Сапега подала жалобу на задержание, суд по ней будет закрытым

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13 июня, воскресенье | Последнее обновление — 21:00 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: У Нетаньяху отобрали пост премьера Израиля
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13 июня 1944 года немцы впервые применили крылатую ракету Фау-1, нанеся удар по Лондону. Англичане поначалу были ошарашены, но в итоге очередное чудо-оружие, на которое возлагались серьезнейшие надежды, так и не повлияло на ход войны.
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О конфликтах и войнах, случившихся по итогам распада СССР, жалеют сегодня не только на Украине. Не только в Грузии, Армении и Азербайджане. Жители стран Прибалтики хотят вернуть утраченные экономические связи с Россией. Даже поляки сегодня любят и понимают русских.
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В Гозманах, Быковых, Шендеровичах, сколь бы они, возможно, ни были кому-то неприятны, все же есть чего ломать. В Протасевиче – здравствуй, племя младое, незнакомое – ломать нечего.
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12 июня отмечается государственный праздник – День России. По всей стране проходят праздничные мероприятия, среди которых выставки, концерты и конкурсы. Многие акции оказались массовыми и запоминающимися
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Берег Мраморного моря в районе Стамбула покрылся густой морской слизью. Турецкие ученые бьют тревогу, уровень кислорода в воде серьезно снизился. Разрастание слизи угрожает различным морским организмам, в том числе устрицам, мидиям и морским звездам
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В природном парке «Ергаки» на юге Красноярского края установилась холодная температура и выпало большое количество снега. Отдыхающие в парке туристы фотографируют глубокие сугробы, стоя по пояс в снегу
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Сапега подала жалобу на задержание, суд по ней будет закрытым
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Арестованная в Белоруссии россиянка Софья Сапега подала жалобу на свое задержание, суд рассмотрит ее в закрытом режиме, сообщил один из ее адвокатов Александр Филанович.
«В четверг, 10 июня, адвокат посетил Софью. Чувствует себя нормально. Она подала жалобу на свое задержание в суд. Рассмотрение жалобы состоится в суде Партизанского района 14 июня 2021 года. Судебное заседание закрытое», – цитируете его РИА «Новости».
Также Филанович рассказал, что представитель защиты Сапеги 11 июня в управлении Следственного комитета Белоруссии по Минску ознакомился с «документами, касающимися задержания Софьи, а также иными сведениями о возбуждении в отношении Софьи 23 мая 2021 года еще одного уголовного дела».
Напомним, самолет Ryanair 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании, которое оказалось ложными. Был задержан находившийся на борту Роман Протасевич, автор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
В деле о краже с самолета «Судного дня» появились новые обстоятельства
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На месте кражи из грузового отсека самолета «Судного дня» Ил-80 обнаружили след ДНК, принадлежащий одному из сотрудников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса, сообщила адвокат Ольга Бояркина.
По ее информации, этот сотрудник проходит по делу в качестве свидетеля. При этом, как сообщила Бояркина, Ростовский областной суд оставил без удовлетворения жалобу защиты на решение о продлении ареста обвиняемого. «Жалобу не удовлетворили, постановление о продлении срока содержания под стражей до 5 сентября оставили без изменений», – добавила она, сообщает ТАСС.
Напомним, в декабре прошлого года на аэродроме «Таганрог-Южный» обокрали «воздушный командный пункт» или «самолет Судного дня» Ил-80. Злоумышленники выкрали с борта радиостанции на сумму более 1 млн рублей. При этом стоимость охраны аэродрома обошлась в 24,1 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело. В январе Таганрогский городской суд на два месяца арестовал местного жителя Жору Хачунца по делу о краже оборудования с «самолета Судного дня». 27 января Ростовский областной суд оставил в силе решение арестовать Хачунца. В мае следователи назначили дополнительные экспертизы в рамках расследования уголовного дела.
Ил-80 – командный пункт, созданный на основе лайнера Ил-86. Он предназначен для управления войсками в условиях ядерной войны, его называют «самолетом Судного дня».
В Раде оценили влияние достройки «Северного потока – 2» на Украину
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Достройка газопровода «Северный поток – 2» станет серьезным ударом по Украине и затронет каждого жителя страны, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Нестор Шуфрич в эфире телеканала «Наш».
«Сегодня мы уже можем сказать, что произошли два очень печальных для украинцев (события). В вопросе «Северного потока – 2» это коснется каждого украинца, к сожалению… Это коснется всех, потому что это очень будет серьезный удар по нашей экономике», – приводит слова парламентария РИА «Новости».
Шуфрич посетовал на то, что Киев не смог обезопасить себя, вместо этого повторяя «как мантру» слова о том, что трубопровод не будет достроен. «Что это означает? Что нам изначально надо было бороться, наверно, не за закрытие «Северного потока – 2», а за обеспечение себя транзитным контрактом, не на четыре года, а на 14-25 лет», – заключил украинский парламентарий.
В четверг оператор «Северного потока – 2» начал старт пусконаладочных работ на первой ветке. В прошлую пятницу президент России Владимир Путин объявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» завершена. Глава государства также отметил, что Россия могла бы прокачивать через Украину 200 млрд кубометров газа при нормальных отношениях, а не 40 млрд, как сейчас. В Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита.
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Путин назвал самый важный вопрос перед встречей с Байденом
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Президент России Владимир Путин в преддверии встречи с президентом США Джо Байденом заявил, что вопрос кибербезопасности является одним из самых важных в глобальном масштабе.
«Вопрос с кибербезопасностью является одним из самых важных на сегодняшний день. Потому что всякие отключения целых систем ведут к очень тяжелым последствиям. А это, оказывается, возможно», – сказал он в интервью на телеканале «Россия-1», передает РИА «Новости».
Также президент сообщил, что Россия готова наладить с США взаимную выдачу преступников, но обе стороны должны брать на себя соответствующие обязательства. «Если мы договоримся о выдаче преступников, значит, Россия пойдет на это, мы будем это делать. Только в том случае, если другая сторона, в данном случае Соединенные Штаты, согласятся с тем же и будут выдавать соответствующих преступников Российской Федерации», – сказал глава государства, говоря о проблеме киберпреступности.
Он подчеркнул, что все эти договоренности выражаются в соответствующих межгосударственных документах. «И там, в этих документах, соглашениях, договорах стороны берут на себя определенные обязательства. И они в подавляющем большинстве случаев равнозначны. Обе стороны берут на себя одинаковые обязательства», – добавил российский лидер.
Ранее Путин, комментируя предстоящую встречу с американским лидером Джо Байденом, заявил, что обе стороны стараются снизить какую-то негативную риторику, но обольщаться не стоит.
Президент России Владимир Путин и глава американской администрации Джо Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Как ожидается, лидеры России и США обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
Западные СМИ: У сборной России было чувство ужасной неполноценности по сравнению с Бельгией
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«Бельгия не делала ничего, кроме как не допускала грубых ошибок, заботилась о контроле мяча и ждала, пока Россия принесет себя в жертву», – пишут европейские СМИ, комментируя итоги состоявшегося матча первого тура группового этапа чемпионата Европы в Петербурге, который завершился разгромным поражением от бельгийцев. Также европейская пресса остро отреагировала на отказ россиян преклонить колено в поддержку акции Black Lives Matter.
«В то время как бельгийцы преклонили колено, чтобы выразить свое неприятие расизма, русские, представители одной из самых смешанных рас на Земле, оставались прямолинейными, безразличными и приветствовали публику. С наполовину заполненных трибун болельщики зловеще свистели в сторону игроков в красных свитерах», – пишет испанская El País.
Что касается результатов игры, то, по мнению авторов, «хрупкая сборная России погибла под заброшенными мячами». «В дебюте матча Бельгия не делала ничего, кроме как не допускала грубых ошибок, заботилась о контроле мяча и ждала, пока Россия принесет себя в жертву. И Россия сделала свое дело. Местной сборной потребовалось 10 минут, чтобы сдаться», – указывает испанское издание, назвав сборную России командой, «в которой смешаны исторические комплексы неполноценности со странной беспечностью».
В то же время журнал France Football охарактеризовал защиту сборной как «катастрофическую», вратаря Антона Шунина – «далеким от своих прославленных предшественников», а действия россиян в атаке – «робкими». «Бельгийцы причинили боль русским. У них было мало желания, мало контроля, мало уверенности и чувство ужасной неполноценности по сравнению с Бельгией», – констатирует французский журнал.
В свою очередь немецкий Der Spiegel указал на то, что Россия «не могла догнать» Бельгию. Также журнал обратил внимание на жалобы тренера Станислава Черчесова относительно вопросов журналистов о BLM. «Это не вопрос, касающийся футбола. Только спортивные вопросы, пожалуйста!», – приводит слова Черчесова немецкое издание.
«Матч с Россией оказался слишком легким для Бельгии», – пишет итальянская Gazzetta dello Sport. – Лукаку забил дважды и стал лучшим бомбардиром турнира. Излишне говорить, что он был и лучшим игроком матча. Хотя нам нужно дождаться настоящего испытания, прежде чем мы начнем хвалить Бельгию».
Между тем бельгийская пресса наполнена издевками в адрес российской сборной. «Русские оказались не в состоянии показать что-то стоящее. Слабая Россия смирилась с результатом», – говорится в материале Wallfot, передает «Чемпионат.ру». «Лукаку. Ромелу Лукаку. Этот парень испортил России праздник. Фантастическая игра нападающего и центральных защитников. Завалили пьяного русского медведя», – заключает издание HNL.
Напомним, сборная России по футболу проиграла команде Бельгии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы в Петербурге. Встреча завершилась со счетом 0:3 в пользу команды Бельгии. В составе «красных дьяволов» дублем отличился Ромелу Лукаку и Тома Менье.
Бельгийцы набрали три очка и возглавили турнирную таблицу группы B. Второе место занимает сборная Финляндии, ранее в субботу обыгравшая команду Дании со счетом 1:0. Россияне идут четвертыми.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, каких политических скандалов стоит ждать на Евро-2020.
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Польское телевидение заменило флаг Украины на российский
Польский телеканал TVP Sport, анонсируя встречу украинской сборной с Нидерландами, перепутал флаги России и Украины. Напротив украинской сборной оказался российский триколор.
Оказалось, что телеканал по ошибке оставили в календаре флаги команд, которые играли накануне. Поэтому вместо флага Украины был показан флаг России, а Нидерланды превратились в Бельгию. Также были перепутаны флаги Англии, Хорватии, Австрии и Северной Македонии, сообщает телеканал «360».
На данную ситуацию отреагировала официальный представитель МИД Мария Захарова «Польское телевидение огонь», – написала Захарова в Telegram-канале.
Ранее в Wildberries сообщили, что спрос на товары для болельщиков перед чемпионатом Европы по футболу в России вырос на 227%, а больше всего футбольной атрибутики приобрели покупатели из Московского региона и Санкт-Петербурга.
Минск решил ответить на санкции Запада политическими и военными мерами
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Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что выработанные Минском ответные меры на случай расширения санкций Запада касаются политики, экономики и военной сферы.
«Мы выработали адекватные ответные меры в сфере политики, экономики и в военной сфере. Мы будем задействовать эти шаги в зависимости от тех мер, которые предпримут наши партнеры», – приводит РИА «Новости» слова Макея в интервью телеканалу ОНТ.
В четверг в Европарламенте предложили отключить Белоруссию от SWIFT. Во вторник президент США Джо Байден продлил действие санкций против властей Белоруссии.
Напомним, 23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями.
Глава авиакомпании Ryanair обвинил власти Белоруссии в «воздушном пиратстве» и «угоне» лайнера. В Международной организации гражданской авиации (ИКАО) заподозрили власти Белоруссии в нарушении Чикагской конвенции (о международной гражданской авиации), открыв расследование в связи с инцидентом.
Евросоюз в ответ на действия Минска запретил перевозчикам Белоруссии использовать воздушное пространство и аэропорты ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над республикой. Брюссель также начал проработку секторальных санкций.
США с 3 июня возобновили действие санкций в отношении ряда экспортных компаний Белоруссии. В ответ Минск ввел санкции против Соединенных Штатов. Белоруссия также подготовила комплекс ответных мер на санкции Евросоюза.
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Байден сказал, почему Путин не меняет позицию из-за давления США
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Президент США Джо Байден заявил, что не может дать гарантии изменения позиции России. На вопрос о том, почему российский лидер Владимир Путин не меняет позицию из-за давления Вашингтона, Байден ответил, потому что «он Владимир Путин».
«Нет гарантии, что я смогу изменить поведение человека или поведение страны. У автократов есть огромная власть, им не надо отвечать перед обществом, и очень может случиться, что если я буду отвечать (Путину) должным образом, что я и буду делать, это его не переубедит, и он продолжит в том же духе», – цитирует Байдена РИА «Новости». Байден выступил на пресс-конференции в Корнуолле по итогам встречи «Большой семерки».
Также на пресс-конференции Байден согласился с оценкой Путина, что отношения между Россией и США находятся на низкой точке.
«Я думаю, он прав, что они (отношения) находятся на низкой точке», – сказал американский лидер. На вопрос о том, почему российский лидер Владимир Путин не меняет позицию из-за давления Вашингтона, Байден ответил, потому что «он Владимир Путин».
«Не буду вдаваться в это, потому что мне надо сесть за стол переговоров с ним, буду рад потом с вами поговорить», – добавил он.
Говоря о решении не проводить совместную пресс-конференцию с российским лидером Владимиром Путиным, заявил, что это не конкурс, кто лучше выступит перед журналистами. Он отметил, что на пресс-конференции намерен ясно обозначить условия улучшения отношений с Россией.
Накануне президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC заявил, что российско-американские отношения достигли низшей точки за последние несколько лет.
Президент России Владимир Путин и глава американской администрации Джо Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Как ожидается, лидеры России и США обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.
В НАТО решили выступить против развертывания ядерных ракет в Европе
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Страны НАТО в преддверии российско-американского саммита могут выступить против развертывания альянсом в Европе ядерных ракет наземного базирования, сообщили американский и европейский источники Defense News.
«Союзники по НАТО готовятся официально выступить против развертывания альянсом ядерных ракет наземного базирования в Европе», – приводит текст статьи РИА «Новости».
По словам источников издания, такой пункт содержится в черновом варианте коммюнике, которое будет опубликовано по итогам саммита НАТО в Брюсселе 14 июня.
По имеющимся у издания сведениям, эта мера рассматривается как способ снизить напряженность в отношениях с Россией и подготовить почву для диалога по вопросам контроля над вооружениями в преддверии саммита РФ-США 16 июня в Женеве.
В понедельник президент США Джо Байден и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили стратегию Североатлантического альянса в отношении России.
Президент России Владимир Путин и глава американской администрации Джо Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Как ожидается, лидеры России и США обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
Ранее президент Путин констатировал, что российско-американские отношения достигли низшей точки за последние несколько лет. В администрации Байдена сообщили, что на саммите в Женеве хотят найти пути продвижения американо-российских отношений вперед. В Совфеде посоветовали Байдену не пытаться навязывать Путину какие-либо требования.
Напомним, в феврале 2019 года США в одностороннем порядке объявили о запуске процедуры прекращения действия ДРСМД с 1 февраля 2019 года. После этого президент России Владимир Путин также подписал указ о приостановке выполнения ДРСМД. В сентябре 2019 года президент России направил ряду стран послания с предложением ввести мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе и других регионах. Однако в НАТО «не увидели смысла» в предложенном Москвой моратории. В этой связи в Кремле заявили о готовности принять меры для противодействия указанным угрозам.
Лидеры G7 договорились о едином подходе к Китаю
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Лидеры стран Группы семи (G7) на саммите в английском курортном городе Карбис-Бэй достигли консенсуса относительно необходимости выработки единого подхода к Китаю, сообщил осведомленный источник Reuters в администрации президента США Джо Байдена.
«Я сказал бы, что было достигнуто единодушие в вопросе желания указать на нарушения прав человека и нарушение основных свобод, которые касаются тех ценностей, которые мы разделяем», – приводит ТАСС слова источника в американской администрации.
«Была [продемонстрирована] приверженность ответным действиям на то, что мы видим», – добавил он, обратив внимание, что прошли те времена, когда Китай не упоминался в итоговом коммюнике «семерки».
Источник также сообщил, что лидеры G7 согласились с тем, что требуется единый подход «семерки» к практике экспорта Китая по «несправедливо низким ценам», а также с необходимостью обеспечить устойчивость цепочки поставок. По словам источника, во время дискуссий в субботу по теме Китая «у всех преимущественно было одинаковое понимание».
Напомним, в начале мая страны G7 высказались за стабильные отношения с Россией.
Японцев восхитили автомобили Aurus
Читатели портала Yahoo News Japan восхитились премиальными автомобилями российской марки Aurus.
Как говорится в публикации, специальный бронированный лимузин этой марки используется президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер передвигается на автомобиле не только по стране, но и в зарубежных поездках, передает РИА «Новости».
Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.
«Сильная вещь! Интересно, что двигатель и электрика разрабатывались с помощью Германии. Вот вроде Берлин и Москва в политическом отношении спорят друг с другом, а в экономическом активно сотрудничают. Вот как надо!» – заметил пользователь sti.
«Да, серьезная машина! А мне казалось, что русские умеют производить только «коммунистических уродцев»! Семь тонн весом и такая динамика. Выдержит взрыв мины и попадание ракеты? Наверное, расходует литров 50 бензина на 100 километров?» – задался вопросом hir.
«В Японии, наверное, понадобились бы права на грузовик?» – написал tak.
«Семь тонн! Тяжелее, чем бронемашина пехоты сил самообороны [Японии]», – указал lub.
«Внешне – представительский лимузин высшего класса. Внутри – бронетранспортер», – добавил еще один комментатор.
Напомним, в конце мая стал известен срок поставки заказчикам первых серийных автомобилей Aurus Senat. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем уникален новый российский автомобиль и как Россия намерена зарабатывать на его продаже.
На Украине сравнили встречу Путина и Байдена со «страшным сном»
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Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может обернуться «страшным сном» для Украины, заявил политолог, директор Института украинской политики Кость (Константин) Бондаренко.
По словам эксперта, в Киеве очень тревожатся из-за того, чем может завершиться встреча лидеров России и США в Женеве, передает РИА «Новости».
«В данной ситуации вопрос только один – дадут ли США Украине команду выполнять Минские договоренности или скажут и дальше имитировать процесс выполнения», – отметил Бондаренко в статье для издания «Главред».
Как считает политолог, решимость Байдена настаивать на выполнении Украиной Минских соглашений будет зависеть от того, насколько ему удастся разрядить ситуацию с Путиным.
По мнению Бондаренко, в случае достижения определенных договоренностей Вашингтон может начать давить на Киев, вынуждая к выполнению Минских соглашений.
По результатам двустороннего саммита Вашингтон может установить для Киева срок выполнения соглашений, продолжил политолог. «Это станет страшным сном украинских властей – если Вашингтон начнет заставлять Киев выполнять Минские договоренности», – подчеркнул он.
При этом Бондаренко добавил, что в случае принуждения Украины к выполнению Минских соглашений в их нынешнем виде Киев может установить более тесные контакты с Великобританией и «игнорировать позицию США», осуществляя шаги в угоду Лондону, а не Вашингтону, а также создав региональные блоки, к примеру, при участии Турции.
«Однако в любой ситуации и при любых раскладах нас будет ждать судьба несубъектного государства, которым будут манипулировать в интересах крупных игроков. Для того, чтобы нами не манипулировали, нам нужно самим становиться сильными и взрослыми», – заключил эксперт.
Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев якобы не допустит договоренностей президентов России и США по поводу Украины без участия Киева.
Ранее стало известно, что администрация Байдена передумала проводить встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским перед российско-американским саммитом.
Президент России Владимир Путин и глава американской администрации Джо Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Как ожидается, лидеры России и США обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
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Пушков оценил отказ футболистов сборной России преклонять колено перед матчем с Бельгией
Сенатор Алексей Пушков назвал правильным отказ сборной России по футболу преклонять колено в поддержку акции Black Lives Matter («Жизнь чернокожих имеет значение», BLM) перед матчем Евро-2020 с Бельгией.
«Нам не в чем каяться ни перед ВLM, ни афроамериканцами, ни перед африканцами, мы в советское время активно помогали. Пусть каются потомки рабовладельцев, если им приспичило», – написал Пушков в своем Twitter.
Также решение российских футболистов оценил артист Михаил Боярский. ««У нас и без преклонения каждые жизни имеют значение! Вставать на колено не надо. Это глупо! Наши ребята – красавцы! Нечего на колени вставать», – сказал Боярский изданию «Спорт-Экспресс».
В субботу российские футболисты отказались преклонять колено в поддержку акции Black Lives Matter («Жизнь чернокожих имеет значение», BLM) перед матчем Евро-2020 с Бельгией. Встреча завершилась со счетом 0:3 в пользу команды Бельгии.
Газета ВЗГЛЯД сообщала, что игроки сборной Англии неоднократно обещали вставать на одно колено перед матчами – в знак поддержки движения BLM. Это решение не встретило понимания даже у британских болельщиков. Во время товарищеских матчей с Австрией и Румынией, английские фанаты освистали коленопреклоненных футболистов.
По словам, исполнительного директора Центра политического анализа Вячеслава Данилова, многие игроки – например, темнокожий форвард Вилфрид Заа из английского клуба «Кристал Пэлас» – считают, что BLM и акции с преклонением колен вовсе не способствуют борьбе с расовыми предрассудками. «Есть и те, кто считает, что ритуалы BLM вообще вредны. Вместо солидарности они вносят раскол в футбольный мир, втягивая его в политику», – указал эксперт.
Американцы оценили слова Путина о Байдене и Трампе
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Читатели сайта Fox News оценили слова российского лидера Владимира Путина о президенте Соединенных Штатов Джо Байдене и главе 45-й американской администрации Дональде Трампе.
«Президент России знает, что Байден – слабак! Демократы годами настаивали на «сговоре России» с Трампом и не привели никаких доказательств. Путин понимал, что Трамп не из робкого десятка», – приводит мнение пользователя 408-208line РИА «Новости».
«Путин нанес превентивный удар по Байдену перед встречей», – уверен jeff11038.
«Байден просто бесхребетный, слабый политик, который существует для защиты бюрократической системы. <…> Все остальное не имеет значения. Путин без особых усилий словесно нейтрализовал его», – считает FBtry3of43.
«Путин запросто проглотит Байдена. А потом, смеясь, покинет переговорную», – уверен argon21.
«Очевидно, что президент России не уважает Байдена, и с ним согласна половина нашей страны», – отметил FranNC994.
«Путин держит Байдена прямо там, где ему и нужно, – под своей пятой», – убежден abby9472619.
«Владимир посмеивается над способностью Джо подниматься по лестнице», – сыронизировал howaboutnow.
«Байден был политиком 47 лет, голосовал по законопроектам и молчал, когда разгорались споры по ним. Он никогда не принимал серьезных решений. У Демократической партии есть команда высокого уровня для этого. А Байден лишь подчиняется своему начальству. Трамп сам принимает важные решения. С точки зрения рынка Байден подходит на должность менеджера, исполнителя, а Трамп способен основать бизнес и быть руководителем», – подытожил austin2020.
Накануне Путин в интервью телеканалу NBC сравнил Байдена с Трампом.
Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
Ранее президент Путин констатировал, что российско-американские отношения достигли низшей точки за последние несколько лет. В администрации Байдена сообщили, что на саммите в Женеве хотят найти пути продвижения американо-российских отношений вперед. В Совфеде посоветовали Байдену не пытаться навязывать Путину какие-либо требования.
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Россию заподозрили в хищении пособий американцев
США потеряли порядка 400 млрд долларов из-за поддельных заявлений на пособия по безработице, большая часть денег осела в руках преступников из России, Нигерии и Китая, сообщили эксперты в сфере борьбы с мошенничеством интернет-изданию Insider.
Как заявил изданию Блэйк Холл, руководитель компании ID.me, занимающейся предотвращением мошенничества, средства похищались с помощью фальшивых заявлений на пособия по безработице. По данным Insider, для того чтобы получать пособия, злоумышленники зачастую воруют чужие личные данные, с помощью которых через посредников снимают деньги в банкомате, а затем переправляют за рубеж, передает РИА «Новости».
Глава компании LexisNexis Risk Solutions Хэйвуд Талков утверждает, что из США вывели по меньшей мере 70% похищенных средств. При этом, по его словам, преступные группы, причастные к хищениям, «определенно действуют при поддержке правительства». Свое предположение эксперт ничем не обосновал.
Накануне в администрации Байдена допустили новые меры против России.
Ранее в Кремле заявили о непричастности России к хакерской атаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline, при этом выразили сожаление об отсутствии сотрудничества с США в борьбе с киберугрозами.
Напомним, Colonial Pipeline, которая обеспечивает 45% общего объема поставок топлива на восток США, подверглась атаке вируса-вымогателя. Компании пришлось временно приостановить работу. После кибератаки на крупнейшую трубопроводную компанию США власти Соединенных Штатов объявили режим региональной чрезвычайной ситуации.
В Белом доме заявили, что по мнению Вашингтона, кибератаку на трубопроводную компанию Colonial Pipeline совершила не какая-то конкретная страна, а уголовные элементы в лице группы хакеров, именующей себя DarkSide. По версии Bloomberg, DarkSide, организованная летом 2020 года, может быть связана как с Россией, так и со странами Восточной Европы.
Colonial Pipeline заплатила хакерам 5 млн долларов выкупа, чтобы возобновить поставки топлива на Восточное побережье США. Однако впоследствии американские власти вернули Colonial Pipeline часть заплаченного хакерам выкупа. При этом после выплаты требуемой суммы хакерам Colonial Pipeline вновь столкнулась с проблемами. Позже стало известно, что взломавшие Colonial Pipeline хакеры получили по меньшей мере 90 млн долларов от 47 компаний. Власти США призвали американские компании готовиться к новым кибератакам.
Президент США Джо Байден признал отсутствие данных о причастности России к кибератаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline. При этом он выступил с утверждением, что вирус-вымогатель якобы находится в России, и на российской стороне «лежит определенная ответственность за то, чтобы разобраться с этим». Госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал от России прекратить кибератаки на США. Посольство России в Вашингтоне категорически отвергло обвинения в причастности к ситуации с Colonial Pipeline.
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Сборная России стартовала на Евро-2020 с крупного поражения от Бельгии
Сборная России по футболу проиграла команде Бельгии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы в Петербурге.
Встреча завершилась со счетом 0:3 в пользу команды Бельгии. В составе «красных дьяволов» дублем отличился Ромелу Лукаку и Тома Менье, передает ТАСС.
Кто станет победителем чемпионата Европы по футболу Евро-2020?
Бельгийцы набрали три очка и возглавили турнирную таблицу группы B. Второе место занимает сборная Финляндии, ранее в субботу обыгравшая команду Дании со счетом 1:0. Россияне идут четвертыми.
Ранее в субботу российские футболисты отказались преклонять колено в поддержку акции Black Lives Matter («Жизнь чернокожих имеет значение», BLM) перед матчем Евро-2020 с Бельгией.
Накануне в Риме прошла церемония открытия Евро-2020. В начале июня стал известен состав сборной России на Евро-2020. В Европе сборную России назвали «темной лошадкой» предстоящего чемпионата.
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