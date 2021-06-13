G7 призвала Россию «снизить напряженность»

«Большая семерка» будет поддерживать территориальную целостность Украины и призывает Россию к «снижению напряженности» в регионе, говорится в итоговом коммюнике, подписанном главами стран-участниц состоявшегося в английском Корнуолле саммите G7.

«Мы подтверждаем приверженность поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ. Мы призываем Россию снизить напряженность и действовать в соответствии с ее международными обязательствами, отвести российские войска от восточной границы Украины и Крымского полуострова», – цитирует документ РИА «Новости».

G7 заявила, что придерживается мнению, что Россия является стороной конфликта на востоке Украины, а не посредником.

«Мы подтверждаем нашу поддержку нормандского процесса по обеспечению реализации минских договоренностей и призываем Россию и вооруженные формирования, которые она поддерживает, к конструктивному взаимодействию и возвращению к режиму прекращения огня. Мы подтверждаем наши усилия по укреплению украинской демократии и институтов и поддержке процесса реформ», – говорится в документе.

Ранее лидеры Группы семи (G7) заявили, что выступают за стабильные и предсказуемые отношения с Россией, однако призывают Москву прекратить поведение, которое они считают дестабилизирующим.