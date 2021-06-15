Россия вошла в число самых крупных экспортеров ЕС

Россия стала одним из крупнейших экспортеров Евросоюза, стоимостный объем российского товарного экспорта в страны ЕС за январь-апрель 2021 года составил 42,5 млрд евро, сообщило европейское статистическое агентство Евростат.

Россия заняла третье место в перечне крупнейших экспортеров Евросоюза, объем российского экспорта за первые четыре месяца 2021 года увеличился на 12,4% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, предает ТАСС со ссылкой на данные Евростата.

Объем товарного экспорта из ЕС в Россию вырос на 7,3% – с 25,9 млрд евро до 27,8 млрд евро. В первую тройку экспортеров вошли Китай и США (139,4 и 71,4 млрд евро соответственно за указанный период).

Самыми крупными импортерами продукции ЕС стали США (125,4 млрд евро), Британия (87,9 млрд евро) и Китай (73,9 млрд евро).

Общий объем товарного экспорта стран ЕС в апреле 2021 года составил 179 млрд евро. Показатель по сравнению с апрелем 2020 года вырос на 43,4%.

В Евростате пояснили, что – следствие смягчения ограничений в европейских странах. Суммарный объем товарного импорта вырос на 32,8% (со 125 млрд евро до 166 млрд евро).

В феврале Евростат сообщал, что в 2020 году Китай впервые в истории вытеснил США с места крупнейшего торгового партнера ЕС.