Главный эндокринолог России призвал пациентов с диабетом вакцинироваться от COVID

Пациентам с сахарным диабетом необходимо вакцинироваться от коронавирусной инфекции, с таким призывом выступил главный эндокринолог Минздрава, академик Иван Дедов.

«Пандемия – глобальная опасность заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 – остается сегодня самым опасным вызовом для всего человечества. Инфекция уже унесла миллионы жизней во всем мире, а в России мы ежедневно теряем сотни родных и близких, наших коллег, наших соотечественников. И когда в России была разработана первая в мире вакцина против ковида – «Спутник V» – мир с облегчением вздохнул: появилась реальная надежда защиты от невидимого, неизвестного, смертельного врага. То есть вакцинация», – приводит слова Дедова пресс-служба министерства в Facebook.

Врач отметил, что для выработки коллективного иммунитета и снятия ограничений необходим коллективный иммунитет. Иммунитет к коронавирусу вырабатывается в процессе болезни или приобретается за счет вакцинации.

«Казалось бы, все и всем ясно. Всему свету очевидно, что делать – надо прививаться. Все, кто до сих пор не вакцинировался, являются потенциальными носителями инфекции – они в любое время сами могут заболеть и заразить окружающих. Я особо обращаюсь к больным сахарным диабетом, как самой уязвимой к коронавирусу когорте населения. Больные сахарным диабетом страдают генерализованным поражением сосудов, как мелких, так и крупных. Ковид бьет по тем же сосудам, и получается двойной удар. Отсюда – высокий риск смертности. Сахарный диабет – это прямое показание к вакцинации от ковид», – подчеркнул Дедов.

Он обратился ко всем специалистам-эндокринологам в регионах максимально оперативно провести вакцинацию больных диабетом, так как для таких больных это – «шанс на сохранение жизни».

«Прошу вас, дорогие соотечественники, оставить предрассудки. Еще и еще раз посоветуйтесь с членами своей семьи, с врачами. Поговорите с людьми, переболевшими и уже получившими прививку, – и приходите на пункты вакцинации. Вакцинация – минутное дело. Тем самым вы выполните свой гражданский долг. А без защиты маршрут известен – инфекционная больница, а там... В общем, лучше туда не попадать. Вакцинируйтесь», – заключил главный эндокринолог страны.