Устроивший стрельбу в Екатеринбурге признал вину

Мужчина, устроивший стрельбу в микрорайоне Химмаш в Екатеринбурге в воскресенье вечером, признал свою вину, передает источник из зала суда.

«Да», – передает ТАСС ответ мужчины на соответствующий вопрос.

При этом мужчина заявил, что не стрелял прицельно и не хотел попасть в ребенка, передает РИА «Новости».

«Очень виноват, да (признаю вину). Единственное, что хочу добавить, не вел прицельный огонь. В девочку попал случайно, хочу принести извинения ее родителям», – сказал он.

Накануне в Екатеринбурге мужчина открыл со своего балкона стрельбу по прохожим из охотничьего карабина. В результате пострадали девочка и сотрудник Росгвардии, который одним из первых приехал на место происшествия. Девочку прооперировали. Пострадавшего сотрудника Росгвардии после оказания медпомощи отпустили из больницы домой.

Стрелявший оказался бывшим инспектором ППС, он задержан. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство малолетнего и посягательстве на жизнь правоохранителя. Полицейские изъяли более 70 гильз на месте стрельбы в Екатеринбурге, а также карабин «Вепрь» и пневматическую винтовку «Иж».

По словам соседки открывшего стрельбу, мужчина якобы служил в Чечне, после чего у него «поехала крыша». Она также утверждает, что стрелявший ранее уже совершил убийство.