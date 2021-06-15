Ученые создали портал с данными о распространении штаммов COVID по России

Российские ученые создали интернет-ресурс, отслеживающий, как различные штаммы коронавируса и мутации распространяются по стране, система поможет медслужбам России лучше оценивать уровень угрозы и предпринимать соответствующие меры, сообщил профессор «Сколтеха» Георгий Базыкин.

«Наблюдения за частотой появления различных вариантов вируса не просто интересны с научной точки зрения, но и важны для планирования. К примеру, если вы видите, что у вас начал распространяться индийский вариант вируса, то тогда станет понятно, что даже если сейчас число заражений падает, то в ближайшее время оно может начать резко расти», – цитирует ТАСС Базыкина.

Профессор и его коллеги с начала пандемии наблюдают за распространением различных штаммов коронавируса в России. В частности, в апреле этого года они выяснили, что до недавнего времени большинство случаев заражения в России было связано с двумя относительно старыми штаммами, а не новыми вариациями вируса.

В последние недели, как отметил Базыкин, ситуация поменялась, и в некоторых регионах начали распространяться индийские штаммы COVID-19. Ситуация с вирусом в стране побудила ученых создать «таксометр» – интернет-ресурс, собирающий в полуавтоматическом режиме сведения о том, какие вариации SARS-CoV-2 присутствуют в разных регионах России.

Как надеются ученые, разработанная ими система поможет медицинским и социальным службам этих регионов страны лучше оценивать уровень угрозы и предпринимать соответствующие меры. Эпидемиологи и другие ученые, в свою очередь, смогут использовать «таксометр» для поиска новых вариантов коронавируса, которые обладают потенциально опасными мутациями.

По его словам, этот ресурс предоставляет возможность отследить распространение всех мутаций, появлявшихся хоть раз в России, и получить соответствующие данные. «Это позволяет проводить исследования по появлению новых вариаций, которые не в силах сделать ни одна отдельная лаборатория или организация. Естественно, что подобные данные должны быть максимально открытыми для публики», – пояснил профессор.

Он выразил надежду, что создание «таксометра» повысит интерес к секвенированию свежих геномов SARS-CoV-2 во всех регионах России. Это не только дополнит текущие представления ученых о том, насколько распространены различные штаммы вируса по России, но и позволит точнее предсказывать то, как будет развиваться ситуация в будущем.

«Мы надеемся, что наш ресурс будет предоставлять наиболее полную и детальную картину того, как меняется ситуация с распространением различных мутаций по территории России», – заключил исследователь.

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