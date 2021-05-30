Стало известно о совершенном ранее убийстве стрелка в Екатеринбурге

Соседка мужчины, который открыл стрельбу из окна в Екатеринбурге, рассказала, что ранее он совершил убийство.

«У него было убийство уже. Много лет назад парня убил», – цитирует Рен ТВ женщину.

По словам соседки, мужчина служил в Чечне, после чего у него «поехала крыша». При этом женщина отметила, что обычно подозреваемый вел себя довольно спокойно.

Между тем очевидцы происшествия рассказали, что мужчина требовал «отменить гомосексуализм».

В воскресенье бывший полицейский устроил стрельбу из охотничьего карабина со своего балкона в Екатеринбурге, два человека пострадали. В минздраве Свердловской области сообщили, что раненая девочка находится в крайне тяжелом состоянии. Известно, что мужчина произвел не менее 10 выстрелов по прохожим. Стрелявший задержан. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство малолетнего и посягательстве на жизнь правоохранителя.