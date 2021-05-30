Пострадавший при стрельбе в Екатеринбурге росгвардеец госпитализирован

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НОВОСТЬ ЧАСА

Устроивший стрельбу в Екатеринбурге бывший полицейский задержан

30 мая, воскресенье  |  Последнее обновление — 23:21  |  vz.ru
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В России возник дефицит важнейших природных ресурсов

Специалисты предупреждают, что даже нефть в России закончится относительно скоро Константин Михальчевский/РИА Новости
Представление о том, что наша страна является всемирной кладовой полезных ископаемых, как оказалось, крайне далеко от реальности. В стране наблюдается дефицит важнейших минеральных ресурсов, многое завозится из-за границы, звучат прогнозы о том, что вскоре в России закончится даже нефть. Как такое произошло и какие меры должны быть приняты для решения этой проблемы? Подробности...
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Из срыва переговоров по Донбассу можно извлечь пользу

Глава украинской делегации Леонид Кравчук требует заменить Белоруссию на Швейцарию или Финляндию Михаил Метцель/ТАСС
В связи со скандалом вокруг ареста Романа Протасевича украинская сторона отказалась использовать Минск в качестве переговорной площадки для урегулирования в Донбассе. Сергей Лавров резко «осадил» Киев, мол, этот вопрос не ему решать, но вряд ли вопрос на этом и закроют – Украина намеренно затягивает переговоры и делает их бесплодными. Москва, Донецк и Луганск могут извлечь из этого пользу. Подробности...
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Зачем взятие Казани превращают в национальную трагедию

Казань была взята русскими войсками в середине 16-го века А. Д. Кившенко
Духовное управление мусульман Татарстана учредило «день памяти» в годовщину взятия Казани Иваном Грозным. В этот день духовенство республики призвало поминать павших «батыров татарской нации». Предложившие идею религиозные деятели тут же сделали оговорку: политические спекуляции на этой теме недопустимы. Тем не менее это не первое проявление особого взгляда татарского духовенства на российскую историю. Какие проблемы оно провоцирует? Подробности...
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Зачем США ускоренно избавляются от новых боевых кораблей

«Индепенденс» и «Фридом» будут списаны в ближайшее время US Navy/Global Look Press
Два новейших боевых корабля, на которые ВМС США возлагали большие надежды, будут списаны в ближайшее время. О каких именно кораблях идет речь, какие фатальные проблемы заставляют отправить их в резерв – и почему эта позорная история является типичной для американского военно-морского флота? Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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Борщ – не украинский. Но и не русский

Андрей Манчук
Андрей Манчук, политолог
Украине есть смысл строить свое будущее не на архаической полотняной сорочке и не на «исконно украинском» борще – а на развитии общедоступного образования, науки и высокотехничного производства. Чтобы страну снова прославила продукция «Антонова» и «Южмаша». Подробности...
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Россия столкнулась с дефицитом мудрости

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
России следует отказаться от навязанной с Запада примитивной модели образования и возвратиться к традиции русско-советской системы просвещения. Не образовательные услуги должны обеспечивать школы и учителя. А просвещение. Подробности...
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Убийство из-за камуфляжной куртки

Анна Долгарева
Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Раньше полиции приехали знакомые ополченцы. Предположили, что Леонид Георгиевич поймал во дворе шальную пулю и успел доползти до помещения. Но следственная группа нашла гильзу и пулю, закатившуюся в угол. Подробности...
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Россия запрещает палочки и трубочки

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Литва рассердила китайцев

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Встреча Путина и Байдена: чего ждать?

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Спасенных в Ленобласти тюленей выпустили в Финский залив

Специалисты Центра изучения и сохранения морских млекопитающих выпустили после реабилитации двух серых тюленей в Финский залив. Это самка Лебяжка и самец Крикуша. Животные были сильно истощены и нуждались в помощи специалистов
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В Петербурге пассажирский автобус заехал на мачту освещения

В Петербурге городской пассажирский автобус врезался в дорожную мачту освещения и повис на ней. В результате происшествия пострадали шесть человек, наиболее серьезные повреждения получил водитель автобуса. Причины аварии устанавливаются
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Российские бомбардировщики Ту-22М3 впервые разместили в Сирии

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 совершили перелет на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. По мнению экспертов, в зоне досягаемости наших самолетов теперь окажется Северная Африка, Ближний Восток, Средний Восток и Восточное Средиземноморье
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Должна ли Россия закрывать свое воздушное пространство для рейсов бойкотирующих Белоруссию авиакомпаний?
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Устроивший стрельбу в Екатеринбурге бывший полицейский задержан
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    Готовы ли вы отказаться от пластиковой посуды и ватных палочек ради экологии?

    Пострадавший при стрельбе в Екатеринбурге росгвардеец госпитализирован

    30 мая 2021, 23:21

    Текст: Антон Никитин

    Получивший ранение в результате стрельбы в Екатеринбурге сотрудник Росгвардии госпитализирован, его жизнь находится вне опасности, сообщили в пресс-службе Уральского округа войск национальной гвардии России.

    «В настоящий момент жизни нашего сотрудника ничто не угрожает. Он находится в медицинском учреждении», – приводит слова представителя пресс-службы ТАСС.

    Ранее в пресс-службе сообщили, что мужчина, который одним из первых приехал на место стрельбы в Екатеринбурге, получил касательное ранение в ногу.

    Напомним, в воскресенье бывший полицейский открыл стрельбу из охотничьего карабина по прохожим со своего балкона в Екатеринбурге, в результате пострадали два человека. В минздраве Свердловской области сообщили, что пострадала девочка, она в крайне тяжелом состоянии. Стрелявший задержан. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство малолетнего и посягательстве на жизнь правоохранителя. Соседка открывшего стрельбу рассказала, что мужчина якобы служил в Чечне, после чего у него «поехала крыша». По ее словам, стрелявший ранее уже совершил убийство.


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    «Белавиа» отказалась выполнять рейсы в Крым
       30 мая 2021, 03:30
    Фото: Markus Mainka/picture alliance/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Белорусская авиакомпания «Белавиа» не планирует выполнять рейсы в Крым, пока нет «политического признания» воссоединения региона с Россией, заявил гендиректор компании Игорь Чергинец.

    По его словам, необходимо «политическое признание Крыма как части России». «Будет политическое решение – будем смотреть», – сказал он в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE». Как пояснил гендиректор белорусской авиакомпании, пока Крым находился под контролем Украины, «Белавиа» выполняла рейсы на полуостров с перерывами, связанными с коммерческими вопросами, передает РИА «Новости».

    Напомним, после инцидента с бортом Ryanair в Минске Брюссель собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Ряд стран уже запретил самолетам белорусских авиакомпаний входить в свое воздушное пространство. Крым предложил Белоруссии открыть прямое авиасообщение.

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    Коментарии (205)
    Фанаты освистали акцию Black Lives Matter в финале футбольной ЛЧ
       30 мая 2021, 05:24
    Фото: Carl Recine/POOL/EPA/ТАСС
    Текст: Антон Антонов

    Футбольные болельщики встретили гулом и свистом акцию Black Lives Matter перед началом финального матча Лиги чемпионов, сообщают СМИ.

    Футболисты и судейская бригада преклонили колени в знак поддержки движения Black Lives Matter, передает РБК.

    Напомним, лондонский клуб «Челси» со счетом 1:0 одержал победу над командой «Манчестер Сити» и стал победителем футбольной Лиги чемпионов.

    Коментарии (72)
    В Крыму оценили отказ «Белавиа» выполнять полеты на полуостров
       30 мая 2021, 14:53
    Фото: Vasily Fedosenko/Reuters
    Текст: Елена Мирошниченко

    У белорусской авиакомпании «Белавиа» есть уникальный шанс стать первым иностранным авиаоператором в Крыму, заявил глава региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец.

    «Политическая конъюнктура меняется быстро, и нишу экономической выгоды могут молниеносно перехватить другие иностранные авиакомпании, с которыми переговоры уже ведутся», – рассказал он РИА «Новости». Он также отметил, что после произошедшего с самолетом Ryanair и отменой рейсов белорусской авиакомпании «Белавиа» нельзя «откидывать шанс» с полетами в Крым.

    Чегринец считает, что согласие по этому вопросу сейчас важно в равной степени и для Крыма, и для Минска.

    Ранее сообщалось, что белорусская авиакомпания «Белавиа» не планирует выполнять рейсы в Крым, пока нет «политического признания» воссоединения региона с Россией.

    Напомним, после инцидента с бортом Ryanair в Минске Брюссель собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Ряд стран уже запретил самолетам белорусских авиакомпаний входить в свое воздушное пространство. Крым предложил Белоруссии открыть прямое авиасообщение.

    Коментарии (119)
    СМИ: Президент Непала попросила Путина помочь с поставкой «Спутник V»
       30 мая 2021, 13:49
    Фото: Zoltan Mathe/EPA/ТАСС
    Текст: Ксения Панькова

    Президент Непала Бидхья Деви Бхандари обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь с приобретением российской вакцины от коронавируса «Спутник V», рассказал источник в правительстве страны.

    По его словам, президент Непала написала российскому лидеру обращение с просьбой продолжить вакцинную дипломатию. «Она запросила помощь относительно вакцины «Спутник V», которую производит Россия», – сказал источник РИА «Новости».

    По его данным, Непал в основном заинтересован в приобретении вакцины в качестве гуманитарной помощи, но готов провести переговоры и о покупке препарата.

    В январе директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов сообщал, что Россия поставит в Непал до 25 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В апреле отдел управления лекарственными средствами министерства здравоохранения Непала дал разрешение на экстренное использование российской вакцины.

    Коментарии (80)
    В смерти экс-главы разведки Украины не нашли уголовной подоплеки
       30 мая 2021, 00:25
    Фото: Борисфен Інтел/YouTube
    Текст: Антон Антонов

    Генпрокуратура Египта обнародовала предварительные итоги расследования гибели экс-главы Службы внешней разведки Украины Виктора Гвоздя.

    Тело «утонувшего украинца» доставили в центральную больницу Дахаба. Сопровождавший Гвоздя друг, «тоже гражданин Украины», рассказал, что «во время погружения на глубину 40 м мужчина очень быстро поднялся на поверхность». После подъема экс-глава разведки Украины был жив. Друг и египетский дайвер пытались оказать первую помощь, реанимационные мероприятия проводились и в больнице, но мужчина умер.

    У Гвоздя «была международная лицензия, разрешающая ему погружаться на глубину до 100 м». Причиной смерти стало резкое кислородное истощение организма «из-за быстрого подъема с глубины». Уголовной составляющей в случившемся нет, на теле не обнаружено видимых повреждений. Ожидается патолого-анатомическая судмедэкспертиза и проверка оборудования для дайвинга, передает ТАСС.

    Напомним, в пятницу Гвоздь погиб в Египте во время занятия дайвингом. Он был назначен главой Службы внешней разведки Украины после государственного переворота в феврале 2014 года. Его уволили в апреле 2016 года указом президента.

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    В России испытали ракетный двигатель с рекордной длительностью работы
       30 мая 2021, 15:34
    Фото: Телеканал Звезда/YouTube
    Текст: Евгения Шестак

    В России прошли испытания ракетного двигателя, способного работать более трех тысяч секунд, что является рекордным показателем, сообщил главный конструктор АО «КБ химавтоматики» Виктор Горохов.

    «Мы проводили такой длительностью испытания, и двигатель работал не только 750 секунд за один пуск, а работал более трех тысяч секунд», – уточнил специалист в эфире телеканала «Звезда».

    Для сравнения он указал, что обычно на первых ступенях ракет при выведении в космос двигатели работают около 140 секунд, а длительность ресурсных испытаний двигателей третьих ступеней ракет составляет, как правило, не более 280 секунд.

    По словам Горохова, новый кислородно-керосиновый двигатель также является самым экономичным, так как устроен по замкнутой схеме.

    Ранее Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) Ростеха впервые спроектировала вертолетный двигатель ВК-1600В полностью в 3D-формате.

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    У посла Украины в Германии нашлись претензии ко встрече Путина и Байдена
       29 мая 2021, 23:47
    Фото: facebook.com/UkrBotschaftBerlin
    Текст: Антон Антонов

    Посол Украины в Германии Андрей Мельник прокомментировал встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, запланированную на 16 июня.

    Как заявил Мельник, Киев рад, что «тема Украины занимает важное место в повестке дня» саммита. «Хотя, надо сказать, кажется странным, когда говорят о нас, но не с нами», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Berliner Zeitung.

    По словам Мельника, украинская сторона «уже знает, что американцы примут в Женеве» сторону Киева. Посол заявил, что Украина «действительно связывает с саммитом большие надежды».

    Напомним, Мельник заявил, что Россия «должна исчезнуть из Донбасса и вернуть Крым», а также «выплатить репарации». Мельник неоднократно делал скандальные заявления не только в адрес России, но и немецких политиков.

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    Коментарии (58)
    Председатель Европарламента призвал ужесточить санкции против России
       30 мая 2021, 07:30
    Фото: Thierry Monasse/dpa/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Отношения между ЕС и Россией остаются «очень напряженными», заявил председатель Европарламента Дэвид Сассоли.

    Он считает, что ЕС должен «ужесточить санкции против российских чиновников, а также установить более тесные контакты с населением и гражданским обществом», передает РИА «Новости» со ссылкой на Funke.

    Напомним, Евросоюз направил США проект совместного заявления для саммита, который пройдет за день до встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. ЕС предлагает США объявить, что они «едины в принципиальном подходе к России» и «решительно ответят на ее повторяющуюся модель негативного поведения и враждебных действий». 

    Коментарии (95)
    Стало известно, почему россияне не хотят заводить детей
       30 мая 2021, 08:12
    Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
    Текст: Ксения Панькова

    Большинство россиян имеют не более двух детей. Многие мужчины и женщины не планируют прибавлений в семье из-за нехватки денег, дефицита жилплощади и отсутствия «второй половинки», говорится в исследовании банка «Открытие».

    По данным исследования, большинство россиян имеют до двух детей. Так, 36% опрошенных женщин и 39% мужчин сообщили, что у них пока есть только один ребенок. При этом у 33% женщин и 27% мужчин – двое детей. Лишь 5% женщин и 4% мужчин сообщили, что у них в семье более двух детей, передает РИА «Новости».

    Бездетными назвали себя 26% женщин и 29% мужчин: причем в Москве и Московской области бездетных мужчин оказалось значительно больше, чем бездетных женщин – 26% против 16%. Не планируют больше заводить детей ни при каких условиях 37% женщин и 29% мужчин.

    «Среди факторов, которые сильнее всего влияют на решение о рождении ребенка, респонденты называли нехватку денег (23% женщин и 27% мужчин), дефицит жилплощади (16% женщин и 15% мужчин), отсутствие «второй половинки» (10% женщин и 14% мужчин)», – выяснили эксперты.

    Кроме того, 5% женщин и 8% мужчин заявили о нехватке свободного времени. Всего 4% женщин сказали, что у них нет материнского инстинкта, об отсутствие отцовского заявили 3% мужчин.

    Исследование проводилось 18-19 мая по репрезентативной выборке среди 1 тыс. россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.

    Ранее исследовании сервиса «Работа.ру» показало, что ради зарплаты в 250 тыс. рублей многие россияне готовы сменить профессию, уехать в другой город или страну, отказаться от отпуска и взять на себя дополнительные обязанности.

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    Явка на голосование «Единой России» превысила 9,6 млн человек
       30 мая 2021, 18:06
    Фото: er.ru
    Текст: Евгения Шестак

    Явка на предварительном голосовании «Единой России» по состоянию на 17.00 составила 9 млн 638 тыс. человек, сообщила пресс-служба партии.

    Более 6 млн избирателей сделали свой выбор в онлайн на сайте PG.ER.RU. 3 млн 625 тыс. человек проголосовали очно, сообщается на сайте ЕР.

    В регионах Дальнего Востока, где предварительное голосование уже завершилось, участие в нем приняли более 650 тысяч избирателей. Около трети из них пришли на организованные счетные участки в семи регионах, где процедура прошла по смешанной системе. 

    Ранее в партии сообщили, что счетные участки для предварительного голосования партии «Единая Россия» открылись в 42 субъектах России, все участки прошли санитарную обработку перед открытием.

    Напомним, предварительное голосование «Единой России» проходит с 24 по 30 мая электронно по всей стране, а в ряде регионов – еще и очно. Подсчет голосов начнется вечером 30 мая, сразу после того, как процедура завершится во всех регионах и будут соединены ключи электронного шифрования. Окончательно итоги процедуры будут подведены в начале июня.

    «Единая Россия» – единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование.

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    Военнослужащие США «захватили» завод в Болгарии
       30 мая 2021, 12:45
    Фото: кадр из видео
    Текст: Ксения Панькова

    Во время учений НАТО в Болгарии произошел скандал с участием военнослужащих США. Группа военных перепутала завод по производству масла с тренировочной зоной и «захватила» предприятие, угрожая сотрудникам, сообщает телеканал Nova.

    Накануне американские военные попали на видео, когда ворвались в цех по производству оливкового масла в районе города Пловдив, угрожая при этом его работникам оружием. Как выяснилось, завод находится рядом с военным аэродромом, на котором проходили учения НАТО. Группа вооруженных солдат перелезла через забор на территорию цеха и начала «штурмовать» предприятие. Ворвавшись внутрь, солдаты приказали сотрудникам не двигаться и обыскали помещение. Позже они объяснили, что посчитали эту территорию частью тренировочной зоны, передает РИА «Новости».

    Владелец цеха Марин Димитров назвал произошедшее унизительным и обратился в суд. «Для меня это серьезное оскорбление. Как будто я террорист какой-то», – добавил он.

    Позже министр обороны Болгарии Георги Панайотов извинился за инцидент, назвав его «явным недоразумением». Ведомство вместе с американской стороной заявило о готовности компенсировать пострадавшим материальный ущерб.

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в Польше, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии созданы координационные центры, обеспечивающие встречу войск НАТО и грузов.

    Коментарии (48)
    В Госдуме призвали Белоруссию признать Крым российским
       30 мая 2021, 16:15
    Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
    Текст: Евгения Шестак

    В интересах Белоруссии признать российский статус Крыма и начать налаживать тесные экономические отношения с полуостровом, заявил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.

    «Меня удивляет, почему Белоруссия после такого отношения со стороны западных стран до сих пор не приняла справедливого и братского решения признать российский статус Крыма и начать налаживать тесные экономические связи с регионом», – цитирует РИА «Новости» Шеремета. 

    Парламентарий выразил надежду на то, что Минск самостоятельно примет верное решение. «Для Белоруссии, учитывая складывающуюся геополитическую обстановку, пришло время принять правильное решение и поддержать исторический выбор крымчан. Мы не давим на Белоруссию и хотим, чтобы они самостоятельно приняли для себя такое решение», – отметил Шеремет.

    По мнению депутата, на фоне западных санкций Белоруссии также было бы выгодно сотрудничество с Крымом в области развития транспортных и туристических связей.

    Ранее сообщалось, что белорусская авиакомпания «Белавиа» не планирует выполнять рейсы в Крым, пока нет «политического признания» воссоединения региона с Россией. Глава региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец заявил, что у белорусской авиакомпании «Белавиа» есть уникальный шанс стать первым иностранным авиаоператором в Крыму.

    Напомним, после инцидента с бортом Ryanair в Минске Брюссель собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Ряд стран уже запретил самолетам белорусских авиакомпаний входить в свое воздушное пространство. Крым предложил Белоруссии открыть прямое авиасообщение.

    Коментарии (120)
    Глава РФПИ рассказал об ажиотажном спросе на «Спутник V» во всем мире
       30 мая 2021, 12:46
    Фото: Александр Река/ТАСС
    Текст: Елена Мирошниченко

    Вакцина от коронавируса «Спутник V» вызывает большой спрос во всем мире, это связано с ее эффективностью и показателями безопасности, заявил в интервью телеканалу «Россия 1» глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

    «Мы видим действительно абсолютно ажиотажный спрос на российскую вакцину во всем мире, и это связано с тем, что она показывает лучшие результаты и с точки зрения эффективности, и с точки зрения безопасности», – цитирует его РИА «Новости».

    Также он уточнил, что эффективность вакцины «Спутник V» подтверждается не только российскими данными.

    «Это также данные Мексики, Аргентины, Венгрии и многих других стран, которые используют российскую вакцину», – добавил Дмитриев.

    Ранее сообщалось, что разработчики не нашли нежелательных реакций на «Спутник V» у беременных. По результатам анализа данных 3,8 млн привитых россиян эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» составила 97,6%.

    Коментарии (18)
    Эксперт: Проект заявления ЕС и США выглядит как русофобская провокация
       30 мая 2021, 15:01
    Фото: Jens Kalaene/Global Look Press
    Текст: Михаил Мошкин

    «Проект совместного заявления США и Евросоюза – что-то беспрецедентное. ЕС рассказывает Вашингтону, как ему вести переговоры с Россией. Напоминает провокацию русофобской части брюссельских элит», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт-международник Станислав Ткаченко. Так он оценил проект документа, который планируется огласить на саммите в Брюсселе за день до встречи Путина и Байдена.

    «В дипломатии не принято принимать документы такого необычного жанра. Не удивлюсь, что совместное соглашение в итоге не будет принято», – заметил профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.

    Евросоюз направил Соединенным Штатам проект совместного заявления, которое предполагается огласить 15 июня на американо-европейском саммите в Брюсселе, сообщило в субботу агентство Bloomberg. Этот саммит состоится за день до намеченной встречи в Женеве президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом.

    «Мы едины в принципиальном подходе к России и мы решительно ответим на повторяющуюся модель ее негативного поведения и злонамеренных действий», – цитирует Bloomberg проект заявления США и ЕС. По оценке агентства, руководство Евросоюза предлагает администрации Байдена прекратить «торговые войны» США и европейских стран, начатые при Дональде Трампе, «и дать толчок трансатлантическому альянсу в противостоянии Китаю и России».  

    Но отметим, что говоря об отношениях Запада с Пекином, авторы проекта заявления придерживаются более сдержанной риторики – речь идет о «многогранных подходах» к Китаю, а не ответе на «злонамеренные действия», как в случае с Россией.

    На ваш взгляд

     
    Какая из стран больше заинтересована в проведении встречи Путина и Байдена?



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    «Хорошо бы разобраться как минимум в том, кто работает над проектом документа. Можно предположить, что он исходит из пресс-службы главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля. Но в любом случае выглядит он беспрецедентно. США – суверенная держава, которой ЕС рассказывает, как вести переговоры с Москвой. Документа пока нет, то, что мы видим – это, говоря по-английски, wishful thinking, то есть принятие желаемого за действительное. Но этот черновик очевидно содержит провокационные тезисы», – заметил Ткаченко.

    По мнению эксперта, такой конфронтационный подход к отношениям с Москвой не отражает общей позиции Евросоюза. «Европейская элита расколота. Восточноевропейские государства считают, что противостояние с Россией повышает их значимость, их вес, их дипломатическую коллективность. Поэтому для них – это онтологически свойственная часть внешней политики. Они не знают других подходов ведения дел с Россией», – заметил Ткаченко.

    «В то же время мы знаем позицию Германии, Италии, Австрии – государств, которые настроены на сотрудничество, – добавил эксперт. – Поэтому этот документ – это отчасти отражение внутренних процессов в Европейском союзе, где пока нет консенсуса относительно политики с Россией. Возможно, его никогда и не будет. Но с другой стороны, это беспрецедентный случай, ЕС нарушает все дипломатические стандарты».

    Напомним, официально объявлено, что первые полноценные переговоры между Путиным и Байденом состоятся 16 июня в швейцарской Женеве. На повестке дня – Украина, Белоруссия и «вопросы стратегической стабильности».

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    Коментарии (21)
    Опубликовано фото «позорной» для США монеты
       30 мая 2021, 16:37
    Фото: cia.gov
    Текст: Евгения Шестак

    В Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) США опубликовали фото монеты, предназначенной на случай победы американских войск на Кубе в 1961 году.

    «Монета была создана в предвкушении победы, но операция провалилась», – подчеркнули в ведомстве, передает «Российская газета».

     

    Памятный серебряный знак, который должен был вручаться после победы на Кубе, украшен изображением контура Острова Свободы с десантником, идущим вперед мимо поверженного лидера Фиделя Кастро. На реверсе монеты изображен флаг Кубы и крест.

    Также на монете выгравирована надпись на испанском и английском языках «Нет исхода, кроме победы».

    В апреле 1961 года Соединенные Штаты попытались свергнуть действующую власть на Кубе, для чего на остров был высажен военный десант, состоявший из кубинских эмигрантов, которые действовали при поддержке авиации и флота США. Однако, благодаря быстрой реакции режима Фиделя Кастро, кубинская армия в течение пяти дней смогла уничтожить и взять в плен вражеские войска.

    Тогда власти Кубы оценили причиненный ущерб в 53 млн долларов. Данная сумма через полтора года после случившегося была отправлена Вашингтоном в виде медикаментов и продовольственных продуктов в обмен на пленников.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как кубинская армия опозорила ЦРУ. 

    Коментарии (41)
     
     
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