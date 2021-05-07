Ялтинский экономический форум запланирован на ноябрь

Глава МИД Румынии назвал Черное море «озером НАТО»

Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску в ходе дискуссии онлайн в EPC (European Policy Center) Talks Geopolitics заявил, что Черное море «является отчасти и озером НАТО».

«Благодаря союзникам НАТО, Черное море отчасти является и озером НАТО», – приводит ТАСС ответ министра на вопрос: «Что может сделать НАТО, чтобы помешать России превратить Черное море в российское озеро?»

«Как члены альянса мы не можем отказаться от присутствия в регионе, и думаю, что важно продолжать продвигать наши ценности в регионе», – заявил глава МИД Румынии.

Участники дискуссии, состоявшейся 7 апреля 2021 года и организованной Центром глобальных исследований университета имени Лучиана Благи в городе Сибиу и Университетским фондом Черного моря имени Мирчи Малицы, выступили с утверждением, что Черное море превращается из «русского озера» в «море НАТО».

Отвечая на вопрос о том, чувствует ли Румыния угрозу из-за российского присутствия в регионе, глава румынского МИД сказал: «Мы не чувствуем угрозы, но в то же время мы озабочены, когда видим массированное перемещение военных, подобную демонстрацию силы в регионе». «Нужно предпринять больше усилий по сплоченности восточного фланга [НАТО]. Ясно, что Россия рассматривает восточный фланг как единое целое. И мы должны рассматривать его так же», – заявил Ауреску.

Румынский министр отметил также, что транспортные проекты Rail-2-Sea (строительство железнодорожной линии между Гданьском и Констанцей) и Via Carpatia (строительство автострады между севером и югом Европы через Литву, Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию, Болгарию и Грецию) «необходимы не только для экономического развития региона, но и для военной мобильности».

«Мы не думаем, что уровень военной мобильности является удовлетворительным. Поэтому проекты, соединяющие северную и южную часть восточного фланга, которые совпадают с северной и южной частью региона из Инициативы трех морей, очень важны», – сказал министр иностранных дел Румынии.

Инициатива трех морей или Междуморье – неформальное объединение 12 стран (Австрии, Болгарии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии, Словении, Хорватии, Чехии и Эстонии), расположенных в регионе между Балтийским, Черным и Адриатическим морями.

Накануне в администрации Джо Байдена поддержали вступление Украины в НАТО. В тот же день глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в связи с визитом в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена заявил о взаимодействии с США в Центральной Европе и Черном море.

Напомним, в начале апреля стало известно о планах США отправить корабли в Черное море в знак поддержки Украины. Позже в Черное море направился американский патрульный катер береговой охраны. Глава МИД Сергей Лавров обратил внимание на агрессивную риторику США в связи с проходом американских военных кораблей в Черное море.

13 апреля министр обороны Сергей Шойгу заявил о переброске войск НАТО к границам России и их концентрации в Причерноморье и в Балтийском регионе. В тот же день в МИД предупредили, что США лучше держаться подальше от Крыма, от Черноморского побережья России, поскольку риски инцидентов очень высоки.

В Кремле указали, что переброска сил НАТО к границам России ведет к витку напряжения. Россия обвинила США и другие страны НАТО в провокациях в регионе Черного моря.

В начале апреля в Киеве заявили о подготовке Украины и НАТО к войне с Россией за Крым и призвали граничащие с Украиной страны альянса повысить боеготовность. Ранее в ВСУ заявили о получении гарантий поддержки со стороны США на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.

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