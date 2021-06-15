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Главный эндокринолог России призвал пациентов с диабетом вакцинироваться от COVID
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Пациентам с сахарным диабетом необходимо вакцинироваться от коронавирусной инфекции, с таким призывом выступил главный эндокринолог Минздрава, академик Иван Дедов.
«Пандемия – глобальная опасность заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 – остается сегодня самым опасным вызовом для всего человечества. Инфекция уже унесла миллионы жизней во всем мире, а в России мы ежедневно теряем сотни родных и близких, наших коллег, наших соотечественников. И когда в России была разработана первая в мире вакцина против ковида – «Спутник V» – мир с облегчением вздохнул: появилась реальная надежда защиты от невидимого, неизвестного, смертельного врага. То есть вакцинация», – приводит слова Дедова пресс-служба министерства в Facebook.
Врач отметил, что для выработки коллективного иммунитета и снятия ограничений необходим коллективный иммунитет. Иммунитет к коронавирусу вырабатывается в процессе болезни или приобретается за счет вакцинации.
«Казалось бы, все и всем ясно. Всему свету очевидно, что делать – надо прививаться. Все, кто до сих пор не вакцинировался, являются потенциальными носителями инфекции – они в любое время сами могут заболеть и заразить окружающих. Я особо обращаюсь к больным сахарным диабетом, как самой уязвимой к коронавирусу когорте населения. Больные сахарным диабетом страдают генерализованным поражением сосудов, как мелких, так и крупных. Ковид бьет по тем же сосудам, и получается двойной удар. Отсюда – высокий риск смертности. Сахарный диабет – это прямое показание к вакцинации от ковид», – подчеркнул Дедов.
Он обратился ко всем специалистам-эндокринологам в регионах максимально оперативно провести вакцинацию больных диабетом, так как для таких больных это – «шанс на сохранение жизни».
«Прошу вас, дорогие соотечественники, оставить предрассудки. Еще и еще раз посоветуйтесь с членами своей семьи, с врачами. Поговорите с людьми, переболевшими и уже получившими прививку, – и приходите на пункты вакцинации. Вакцинация – минутное дело. Тем самым вы выполните свой гражданский долг. А без защиты маршрут известен – инфекционная больница, а там... В общем, лучше туда не попадать. Вакцинируйтесь», – заключил главный эндокринолог страны.
Собянин заявил о взрывном росте заболеваемости коронавирусом в Москве
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Число выявленных случаев коронавируса в Москве за последние дни возросло на 80%, число госпитализаций тяжелых пациентов с COVID-19 увеличилось на 70%, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе посещения коронавирусного стационара в городской клинической больнице № 15 им. Филатова на Вешняковской улице.
«За последние дни мы видим взрывной рост диагностики COVID, около 80%, и на 70% увеличилось поступление тяжелых больных в стационары Москвы.... (Москвичи) начали расслабляться, считают, что все уже прошло. COVID имеет коварную историю, видим, как в Европе взлет идет: месяца полтора тому назад была вспышка очень серьезная, а сегодня у нас подъем, причем очень большой. Он больше, чем, скажем, в апреле-мае того года, когда мы впервые столкнулись с этим, и практически уже достиг декабрьского пика, который был в конце прошлого года. Уверен, что победим», – сказал Собянин, передает РИА «Новости».
Мэр столицы подчеркнул, что во время нерабочих дней москвичам необходимо максимально сократить контакты, чтобы прервать цепочку и рост заболеваемости. «Еще более важно в эти дни посетить пункты вакцинации. Они все работают, все доступны, поэтому приглашаем москвичей принять активное участие и сделать прививку. Вы защитите и себя, и своих близких», – сказал Собянин.
Также он сообщил, что в Москве из-за ситуации с коронавирусом дополнительно развернуто 4 тыс. коек для лечения пациентов с COVID-19. Общее количество таких коек в столице достигло 16 тысяч.
Собянин также поблагодарил врачей ГКБ № 15 за их самоотверженный труд. «Ваша больница является одной из самых мощных и базовых в борьбе с ковидом. Без вас не справимся», – обратился мэр к медикам. Они, в свою очередь, выразили надежду, что москвичи будут активнее вакцинироваться от COVID-19.
Как добавил главврач клиники Валерий Вечорко, врачи ГКБ № 15 за четыре месяца работы в «обычном режиме» приняли более 22 тыс. пациентов и хотели бы работать так и дальше, но вынуждены вновь перепрофилироваться. «Основной посыл (к москвичам должен быть), на мой взгляд, – это вакцинация. Говорю как доктор. Чем больше мы будем вакцинировать, тем быстрее мы с этим (эпидемией коронавируса) справимся», – сказал Вечорко.
За минувшие сутки в России выявили 14 185 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,2 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6805, Московской области – 1135, Санкт-Петербурге – 902.
12 июня мэр Москвы Сергей Собянин отправил москвичей на каникулы до 20 июня после того, как в столице был выявлен рекордный с конца прошлого года уровень заболеваемости COVID-19. Ограничения вводятся и в некоторых других регионах, например, в Ивановской области и Санкт-Петербурге.
Врач объяснил, чем грозит прием алкоголя после прививки от ковида
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При вакцинации не рекомендуется употреблять алкоголь, поскольку это может незначительно снизить эффективность препарата, но необходимости строго себя ограничивать нет, заявил газете ВЗГЛЯД главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов.
«На самом деле алкоголь принимать в больших количествах не рекомендуется, вне зависимости от прохождения вакцинации от коронавируса. Но, в целом, это ничем особо не грозит, прямой корреляции между использованием вакцины и употреблением спиртного не наблюдается, каких-то существенных снижений эффективности нет», – говорит Козлов.
Он подчеркивает, что при вакцинации не рекомендуется употреблять алкоголь, поскольку это может незначительно снизить эффективность препарата. Тем не менее, строго ограничивать себя нет необходимости, и в малых количествах он никак не отразится на свойствах прививки. «С моей точки зрения большой необходимости ограничивать себя в алкоголе нет», – заключил врач.
В декабре прошлого года завлабораторией Центра имени Гамалеи Елена Бурцева рассказала, что для правильной подготовки организма к прививке от коронавируса следует убедиться, что вы полностью здоровы, не имеете высокой температуры, респираторной симптоматики, а также в отсутствии беременности. Врач-аллерголог Владимир Болибок в свою очередь заявил, что нельзя принимать алкоголь за три дня до вакцинации, в день процедуры и три дня после.
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Украина отказалась пускать привитых «Спутником V»
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Граждане, у которых в паспорте вакцинации указана российская вакцина от коронавируса «Спутник V», получат отказ во въезде на Украину, заявил первый замначальника отдела пограничной службы «Борисполь-1» Валентин Мельник.
«Вакцина «Спутник» Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) не признана, потому и мы ее также не принимаем. Только те вакцины, которые признаны ВОЗ и которые признаем мы (дают возможность въехать на Украину)», – цитирует его «Интерфакс».
По словам Мельника, гражданам, которые привиты «Спутником V», но не имеют отрицательного ПЦР-теста, будет отказано во въезде. При этом граждан Украины просят отправиться на самоизоляцию или обсервацию. Также замначальника отдела пограничной службы отметил, что если пассажиры, привитые российской вакциной, трансфером летят в другие страны, то они не проходят паспортный контроль, автоматически поднимаются в трансферную зону и улетают с Украины.
Как сообщили изданию в украинском Минздраве, прохождение полной вакцинации «Спутником V» не является основанием для въезда на Украину. Для въезда в страну иностранным гражданам необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа, также можно предоставить отрицательный результат экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 (не более чем за 72 часа до пересечения границы), или документ, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях.
Ранее сообщалось, что с 1 июля Украина вслед за Евросоюзом собралась ввести ковид-паспорта. В мае Украина договорилась с ЕС о взаимном признании паспортов вакцинации от коронавируса. При этом в начале мае президент Украины Владимир Зеленский упрекнул Евросоюз в невыполнении договоренностей о поставках вакцин от коронавируса. На этом фоне Грузия, Украина и Молдавия попросили Еврокомиссию помочь с вакцинами от коронавируса.
В феврале правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
Напомним, российская вакцина от коронавируса «Спутник V» одобрена в 64 странах с общим населением свыше 3,2 млрд человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами препарат занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян. Это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%).
Иммунолог рассказал о «московском» штамме коронавируса
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Причиной роста заболеваний коронавирусом в России мог стать «московский» штамм коронавируса, необходимо заново разрабатывать все схемы лечения от COVID-19, считает аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
«Может быть, московский штамм возник и не в Москве, просто, попав в Москву из какого-нибудь периферийного города, стал сильно распространяться», – сказал Болибок Ura.ru.
Врач напомнил, что о мутациях коронавируса ранее заявлял и главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко. По его словам, он неделю назад говорил, что в больницу поступают более тяжелые и более молодые пациенты.
«И, к сожалению, много погибших, ввиду того, что старые схемы лечения, которые были обкатаны на прежних штаммах, не очень помогают при новом. Надо заново все схемы лечения разрабатывать», – добавил Болибок.
О том, что причиной наступающей третьей волны является более заразный вирус, заявил и вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки России Анатолий Альтштейн. «Похоже, что у нас начинается третья волна. И очень похоже на то, что появился более заразный вирус, который ведет к повышению заболеваемости. Это может быть индийский штамм или же какой-то наш собственный вариант вируса. Но пока никаких официальных заявлений об этом нет», – подчеркнул он.
Напомним, 12 июня мэр Москвы Сергей Собянин отправил москвичей на каникулы до 20 июня после того, как в столице был выявлен рекордный с конца прошлого года уровень заболеваемости COVID-19. Ограничения вводятся и в некоторых других регионах, например в Ивановской области, Санкт-Петербурге и Подмосковье. Собянин сообщил, что число выявленных случаев коронавируса в Москве за последние дни возросло на 80%, число госпитализаций тяжелых пациентов с COVID-19 увеличилось на 70%.
Главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что коронавирус стало сложнее лечить, так как «вирус тоже за эти полтора года несколько изменил свое лицо, мутировал».
Между тем директор центра Александр Гинцбург заявил, что эффективность вакцины «Спутник V» против «московского» штамма COVID-19 изучается в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, ожидается, что препарат будет защищать и от этого вида инфекции.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как коронавирус приспособился к лекарствам.
«Спутник V» назвали самой эффективной вакциной против индийского штамма COVID
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» показала большую эффективность против индийского штамма, чем любая другая вакцина, результаты исследований которых были представлены для публикации.
«Вакцина «Спутник V» более эффективна против «Дельта»-варианта коронавируса, впервые обнаруженного в Индии, чем любая другая вакцина, результаты исследования эффективности которой опубликованы на данный момент, следует из исследования Центра Гамалеи, представленного для публикации в международном рецензируемом журнале», – говорится в сообщении в Twitter «Спутник V».
Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что при индийском варианте коронавируса больше свойственны проявления со стороны желудочно-кишечного тракта, а вот кашель и лихорадка встречаются значительно реже.
Между тем директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что оригинальные варианты мутаций коронавируса есть в России, в частности в Москве, их свойства и отличия от других штаммов изучаются.
Глава Роспотребнадзора сообщала, что в России выявлено более тысячи случае коронавируса, которые вызывают опасения, среди них 70% – это британский штамм, 24% – индийский и 6% – южноафриканский.
Протасевич заявил о готовности привиться «Спутником V»
Задержанный в Белоруссии основатель Telegram-канала Nexta (признан экстремистским в Белоруссии) Роман Протасевич заявил, что скоро сделает прививку российской вакциной от коронавируса «Спутник V».
«На фоне всех слухов, которые плодились о состоянии моего здоровья: меня регулярно осматривал врач. Мне даже предложили вакцинироваться «Спутником V». Думаю, я это даже сделаю в ближайшее время», – цитирует ТАСС Протасевича.
Ранее он заявил, что у него нет жалоб на здоровье, и в СИЗО его никто не бил. Протасевич уточнил, что его «никто не бил и пальцем не трогал». По его словам, сообщения в интернете о том, что его якобы избивал лично президент Александр Лукашенко, смешны и являются шуткой.
Напомним, журналисты корпорации Би-би-си покинули пресс-конференцию МИД Белоруссии по ситуации с бортом Ryanair из-за участия в ней Протасевича. По их мнению, основатель Telegram-канала Nexta принимает участие в мероприятии не по своей воле.
Напомним, самолет Ryanair 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании, которое оказалось ложными. Был задержан находившийся на борту Роман Протасевич, автор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
В России выявили 14,2 тыс. новых случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 14 185 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,2 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 14 185 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 15% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6805, Московской области – 1135, Санкт-Петербурге – 902.
Всего в стране выявлено 5 236 593 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 818 244 человек, из них 8597 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 379 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 127 180 человек.
Накануне, 14 июня, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 13 721. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 464.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Минпросвещения рекомендовало вузам перейти на удаленку
Высшим учебным заведениям, подведомственным Минпросвещения, следует перейти на удаленный формат работы, говорится в письме директора департамента подготовки, профессионального развития и социального обеспечения педагогических работников Андрея Милехина главам образовательных организаций.
В письме указано, что для противодействия распространению коронавируса вузам с 14 по 20 июня следует проводить занятия, принимать экзамены и зачеты в удаленном формате. Ведомство просит «минимизировать очное присутствие» сотрудников, ограничившись теми, что следят за работой инфраструктуры вуза. В учебные заведения, подведомственные Минобрнауки, по данным на полночь 15 июня, аналогичные рекомендации не приходили, пишет «Фонтанка».
На днях сообщалось, что в Москве ведущие вузы перевели сессии и аттестации на удаленку. Сдача экзаменов и итоговой аттестации в некоторых вузах пройдет в дистанционном формате на фоне роста заболеваемости коронавирусом в Москве и объявления нерабочих дней с 15 по 19 июня.
Transparency International заявила о резком росте коррупции в ЕС во время пандемии
Пандемия коронавируса повлияла на рост коррупции в ЕС, люди были вынуждены задействовать свои связи для получения медицинской помощи, говорится в докладе, опубликованном на сайте неправительственной международной организации Transparency International.
«ЕС часто считают бастионом честности, но результаты [опроса] показывают, что страны региона по-прежнему уязвимы к коварным последствиям коррупции», – цитирует председателя правления организации Делию Феррейру Рубио ТАСС.
Самый высокий уровень взяточничества в секторе здравоохранения отмечен в Румынии (22%) и Болгарии (19%), использование личных связей чаще всего наблюдалось в Чехии (54%) и Португалии (46%).
«Использование личных связей для получения доступа к государственным услугам во время кризиса здравоохранения может быть столь же пагубным, как и взяточничество. Крайне важно, чтобы правительства стран ЕС удвоили свои усилия для обеспечения справедливого и равноправного восстановления от продолжающейся пандемии», – рассказал Рубио.
Антикоррупционная организация Transparency International провела опрос среди 40 тыс. человек в 27 странах ЕС в период с октября по декабрь 2020 года. 29% опрошенных в прошлом году прибегали к помощи друзей и родственников для получения доступа к медицинскому обслуживанию.
Ранее организация Transparency International отмечала, что в ЕС 19% граждан сообщают о даче взятки в сфере здравоохранения в среднем, в Германии, Франции и Испании это доходит до 29%.
Песков объяснил, почему не привился от коронавируса
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что не делал прививку от коронавирусной инфекции, так как у него сохраняются антитела после перенесенного заболевания.
«Я лично пока еще не сделал, у меня очень большие антитела сохраняются, и у меня Т-клеточный иммунитет», – цитирует Пескова РИА «Новости».
Он отметил, что вакцинация должна оставаться добровольной, это вопрос «сознательности и разумности» всех жителей России.
«Просто каждый из нас должен понять, что вакцинация на фоне вот этой беспрецедентной коронавирусной угрозы является единственной защитой. Это не панацея, но это единственная защита. Другой не существует», – указал представитель Кремля.
Он добавил, что Кремль недоволен темпами вакцинации от коронавируса, они оставляют желать лучшего.
«Мы, наверное, все должны быть недовольны темпами вакцинации. Они оставляют желать лучшего. Вы знаете, что президент постоянно использует любую возможность, чтобы призвать всех нас, кто должен вакцинироваться, к тому, чтобы они незамедлительно предприняли необходимые меры»,– сказал Песков.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в России наблюдается рост случаев коронавирусной инфекции, борьба с заболеванием продолжается.
Ученые создали портал с данными о распространении штаммов COVID по России
Российские ученые создали интернет-ресурс, отслеживающий, как различные штаммы коронавируса и мутации распространяются по стране, система поможет медслужбам России лучше оценивать уровень угрозы и предпринимать соответствующие меры, сообщил профессор «Сколтеха» Георгий Базыкин.
«Наблюдения за частотой появления различных вариантов вируса не просто интересны с научной точки зрения, но и важны для планирования. К примеру, если вы видите, что у вас начал распространяться индийский вариант вируса, то тогда станет понятно, что даже если сейчас число заражений падает, то в ближайшее время оно может начать резко расти», – цитирует ТАСС Базыкина.
Профессор и его коллеги с начала пандемии наблюдают за распространением различных штаммов коронавируса в России. В частности, в апреле этого года они выяснили, что до недавнего времени большинство случаев заражения в России было связано с двумя относительно старыми штаммами, а не новыми вариациями вируса.
В последние недели, как отметил Базыкин, ситуация поменялась, и в некоторых регионах начали распространяться индийские штаммы COVID-19. Ситуация с вирусом в стране побудила ученых создать «таксометр» – интернет-ресурс, собирающий в полуавтоматическом режиме сведения о том, какие вариации SARS-CoV-2 присутствуют в разных регионах России.
Как надеются ученые, разработанная ими система поможет медицинским и социальным службам этих регионов страны лучше оценивать уровень угрозы и предпринимать соответствующие меры. Эпидемиологи и другие ученые, в свою очередь, смогут использовать «таксометр» для поиска новых вариантов коронавируса, которые обладают потенциально опасными мутациями.
По его словам, этот ресурс предоставляет возможность отследить распространение всех мутаций, появлявшихся хоть раз в России, и получить соответствующие данные. «Это позволяет проводить исследования по появлению новых вариаций, которые не в силах сделать ни одна отдельная лаборатория или организация. Естественно, что подобные данные должны быть максимально открытыми для публики», – пояснил профессор.
Он выразил надежду, что создание «таксометра» повысит интерес к секвенированию свежих геномов SARS-CoV-2 во всех регионах России. Это не только дополнит текущие представления ученых о том, насколько распространены различные штаммы вируса по России, но и позволит точнее предсказывать то, как будет развиваться ситуация в будущем.
«Мы надеемся, что наш ресурс будет предоставлять наиболее полную и детальную картину того, как меняется ситуация с распространением различных мутаций по территории России», – заключил исследователь.
Ранее главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал , что коронавирус стало сложнее лечить, так как «вирус тоже за эти полтора года несколько изменил свое лицо, мутировал».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как коронавирус приспособился к лекарствам.
В YouTube раскрыли причину блокировки видео о дискриминации «Спутника V»
Видео о дискриминации вакцины «Cпутник V» было заблокировано по причине несоблюдения правил распространения медицинской информации о коронавирусе, заявили в Google.
«Безопасность пользователей YouTube – наш главный приоритет. Контент, о котором идет речь, был удален, поскольку он нарушал «Правила в отношении ложной медицинской информации о коронавирусной инфекции COVID-19». В частности, часть видео напрямую связывала большое количеством смертей от коронавируса с вакцинацией», – передает ТАСС ответ пресс-службы Google.
Ранее Роскомнадзор направил руководству компании Google LLC письмо с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с видеозаписи на канале «Депутат Слуцкий». Материал, доступ к которому был ограничен YouTube (принадлежит Google), освещает проблемы пандемии коронавируса, вакцинации и затрагивает вопросы создания за рубежом барьеров для российской вакцины «Спутник V».
Напомним, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что Youtube заблокировал ролик о препятствовании за рубежом продвижению «Спутник V», попытка подать апелляцию на это решение ни к чему не привела.
Вирусолог назвал границы летней волны COVID-19
Снижение числа заболевших можно ожидать в течение месяца, так как опыт показывает, что в теплую погоду распространение вирусов снижается, спрогнозировал руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.
Чепурнов напомнил, что в 2020 году к 15 июня в России был достигнут спад заболеваемости, который продлился до середины сентября. Скорее всего, считает вирусолог, произошло смещение волн заболеваемости, и весенний подъем, ожидавшийся где-то в конце апреля, «догнал» нас лишь в июне, передает радио Sputnik.
«Причем смещение произошло именно у нашей страны, ведь за рубежом прошла отчетливая весенняя волна, и сейчас, к лету, все более-менее нормализовалось», – отметил он.
Вирусолог полагает, что снижение числа заболевших можно ожидать в течение месяца: «Лето все равно свое возьмет. Надеюсь, к концу июня заболеваемость пойдет на спад, с учетом того, что погода вроде бы достаточно стабильно теплая все это время».
Он добавил, что опыт показывает: в теплую погоду распространение вирусов снижается.
Чепурнов указал также, что одним из главных способов борьбы с пандемией является вакцинация, и, на его взгляд, можно было бы только приветствовать любые меры, стимулирующие людей к добровольной вакцинации.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отправил москвичей на каникулы до 20 июня: в субботу в Москве был выявлен рекордный с конца прошлого года уровень заболеваемости COVID-19. Ограничения вводятся и в некоторых других регионах.
Также власти Санкт-Петербурга решили ввести новые ограничения на фоне ситуации с коронавирусом. Кроме того, на въездах в Ивановскую область в костромском, ярославском и московском направлениях решением регионального оперштаба усилен пропускной режим.
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Дептранс усилил контроль за масочным режимом в общественном транспорте Москвы
Контроль за ношением масок и перчаток в общественном транспорте Москвы будет усилен, заявили в департаменте транспорта города со ссылкой на предписание и.о. главного санитарного врача столицы Елены Игнатовой.
«Среди обязательных мер для предотвращения коронавируса: пассажиры обязаны носить в общественном транспорте маски, перчатки и соблюдать социальную дистанцию. Контроль также должен быть усилен; усиление ежедневной дезинфекции в транспорте; обеспечить сотрудников запасом масок и перчаток; ежедневный контроль за состоянием здоровья среди машинистов и водителей перед рабочими сменами; каждые 15 дней тестировать 10% сотрудников на коронавирус», – сообщил департамент в своем Telegram-канале.
Там пояснили, что будут следовать предписанию, и попросили жителей города не ездить по городу без крайней необходимости, а также носить маску и перчатки.
«Многое зависит от нас самих – сделайте прививку. Это быстро, доступно, просто. Это самый надежный способ уберечь себя, своих близких и окружающих», – заключили в ведомстве.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в России наблюдается рост случаев коронавирусной инфекции, борьба с заболеванием продолжается.
За минувшие сутки в России выявили 14 185 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,2 млн случаев заболевания. 14 июня, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 13 721. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 464.
Врач спрогнозировал продолжительность третьей волны коронавируса в России
В России еще в апреле началась третья волна коронавируса, активная фаза будет длиться как минимум месяц, заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.
Тимаков заявил, что «неоднократно предупреждали» – третья волна распространения коронавируса начнется, и нужно «быть предельно внимательным, чтобы не заболеть коронавирусом, соблюдать хотя бы элементарные меры профилактики, которые рекомендует Роспотребнадзор», передает РИА «Новости».
При этом коронавирус, по словам инфекциониста, уже адаптируется под существующие условия, более активно заражает и обходит иммунные барьеры.
«И то, что мы сейчас видим, – абсолютно логичное нарастание третьей волны. Боюсь, что минимум месяц она будет тянуться. Потому что вирус приобретает свойство не только легче передаваться от человека к человеку, но и передаваться в условиях нашего лета (...) Сейчас те, кто к вирусу восприимчив, останется к нему восприимчив», – добавил врач.
По его словам, третья волна началась еще в апреле, «просто не была так явно выражена статистика, и люди были в расслаблении».
«Учитывая рост заболеваемости, если не будут соблюдаться меры и не будут дополнительные мероприятия по противодействию вирусу проводиться, то мы увидим рост, сопоставимый с осенью», – добавил он.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о взрывном росте заболеваемости коронавирусом в столице. Он отправил москвичей на каникулы до 20 июня после того, как в столице был выявлен рекордный с конца прошлого года уровень заболеваемости COVID-19.
Ограничения уже ввели и в некоторых других регионах: в Ивановской области, Санкт-Петербурге, Подмосковье.
За минувшие сутки в России выявили 14 тыс. 185 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,2 млн случаев заболевания.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД