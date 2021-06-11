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11 июня, пятница | Последнее обновление — 21:44 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: УЕФА опроверг заявление Киева о разрешении сохранить надпись «Героям слава!» на футболках
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В «Одноклассниках» появились звуковые стикеры сборной России и футбольная лента
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Специальные стикеры со звуком от футболистов сборной России, а также футбольная лента с новостями ведущих спортивных ресурсов и общественно-политических СМИ появились в «Одноклассниках» специально к чемпионату Европы.
Пользователи «Одноклассников» смогут интерактивно поддерживать сборную России по футболу на чемпионате Европы и следить за новостями турнира прямо в соцсети.
«Специально к главному футбольному событию года в «Одноклассниках» при поддержке Российского футбольного союза появилось несколько наборов звуковых стикерпаков от сборной России. В наборы вошли стикеры со звуком от вратаря Юрия Дюпина («Рубин» Казань) и полузащитников Далера Кузяева («Зенит» Санкт-Петербург) и Дениса Черышева («Валенсия» Испания)», – говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД .
Стикерпаки разнообразят коммуникацию пользователей и помогут делиться болельщикам яркими эмоциями во время матчей. Наборы доступны бесплатно всем пользователям соцсети на витрине стикеров и в официальной группе сборной России по футболу в ОК.
Также запущена отдельная футбольная лента в разделе «Рекомендации», куда будут попадать все главные новости от официальных групп ведущих спортивных ресурсов и общественно-политических СМИ.
Чемпионат Европы проходит с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт–Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт–Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).
Лозунг «Героям слава!» стал официальным символом украинского футбола
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Лозунги «Слава Украине!» и «Героям слава!» стали официальными футбольными символами Украины, соответствующее решение утвердил исполком Украинской ассоциации футбола, заявил президент ассоциации Андрей Павелко.
«Только что исполком УАФ единогласно – 45 членов «за» – поддержал мое предложение и утвердил футбольные символы Украины... Исполком утвердил официальный футбольный статус лозунгов «Слава Украине» и «Героям слава», которые уже много лет являются приветствием для миллионов наших болельщиков в родной стране и по всему миру. На всех матчах наших сборных», – заявил Павелко в своем Facebook.
Также УАФ утвердил решение, по которому вместе с малым гербом УАФ в виде тризуба с надписью Ukraine на всех официальных мероприятиях УАФ, мероприятиях с участием представителей ассоциации на международной арене и в матчах национальных сборных сможет использоваться большой герб – карта Украины с трезубцем в центре.
Ранее Павелко заявлял, что украинские футбольные символы, признанные всеми болельщиками и футбольным сообществом, должны быть защищены и увековечены в футбольной традиции страны.
Ранее на Украине представили новые комплекты игровых форм, в которых сборная страны будет выступать на чемпионате Европы-2020, на форме изображена карта Украины с силуэтом Крыма.
В УЕФА изначально одобрили форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, на которой будет нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!». Но в четверг в УЕФА заявили, что футболистам нужно убрать с формы этот лозунг. В ответ на Украине предложили добавить на форму сборной несколько российских регионов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя требование УЕФА к сборной Украины по футболу убрать лозунг «Героям слава» с формы, заявил, что политику нельзя допускать в спорт.
Кто станет победителем чемпионата Европы по футболу Евро-2020?
УЕФА потребовал от сборной Украины убрать с формы надпись «Героям Слава»
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Сборной Украины необходимо убрать с формы надпись «Героям Слава», заявили в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
«После дальнейшего анализа конкретное сочетание этих двух лозунгов явно считается политическим по своей природе, имеющим историческое и милитаристское значение. Поэтому этот конкретный слоган на внутренней стороне футболки должен быть удален для использования в матчах соревнований УЕФА», – пояснили в пресс-службе УЕФА РИА «Новости».
Напомним, на Украине представили новые комплекты игровых форм, в которых сборная страны будет выступать на чемпионате Европы-2020, на форме изображена карта Украины с силуэтом Крыма.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что нанесение карты Украины с силуэтом Крыма на новую форму украинской сборной по футболу является отчаянной художественной акцией.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что эта форма – особенная, она «умеет шокировать». «Новая форма сборной Украины по футболу точно особенная. Она умеет шокировать. На ней – несколько важных символов, объединяющих украинцев от Луганска до Ужгорода, от Чернигова до Севастополя. Наша страна – единая и неделимая. Крым – это Украина», – указывал он.
Захарова согласилась с утверждением, что эта форма «умеет шокировать».
Президент России Владимир Путин, в свою очередь, отмечал, что изображение Крыма на форме украинских футболистов – пренебрежение киевских властей по отношению к волеизъявлению жителей полуострова.
«Они пренебрегают волеизъявлением народа, волеизъявлением крымчан, что тоже не очень вяжется с пониманием, что такое демократия. Демократия – это власть народа. Народ пришел на референдум, проголосовал, выразил свое мнение», – объяснял Путин в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА «Новости».
В УЕФА изначально одобрили форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, на которой будет нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!».
Шотландские футболисты отказались преклонять колено на Евро-2020
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Футболисты сборной Шотландии не станут преклонять колени в поддержку движения против расового неравенства, сообщает Шотландская футбольная ассоциация.
В заявлении шотландской сборной говорится, что ее футболисты будут стоя выражать свою поддержку борьбе против расизма. «Важно, чтобы мы продолжали заниматься проблемой расизма и повышать осведомленность о необходимости изменить мировоззрение людей, но также и их поведение», – передает газета «Коммерсант» слова капитана шотландцев Энди Робертсона.
Первый матч с участием сборной Шотландии на групповом этапе Евро-2020 пройдет 14 июня, она сыграет с командой Чехии.
Игроки сборной Англии ранее заявили, что будут преклонять колени перед всеми матчами Евро-2020. При этом в начале июня болельщики освистали английских футболистов, которые преклонили колено в знак солидарности с движением Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение») перед товарищеским матчем со сборной Румынии.
В марте бригада российских арбитров под руководством Сергея Карасева отказалась принимать участие в акции в поддержку Black Lives Matter перед началом ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА между английским «Манчестер Сити» и менхенгладбахской «Боруссией».
Погребинский спрогнозировал большой скандал между Украиной и УЕФА
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«За такой короткий срок изменить форму невозможно. Поэтому, вероятно, нас ждет большой скандал», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя требование УЕФА к сборной Украины по футболу убрать с формы политические надписи.
«Требование УЕФА означает, что в Европе действует принцип двойной морали, поскольку хорватским националистам подобное поведение на футбольных матчах зачастую прощается, а украинским националистам – нет», – отметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
При этом политолог расценивает решение европейского спортивного органа как обнадеживающее. «Надеюсь, что после этого Европа обратит внимание и на дискриминационные законы, которые были приняты Киевом в последнее время и могут быть приняты в будущем. Яркий пример – закон «О коренных народах Украины», – считает Погребинский.
В то же время собеседник предрекает большой скандал между Украинской ассоциацией футбола и УЕФА. «Украинская сторона будет сопротивляться требованию убрать политические надписи с формы. Возможно, даже подаст иск в Спортивный арбитражный суд в Лозанне. При этом до открытия чемпионата Европы остается один день. А за такой короткий срок изменить форму невозможно. Не знаю, чем эта история закончится», – признается Погребинский.
«Тем не менее в прошлом уже были случаи негативной реакции УЕФА на поведение украинских ультрас, когда они повторяли нацистское приветствие. Может быть, сегодняшняя история – продолжение данной линии», – заметил эксперт.
Однако Погребинский сомневается в том, что таким образом Европа сопротивляется украинскому национализму. «УЕФА, как организация, действует в соответствии с теми правилами, которые она сама для себя установила. В этом смысле нет какого-то радикального поворота. Другое дело, если бы ЕС потребовал от Украины отменить ряд законов, которые нарушают права человека – тогда это звучало бы иначе. Но ничего подобного я пока не вижу», – заключил политолог.
В четверг в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявили, что сборной Украины необходимо убрать с формы надпись «Героям слава». «После дальнейшего анализа конкретное сочетание этих двух лозунгов явно считается политическим по своей природе, имеющим историческое и милитаристское значение. Поэтому этот конкретный слоган на внутренней стороне футболки должен быть удален для использования в матчах соревнований УЕФА», – пояснили в пресс-службе УЕФА.
Напомним, на Украине представили новые комплекты игровых форм, в которых сборная страны будет выступать на чемпионате Европы-2020, на форме изображена карта Украины с силуэтом Крыма.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что нанесение карты Украины с силуэтом Крыма на новую форму украинской сборной по футболу является отчаянной художественной акцией.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что эта форма – особенная, она «умеет шокировать». «Новая форма сборной Украины по футболу точно особенная. Она умеет шокировать. На ней – несколько важных символов, объединяющих украинцев от Луганска до Ужгорода, от Чернигова до Севастополя. Наша страна – единая и неделимая. Крым – это Украина», – указывал он.
Захарова согласилась с утверждением, что эта форма «умеет шокировать».
Президент России Владимир Путин, в свою очередь, отмечал, что изображение Крыма на форме украинских футболистов – пренебрежение киевских властей по отношению к волеизъявлению жителей полуострова.
«Они пренебрегают волеизъявлением народа, волеизъявлением крымчан, что тоже не очень вяжется с пониманием, что такое демократия. Демократия – это власть народа. Народ пришел на референдум, проголосовал, выразил свое мнение», – объяснял Путин в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА «Новости».
В УЕФА изначально одобрили форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, на которой будет нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!».
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В РФС раскритиковали решение УЕФА по форме сборной Украины
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Решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обязать сборную Украины убрать с формы для участия в Евро политический лозунг не является компромиссным, заявил почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.
«Меня, откровенно говоря, не устраивает это решение. Это никакое решение, это даже компромиссом назвать нельзя. Этот слоган единый, если запрещать, так запрещать все, логика непонятна», – передает ТАСС слова Колоскова.
Колосков отметил, что в правилах четко написано: кроме товарного знака, знака государства, номера и фамилии на форме ничего не должно быть. «Какие контуры? Можно создать такой прецедент, что начнут расписывать футболки, как хотят, получается, что Кипр завтра может разместить у себя на форме весь остров? Мы Аляску нарисуем?» – сказал Колосков.
«Чушь же полнейшая, ерунда какая-то. И почему так УЕФА поступает, мне абсолютно непонятно», – заключил Колосков.
Ранее на Украине представили новые комплекты игровых форм, в которых сборная страны будет выступать на чемпионате Европы-2020, на форме изображена карта Украины с силуэтом Крыма.
В УЕФА изначально одобрили форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, на которой будет нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!». Но в четверг в УЕФА заявили, что футболистам нужно убрать с формы этот лозунг.
Напомним, ранее в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя требование УЕФА к сборной Украины по футболу убрать лозунг «Героям слава» с формы, заявил, что политику нельзя допускать в спорт.
Российского журналиста аккредитовали на Евро-2020 после вмешательства МИД
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Спортивного обозревателя Нобеля Арустамяна аккредитовали на Евро-2020, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Нобеля Арустамяна аккредитовали на ЧЕ по футболу. Отлично. УЕФА спасибо. Работаем дальше», – написала Захарова в Telegram.
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки также сообщила о том, что Арустамяна аккредитовали для работы на Евро-2020. «А мы работаем, как обычно. В режиме 24/7. Своих не сдаем, канал строим, спорт поддерживаем...» – сообщила она в Telegram.
Ранее блогер Василий Уткин сообщил, что Арустамян не получил аккредитацию на работу во время чемпионата Европы по футболу из-за отказа оргкомитета Баку, передает РИА «Новости».
Канделаки назвала это решение нарушением духа международного спортивного движения. Исполнительный вице-президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана Эльхан Мамедов связал отказ в аккредитации Арустамяну с его «поездками на оккупированные азербайджанские земли» – речь идет о Нагорном Карабахе.
Кремль отреагировал на решение УЕФА о форме сборной Украины
Политику нельзя допускать в спорт, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя требование УЕФА к сборной Украины по футболу убрать лозунг «Героям Слава» с формы.
«Это прерогатива УЕФА. Спорт должен быть без политики», – цитирует Пескова ТАСС.
Так он ответил на вопрос, довольны ли в Кремле решением УЕФА обязать украинскую сборную убрать соответствующий лозунг с формы.
Напомним, на Украине представили новые комплекты игровых форм, в которых сборная страны будет выступать на чемпионате Европы-2020, на форме изображена карта Украины с силуэтом Крыма.
В УЕФА изначально одобрили форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, на которой будет нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!». Но в четверг в УЕФА заявили, что футболистам нужно убрать с формы этот лозунг.
Захарова оценила требование УЕФА к форме сборной Украины
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Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала футболистов сборной Украины становиться спортивными героями и прославлять родину спортивными достижениями, а не политическими лозунгами.
«Спорт – не поле боя, а поле состязаний; не политическая арена, но арена достижений физической культуры. Становитесь спортивными героями, и будет вам слава», – прокомментировала Захарова заявление УЕФА с требованием к сборной Украины избавиться от формы с надписью «Героям Слава» в своем Telegram-канале.
«Именно так, а не националистическими лозунгами, следует прославлять Родину», – заключила дипломат.
Напомним, на Украине представили новые комплекты игровых форм, в которых сборная страны будет выступать на чемпионате Европы-2020, на форме изображена карта Украины с силуэтом Крыма.
В УЕФА изначально одобрили форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, на которой будет нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!». Но в четверг в УЕФА заявили, что футболистам нужно убрать с формы этот лозунг.
Украина решила отправить футболистов на Евро-2020 в майках с запрещенным лозунгом
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Футболисты украинской сборной намерены играть на чемпионате Европы с надписью «Героям слава», вопреки запрету УЕФА, заявил пресс-атташе украинской команды Александр Гливинский.
«Эта форма была утверждена УЕФА и сейчас президент УАФ (Украинской ассоциации футбола, Андрей Павелко) находится в Риме и общается по этому поводу с представителями УЕФА. Итак, мы собираемся играть в этой форме на чемпионате Европы», – сказал Гливинский, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
Первый матч украинской сборной на Евро-2020 пройдет в воскресенье, команда сыграет со сборной Нидерландов.
Ранее президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко заявил, что лозунги «Героям слава!» и «Слава Украине!» стали официальными символами команды.
Кто станет победителем чемпионата Европы по футболу Евро-2020?
Напомним, на Украине представили новые комплекты игровых форм, в которых сборная страны будет выступать на чемпионате Европы-2020, на форме изображена карта Украины с силуэтом Крыма.
В УЕФА изначально одобрили форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, на которой будет нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!». Но в четверг в УЕФА заявили, что футболистам нужно убрать с формы этот лозунг. В ответ на Украине предложили добавить на форму сборной несколько российских регионов.
Украинские соцсети о требовании УЕФА убрать лозунг с формы сборной: Сколько вам заплатили?
Пользователи социальных сетей из Украины обрушились с критикой на Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за требования убрать с формы украинских футболистов националистический лозунг «Героям слава» и обвинили организацию в продажности России.
«Какая ваша цена, «паны» из УЕФА? Может рубль, может два?», – спрашивает пользователь под ником Антин Трубчик.
«Сколько вам заплатила Россия?» – интересуется комментатор Александр Журавлев.
Украинцы даже запустили в Facebook флешмоб в поддержку новой формы сборной, передает «Униан».
«Давайте вместе заставим УЕФА изменить свое мнение размещая лозунг «Слава Украине! Героям Слава» под сообщениями УЕФА в социальных сетях, и на странице РФС (Российского футбольного союза)», – призывают пользователи с Украины.
«Это традиционный девиз Украины, а не политический или военный девиз! Как всегда, спортивная арена становится политизированной», – заявляют комментаторы, которых цитирует ТСН.
«Героям слава! УЕФА – мафия», – поддерживают другие украинцы.
Некоторые даже сравнили выражение «Героям слава» с другим не менее известным лозунгом. «Это не политическая фраза, а национальная вроде «vive la France» (Да здравствует Франция!). Рекомендую вам хорошо подумать, прежде чем выступить с заявлением», – призывают пользователи.
Ранее на Украине представили новые комплекты игровых форм, в которых сборная страны будет выступать на чемпионате Европы-2020, на форме изображена карта Украины с силуэтом Крыма.
В УЕФА изначально одобрили форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, на которой будет нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!». Но в четверг в УЕФА заявили, что футболистам нужно убрать с формы этот лозунг.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя требование УЕФА к сборной Украины по футболу убрать лозунг «Героям слава» с формы, заявил, что политику нельзя допускать в спорт.
Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков заявил, что решение УЕФА обязать сборную Украины убрать с формы для участия в Евро политический лозунг не является компромиссным.
Украина договорилась с УЕФА о лозунге «Героям слава!» на форме сборной
Лозунг украинских националистов «Героям слава!» будет размещен на форме национальной сборной Украины, об этом удалось договориться с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщил президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко.
«Мы доказали, что «Слава Украине!», «Героям слава!», Большой герб сборной на карте Украины – официальные футбольные символы нашей страны. В УЕФА согласились принять к сведению сегодняшнее решение исполкома УАФ и попросили время на дополнительное изучение этого вопроса после окончания Евро-2020», – написал он в Facebook.
Павелко добавил, что представители УЕФА неоднократно подтверждали, что согласовали лозунг «Героям слава!» на футболках наших игроков еще в декабре прошлого года. Но с учетом нового решения от нас требовали полностью удалить или нарисовать эту надпись на всех игроках чемпионата Евро-2020. Вместо этого нужно было озвучить решительную позицию, которая звучала в эти дни от очень многих болельщиков, включая бойкот Евро-2020. И нам все-таки удалось достичь победного компромисса с УЕФА», – добавил президент УАФ.
По его словам, будет добавлен еще один элемент внутри футболок. «Это утвержденная утром исполкомом УАФ большая эмблема национальных сборных с картой Украины, трезубцем и еще одной надписью «Слава Украине». Лозунг «Героям слава!» будет размещен по карте, в центре очертаний границ единой Украины, и верю, что он станет настоящим оберегом для наших ребят», – заключил Павелко.
Кто станет победителем чемпионата Европы по футболу Евро-2020?
Ранее на Украине представили новые комплекты игровых форм, в которых сборная страны будет выступать на чемпионате Европы-2020, на форме изображена карта Украины с силуэтом Крыма.
В УЕФА изначально одобрили форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, на которую будет нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!». Но в четверг в УЕФА заявили, что футболистам нужно убрать с формы этот лозунг. В ответ на Украине предложили добавить на форму сборной несколько российских регионов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя требование УЕФА к сборной Украины по футболу убрать лозунг «Героям слава!» с формы, заявил, что политику нельзя допускать в спорт.
Однако исполком Украинской ассоциации футбола утвердил лозунги «Слава Украине!» и «Героям слава!» официальными футбольными символами Украины.
Мостовой назвал основные преимущества сборной России в групповом турнире Евро-2020
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В первых двух матчах Евро–2020 российская сборная по футболу имеет явное преимущество, поскольку играет на своей территории с поддержкой болельщиков, заявил газете ВЗГЛЯД бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой.
11 июня стартует чемпионат Европы по футболу – 2020. В матче открытия турнира сыграют сборные Турции и Италии. Сборная России начнет выступление 12 июня встречей с командой Бельгии в Санкт-Петербурге.
«Нужно понимать, что чемпионат Европы будет проводиться в непростое время, в не понятной ни для кого ситуации. Я имею в виду пандемию: больше года люди вроде как готовятся, тренировки существуют, но болельщиков на матчи особо не пускают. Поэтому нюансы будут накапливаться и сыграют свою роль в каком-то матче или команде. Это уравнивает шансы команд, которые ниже классом. Но фавориты, как всегда, Франция, Германия, Испания, Бельгия», – говорит Мостовой.
Он отмечает, что несмотря на то, что первый матч Россия начнет с одной из сильнейших команд, с бельгийцами, у нее все равно есть явное преимущество: игра проходит дома, в Санкт-Петербурге. Соответственно, отечественную команду будут поддерживать 30 тыс. болельщиков, а это, как правило, дает спортсменам невероятную энергетику. На стороне Бельгии же едва наберется десяток поддерживающих сборную граждан.
«Ну и не забываем, что у Бельгии основной полузащитник Кевин Де Брюйне «сломан», Торган Азар непонятно еще готов или не готов, а эти два игрока являются ключевыми фигурами, играют огромную роль в ходе матча. Поэтому как минимум на ничью мы можем рассчитывать», – считает собеседник.
Также в Санкт-Петербурге, только уже 16 июня, отечественная сборная сыграет с командой Финляндии, которая, по словам эксперта, намного ниже российской классом, поэтому здесь можно рассчитывать на победу. Что касается матча с Данией, который состоится 21 июня, то здесь уже Россия теряет преимущество присутствия поддержки в виде болельщиков, поскольку игра пройдет в Копенгагене на стадионе «Паркен». Здесь ход событий зависит от того, как сборная проявит себя в первых двух матчах, считает эксперт.
«Опять же все упирается в то, как будет проводиться турнир. Одни команды играют две–три игры дома, а другие с переездами, перелетами, это, конечно, тоже очень сказывается. Тем более что в какие-то страны вообще не будут пускать болельщиков. И нужно понимать, что сборная России не находится в группе пяти–семи команд, которые могут выиграть. Но я думаю, что именно на этом чемпионате может произойти сюрприз в виде неожиданных побед», – полагает Мостовой.
Он напоминает о прошедшем чемпионате мира по хоккею, куда сборная Канады приехала на игру «десятым составом» и проиграла первые игры. Затем команда «чудом где-то выиграла» и вышла за счет других команд на четвертое место, а в конечном итоге канадцы вообще сумели стать чемпионами мира.
«Никто на их чемпионство не рассчитывал, даже они сами, как мне кажется. Уже в самолете с чемоданами летели, а им подарок такой делают. Говорят: «Выходите, вы, оказывается, попали в плей-офф». Так что не исключено, что и чемпионат Европы, который будет проводиться по той же формуле, будет полон сюрпризов», – рассуждает эксперт.
Тем не менее, он считает, что шанс России вообще не выйти из группы очень мал, поэтому надеется, что отечественная сборная себя покажет. Сильнейшими ее игроками, которые составляют хребет команды, по мнению Мостового, являются защитник Георгий Джикия, полузащитник Александр Головин и нападающий Артем Дзюба.
В начале июня сборная России по хоккею в овертайме проиграла команде Канады в четвертьфинале чемпионата мира в Риге.
Сдавший сомнительный тест на коронавирус российский футболист пропустит Евро-2020
Футболист сборной России Андрей Мостовой из-за неблагоприятного результата ПЦР-тестирования пропустит чемпионат Европы, его заменит Роман Евгеньев, сообщили в команде.
В заявке сборной России Мостового («Зенит») заменит защитник московского «Динамо» Роман Евгеньев, который не попал в первоначальную заявку команды, но тренировался с ней до последнего времени, передает РИА «Новости».
Кто станет победителем чемпионата Европы по футболу Евро-2020?
Сборная России начнет выступление на чемпионате Европы 12 июня встречей с командой Бельгии в Санкт-Петербурге.
Ранее сообщалось, что Мостовой сдал сомнительный тест на коронавирус.
СМИ: Игрок сборной России по футболу сдал сомнительный тест на COVID
Полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой сдал сомнительный тест на коронавирус.
В четверг футболист прилетел с национальной командой в Санкт-Петербург. Мостового уже изолировали от команды, сообщает «РБ Спорт».
Примечательно, что Мостовой уже переболел коронавирусом, у него есть антитела. Существует вероятность ошибки. УЕФА в курсе ситуации. 11 июня, футболисту сделают повторный тест. Не исключено, что первая проба показала неверный результат.
Национальная команда России в четверг провела заключительную тренировку на базе в подмосковном Новогорске, после чего вылетела в Санкт-Петербург на первый матч чемпионата Европы. Россияне начнут выступление на турнире 12 июня встречей со сборной Бельгии.
Черчесов раскрыл результаты тестов российских футболистов на COVID-19
У всех игроков российской сборной по футболу, кроме полузащитника Андрея Мостового, отрицательные тесты на коронавирус, заявил главный тренер Станислав Черчесов.
«(Роман) Евгеньев прошел весь сбор. (Защитник Илья) Самошников до сих пор травмирован. Поэтому дозаявлен (вместо Мостового) Евгеньев. Вчера вечером и сегодня утром все делали тесты – все остальные «чистые», – цитирует тренера РИА «Новости».
Кто станет победителем чемпионата Европы по футболу Евро-2020?
Ранее в сборной сообщили, что Мостовой из-за неблагоприятного результата ПЦР-тестирования пропустит чемпионат Европы.
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