вакцины «Спутник V» в Институте «Торлак» начнется в пятницу, 4 июня», – заявили в пресс-службе министра, передает ТАСС.
Напомним, что Центр имени Гамалеи подтвердил качество пробной вакцины «Спутник V», произведенной в белградском Институте вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак», и одобрил производство препарата в этом сербском учреждении.
Академик РАН объяснил опасность «черной плесени» при лечении COVID-19
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«Черная плесень» опасна только тогда, когда организм человека очень сильно ослаблен, что может произойти при неправильном интенсивном лечении от коронавирусной инфекции, заявил газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев.
В Ираке скончался 78-летний мужчина, который ранее заразился мукоромикозом – «черной плесенью». В местном Минздраве рассказали, что некоторое время назад пациент также заразился коронавирусной инфекцией, но пояснили, что данное заболевание не является причиной смерти.
«Плесень – это грибок. При неправильном интенсивном лечении цитокиновый шторм (неконтролируемое воспаление, которое приводит к повреждению собственных тканей организма – прим. ВЗГЛЯД) подавляет иммунную систему, затем делают сразу три КТ (компьютерная томография), что также плохо сказывается на иммунной системе. А потом люди умирают от так называемой внутрибольничной инфекции, то есть внутренней инфекции, которая у них есть – грибки, клебсиеллы, стрептококк, стафилококк и так далее», – говорит Зверев.
Поскольку у пожилого иракца была инфекция, то на фоне ослабления иммунной системы это заболевание вызвало осложнения и все закончилось летальным исходом, поясняет врач. Он уточнил, что в обычной жизни при правильной работе организма такого не происходит.
«Черная плесень» опасна только тогда, когда организм человека очень сильно ослаблен. Этому подвержены в основном пациенты с иммунодефицитом, с ВИЧ-инфекцией, онкобольные и так далее. У нас это заболевание особо не встречалось, только если кто-то его привозил. Но я не думаю, что России стоит беспокоиться о том, что заболевание придет в больших масштабах и в нашу страну», – считает вирусолог.
Он подчеркивает, что для того, чтобы как можно лучше защитить свой организм от «черной плесени», следует попросту соблюдать все противоэпидемические меры от коронавируса: гигиену, ношение масок и перчаток.
До пандемии коронавируса мукормикозы у людей встречались крайне редко. Однако в Индии произошла настоящая вспышка на фоне мощной волны COVID-19 – там зафиксировали уже свыше 8,8 тыс. случаев заболевания.
Глава Пентагона отреагировал на «критику» России и Китая
Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что его не беспокоит критика в адрес американских военных со стороны России и Китая.
«То, на чем я сосредоточен, так это на защите нашей нации и на том, чтобы мы имели все необходимое для достижения успеха», – передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN слова генерала.
Он также ответил на заявления некоторых американских политиков, которые выступают против расширения инклюзивности в армии. По словам Остина, американские военнослужащие «никогда не станут «мягкими», хотя Москва и Пекин «хотят извлечь выгоду из подобных разговоров».
Телеканал отмечает, что министр обороны выступил с таким заявлением на фоне попыток президента Джо Байдена не только проводить традиционную внешнюю политику, но и усилить гендерное и расовое разнообразие среди военных ради укрепления американских Вооруженных сил.
Речь идет о рекламной кампании по привлечению внимания «поколения Z» к армии. В ней, в частности, рассказываются истории из жизни пяти солдат с некоторыми «личными моментами».
В 2018 году президент США Дональд Трамп подписал меморандум, согласно которому трансгендер не могут служить в американской армии.
Напомним, предыдущая администрация, возглавлявшаяся Бараком Обамой, разрешила открытым геям служить в войсках (до этого они могли служить, если не афишировали свою ориентацию). Также открытый гомосексуалист был назначен военным министром США.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как США воспитывают миллионы новых гомосексуалистов.