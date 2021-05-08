В Турции заметили желание США вернуть Россию в 1990-е

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8 мая, суббота | Последнее обновление — 20:06 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Посол России в ФРГ назвал сроки завершения «Северного потока – 2»
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Победа в Великой Отечественной войне – самое важное событие в российской истории и будет оставаться таким всегда, как для французов взятие Бастилии или для американцев – провозглашение независимости от Британии
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Очень важно помнить войну не только как триумф, но и как трагедию. Этого требует справедливость по отношению к тем, кто страдал и умер. Наши предки не одержали победу на Олимпиаде. Они победили в самой страшной войне в истории человечества.
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Почему за меня кто-то решает, как я должна себя вести, «если я приличный человек»? Люди, искренне считающие, что все «порядочные» должны быть в одном с вами «лагере» – вы правда думаете, что есть только «те» и «эти»?
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В Мехико обрушился метромост с проходившим по нему поездом. По официальным данным, в результате аварии погибли 23 человека. При этом данные о пострадавших разнятся: по меньшей мере около 70 человек госпитализированы. Также среди пострадавших и погибших есть несовершеннолетние
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«Праздник Пасхи, олицетворяющий торжество жизни, добра и справедливости, имеет огромное нравственное значение. Он пробуждает веру, надежду, стремление помогать ближним», – заявил президент Владимир Путин, обращаясь к россиянам. Пасхальную ночь глава государства встретил на богослужении в храме Христа Спасителя. Службу совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
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В Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония вручения кинопремии «Оскар». Главный фаворит прошлого года, фильм Хлои Чжао «Земля кочевников» получил статуэтки в трех номинациях, в том числе став лучшим фильмом года. На фото: продюсеры Питер Спирс, Фрэнсис МакДорманд, Хлоя Чжао, Моллье Ашер и Дэн Джанви
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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В Турции заметили желание США вернуть Россию в 1990-е
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Журналист турецкого агентства Anadolu Ильяс Кемалоглу заявил, что США хотят вернуть Россию во времена правления президента Бориса Ельцина, чтобы ослабить влияние страны в мире.
По словам Кемалоглу, приход в Белый дом Джо Байдена предопределил новый виток напряженности в отношениях с Россией. Одной из причин, как считает журналист, стало усиление влияния Москвы на большом пространстве от Ближнего Востока до Кавказа во время президентства Дональда Трампа, передает РИА «Новости».
Как подчеркнул автор, Вашингтон не желает развития тесного сотрудничества России и Турции и пытается ослабить его путем изоляции и санкций против Москвы. При этом, регулярно вводя все новые ограничительные меры, США утверждают, что готовы сотрудничать с Россией, исходя из своих интересов. В пример журналист привел давление Штатов на ЕС, чтобы не допустить завершение строительства «Северного потока – 2», и одновременное увеличение закупок российской нефти в 2020 году.
Кемалоглу считает, что недавние высылки российских дипломатов из Болгарии и Чехии стали следствием действий США, которые хотят «наказать» Россию.
Вашингтон желает превратить Россию в «страну времен Бориса Ельцина», то есть снизить ее активность на мировой арене, считает Кемалоглу.
Однако, по его мнению, это маловероятно, учитывая сохраняющееся могущество Москвы в военной, космической, энергетической областях, а также в сфере ядерной энергетики и медицины.
Ранее Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали американского президента Джо Байдена за попытки развязать «никому не нужную» войну с Россией из-за Украины и призвали США заняться своими делами и перестать окружать РФ со всех сторон.
Напомним, 21 апреля президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию предостерег все страны от пересечения красных линий в отношениях с Россией, подчеркнув, что «организаторы любых провокаций против России пожалеют так, как давно уже ни о чем не жалели».
Блинкен признал подрыв миропорядка Соединенными Штатами
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Ряд действий США за последние годы подрывал «основанный на правилах порядок» и веру других в приверженность Вашингтона к соблюдению этих правил, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на заседании Совета Безопасности ООН.
«Все должны нести ответственность за верность обязательствам, которые мы приняли на себя добровольно. Это касается и Соединенных Штатов. Я знаю, что некоторые наши действия в последние годы подрывали порядок, основанный на правилах, и заставляли других задаваться вопросом, привержены ли мы все еще ему», – цитирует ТАСС госсекретаря США.
Вместе с тем он добавил, что администрация президента США Джо Байдена продемонстрировала миру готовность сотрудничать в рамках многосторонних институтов. В качестве примеров он упомянул возвращение Вашингтона в Парижское соглашение по климату и повторное присоединение к ВОЗ, передает РИА «Новости».
Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил о начале крушения мирового порядка под предводительством США и группы поддерживающих Вашингтон стран. По его словам, «мировой порядок, основанный на правилах» – это произвол США и ближайших союзников, поскольку он основан на правилах, которые устанавливают в Вашингтоне. И он не обеспечивает «международного мира» – это ложь».
Тем временем министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью китайским СМИ заявил, что некоторые западные государства во главе с США хотят любой ценой сохранить доминирование в глобальной экономике и международной политике.
В сентябре 2020 года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о движении мира к многополярному устройству. В апреле того же года президент России Владимир Путин перед визитом в Китай отверг претензии США на единоличное глобальное лидерство. Ранее в США признали потерю статуса важнейшего игрока на мировой арене, а Пентагон объявил о попытках России и Китая создать новый миропорядок.
Россия указала на незаконность присутствия войск США в Сирии
Посольство России в США прокомментировало заявление Пентагона о том, что российские военные якобы нарушают механизм деконфликтинга в Сирии.
Российская сторона заявила, что «хотела бы напомнить: военное присутствие США в Сирии является в первую очередь незаконным». В связи с этим, как подчеркнули в посольстве, у Вашингтона «нет какого-либо права критиковать легитимные действия российских ВС». Посольство указало, что российские силы «действуют в Сирии по приглашению сирийского правительства», передает ТАСС.
Напомним, в квартальном отчете генерального инспектора Пентагона о ходе операции «Непоколебимая решимость» говорится, что Россия «соблюдает в целом договоренности об избежании конфликта с силами коалиции». Однако российские военные при этом якобы «продолжали осуществлять нарушения, которые не подвергали коалиционные войска опасности».
Стало известно о планах Псаки уйти в отставку
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Пресс-секретарь президента США Джо Байдена Джен Псаки планирует оставить свой пост, сообщает телеканал CNN.
По словам Псаки, она договаривалась с командой Байдена именно о годичном сроке работы. «Я думаю, что через год или приблизительно через год этот пост займет другой человек», – сказала она в подкасте журналиста Дэвида Аксельрода, передает РИА «Новости».
Псаки неоднократно была объектом критики и пародий во многом благодаря оговоркам и путанице, которую она допускала при обсуждении вопросов мировой политики.Настоящую славу на постсоветском пространстве ей принес кризис на Украине, в свете которого ей приписывались многочисленные искрометные высказывания о туристах, бегущих с Донбасса, чтобы подышать горным воздухом Ростова, или о планах США прислать флот к берегам Белоруссии.
Кроме того, знаменитым стало ее заявление о «выборной карусели», значение которой она не сумела объяснить журналистам. Эти и другие выступления Дженнифер породили в России специальный термин «псакинг».
Блинкен и Кулеба обсудили возможное участие США в переговорах по Донбассу
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, обсудив интеграцию Киева в НАТО и возможность присоединения Вашингтона к переговорам по Донбассу, сообщило внешнеполитическое ведомство Украины.
«Стороны уделили особое внимание путям действенного привлечения Соединенных Штатов к дипломатическим усилиям по мирному урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта в тесной координации с Германией и Францией как сторонами нормандского формата», – сообщается на сайте МИД.
Кроме того, главы дипломатических ведомств обменялись мнениями относительно возможной встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина и «договорились координировать позиции» в подготовке к ней.
Блинкен подтвердил «решительную поддержку» со стороны США независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Он отметил, что США готовы присоединиться к «Крымской платформе» и принять участие в ее учредительном саммите.
Также госсекретарь подтвердил готовность США содействовать усилиям Украины по внедрению трансформаций для успешной евроатлантической интеграции и продолжения сотрудничества с МВФ. «Собеседники обсудили дальнейшую интеграцию Украины в НАТО, что имеет важное значение для безопасности Центральной Европы, Черноморского региона и евроатлантического пространства в целом», – уточнили в МИД.
Вместе с тем Кулеба и Блинкен отметили, что частичный отвод российских войск от границы с Украиной «не снимает угрозы дальнейшего обострения со стороны России» и согласились с необходимостью в дальнейшем «внимательно следить за действиями России».
Напомним, Блинкен и его заместитель по политическим делам Виктория Нуланд прибыли в Киев. Сообщалось, что этот визит должен продемонстрировать союзникам по НАТО, что США не намерены отказываться от жесткого курса в отношении Москвы. В частности, Блинкен заявил, что внешней угрозой для Украины является Россия.
Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и США укрепляют союзнические отношения в Центральной Европе и Черном море для безопасности евроатлантического пространства.
В Крыму призвали США подать пример всему миру и вернуть России Аляску
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Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель предложил США подать пример всему миру и вернуть России Аляску как исторические владения в Северной Америке.
«США продолжают плодить бестолковые и исторически безграмотные заявления о возвращении российского Крыма, исторической территории России, под контроль Украины. В мире все прекрасно осознают, что полуостров был российским и оказался в составе Украины ошибочно. А если США так жаждут исторической и территориальной справедливости, то можно подать пример всему миру и вернуть России ее исторические владения в Северной Америке – Аляску», – приводит слова парламентария РИА «Новости».
Таким образом Гемпель прокомментировал пост, опубликованный на русскоязычной странице Госдепартамента США в Facebook, в котором Вашингтон призвал «Россию вернуть Украине полный контроль над полуостровом».
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям подчеркнул, что заявление Госдепартамента США по Крыму – вмешательство в дела России и посягательство на ее законные территории.
Напомним, 7 декабря 2020 года зампред российского правительства Юрий Трутнев предложил воспринимать жителей Аляски как граждан Российской империи в ответ на заметку в японской газете о том, что в США якобы считают россиян, родившихся на Южных Курилах, уроженцами Японии.
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В Вашингтоне рассказали о желаемых отношениях с Россией
США хотели бы более предсказуемых и стабильных отношений с Россией, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен в интервью BBC.
«Мы бы предпочли более устойчивые и предсказуемые отношения», – передает его слова ТАСС.
Ранее главы внешнеполитических ведомств G7 по итогам саммита заявили, что будут продолжать взаимодействовать с Россией в урегулировании региональных кризисов.
Блинкен до этого заявил, что возможный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена лицом к лицу пойдет на пользу странам. Он повторил ранее выраженную позицию, что США не добиваются эскалации, но готовы отвечать на «безрассудные и агрессивные действия».
Госсекретарь США также заявлял, что Байден хочет провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным о стабилизации отношений двух стран.
Турция заявила о начале диалога с США по F-35
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Анкара получила от Вашингтона письмо, которое станет началом диалога по решению проблемы с новейшими истребителями F-35, поставки которых были заморожены США из-за приобретения Турцией российских систем ПВО С-400, заявил глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.
«Мы уже говорили о том, что ни одна страна не может в одностороннем порядке быть исключена из программы F-35. И последнее письмо США подтвердило нашу правоту. Будет начат диалог с США по поиску решения проблемы с F-35», – заявил Демир, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NTV.
В апреле США направили официальное уведомление Турции об ее исключении из программы производства новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. США аннулировали совместный меморандум по производству F-35, подписанный Турцией в январе 2007 года, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35: Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.
Ранее Турция брала на себя обязательство купить 100 самолетов F-35. Она также участвовала в производстве более тысячи компонентов для них. В настоящее время Турция продолжает производство этих компонентов, несмотря на то, что США исключили ее из этого проекта.
В марте посол США в Турции Дэвид Саттерфилд заявил, что единственный доступный Анкаре способ решить разногласия с Вашингтоном – это отказаться от российских ЗРК. Однако глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что вопрос о приобретении Турцией российских комплексов ПВО С-400 окончательно закрыт.
Глава Госдепа ушел от ответа на вопрос об отключении России от SWIFT
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Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в интервью радиостанции «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» (признана в России СМИ-иноагентом) ушел от ответа на вопрос о возможности отключения России от международной платежной системы SWIFT.
«Я не хочу вдаваться в гипотетические вопросы о том, что мы можем сделать в будущем. Позвольте мне просто сказать, что мы будем рассматривать все разумные варианты, когда речь заходит о попытках сдержать агрессию», – приводит слова Блинкена ТАСС.
При этом глава американского внешнеполитического ведомства выступил с утверждением, что США в целом стремятся к более стабильным и предсказуемым отношениям с Россией.
«Но также важно и то, <…> что, если Россия предпримет, продолжит предпринимать безрассудные или агрессивные действия, будь то в отношении Украины или где-то еще, где [это] сталкивается с нашими интересами или нашими партнерами, мы ответим, не в целях эскалации, не в целях поиска конфликта, а потому что такие действия не могут оставаться без ответа. Они не могут оставаться безнаказанными. И поэтому, я полагаю, совершенно ясно, что будут последствия», – утверждал госсекретарь США.
«Но я искренне надеюсь, что Россия понимает, что мы предпочли бы [иметь с ней] более стабильные, предсказуемые отношения, но в конечном итоге это зависит от России, от ее действий или отсутствия действий», – заявил Блинкен.
В понедельник официальный представитель МИД Мария Захарова оценила вероятность отключения России от SWIFT и рассказала о подготовке ведомств к такому развитию событий.
Напомним, 28 апреля Европарламент призвал отключить Россию от SWIFT. При этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не может отключить Россию от платежной системы SWIFT, поскольку это частная организация. В тот же день глава МИД Сергей Лавров напомнил о наличии в России базы для аналога SWIFT.
В министерстве иностранных дел выразили мнение, что Запад вряд ли решится отключить Россию от SWIFT, подчеркнув, что Москва не оставит такой шаг без ответа. В Совфеде предупредили, что при отключении России от SWIFT ЕС придется платить за нефть наличными в чемоданах. Предприниматель Олег Дерипаска призвал как можно быстрее ввести в оборот цифровой рубль для обеспечения экспорто-импортных расчетов.
В апреле глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал ЕС «отключить Россию от SWIFT» в случае эскалации ситуации на востоке Украины. Глава ведущей фракции Европарламента – Европейской народной партии – Манфред Вебер предложил отключить Россию от SWIFT в качестве «ответа» на «усиление военного присутствия» у границы с Украиной.
В МИДе уже обозначили план действий на случай отключения России от SWIFT. В Кремле подчеркнули, что Россия принимает во внимание все возможные угрозы со стороны Запада. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем обернется отключение России от SWIFT.
США отказались делить ядерное оружие на тактическое и стратегическое
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Глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард заявил, что Соединенные Штаты не делают различий между стратегическим и тактическим ядерным оружием и любое применение ядерного оружия будет иметь стратегические последствия.
«Мы не проводим различия <…>. Я стараюсь избегать использования термина «тактическое». Любое применение ядерного эффекта (оружия) будет иметь стратегические последствия», – приводит слова главы СТРАТКОМ ТАСС.
«Наряду с этим я бы сказал, что данное различие в Новом ДСНВ (СНВ-3) – между стратегическими и нестратегическими вооружениями – становится все менее релевантным», – заявил американский военачальник на интернет-конференции, организованной вашингтонским Институтом Брукингса.
«Технологии ушли вперед. И есть целый ряд вооружений, не подпадающих под действие этого договора и представляющих угрозу не только нашим союзникам, но и прямую угрозу североамериканской части нашей страны таким образом, который не предусматривался, когда данный договор разрабатывался», – заявил Ричард.
В апреле Москва обвинила Вашингтон в отработке навыков применения развернутого в Европе американского нестратегического ядерного оружия (НСЯО) в рамках так называемых совместных ядерных миссий НАТО, что прямо противоречит юридически обязывающим требованиям Договора о нераспространении ядерного оружия. В феврале в Москве категорически отвергли продвигаемую Вашингтоном концепцию ограниченной ядерной войны.
В 2021 году Москва и Вашингтон успели договориться о продлении СНВ-3. 3 февраля Россия и США обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для продления ДСНВ-3. Договор продлевается без изменений и дополнений на пять лет – до 5 февраля 2026 года. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах готовности США продлить ДСНВ.
В ноябре 2020 года президент Владимир Путин заявлял, что, учитывая современные военно-политические риски, Россия будет заниматься модернизацией ядерных сил.
США заявили о нежелании вводить санкции против России
США не хотят вводить новые санкции против России, но оставляют за собой право на это, если такой шаг будет оправдан, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Когда мы объявили о наших санкциях [в апреле], мы использовали максимальное пространство для маневра, с тем чтобы смочь принять дополнительные [ограничительные] меры, если их [России] действия станут основанием для этого», – цитирует ТАСС пресс-секретаря.
По ее словам, никто не хочет доводить дело до этого, но США оставляют за собой такое право, «если это оправданно».
Ранее Псаки заявила, что Вашингтон стремится к снижению напряженности в двусторонних отношениях и не расценивает антироссийские санкции как единственный инструмент выстраивания диалога с Москвой. Сенатор Алексей Пушков резко ответил на слова Псаки об отношениях с Россией.
Пушков обвинил США в использовании «порочной формулы»
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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков обвинил США в попытке подменить международное право собственным произволом при помощи порочной формулы «миропорядка, основанного на правилах».
«Формула «миропорядка, основанного на правилах», порочна: с ее помощью США хотят подменить международное право собственным произволом», – написал Пушков в своем Telegram-канале, комментируя слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что политика Вашингтона в последние годы «подрывала мировой порядок».
«Заявление Блинкена – не самокритика и тем более не признание преступных или противоправных действий США. Это совсем другое: во-первых, весьма прозрачная критика политики [45-го американского президента Дональда] Трампа; и, во-вторых, подтверждение намерения новой администрации утверждать гегемонию США», – подчеркнул Пушков.
«The rules-based world» – это и есть мир американской гегемонии. Блинкен постоянно толкует об этом – не об Уставе ООН и не о международном праве, которые США постоянно нарушают, а о каком-то нигде не зафиксированном «порядке, основанном на правилах», который США и западный альянс стремятся навязать всему миру. Поэтому он и повторяет эту формулу. Но Россия ее не принимает, поскольку она утверждает правила однополярного мира, а мы под ними никогда и нигде не подписывались», – разъяснил Пушков.
«По этим «правилам», например, основанная на лжи агрессия против Ирака была правомерной, а массовое сожжение людей в Одессе 2.05.2014 года преступлением [якобы] не является и киевские власти за него нести ответственность не должны. Мы не можем согласиться с такими «правилами». Кстати, и другие государства никаких обязательств по соблюдению этих произвольных «правил» на себя не брали», – указал Пушков.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен на онлайн-заседании Совета Безопасности ООН заявил, что ряд действий США за последние годы подрывал «основанный на правилах порядок» и веру других в приверженность Вашингтона к соблюдению этих правил. Глава МИД России Сергей Лавров в свою очередь обвинил страны Запада в попытках навязать другим свою позицию и насадить тоталитаризм в международных отношениях.
В начале мая Пушков заявил о начале крушения насаждаемого Соединенными Штатами «мирового порядка, основанного на правилах» – идеологического подлога международного права и устава ООН, позволяющего США претендовать на легитимность своей гегемонии.
Напомним также, в марте глава МИД КНР Ван И по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил о готовности Пекина вместе с Москвой защищать миропорядок, основанный на международном праве, международную систему под эгидой ООН. В этой связи Китай призвал все страны вернуться к основным целям и принципам Устава ООН и дорожить системой, основанной на международном праве.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью китайским СМИ заявил, что некоторые западные государства во главе с США хотят любой ценой сохранить доминирование в глобальной экономике и международной политике.
В сентябре 2020 года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о движении мира к многополярному устройству. В апреле того же года президент России Владимир Путин перед визитом в Китай отверг претензии США на единоличное глобальное лидерство. Ранее в США признали потерю статуса важнейшего игрока на мировой арене, а Пентагон объявил о попытках России и Китая создать новый миропорядок.
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Байден выразил уверенность в организации встречи с Путиным в июне
Американский лидер Джо Байден заявил, что уверен в организации его встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, данный вопрос прорабатывается администрацией президента США.
В Белом доме президента спросили о возможной встрече с Путиным в июне. «Мы в состоянии сделать это. У нас нет определенного времени или места. Это прорабатывается», – цитирует ТАСС Байдена.
Отвечая на вопрос, влияет ли ситуация на российско-украинской границе на его намерение провести саммит, президент ответил: «Не влияет на мое желание провести встречу в формате «один-на-один».
Между тем пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что возможная июньская встреча президентов стала бы хорошим шагом вперед в двусторонних отношениях, позволила бы в том числе осуществить разрядку напряженности между Москвой и Вашингтоном и гарантировать перспективу стабильных отношений.
При этом она вновь уточнила, что пока официальное подтверждение договоренности сторон об организации саммита отсутствует. «На данном этапе подтверждения встречи нет», – сказала она.
Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решения по месту проведения саммита между президентами США Джо Байденом и России Владимиром Путиным пока нет.
«По возможной встрече по-прежнему рассказать не о чем», – сказал представитель Кремля.
Ранее Байден заявил, что надеется встретиться с Путиным во время своей поездки в Европу в июне.
Напомним, американский президент позвонил российскому коллеге и согласился на сделанное ранее Путиным предложение лично встретиться и поговорить, дабы между Россией и США возникли «стабильные и предсказуемые партнерские отношения». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что разговор Путина и Байдена лицом к лицу пойдет на пользу России и США.
В Британии призвали США отойти от границ России
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Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали американского президента Джо Байдена за попытки развязать «никому не нужную» войну с Россией из-за Украины и призвали США заняться своими делами и перестать окружать РФ со всех сторон.
Многие из читателей британского таблоида сомневаются в самой способности Байдена решать вопросы с Россией, сообщает «ИноСМИ».
«В последний раз, когда Джо и Барак Обама были у власти, они ничего с Россией не сделали. И я здорово сомневаюсь, что Джо сделает что-нибудь на этот раз», – написал читатель под ником So tired of this.
«Мы стремительно шагаем к новой, никому не нужной войне…Было бы мудро пригласить Россию в НАТО, чтобы избежать конфликта», – считает AAK123.
Другие пользователи призвали США заняться своими делами и перестать окружать Россию со всех сторон, если они хотят «пожить еще немного».
«У США своих хлопот полон рот…Мы – Рим эпохи распада», – заявил dc co.
Нашлись и те, кто призвал Байдена провести дебаты с Путиным без использования наушников и суфлеров.
«Путин умеет отвечать на вопросы часами. Интересно, сдюжит ли Байден хотя бы парочку», – написал Tommy.
«У Байдена все конференции по заранее разыгранному сценарию. А Путин дважды в год общается с народом – без домашних заготовок. Вот, собственно, и все, что надо знать», – подчеркнул Casaloco.
Пользователь под ником Daveyboy17 допустил, что президент США может начать вторжение на Аляску, потому что думает, «что там до сих пор русские».
«Русские одолели Наполеона и Гитлера, и я не сомневаюсь, что они справятся с кучкой гендерфлюидных вояк с косичками», – отметил Moonmad.
«Америка не сдержит даже Иран – даже не надейтесь. А если попытается, за него вступится Китай, а за ним и Россия. США разорены и разбрасываются ресурсами», – считает Darren.
Напомним, 21 апреля президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию предостерег все страны от пересечения красных линий в отношениях с Россией, подчеркнув, что «организаторы любых провокаций против России пожалеют так, как давно уже ни о чем не жалели». Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков разъяснил, что в Кремле считают «красными линиями» в отношениях между Москвой и Западом.
Глава МИД Сергей Лавров в свою очередь предупредил о готовности Москвы реагировать на любые попытки США пересечь «красные линии», а также подтвердил готовность России жить в условиях холодной войны. Политолог-американист Дмитрий Дробницкий в комментарии газете ВЗГЛЯД, раскрыл смысл «жестких сигналов» Западу в послании Путина.
Астронавт НАСА сравнила полеты на «Союзе» и Crew Dragon
Астронавт НАСА Шэннон Уолкер не нашла существенных различий между полетом на российском космическом корабле «Союз» и американском Crew Dragon.
«Есть различия, но они не слишком существенные. Уровень перегрузки в каждом из них разный, не хуже и не лучше, просто разный, то же самое и на этапе возвращения – разная нагрузка, разные ощущения при выбросе парашюта, например в (Crew) Dragon проводишь меньше времени под парашютом, чем в «Союзе», – приводит РИА «Новости» слова Уолкер на пресс-конференции в НАСА.
По ее словам, посадка Crew Dragon на воду показалась ей «немного мягче» приземления капсулы российского «Союза».
«Есть различия, но много схожего», – резюмировала астронавт НАСА, совершившая полет на МКС на российском корабле «Союз» в 2010 году.
Напомним, 2 мая американский пилотируемый корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту – американцами Майклом Хопкинсом, Виктором Гловером, Шэннон Уолкер и японцем Соити Ногути – вернулся на Землю, приводнившись в Атлантический океан.30 апреля к МКС пристыковался другой пилотируемый корабль Crew Dragon, на борту которого находились астронавты НАСА Роберт Шейн Кимбро и Меган Макартур, а также французский и японские астронавты Тома Песке и Акихико Хосидэ.
Ранее в апреле глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин допустил возможность осуществления перекрестных полетов на американских и российских кораблях не на коммерческой основе.
Блинкен ответил на вопрос о «красных линиях» в отношениях с Россией
Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью радиостанции «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» (признана в России СМИ-иноагентом) в ответ вопрос о наличии «красных линий» в отношениях с Россией выступил с утверждением, что Соединенные Штаты якобы не говорят с миром с точки зрения «красных черт».
«Мы не говорим с точки зрения красных черт», – приводит ТАСС ответ госсекретаря США на вопрос о том, есть ли у США какие-либо «красные черты» по отношению к России.
«На карту поставлены две вещи, когда речь идет российской агрессии против Украины. Первое и самое главное – <…> права жителей Украины и их суверенитет, целостность ее (Украины) территории, их демократия. На кону также некоторые очень важные более широкие принципы, которые на самом деле действуют далеко за пределами Украины. Эти принципы включают в себя то, что понятие о наличии сферы влияния – это концепция, которая должна была уйти [в прошлое] после Второй мировой войны. Мы не принимаем принцип сфер влияния», – заявил Блинкен.
Напомним, 21 апреля президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию предостерег все страны от пересечения красных линий в отношениях с Россией, подчеркнув, что «организаторы любых провокаций против России пожалеют так, как давно уже ни о чем не жалели». Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков разъяснил, что в Кремле считают «красными линиями» в отношениях между Москвой и Западом.
Глава МИД Сергей Лавров в свою очередь предупредил о готовности Москвы реагировать на любые попытки США пересечь «красные линии», а также подтвердил готовность России жить в условиях холодной войны. Политолог-американист Дмитрий Дробницкий в комментарии газете ВЗГЛЯД, раскрыл смысл «жестких сигналов» Западу в послании Путина.
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