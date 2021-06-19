Эрдоган отреагировал на возобновление авиасообщения с Россией Туроператоры зафиксировали ажиотажный спрос на билеты в Турцию 19 июня 2021, 21:47 Текст: Алексей Дегтярев

Российские граждане после объявления о возобновлении полетов в Турцию начали массово скупать путевки; туроператоры с трудом справляются со спросом, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. «Через полчаса после объявления о возобновлении авиасообщения с Турцией туроператоры и турагентства начали получать сотни заявок от туристов, которые планируют туда полететь. Многие рассчитывают лететь прямо 22-го числа», – пояснила Ломидзе «Звезде». По ее словам, первые звонки поступили от ранее купивших путевки туристов, не сумевших из-за ограничительных мер улететь на отдых. Туриндустрия ждала оживление спроса, указала представитель АТОР. Она отметила, что весной около 1 млн туристов не смогли вылететь из-за ограничений. При этом резкий рост спроса превзошел все ожидания туроператоров и турагентов, заключила Ломидзе. Напомним, российский оперштаб по борьбе с распространением коронавируса решил возобновить авиасообщение с рядом стран, в том числе с Турцией, США, Болгарией, Италией и Кипром. Возобновление и увеличение числа перелетов произойдет с 28 июня.

Россия возобновляет авиасообщение с США и Турцией 18 июня 2021, 19:21

Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Оперштаб решил возобновить авиасообщение с рядом стран, в том числе с Турцией, США, Болгарией, Италией и Кипром, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, уточнив, что возобновление и увеличение числа перелетов произойдет с 28 июня. Голикова заявила, что по заключению российских специалистов было принято решение о целесообразности восстановления авиасообщения с Турцией с 22 июня. «Начну с завершившегося визита нашей инспекционной группы в Турцию. Как мы и договаривались с представителями турецкой стороны, такой инспекционный визит состоялся», – приводит РИА «Новости» слова Голиковой. Делегация, по словам вице-премьера, осмотрела аэропорт, изучила алгоритмы выявления пассажиров с повышенной температурой, организацию проведения тестов ПЦР в случае подозрения на коронавирус. «Кроме того, прошла встреча с представителями национального здравоохранения, на которой была представлена презентация по оказанию медицинской помощи туристам, оснащению больниц, динамике заболеваемости и занятости коечного фонда на сегодняшний день». По ее словам, в Турции организована вакцинация персонала, уровень вакцинирования в отелях составляет от 60% до 90%. В отелях ежемесячно проводится лабораторный контроль воды в бассейнах, морской воды, пищевой продукции, смывов с контактных поверхностей, рук персонала и тех, кто занят в организациях обслуживания, добавила она. Голикова также сообщила, что оперштаб принял решение возобновить воздушное сообщение на регулярной основе с США, но с ограничением количества рейсов. «Что касается возобновления авиационного сообщения, то принято решение о возобновлении воздушного сообщения на регулярной основе, но пока с ограничениями по количеству рейсов с Соединенными Штатами», – приводит ТАСС слова вице-премьера. Также было решено возобновить авиасообщение с Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром и Северной Македонией. Помимо этого, принято решение об увеличении числа полетов в Катар, Финляндию, Хорватию, Швейцарию. «Предложено увеличить количество рейсов с Республикой Австрия, с Азербайджанской Республикой, Республикой Армения, с Греческой Республикой, включая острова, входящие в состав Греческой Республики – Ираклион, Родос, Корфу, Араксос. И так же, как и в случае с другими государствами, авиационное сообщение с Греческой Республикой будет возобновлено по ряду международных аэропортов, находящихся на территории субъектов Российской Федерации», – сказала вице-премьер. По словам Голиковой, возобновление авиасообщения и увеличение числа перелетов произойдет с 28 июня. Также оперштаб России включил КНР и Лихтенштейн в перечень государств, граждане которых могут въезжать в Россию. Напомним, Россия продлила приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией до 21 июня включительно из-за сложной эпидемиологической ситуации по коронавирусу в этих странах. Вместе с тем Роспотребнадзор рекомендовал россиянам ориентироваться на внутренний туризм. Эрдоган заявил о планах создать военную базу в Азербайджане 17 июня 2021, 14:35

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

В Азербайджане может быть создана военная база Турции, это возможно в рамках подписанной с Баку Шушинской декларации, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. «Это [вариант с созданием базы] не выходит за рамки положений [декларации]. Развитие этого вопроса возможно. Эта тема может получить свое развитие в ходе консультаций президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом РФ Владимиром Путиным. И в ходе наших переговоров она тоже может реализовываться по-своему», – передает слова президента Турции ТАСС со ссылкой на телеканал NTV. При этом Эрдоган заявил, что «первоочередным на данный момент является вопрос об обеспечении гарантий [безопасности] на протяжении всей границы [Азербайджана] и ее защите». Турецкий лидер находился в Азербайджане с визитом 15-16 июня. Во вторник Эрдоган и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в карабахском городе Шуша декларацию о союзнических отношениях стран. Эрдоган также сообщил, что в Шуше планируется открыть консульство Турции. При этом МИД Армении осудил визит президентов Турции и Азербайджана в Шуши, отметив, что город – «армянский исторический и культурный центр» в Карабахе. Между тем Эрдоган заявил, что Анкара и Баку полностью восстановят Нагорный Карабах. Политолог Станислав Ткаченко заявил газете ВЗГЛЯД, что соглашение, подписанное Турцией и Азербайджаном в карабахском городе Шуша, можно рассматривать как попытку усиления влияния Эрдогана в этом регионе. Турция провела испытания высокоточной противокорабельной ракеты 18 июня 2021, 23:29

Фото: Savunma Sanayii Dergilik/Youtube

Текст: Антон Антонов

Последнее испытание высокоточной противокорабельной ракеты морского базирования Atmaca («Ястреб») перед поступлением на вооружение прошло успешно, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Эрдоган сообщил, что ракета, которую он назвал «стальным мечом родины», «впервые поразила цель в виде корабля во время последнего испытания», передает РИА «Новости». Atmaca может быть установлена на корветах, фрегатах и эсминцах, передает ТАСС со ссылкой на CNN. Напомним, Atmaca производится турецкой компанией Roketsan, которая является одним из крупнейших производителей оружия в стране и оборонным подрядчиком. Первые испытания этой ракеты были проведены в 2016 году. Байден и Эрдоган договорились об охране аэропорта Кабула турецкими военными 17 июня 2021, 20:11 Текст: Алексей Дегтярев

Президенты США и Турции Джо Байден и Тайип Эрдоган договорились, что турецкие военные станут обеспечивать безопасность аэропорта столицы Афганистана, сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. «Они детально обсудили потенциальную миссию по защите аэропорта по мере завершения операции... Президент Эрдоган дал понять, что нужна поддержка, и президент Байден заявил, что эта поддержка будет оказана... Есть приверженность тому, что Турция будет играть ключевую роль в безопасности (кабульского) аэропорта имени Хамида Карзая», – цитирует Салливана РИА «Новости». Он добавил, что американская сторона также прорабатывает ситуацию, при которой Турции не удастся выполнить свои планы в этом отношении. Вместе с тем Байдену и Эрдогану в ходе переговоров не удалось договориться по российским комплексам С-400, стороны условились продолжать диалог по этой теме. В начале июня афганские боевики убили 10 сотрудников британо-американской НКО. Тремя днями ранее в результате нападения боевиков запрещенной в России террористической организации «Талибан» в провинции Фарьяб на северо-западе Афганистана погибли по меньшей мере 14 силовиков, еще 37 попали в плен. Ранее президент Афганистана Ашраф Гани не исключил начала в стране гражданской войны по ухода американских войск. 7 мая в Сенате США предсказали захват Афганистана запрещенным в России террористическим движением «Талибан» на фоне вывода американских сил. Госдеп США призвал американцев срочно покинуть Афганистан. Также стало известно о планах вывода посольств стран Запада из Афганистана. 3 мая появилась информация, что США и запрещенное в России террористическое движение «Талибан» обсуждают возможность завершения вывода американских войск из Афганистана к началу июля. Позже госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не собираются уходить из Афганистана, несмотря на вывод американских войск. Между тем сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру. В РСТ не заметили снижения спроса на отдых в Крыму после сильных ливней 18 июня 2021, 18:23

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Несмотря на сильные ливни в Крыму и затопления в некоторых городах полуострова туристы не начали сдавать путевки на ближайшие даты поездки, и, более того, не перестали их покупать, рассказал газете ВЗГЛЯД вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. Сильные ливни в Ялте вызвали подтопления улиц, в городе был введен режим чрезвычайной ситуации. В связи со сложившейся ситуацией глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о намерении обратиться к федеральному руководству за помощью для компенсации ущерба жителям подтопленных городов и районов. «Никто путевки в Крым из туристов не стал сдавать из-за ливней, потому что все понимают, что такие ситуации случаются, они кратковременные. Дожди прекращаются, вода спадает. Такая ситуация не только в Крыму, но и на Кубани, и в Краснодарском крае. Ливни бывают и в других местах. Более того, туристы не прекратили покупать путевки на полуостров», – говорит Барзыкин. Он отмечает, что туристы не защищены от погодных условий, когда во время отпуска приходится по стечению обстоятельств оставаться в помещении, а не идти купаться на море. Тем не менее, собеседник напомнил, что все отдыхающие защищены физически. «Но в Крыму, насколько мне известно, никто не пострадал из туристов. Пляжи, да, подмыло, не могли они в это время купаться и плавать. Но это кратковременные дожди, ливни. Причем это не редкость, они бывают, и не только в Крыму. Вон, в Мексике льют дожди сейчас», – заключил Барзыкин. Напомним, в ночь на 17 июня на восток Крыма обрушились сильные ливни, которые вызвали затопление нескольких районов полуострова. Так, в Керчи выпало почти две месячные нормы осадков. Власти Крыма объявили, что на всем полуострове вводится режим ЧС регионального масштаба. Эксперт: Эрдоган пытается усилить свое влияние в Закавказье 16 июня 2021, 22:44

Фото: Murat Cetinmuhurdar/REUTERS

Текст: Николай Васильев

Соглашение, подписанное Турцией и Азербайджаном в карабахском городе Шуша, можно рассматривать как попытку усиления влияния Эрдогана в этом регионе, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. «Любое из ключевых решений, принятых Эрдоганом и Алиевым в Шуше, можно трактовать в пользу этой гипотезы. Хотя на практике, конечно, увеличатся масштабы и турецкого, и российского вовлечения в дела Южного Кавказа» – заявил профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко. По его мнению, Москва и Анкара будут активнее сотрудничать на этом направлении.



«В Закавказье Эрдоган, очевидно, пытается расширить зону своего влияния, это можно считать аксиомой. Правда, у лидера Турции не все получается в этом направлении, в частности в отношениях с Грузией, и, тем более, с Арменией, – отмечает эксперт – На данный момент, усиление позиции выражается только в укреплении военного союза с Азербайджаном».



По мнению политолога, подписание соглашений подразумевает создание в будущем полноценного военного союза между Турцией и Азербайджаном: «Пока союза нет, но страны уже на полпути к этому». При этом он не считает, что заявление Эрдогана о совместном с Азербайджаном восстановлении Карабаха говорит о начале экономической интеграции двух стран. «Это заявление носит в большей степени политический характер: обе страны хотят представить свои отношения как союзнические. А между союзничеством и экономической интеграцией есть все-таки большая разница», - отметил Ткаченко. При этом, по его словам, в ближайшем будущем стоит ожидать новых инициатив Эрдогана в этом регионе: «Он видит себя лидером всего тюркского мира, поэтому его действия носят трансграничный характер. В ближайшем будущем возможны заявления президента Турции по поводу Ирана и других государств». Напомним, что 15 июня президенты Турции и Азербайджана Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев подписали в Шуше декларацию о союзнических отношениях стран. В ней, по словам главы Азербайджана, отражены вопросы партнерства двух стран на международном уровне, взаимодействие в сфере экономики, торговли и культуры. Однако Алиев особо выделил два главных пункта данного документа: это сотрудничество Баку и Анкары в сфере оборонной промышленности и взаимная военная помощь. Ростуризм подвел итоги весеннего этапа программы туристического кешбэка 17 июня 2021, 15:43 Текст: Елена Мирошниченко

В рамках весеннего этапа программы туристического кешбэка за отдых в России было приобретено туров на 27 млрд рублей, всего россиянам вернули 5 млрд рублей, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова. «Завершился очередной этап программы туристического кешбэка, когда в период с 18 марта по 15 июня все желающие могли приобрести туры или проживание в отеле и вплоть до конца июня отправиться в любой регион страны. За это время программой воспользовалось почти 1,5 млн человек, которые потратили на путешествие 27 млрд рублей. Людям по условиям программы автоматически вернулось 5 млрд рублей», – цитирует ее РИА «Новости». Догузова рассказала, что программа позволила туристам существенно сэкономить на отдыхе, отправиться к морю до наступления пика сезона. Она также отметила, что благодаря программе вырос интерес к культурно-познавательному городскому туризму. Россияне с этой целью выбирали поездки в Казань, Нижний Новгород, Калининград, Самару, Москву и Петербург. «Количество бронирований в период работы программы увеличилось в среднем в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Это большая поддержка отрасли, для сотен тысяч людей, работающих в индустрии гостеприимства – особенно с учетом того, что программа по большей части работала в низкий сезон, когда инфраструктура традиционно не загружена», – рассказала глава Ростуризма. По ее словам, «большой популярностью пользовались поездки на природу, активные туры – в Карелию, на Алтай, Волгу, а также оздоровительные туры в Кавказские Минеральные воды, Белокуриху, Урал, в Башкирию, Тюмень». Ранее сообщалось, что россияне в рамках программы туристического кешбэка приобрели туры на 6,5 млрд рублей, общая сумма возврата составила 1,2 млрд рублей. Турбизнес Турции не исключил ограничения авиасообщения с Россией до осени 18 июня 2021, 09:21 Текст: Алина Назарова

Турецкий туристический бизнес не рассчитывает на восстановление авиасообщения с Россией в ближайшее время, это может произойти не раньше середины июля – августа и даже в сентябре, заявил источник в отрасли. В пресс-службе министерства культуры и туризма Турции сообщили, что делегация российских экспертов прибыла в турецкую Анталью в четверг для оценки ситуации с коронавирусом на туристических объектах, передает РИА «Новости». «Турецкий турбизнес всерьез не рассчитывает, что в ближайшее время авиасообщение с Россией будет восстановлено. Не раньше середины июля – августа, а может, даже в сентябре», – сказал источник. По его словам, прибывшей в Турцию российской делегации показывают все, что она хочет увидеть, даже то, чего нет в программе. Он добавил, что турецкая сторона уверена в безопасности туристических объектов, но пока не видит готовности России быстро возобновить авиасообщение. Ранее Турция выразила надежду на восстановление авиасообщения с Россией. В Ростуризме заявляли, что россияне смогут получить возможность отправиться на отдых в Турцию уже к июлю. Напомним, Россия продлила приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией до 21 июня включительно из-за сложной эпидемиологической ситуации по коронавирусу в этих странах. Вместе с тем Роспотребнадзор рекомендовал россиянам ориентироваться на внутренний туризм. Для привитых от COVID туристов предложили ввести повышенный кешбэк 18 июня 2021, 14:53 Текст: Елизавета Булкина

Общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ) намерен ввести повышенный кешбэк для вакцинированных от коронавируса туристов, сообщил вице-президент – исполнительный директор ОСИГ Алексей Волков. «Что касается нашей работы по реагированию на ситуацию, предлагаем и будем писать отдельные письма с предложением по вакцинации, чтобы дать дополнительный увеличенный кешбэк для тех, кто вакцинировался. Поддержим и идею рестораторов по выделению отдельных площадок для вакцинированных», – передает его слова РИА «Новости». Ранее сообщалось, что в рамках весеннего этапа программы туристического кешбэка за отдых в России было приобретено туров на 27 млрд рублей, всего россиянам вернули 5 млрд рублей. Голикова: Ряд стран готовы принимать россиян с российскими вакцинами 18 июня 2021, 21:20 Текст: Ксения Панькова

Ряд государств высказали пожелание о том, что они готовы принимать россиян, вакцинированных российскими препаратами от коронавируса, в первую очередь вакциной Спутник V», заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. При этом она напомнила россиянам, что в каждой стране действует собственный режим приема иностранцев, передает РИА «Новости». «Так что при принятии решения о посещении того или иного иностранного государства необходимо руководствоваться теми правилами, которые там установлены», – добавила она. Кроме того, вице-премьер попросила россиян вакцинироваться от коронавируса при планировании отпуска, так как ряд государств будет пускать только вакцинированных. Ранее Голикова сообщила, что Россия решила возобновить авиасообщение с рядом стран, в том числе с Турцией, США, Болгарией, Италией и Кипром. Российские эксперты прибыли в Турцию для оценки ситуации с COVID 18 июня 2021, 01:51 Текст: Антон Антонов

Делегация российских экспертов прибыла в Анталью для оценки ситуации с коронавирусом и принятия решения о возможности возобновления авиасообщения и туризма, сообщило министерство культуры и туризма Турции. В министерстве сообщили, что «российская делегация прилетела» в четверг, эксперты «посещают различные туристические объекты». Источник РИА «Новости» сообщал, что делегацию возглавляет представитель Роспотребнадзора. Кроме того, в нее входит представитель Ростуризма. Напомним, Россия продлила приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией до 21 июня включительно из-за сложной эпидемиологической ситуации по коронавирусу в этих странах. Роспотребнадзор рекомендовал россиянам ориентироваться на внутренний туризм. В Кремле оценили сообщения о возможном создании военной базы Турции в Азербайджане 18 июня 2021, 13:02 Текст: Алина Назарова

Москва внимательно следит за информацией о возможном создании турецкой военной базы в Азербайджане, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Безусловно, это вопрос нашего пристального внимания», – сказал представитель Кремля, передает ТАСС. Между тем министр иностранных дел Сергей Лавров, говоря про информацию о возможных базах Турции в Азербайджане, заявил, что Москва слухи не комментирует, передает РИА «Новости». Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил о возможности создания турецкой военной базы в Азербайджане в рамках подписанного двумя странами Шушинского соглашения. В тексте Шушинской декларации, подписанной во вторник президентами Азербайджана и Турции, в частности, отмечается, что обе страны будут действовать совместно в случае угрозы или агрессии со стороны третьего государства. Также в декларации отмечено, что «стороны продолжат совместные усилия по модернизации вооруженных сил двух братских стран в соответствии с современными требованиями». Эрдоган заявил о запланированных контактах с Путиным 17 июня 2021, 14:57 Текст: Елизавета Булкина

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в ближайшее время планирует контакты с российским коллегой Владимиром Путиным. По его словам, вскоре переговоры с Путиным планирует провести президент Азербайджана Ильхам Алиев, чтобы обсудить, в частности, ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. «Скоро и я встречусь с Путиным», – передает слова Эрдогана ТАСС. Между тем Кремль пока не сообщал о планах такой встречи. Турецкий лидер находился в Азербайджане с визитом 15-16 июня. Во вторник Эрдоган и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в карабахском городе Шуша декларацию о союзнических отношениях стран. Эрдоган также сообщил, что в Шуше планируется открыть консульство Турции. При этом МИД Армении осудил визит президентов Турции и Азербайджана в Шуши, отметив, что город – «армянский исторический и культурный центр» в Карабахе. Между тем Эрдоган заявил, что Анкара и Баку полностью восстановят Нагорный Карабах. Также он заявил о планах создать военную базу Турции в Азербайджане Политолог Станислав Ткаченко заявил газете ВЗГЛЯД, что соглашение, подписанное Турцией и Азербайджаном в карабахском городе Шуша, можно рассматривать как попытку усиления влияния Эрдогана в этом регионе. Россия продлила приостановку авиасообщения с Танзанией 18 июня 2021, 21:46 Текст: Дарья Григоренко

Россия продлевает ограничение авиасообщения с Танзанией до 19 июля включительно, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. «С учетом сложной эпидемиологической обстановки в Танзании действующие ограничения по авиасообщению продлены до 19 июля 2021 года включительно», – приводит текст сообщения РИА «Новости». Ранее оперштаб решил возобновить авиасообщение с рядом стран, в том числе с Турцией, США, Болгарией, Италией и Кипром. Возобновление и увеличение числа перелетов произойдет с 28 июня. Эрдоган отреагировал на возобновление авиасообщения с Россией 19 июня 2021, 20:07 Текст: Алексей Дегтярев

Турецкий президент Тайип Эрдоган поприветствовал решение России о возобновлении авиасообщения со страной. «Наша страна постепенно начала выходить из ограничительных списков других стран. Мы приветствуем решение в этом направлении, принятое Россией вслед за Францией», – сказал Эрдоган, передает ТАСС со ссылкой на Анатолийское агентство. По его словам, власти будут помогать туристическому сектору воспользоваться возможностями второй половины сезона 2021 года. Напомним, российский оперштаб по борьбе с распространением коронавируса решил возобновить авиасообщение с рядом стран, в том числе с Турцией, США, Болгарией, Италией и Кипром. Возобновление и увеличение числа перелетов произойдет с 28 июня.