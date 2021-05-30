Пострадавший при стрельбе в Екатеринбурге росгвардеец госпитализирован

Стало известно, почему россияне не хотят заводить детей

Большинство россиян имеют не более двух детей. Многие мужчины и женщины не планируют прибавлений в семье из-за нехватки денег, дефицита жилплощади и отсутствия «второй половинки», говорится в исследовании банка «Открытие».

По данным исследования, большинство россиян имеют до двух детей. Так, 36% опрошенных женщин и 39% мужчин сообщили, что у них пока есть только один ребенок. При этом у 33% женщин и 27% мужчин – двое детей. Лишь 5% женщин и 4% мужчин сообщили, что у них в семье более двух детей, передает РИА «Новости».

Бездетными назвали себя 26% женщин и 29% мужчин: причем в Москве и Московской области бездетных мужчин оказалось значительно больше, чем бездетных женщин – 26% против 16%. Не планируют больше заводить детей ни при каких условиях 37% женщин и 29% мужчин.

«Среди факторов, которые сильнее всего влияют на решение о рождении ребенка, респонденты называли нехватку денег (23% женщин и 27% мужчин), дефицит жилплощади (16% женщин и 15% мужчин), отсутствие «второй половинки» (10% женщин и 14% мужчин)», – выяснили эксперты.

Кроме того, 5% женщин и 8% мужчин заявили о нехватке свободного времени. Всего 4% женщин сказали, что у них нет материнского инстинкта, об отсутствие отцовского заявили 3% мужчин.

Исследование проводилось 18-19 мая по репрезентативной выборке среди 1 тыс. россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.

Ранее исследовании сервиса «Работа.ру» показало, что ради зарплаты в 250 тыс. рублей многие россияне готовы сменить профессию, уехать в другой город или страну, отказаться от отпуска и взять на себя дополнительные обязанности.