|
|
Эксперт: Проект заявления ЕС и США выглядит как русофобская провокация
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
«Проект совместного заявления США и Евросоюза – что-то беспрецедентное. ЕС рассказывает Вашингтону, как ему вести переговоры с Россией. Напоминает провокацию русофобской части брюссельских элит», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт-международник Станислав Ткаченко. Так он оценил проект документа, который планируется огласить на саммите в Брюсселе за день до встречи Путина и Байдена.
«В дипломатии не принято принимать документы такого необычного жанра. Не удивлюсь, что совместное соглашение в итоге не будет принято», – заметил профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.
Евросоюз направил Соединенным Штатам проект совместного заявления, которое предполагается огласить 15 июня на американо-европейском саммите в Брюсселе, сообщило в субботу агентство Bloomberg. Этот саммит состоится за день до намеченной встречи в Женеве президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом.
«Мы едины в принципиальном подходе к России и мы решительно ответим на повторяющуюся модель ее негативного поведения и злонамеренных действий»,- цитирует Bloomberg проект заявления США и ЕС. По оценке агентства, руководство Евросоюза предлагает администрации Байдена прекратить «торговые войны» США и европейских стран, начатые при Дональде Трампе, «и дать толчок трансатлантическому альянсу в противостоянии Китаю и России».
Но отметим, что, говоря об отношениях Запада с Пекином, авторы проекта заявления придерживаются более сдержанной риторики – речь идет о «многогранных подходах» к Китаю, а не ответе на «злонамеренные действия», как в случае с Россией.
Какая из стран больше заинтересована в проведении встречи Путина и Байдена?
«Хорошо бы разобраться как минимум в том, кто работает над проектом документа. Можно предположить, что он исходит из пресс-службы главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля. Но в любом случае, выглядит он беспрецедентно. США – суверенная держава – которой ЕС рассказывает, как вести переговоры с Москвой. Документа пока нет, то, что мы видим – это, говоря по-английски, wishful thinking, то есть принятие желаемого за действительное. Но этот черновик очевидно содержит провокационные тезисы», – заметил Ткаченко.
По мнению эксперта, такой конфронтационный подход к отношениям с Москвой не отражает общей позиции Евросоюза. «Европейская элита расколота. Восточноевропейские государства считают, что противостояние с Россией повышает их значимость, их вес, их дипломатическую коллективность. Поэтому для них – это онтологически свойственная часть внешней политики. Они не знают других подходов ведения дел с Россией», – заметил Ткаченко.
«В то же время, мы знаем позицию Германии, Италии, Австрии – государства, которые настроены на сотрудничество, – добавил эксперт. – Поэтому этот документ – это отчасти отражение внутренних процессов в Европейском союзе, где пока нет консенсуса относительно политики с Россией. Возможно, его никогда и не будет. Но с другой стороны, это беспрецедентный случай, ЕС нарушает все дипломатические стандарты».
Напомним, официально объявлено, что первые полноценные переговоры между Путиным и Байденом состоятся 16 июня в швейцарской Женеве. На повестке дня – Украина, Белоруссия и «вопросы стратегической стабильности».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперт сказал, какая страна производит «самый грязный на Земле» газ
|
|
«На добычу и доставку американского СПГ тратится гораздо больше энергии, вследствие чего увеличивается уровень углеродного следа. Так что это не Россия, а США доставляют самый грязный газ в Европу», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков, комментируя заявление министра энергетики США Дженнифер Грэнхолм, в котором она назвала российский газ «самым грязным на Земле».
«На самом деле все ровно наоборот. Именно американский СПГ, который экспортируется в другие страны, является чемпионом по выбросам парниковых газов. Потягаться с ним в этом вопросе может только австралийский сжиженный газ», – отметил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве Игорь Юшков.
Собеседник объяснил, что американцы добывают газ на сланцевых месторождениях и основным способом добычи топлива является гидроразрыв пласта, что провоцирует большой выброс парниковых газов. «Затем они его транспортируют на побережье в Мексиканский залив, что тоже связано с выбросом парниковых газов, потому что на это тратится энергия. Далее газ сжижают, затем переправляют через океан, разжижают, то есть переводят в газообразное состояние, и только после этого доставляют потребителям. И на каждом этапе данной цепочки также тратится энергия, что повышает уровень углеродного следа. Так что это не Россия, а США доставляют самый грязный газ в Европу», – рассказал эксперт.
«У Газпрома, напротив, добыча газа довольно эффективная. Компания прокачивает топливо по газопроводам, не делая дополнительных манипуляций. Поэтому согласно международной классификации, российский газ является наиболее конкурентным топливом», – пояснил Юшков.
В четверг министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм в ходе слушаний в комитете Палаты представителей американского Конгресса по науке, космосу и технологиям заявила, что российский газопровод якобы «транспортирует самый «грязный» на Земле природный газ без какого-либо соблюдения безопасности по выбросам метана».
«Это плохо для нашего климата», – заявила американская чиновница. Глава Минэнерго США заявила, что Соединенные Штаты считают газопровод «Северный поток – 2» «очень опасным» и выступают против этого проекта.
В ответ вице-премьер России Александр Новак заявил, что «российский газ, поставляемый в Европу через «Северный поток», по данным различных аналитических и консалтинговых агентств, имеет почти в четыре раза меньший углеродный след в пересчете на кВт·ч, чем газ, поставляемый в Европу из США».
«В основном это связано с тем, что в США большая часть газа добывается из сланцевых пород при помощи гидроразрыва пластов. В свою очередь, Россия уделяет огромное внимание обеспечению экологического лидерства и снабжению наших партнеров чистой энергией», – подчеркнул он.
Ранее Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в интересах Соединенных Штатов приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. При этом Вашингтон решил ввести новые санкции против российских организаций и судов, участвующих в строительстве.
Напомним, в мае 2019 года сразу два представителя министерства энергетики США назвали американский СПГ «свободным газом» и «молекулами американской свободы». В Совфеде высмеяли сравнение американского СПГ с «молекулами свободы».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Болгары оценили отказ Байдена от санкций против «Северного потока – 2»
|
|
Статья болгарского издания «Дневник» об отказе президента США Джо Байдена от новых санкций против газопровода «Северный поток – 2» вызвала бурный отклик со стороны читателей.
«Германия, в отличие от нас (Болгарии), сумела отстоять свои национальные интересы», – выразил мнение Шоршо, передает РИА «Новости».
«Все пропало, теперь жители Восточной Европы будут лапу сосать», – пошутил dfjftriktrcdt.
«Как только Россия разработает северный маршрут, она сможет доставлять газ и прочие товары в любую точку Северного полушария намного быстрее, чем кто-либо другой», – написал Armagedon.
«Почему вас так удивляет решение господина Байдена? У демократов никогда не было сильной внешней политики», – заметил kvasimodo.
«Сплошное разочарование! Байден предал нас (болгар)!» – резюмировал Gunther.
Ранее американский лидер признал, что санкции против «Северного потока – 2» к настоящему моменту контрпродуктивны, поскольку проект близок к завершению.
Также Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Глава Госдепа заявил, что в интересах США приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. При этом Вашингтон решил ввести новые санкции против российских организаций и судов, участвующих в строительстве.
Новак ответил на заявление министра США о «самом грязном на Земле» российском газе
|
|
Российский газ, поставляемый в Европу по «Северному потоку», имеет углеродный след, который в четыре раза меньше, чем американский, сообщил вице-премьер Александр Новак.
«Сейчас много хайпа на тему экологичности того или иного товара. Однако, если подходить к этому вопросу серьезно и оперировать объективными данными, то результат может удивить некоторых наблюдателей. Российский газ, поставляемый в Европу через «Северный поток», по данным различных аналитических и консалтинговых агентств, имеет почти в четыре раза меньший углеродный след в пересчете на кВт·ч, чем газ, поставляемый в Европу из США», – передает РИА «Новости» слова Новака.
«В основном это связано с тем, что в США большая часть газа добывается из сланцевых пород при помощи гидроразрыва пластов. В свою очередь, Россия уделяет огромное внимание обеспечению экологического лидерства и снабжению наших партнеров чистой энергией», – подчеркнул он.
Ранее министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм на слушаниях в Конгрессе заявила, что она не принимала участие в решении администрации президента Джо Байдена вывести из-под санкций компанию-оператора трубопровода «Северный поток – 2», и раскритиковала российский газ как «неэкологичный». Она отметила, что одной из причин опасности трубопровода является то, что он транспортирует «самый грязный» на Земле природный газ без какого-либо соблюдения безопасности по выбросам метана».
Напомним, в мае 2019 года сразу два представителя министерства энергетики США назвали американский СПГ «свободным газом» и «молекулами американской свободы». В Совфеде высмеяли сравнение американского СПГ с «молекулами свободы».
Председатель Европарламента призвал ужесточить санкции против России
Отношения между ЕС и Россией остаются «очень напряженными», заявил председатель Европарламента Дэвид Сассоли.
Он считает, что ЕС должен «ужесточить санкции против российских чиновников, а также установить более тесные контакты с населением и гражданским обществом», передает РИА «Новости» со ссылкой на Funke.
Напомним, Евросоюз направил США проект совместного заявления для саммита, который пройдет за день до встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. ЕС предлагает США объявить, что они «едины в принципиальном подходе к России» и «решительно ответят на ее повторяющуюся модель негативного поведения и враждебных действий».
ФСБ обвинила США в неуважении территориальной целостности России
|
|
Соединенные Штаты необоснованно стремятся поставить под сомнение территориальную целостность России, не признавая мотивированную позицию Москвы по статусу залива Петра Великого в Приморье, заявил первый заместитель директора – руководитель пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.
Он напомнил, что в соответствии с российским законодательством и международными нормами государственная граница в морских пространствах определяется по внешней границе территориальных вод, расстояние которых, как правило, составляет 12 морских миль от берега. А исключительная экономическая зона является районом, находящимся за пределами территориальных вод, и не превышает 200 морских миль, передает РИА «Новости».
Однако данные правила, как напомнил Кулешов, не распространяются на так называемые исторические заливы. Залив Петра Великого признан таковым согласно постановлению Совета Министров СССР от 4 июля 1957 года на основании своих географических условий и оборонного значения, а также исторической принадлежности вод залива Российской империи и впоследствии Советскому Союзу, правопреемником которого стала Россия, отметил он.
«Вместе с тем претензии со стороны Америки являются необоснованными с точки зрения международного права. Произошедший инцидент в ноябре 2020 года в заливе с эсминцем ВМС США «Джон Маккейн» является нарушением государственной границы Российской Федерации», – подчеркнул Кулишов.
Напомним, в ноябре 2020 года эсминец ВМС США «Джон Маккейн» зашел за линию границы России на два километра и был остановлен большим противолодочным кораблем Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов». США заявили при этом, что залив Петра Великого якобы не «территориальное море России».
Экс-командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов назвал нарушение российских границ хамством и призвал тщательнее продумать защиту рубежей страны для предотвращения подобных нарушений. Британские СМИ писали, что действия военных кораблей США у берегов России могут привести к мировой войне, а поляки высмеяли США за заход эсминца в российские воды. Как отмечала газета ВЗГЛЯД, инциденты, подобные этому, были обычным делом для времен холодной войны.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Пушков высмеял слова главы минэнерго США о «грязном» российском газе
|
|
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление министра энергетики США Дженнифер Грэнхолм о том, что российский природный газ якобы «самый грязный» на Земле, и предложил объявить поставляемый в Европу американский газ «молекулами свободы».
«Эта дама, выдающая себя за специалиста, забыла упомянуть, что американский газ, прибывающий в Европу, в отличие от российского, еще и состоит из «молекул свободы». Иначе в ее оценках как министра энергетики США чего-то не хватает. Но уверен, что она так и считает. Просто сказать забыла», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
Ранее Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в интересах Соединенных Штатов приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. При этом Вашингтон решил ввести новые санкции против российских организаций и судов, участвующих в строительстве.
Напомним, в мае 2019 года сразу два представителя министерства энергетики США назвали американский СПГ «свободным газом» и «молекулами американской свободы». В Совфеде высмеяли сравнение американского СПГ с «молекулами свободы».
ЕС предложил США выступить с совместным заявлением против России
|
|
Евросоюз направил США проект совместного заявления для саммита, который пройдет за день до встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
В тексте заявления ЕС предлагает США объявить, что они «едины в принципиальном подходе к России» и «решительно ответят на ее повторяющуюся модель негативного поведения и враждебных действий». Кроме того, предлагается заявить о том, чо ЕС и США будут «тесно консультироваться и сотрудничать по всему спектру общих проблем и возможностей в рамках соответствующих многосторонних подходов к Китаю».
Bloomberg считает, что ЕС и США осудят «репрессии России в отношении гражданского общества, оппозиции и независимых СМИ», а также объявят об усилении сотрудничества в экономике, передает РИА «Новости».
Напомним, официально объявлено, что первые полноценные переговоры между Путиным и Байденом состоятся 16 июня в швейцарской Женеве. На повестке дня – Украина, Белоруссия и «вопросы стратегической стабильности».
Политолог оценил отказ Запада признать победу Асада на выборах в Сирии
|
|
«Сирия пребывает в состоянии вялотекущей если не гражданской войны, то глубокой междоусобицы, поэтому дальнейшие события в республике будут проходить в независимости от исхода выборов», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов, комментируя отказ со стороны ЕС признать результаты президентских выборов в Сирии.
«С практической точки зрения, непризнание выборов в Сирии на Западе не значит ничего. Эти выборы не добавляют и не убавляют легитимности Башару Асаду. Их необходимо было провести, чтобы формально зафиксировать его следующий президентский срок. Это произошло. Все дальнейшее в Сирии будет происходить в независимости от данных процедур», – убежден политолог-международник, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
Эксперт напомнил о том, что прошедшие в Сирии выборы изначально не признавались Западом. «С точки зрения западных стран, в Сирии никаких демократических принципов не соблюдается. Имеется в виду, что в выборах не участвуют оппозиционеры, и они проводятся в условиях жестких мер безопасности. По мнению Запада, Асад давно утратил моральное право управлять Сирией», – пояснил собеседник.
По словам политолога, к результатам выборов «нет смысла относиться серьезно», к тому же «итоги выборов были предсказуемы, и для интересов России в Сирии данная ситуация также ничего не меняет».
«Сирия пребывает в состоянии вялотекущей если не гражданской войны, то глубокой междоусобицы. Поэтому говорить о демократических выборах в такой ситуации не приходится», – заключил Лукьянов.
Напомним, Башар Асад одержал победу на выборах президента САР. 26 мая, в день голосования, открылись более 12 тыс. избирательных участков. Наблюдатели от Общественной палаты России отметили демократический характер этих выборов и конкуренцию среди кандидатов.
При этом за день до начала голосования в Сирии США, Великобритания, Германия, Франция и Италия выступили с совместным заявлением, в котором призвали международное сообщество не признавать выборы в республике.
В Москве подчеркивали, что заявления о «нелегитимности» президентских выборов в Сирии являются грубым политическим давлением и вмешательством во внутренние дела республики.
В пятницу президент России Владимир Путин поздравил Асада с переизбранием.
Путин и Лукашенко завершили переговоры
Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко продолжались более пяти часов, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Как сообщил Песков, «переговоры только что завершились», передает РИА «Новости».
В пятницу Путин и Лукашенко встретились в сочинской резиденции Бочаров Ручей российского лидера. Лукашенко привез на переговоры с Путиным дипломат с документами и пообещал рассказать о ситуации вокруг экстренной посадки борта Ryanair. Он заявил о попытках раскачать ситуацию в Белоруссии. Кроме того, Лукашенко рассказал о рекордном росте товарооборота между Россией и Белоруссией.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ЕС призвал Россию отменить решение по трем НПО Германии
Европейский союз призывает российские власти отменить решение о признании нежелательной деятельности трех немецких неправительственных организаций (НПО), говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.
«Европейский союз отвергает принятое генеральным прокурором России 26 мая решение о включении трех немецких неправительственных организаций в список нежелательных организаций. Мы призываем российские власти отменить это решение и внести свой вклад в развитие контактов между людьми на благо как России, так и Евросоюза», – говорится в тексте сообщения, передает ТАСС.
В среду Генпрокуратура приняла решение о признании нежелательной в России деятельности неправительственных организаций Forum Russischsprachiger Europаer e. V. («Форум русскоязычных европейцев», ФРЕ), Zentrum fur die Liberale Moderne GmbH («Центр либеральной современности», ЦЛС) и Deutsch-Russischer Austausch e. V. («Немецко-русский обмен», НРО). В Генпрокуратуре отметили, что «их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ».
Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных НПО, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, и их обнародования.
Байдена раскритиковали за замечания в адрес маленькой девочки
|
|
СМИ и читатели обратили внимание на «эксцентричные» замечания президента США Джо Байдена в адрес маленькой девочки.
Канадский онлайн-журнал The Post Millennial опубликовал видеозапись выступления Байдена на военной базе в Вирджинии, во время которого президент США прервал заготовленную речь, обратившись к девочке «младшего школьного возраста». Ребенок сидел у края сцены. «Мне нравятся эти заколки в твоих волосах», – приводит РИА «Новости» слова президента США.
«Вот что я вам скажу: посмотрите на нее, она выглядит так, будто ей 19 лет, сидит как маленькая леди, скрестив ноги», – добавил он. Daily Mail назвала его речь «эксцентричной». Читателей также встревожило поведение Байдена. Один из них отметил, что действующему президенту США «не просто так не разрешают часто говорить перед камерами». Другой читатель считает, что Байден «социально неуклюжий», но «пытается быть милым». Читатель предположил, что «в его голове эти слова звучат невинно, а у остальных вызывают недоумение».
«Если бы так сказал Трамп, то это стало бы передовицей The New York Times и главной новостью на CNN в течение двух недель», – заявил еще один из читателей.
-
В мае Байден заявил, что начал политическую карьеру 180 лет назад. Вероятно, это была попытка пошутить. При этом ранее Байден путал Дональда Трампа с Джорджем Бушем – младшим, «салон» и «салун», а в своей речи о России пару раз оговорился, перепутав эскалацию и вакцинацию, неправильно произнеся фамилию российского лидера Владимира Путина, трижды запнулся в речи о России. Также он оговорился два раза подряд, называя бюро по контролю за алкоголем, табаком, огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами (ATF) – AFT. Кроме того, президент США назвал старшеклассниками пятиклассников в Вирджинии.
Пушков оценил способность Китая «овладеть» США
|
|
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление президента США Джо Байдена об уверенности китайского лидера Си Цзиньпина в том, что КНР «овладеет Америкой» в ближайшие 10-15 лет.
«Китай в ближайшие 10-15 лет овладеет Америкой? Это что-то новое в лексиконе Байдена. Это ему сам Си сообщил во время их длительного общения, о котором так любит рассказывать Байден? Или это некая новая басня, как и рассказ о 17 тыс. миль, которые Байден якобы проделал рука об руку с главой Китая? Басня потому, что, как ни считай, эти 17 тыс. миль они вместе точно не проделали», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
По мнению сенатора, из слов Байдена «ясно следует, что в США маниакально боятся Китая».
«Возможно, это одна из главных негласных причин, по которой Байден так упорно добивался встречи с (президентом России Владимиром) Путиным», – предположил он.
Ранее президент США, выступая перед военнослужащими на базе в штате Вирджиния, заявил, что США «находятся в сражении между демократиями и автократиями». Байден отметил, что провел с Си Цзиньпином больше времени, чем «другие мировые лидеры»: «24 часа личных встреч только с ним и переводчиком. 17 тыс. миль (112,6 тыс. км) путешествий с ним в Китае и здесь».
По словам Байдена, Си Цзиньпин «убежденно верит, что Китай до 2030–2035 года овладеет Америкой, потому что автократии могут принимать быстрые решения». При этом, как отмечает Fox News, Байден, видимо, оговорился и сказал «3035» вместо «2035».
В мае Байден заявил, что начал политическую карьеру 180 лет назад. Вероятно, он так пошутил. При этом ранее Байден путал Дональда Трампа с Джорджем Бушем – младшим, «салон» и «салун», а в своей речи о России пару раз оговорился, перепутав эскалацию и вакцинацию, неправильно произнеся фамилию российского лидера Владимира Путина, трижды запнулся в речи о России.
Также он оговорился два раза подряд, называя бюро по контролю за алкоголем, табаком, огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами (ATF) – AFT. Кроме того, президент США назвал старшеклассниками пятиклассников в Вирджинии.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
США уведомили Москву об отказе возвращаться в ДОН
|
|
Вашингтон уведомил Москву, что не вернется в Договор по открытому небу, сообщили в МИД России.
Ранее в СМИ появились сообщения, что США уведомили Россию, что не вернутся в Договор по открытому небу. МИД России подтвердило эту информацию, передает РИА «Новости».
Сообщалось, что заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман в беседе с замглавы МИД России Сергеем Рябковым заявила, что Соединенные Штаты не намерены возвращаться в ДОН. По данным СМИ, соответствующее решение американская сторона приняла по итогам проведения оценки целесообразности восстановления своего участия в договоре, которое было прекращено администрацией бывшего президента США Дональда Трампа в ноябре 2020 года, передает ТАСС.
Ранее Кремль заявил о возможном обсуждении ДОН на предстоящей встрече Владимира Путина и Джо Байдена.
Депутаты Государственной думы единогласно поддержали внесенный президентом Владимиром Путиным законопроект о денонсации Договора по открытому небу. В МИД заявили, что Россия выйдет из ДОН примерно в декабре, согласно процедурным нормам.
Договор по открытому небу стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны, позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. 15 января Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США. При этом в Кремле согласились вернуться к обсуждению сохранения ДОН, если американская сторона проявит такой интерес.
У посла Украины в Германии нашлись претензии ко встрече Путина и Байдена
Посол Украины в Германии Андрей Мельник прокомментировал встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, запланированную на 16 июня.
Как заявил Мельник, Киев рад, что «тема Украины занимает важное место в повестке дня» саммита. «Хотя, надо сказать, кажется странным, когда говорят о нас, но не с нами», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Berliner Zeitung.
По словам Мельника, украинская сторона «уже знает, что американцы примут в Женеве» сторону Киева. Посол заявил, что Украина «действительно связывает с саммитом большие надежды».
Напомним, Мельник заявил, что Россия «должна исчезнуть из Донбасса и вернуть Крым», а также «выплатить репарации». Мельник неоднократно делал скандальные заявления не только в адрес России, но и немецких политиков.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Евросоюз не признал победу Асада на выборах президента Сирии
Евросоюз (ЕС) не будет признавать результаты президентских выборов в Сирии, победу на которых одержал Башар Асад, эти выборы «не являются ни свободными, ни честными», заявил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.
Боррель заявил после совещания с 27 главами МИД стран ЕС в Лиссабоне, что данные выборы якобы не привнесут ничего в урегулирование конфликта в Сирии и не приведут к нормализации отношений между мировым сообществом и сирийским режимом, передает Deutsche Welle.
До этого выборы раскритиковали министры иностранных дел ФРГ, Франции, Италии, Великобритании и США.
«Мы осуждаем решение режима Асада провести выборы за рамками, установленными резолюцией 2254 Совбеза ООН, и присоединяемся к голосам сирийцев, включая голоса представителей гражданского общества и сирийской оппозиции, которые назвали это голосование незаконным», – говорится в их совместном заявлении.
Напомним, Асад одержал победу на выборах президента Сирии. 26 мая, в день проведения президентских выборов в Сирии открылись более 12 тыс. избирательных участков.
Наблюдатели от Общественной палаты (ОП) России отметили демократический характер выборов в Сирии и конкуренцию среди кандидатов в президенты.
При этом за день до начала голосования в Сирии США, Великобритания, Германия, Франция и Италия выступили с совместным заявлением, в котором призвали международное сообщество не признавать президентские выборы в республике.
В Москве подчеркивали, что заявления о «нелегитимности» президентских выборов в Сирии являются грубым политическим давлением и вмешательством во внутренние дела республики.