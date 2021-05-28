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В Польше сочли «Северный поток – 2» «бомбой для евроинтеграции»
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Решение президента США Джо Байдена отказаться от введения санкций против «Северного потока – 2» основано на ошибочных оценках, заявил в эфире Польского радио глава Бюро международной политики президента Польши Кшиштоф Щерский.
Щерский заявил, что, на его взгляд, «это решение основано на ошибочной оценке реальности», так как «Северный поток – 2» – это газовая бомба, заложенная под фундамент европейской интеграции», передает ТАСС.
По его версии, этот проект «действительно взорвет или может взорвать Европейский союз».
Щерский считает, что суммарный объем газа, который пойдет в Европу по двум нитям «Северного потока», «создаст зависимость Германии от российских поставок, что означает политическое влияние России на внешнюю политику и экономику Европейского союза».
Ранее первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров заявил, что Польша разочарована строительством проекта «Северный поток – 2», на котором настояла ФРГ и чему не стали препятствовать США. До этого в Польше призвали Германию к «европейской солидарности» в вопросе «Северного потока – 2».
Напомним, Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Указывалось, что в интересах США приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. При этом Вашингтон решил ввести новые санкции против российских организаций и судов, участвующих в строительстве.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Польша хочет отобрать у России канал доставки газа в Европу.
Познер оценил слова Дуды о «ненормальной стране» России
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«В Польше, Литве и Латвии подобные высказывания часто звучат. Это говорит об уровне руководства этих стран», – сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Познер, комментируя заявление президента Польши Анджея Дуды, в котором он назвал Россию «ненормальной страной».
«Не секрет, что нынешняя польская власть антирусская и антироссийская. Надеюсь, что у нашего руководства хватит выдержки, чтобы просто это проигнорировать», – отметил телеведущий Владимир Познер.
«Хотя это, безусловно, грубое высказывание. В Польше, Литве и Латвии подобные заявления часто звучат. Это говорит об уровне руководства этих стран», – подчеркнул собеседник.
«Думаю, России не следует на это обращать внимание, – считает Познер. – Реагировать каждый раз на подобного рода высказывания, на мой взгляд, ниже собственного достоинства. Не нужно давать авторам таких слов чувство удовлетворения: «ага, вот они отреагировали – значит, мы их задели». Пусть говорят».
Напомним, президент Польши Анджей Дуда назвал Россию «ненормальной страной». «Действия России – агрессивные, имперские, которые отбирают у людей нормальную жизнь, приводят к разрушению государств, к военным положениям, к гибели людей. Это действия, которые международное сообщество не может принимать. Россия ненормальная страна. Это не то государство, которое нормально себя ведет. Это страна-агрессор», – отметил он.
Как заявил президент Польши во время официального посещения Грузии, действия России требуют «решительных действий со стороны международного сообщества». Дуда напомнил, что в 2022 году Польша будет председательствовать в ОБСЕ, и пообещал поднимать «российский вопрос» на площадке ГА ООН, а также на Совете по правам человека ООН.
Ранее депутат польского парламента от партии «Конфедерация» Кристиан Каминьский заявил об упущенном шансе на взаимовыгодное сотрудничество с Россией.
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Украина назвала срок окончания борьбы против «Северного потока – 2»
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Украина продолжит бороться с проектом «Северный поток – 2» до тех пор, пока по газопроводу не пойдет топливо, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба по итогам встречи с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид в Киеве.
«Ничто не завершено, пока оно [строительство «Северного потока – 2»] не завершено на 100%. И, кстати, я об этом говорил государственному секретарю [США] Энтони Блинкену во время нашей встречи. И второе: ничто не проиграно, пока игра не завершилась. Безусловно, теперь у строителей «Северного потока – 2» есть намного больше шансов достроить этот проект. Но мое правило в жизни – всегда бороться до конца за национальные интересы Украины. И до тех пор, пока газ не потек по Nord Stream 2, мы будем бороться за защиту наших интересов», – передает его слова РИА «Новости».
Ранее «Нафтогаз Украины» приветствовал решение министерства финансов США по введению санкций в отношении четырех компаний и 13 судов, строивших «Северный поток – 2».
Между тем позже президент США Джо Байден заявил, что газопровод «Северный поток – 2» уже «почти полностью достроен» и введение санкций против проекта было бы контрпродуктивным для отношений США с Европой.
Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Блинкен заявил, что в интересах США приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. При этом Вашингтон решил ввести новые санкции против российских организаций и судов, участвующих в строительстве.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва считает санкции против проекта «Северный поток – 2» неэффективными в целом.
Отказ США мешать завершению «Северного потока – 2» стал ударом для Польши
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Польша разочарована строительством проекта «Северный поток – 2», на котором настояла ФРГ и чему не стали препятствовать США, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.
«Для Польши это большой удар – завершение строительства проекта «Северный поток – 2», на котором настояла Германия и чему не стали препятствовать США», – передает РИА «Новости» слова Джабарова.
По его словам, в Варшаве понимают, что будет через год, когда постепенно будет сокращаться транзит газа через Украину и соответственно Польшу, и они будут завязаны на «Северном потоке».
«Если они такие принципиальные, что же они пихают нам свою санкционную продукцию через третьи страны? Как только им это выгодно, они забывает все. Как только выгода пропадает, они становятся «принципиальными борцами с российской угрозой», – сказал Джабаров.
Накануне президент Польши Анджей Дуда во время выступления в Грузии резко высказался о России из-за якобы агрессивных действий, назвав ее «ненормальной страной».
Ранее в Польше призвали Германию к «европейской солидарности» в вопросе «Северного потока – 2». Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Польша хочет отобрать у России канал доставки газа в Европу.
Напомним, Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Блинкен заявил, что в интересах США приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. При этом Вашингтон решил ввести новые санкции против российских организаций и судов, участвующих в строительстве.
Министр энергетики США назвала российский газ «самым грязным» на Земле
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Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм в ходе слушаний в комитете Палаты представителей американского Конгресса по науке, космосу и технологиям заявила, что получаемый в России природный газ якобы является «самым грязным» на Земле.
Отвечая на вопрос о санкциях в отношении «Северного потока – 2», Грэнхолм заявила, что российский газопровод якобы «транспортирует самый «грязный» на Земле природный газ без какого-либо соблюдения безопасности по выбросам метана», передает РИА «Новости».
«Это плохо для нашего климата», – заявила американская чиновница. Глава Минэнерго США заявила, что Соединенные Штаты считают газопровод «Северный поток – 2» «очень опасным» и выступают против этого проекта.
Ранее Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в интересах Соединенных Штатов приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. При этом Вашингтон решил ввести новые санкции против российских организаций и судов, участвующих в строительстве.
Напомним, в мае 2019 года сразу два представителя министерства энергетики США назвали американский СПГ «свободным газом» и «молекулами американской свободы». В Совфеде высмеяли сравнение американского СПГ с «молекулами свободы».
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Историк объяснил причину лютой ненависти властей Польши к России
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«В нынешней Польше все еще слышны фантомные боли по утраченной империи, которую они мечтают возродить. При этом местные политики любят манипулировать историческими фактами», – сказал газете ВЗГЛЯД историк Владимир Корнилов. Так он прокомментировал заявления президента Польши о том, что Россия «имперская, агрессивная и ненормальная страна».
Историк Владимир Корнилов напомнил о том, что не так давно Анджей Дуда заявлял о поляках как о более храбром народе чем русские, поэтому очередное высказывание польского президента является подтверждением той атмосферы истеричной русофобии, которая царит в Польше и Прибалтике.
«Также польские политики любят манипулировать историческими фактами. Нас часто обвиняют в трех разделах Речи Посполитой и потере государственности Польши. Но ведь в разделах Польши участвовала не только Россия. Это событие называется так, потому что территорию Польши поделили между собой несколько великих государств. Но о западных соседях Дуда ничего не говорит», – пояснил эксперт.
«Кроме того, местные политики избегают темы многовековой борьбы Польши с Россией, хотя здесь достаточно вспомнить неоднократные вторжения поляков на наши территории и захват русских городов, не говоря уже о попытках посадить на русский престол самозванца. Это привело к восстанию против польской агрессии в начале XVII века. Также поляки активно участвовали в походе Наполеона на Москву. Но есть и более свежие примеры – тот же поход поляков на Киев в 1920 году в ходе советско-польской войны 1919-1921 годов. Они же до сих пор этим гордятся. Дуда даже торжественно праздновал столетие этого похода», – отметил эксперт.
«А сколько человек было расстреляно и убито в польских концлагерях? Туда бросали русских без разбора – и белых, и красных, и тех, кто перешел на службу к Петлюре. Погибли тысячи людей. И за это никто и не ответил», – добавил Корниов.
«В нынешней Польше все еще слышны фантомные боли по утраченной империи, которую они мечтают возродить в том или ином виде. Они этого не скрывают, организовывая разного рода «Люблинские проекты» с участием Украины и Литвы. Поэтому доктрина современной Польши заключается именно в ностальгии по утраченной империи, а отсюда – лютая ненависть к тем, кто ее разрушил. Русофобия и антироссийские настроения заложены в саму идеологию польского правительства», – объяснил он.
Ранее президент Польши Анджей Дуда во время официального визита в Грузию в среду назвал Россию «страной-агрессором» и «ненормальной страной». По его словам, «это не то государство, которое нормально себя ведет». Позже Дуда во время визита в Грузию призвал «принуждать Россию выполнять нормы международного права».
Телеведущий Владимир Познер, комментируя газете ВЗГЛЯД слова президента Польши, заявил, что «в Польше, Литве и Латвии подобные высказывания часто звучат». По его мнению, подобные грубые высказывания указывают на уровень руководства этих стран.
В свою очередь бывший депутат польского Матеуш Пискорский отметил, что «провокационные высказывания Анджея Дуды в адрес России противоречат не только дипломатической практике, но и политической культуре нашей страны».
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Польский суд отказался арестовывать российского диспетчера
Польский суд не стал арестовывать одного из российских авиадиспетчеров по делу о смоленской авиакатастрофе, рассмотрение дела двух других авиадиспетчеров было отложено на неопределенный срок, сообщили в пресс-службе окружного суда Варшавы.
«По делу Виктора Р. суд отложил заседание на неопределенный срок», – сообщили в суде, передает РИА «Новости». Уточняется, что отсрочка назначена из-за «неисполнения российской стороной заявки на юридическую помощь в отношении подозреваемого Виктора Р». По той же причине бессрочно было отложено заседание по делу в отношении Николая Краснокутского.
По делу в отношении Павла Плюснина суд решил не удовлетворять ходатайство прокурора, который просил задержать диспетчера. Отказ основан на том, что «доказательный материал, ранее собранный в деле, не является достаточным для принятия с высокой степенью вероятности совершения подозреваемым Павлом П. вменяемого ему преступления».
Суд не пришел к выводу, что Плюснин «каким-либо образом до сих пор препятствовал или будет препятствовать в будущем ходу данного расследования», также суд отметил, что орган предварительного расследования «знает адрес проживания подозреваемого, а действия российской стороны явно затрудняют проведение расследования».
Ранее сообщалось, что польский суд возобновил рассмотрение ходатайства генпрокуратуры республики о временном аресте трех российских диспетчеров, которые дежурили в аэропорту Смоленск-Северный в день крушения польского правительственного самолета Ту-154М в 2010 году.
Напомним, 10 апреля 2010 года самолет Качиньского, который во главе официальной делегации направлялся на памятные торжества в Катыни, разбился под Смоленском. На борту находились 96 человек, включая восемь членов экипажа.
Польский президент, его супруга, представители руководства Польши и все остальные находившиеся на борту люди погибли.
В апреле СК опроверг версию британских экспертов о взрывчатых веществах в Ту-154 Качиньского.
В августе 2017 года новая польская комиссия утверждала, что «разрушение левого крыла Ту-154М не было инициировано столкновением с березой», а явилось результатом взрыва. Позже Следственный комитет России одобрил поступивший от Польши запрос на очередной осмотр обломков самолета Ту-154М.
Президент Польши назвал Россию «ненормальной страной»
Президент Польши Анджей Дуда назвал Россию «ненормальной страной».
«Действия России – агрессивные, имперские, которые отбирают у людей нормальную жизнь, приводят к разрушению государств, к военным положениям, к гибели людей. Это действия, которые международное сообщество не может принимать. Россия ненормальная страна. Это не то государство, которое нормально себя ведет. Это страна-агрессор», – приводит слова Дуды РИА «Новости».
Как заявил президент Польши во время официального посещения Грузии, действия России требуют «решительных действий со стороны международного сообщества». Дуда напомнил, что в 2022 году Польша будет председательствовать в ОБСЕ и пообещал поднимать «российский вопрос» на площадке ГА ООН, а также на совете по правам человека ООН.
Ранее депутат польского парламента от партии «Конфедерация» Кристиан Каминьский заявил об упущенном шансе на взаимовыгодное сотрудничество с Россией.
В Польше заявили об упущенном шансе в отношениях с Россией
Депутат польского парламента от партии «Конфедерация» Кристиан Каминьский рассказал, какие возможности в отношениях с Россией упустила Варшава из-за поддержки Украины.
Каминьский заявил в беседе с изданием Defence 24, что если бы Варшава, которая в угоду интересам Киева выступала против энергетических проектов Москвы, вела другую политику, это могло бы привести к взаимовыгодному сотрудничеству России и Польши в этой сфере, передает РИА «Новости».
«Конечно, можно задаться вопросом, не решилась ли бы Россия, если бы десятилетия назад Варшава смогла вести с ней диалог, развивать транспортную инфраструктуру на маршруте, ведущем через Белоруссию и Польшу, и отказаться от дорогостоящего, а также сложного в политическом плане проекта по прокладке трубопровода на дне Балтийского моря? 20 лет назад в центре внимания польских политиков оказались интересы не Польши, а Украины, которая бы пострадала в рамках такого сценария. Сейчас мы увидели, чем оборачивается абсурдное желание приравнивать интересы Польши к интересам Украины», – добавил депутат.
По его словам, проект «Северный поток – 2» не выгоден для Польши, однако Варшава никак не могла заблокировать его строительство: такая ситуация сложилась из-за решимости России и Германии довести реализацию газопровода до конца и отсутствия у Польши союзников в этом вопросе.
Ранее в Польше призвали Германию к «европейской солидарности» в вопросе «Северного потока – 2». Газета ВЗГЛЯД писала, как Варшава хочет отобрать у России канал доставки газа в Европу.
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Польский эксперт: Заявления Дуды о России противоречат культуре нашей страны
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«Провокационные высказывания Анджея Дуды в адрес России противоречат не только дипломатической практике, но и политической культуре нашей страны», – сказал газете ВЗГЛЯД польский политолог Матеуш Пискорский, комментируя заявление президента Польши о том, что Россия является «ненормальной страной».
«К сожалению, для нынешних политических элит Польши заявление Дуды о России вполне типично. Более того, скорее всего Дуда использовал свой визит в Грузию для того, чтобы выступить с подобного рода высказываниями. Но с точки зрения стратегических интересов Польши эта поездка абсолютно бессмысленна», – отметил бывший депутат польского парламента, директор Европейского центра геополитического анализа Матеуш Пискорский.
По его словам, Дуда очень часто выступает с антироссийскими заявлениями в Польше, «но на них не всегда обращают внимание». «Очевидно, что выступив с нападками в адрес России именно в Грузии, у него получилось обратить на себя внимание международного общественного мнения», – считает эксперт. Пискорский также заметил, что такими действиями Дуда, вероятно, решил последовать примеру покойного президента Леха Качиньского, который также был известен антироссийскими выступлениями. «Более того, в 2008 году Качиньский пытался вмешаться в конфликт Грузии с Южной Осетией и Абхазией вопреки консолидированной позиции Евросоюза», – добавил политолог.
В то же время собеседник указал на особенности конституционной системы Польши. «Институт президентства в Польше не является настолько значительным, чтобы обращать внимание на слова Дуды, – отметил Пискорский. – Тем более, что его заявления противоречат не только дипломатической практике, но и политической культуре нашей страны в целом».
При этом политолог считает, что вражды на уровне ментальности народов между Россией и Польшей нет. «На ментальном уровне для сотрудничества никаких препятствий не существует, учитывая взаимопонимание двух народов на уровне культуры, литературы и межчеловеческого общения. Единственное препятствие – это провокационная политика польских элит, которые выполняют определенные инструкции извне», – считает эксперт.
По мнению Пискорского, именно политики препятствуют установлению любых форм конструктивного диалога с Москвой. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно предлагал пути урегулирования разногласий между странами, призывая польские элиты «повзрослеть», но Варшава блокирует подобные попытки.
«Остается надеяться на нормализацию российско-американских отношений после саммита Путина и Байдена. Тогда Польша, как одна из самых лояльных США стран в Центральной Европе, наверняка поменяет свое отношение к России», – заключил эксперт.
Ранее в среду во время официального визита в Грузию президент Польши Анджей Дуда назвал Россию «ненормальной страной». «Действия России – агрессивные, имперские, которые отбирают у людей нормальную жизнь, приводят к разрушению государств, к военным положениям, к гибели людей. Это действия, которые международное сообщество не может принимать. Россия ненормальная страна. Это не то государство, которое нормально себя ведет. Это страна-агрессор», – приводит слова Дуды РИА «Новости».
Кроме того, Дуда напомнил, что в 2022 году Польша будет председательствовать в ОБСЕ и пообещал поднимать «российский вопрос» на площадке ГА ООН, а также на Совете по правам человека ООН.
Позднее на брифинге в Тбилиси Анджей Дуда призвал «принуждать Россию выполнять нормы международного права», потребовав, чтобы Россия вывела военных из Абхазии и Южной Осетии, где они размещены после войны-2008.
Телеведущий Владимир Познер прокомментировал газете ВЗГЛЯД это заявление президента Польши.
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Пушков высмеял слова главы минэнерго США о «грязном» российском газе
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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление министра энергетики США Дженнифер Грэнхолм о том, что российский природный газ якобы «самый грязный» на Земле, и предложил объявить поставляемый в Европу американский газ «молекулами свободы».
«Эта дама, выдающая себя за специалиста, забыла упомянуть, что американский газ, прибывающий в Европу, в отличие от российского, еще и состоит из «молекул свободы». Иначе в ее оценках как министра энергетики США чего-то не хватает. Но уверен, что она так и считает. Просто сказать забыла», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
Ранее Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в интересах Соединенных Штатов приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. При этом Вашингтон решил ввести новые санкции против российских организаций и судов, участвующих в строительстве.
Напомним, в мае 2019 года сразу два представителя министерства энергетики США назвали американский СПГ «свободным газом» и «молекулами американской свободы». В Совфеде высмеяли сравнение американского СПГ с «молекулами свободы».
Болгары оценили отказ Байдена от санкций против «Северного потока – 2»
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Статья болгарского издания «Дневник» об отказе президента США Джо Байдена от новых санкций против газопровода «Северный поток – 2» вызвала бурный отклик со стороны читателей.
«Германия, в отличие от нас (Болгарии), сумела отстоять свои национальные интересы», – выразил мнение Шоршо, передает РИА «Новости».
«Все пропало, теперь жители Восточной Европы будут лапу сосать», – пошутил dfjftriktrcdt.
«Как только Россия разработает северный маршрут, она сможет доставлять газ и прочие товары в любую точку Северного полушария намного быстрее, чем кто-либо другой», – написал Armagedon.
«Почему вас так удивляет решение господина Байдена? У демократов никогда не было сильной внешней политики», – заметил kvasimodo.
«Сплошное разочарование! Байден предал нас (болгар)!» – резюмировал Gunther.
Ранее американский лидер признал, что санкции против «Северного потока – 2» к настоящему моменту контрпродуктивны, поскольку проект близок к завершению.
Также Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Глава Госдепа заявил, что в интересах США приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. При этом Вашингтон решил ввести новые санкции против российских организаций и судов, участвующих в строительстве.
Захарова привела Дуде пример польской «нормальности»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление президента Польши Анджея Дуды о «ненормальности» России, она напомнила ему действия польских солдат в Ираке против мирных жителей.
«Ирак после начала американо-натовской войны против этой страны был разделен на четыре военные зоны. Одна зона была передана под командование польского контингента. В Ираке были размещены польские гарнизоны. Общая численность польских войск в этой стране с 2003 до 2005 годы составляла около 1700 военнослужащих, в дальнейшем была увеличена, насколько я помню, до 2400», – напомнила она о «нормальности по-польски в своем аккаунте в Facebook.
Захарова добавила, что польские солдаты несколько лет убивали в Ираке не только иракцев, но и товарищей по оружию.
«Так, 8 июня 2004 года в районе города Эс-Сувайра в результате взрыва в перевозившем взрывчатку транспортном средстве польского военного контингента погибли шесть военнослужащих оккупационных войск (три военнослужащих инженерного подразделения Словакии, два военнослужащих Польши и один военнослужащий Латвии). В 2008 году польские войска были выведены из Ирака», – написала она. Также представительница МИД отметила, что до сих пор невозможно подсчитать, сколько убито мирных иракцев. «Правозащитные организации полагают, что сотни тысяч. А сколько из них убили польские солдаты из «нормальной» страны?» – заключила Захарова.
Напомним, в ходе визита в Грузию президент Польши Анджей Дуда назвал Россию «ненормальной страной-агрессором», а также призвал «принудить Москву выполнять нормы международного права».
Эксперт сказал, какая страна производит «самый грязный на Земле» газ
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«На добычу и доставку американского СПГ тратится гораздо больше энергии, вследствие чего увеличивается уровень углеродного следа. Так что это не Россия, а США доставляют самый грязный газ в Европу», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков, комментируя заявление министра энергетики США Дженнифер Грэнхолм, в котором она назвала российский газ «самым грязным на Земле».
«На самом деле все ровно наоборот. Именно американский СПГ, который экспортируется в другие страны, является чемпионом по выбросам парниковых газов. Потягаться с ним в этом вопросе может только австралийский сжиженный газ», – отметил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве Игорь Юшков.
Собеседник объяснил, что американцы добывают газ на сланцевых месторождениях и основным способом добычи топлива является гидроразрыв пласта, что провоцирует большой выброс парниковых газов. «Затем они его транспортируют на побережье в Мексиканский залив, что тоже связано с выбросом парниковых газов, потому что на это тратится энергия. Далее газ сжижают, затем переправляют через океан, разжижают, то есть переводят в газообразное состояние, и только после этого доставляют потребителям. И на каждом этапе данной цепочки также тратится энергия, что повышает уровень углеродного следа. Так что это не Россия, а США доставляют самый грязный газ в Европу», – рассказал эксперт.
«У Газпрома, напротив, добыча газа довольно эффективная. Компания прокачивает топливо по газопроводам, не делая дополнительных манипуляций. Поэтому согласно международной классификации, российский газ является наиболее конкурентным топливом», – пояснил Юшков.
В четверг министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм в ходе слушаний в комитете Палаты представителей американского Конгресса по науке, космосу и технологиям заявила, что российский газопровод якобы «транспортирует самый «грязный» на Земле природный газ без какого-либо соблюдения безопасности по выбросам метана».
«Это плохо для нашего климата», – заявила американская чиновница. Глава Минэнерго США заявила, что Соединенные Штаты считают газопровод «Северный поток – 2» «очень опасным» и выступают против этого проекта.
В ответ вице-премьер России Александр Новак заявил, что «российский газ, поставляемый в Европу через «Северный поток», по данным различных аналитических и консалтинговых агентств, имеет почти в четыре раза меньший углеродный след в пересчете на кВт·ч, чем газ, поставляемый в Европу из США».
«В основном это связано с тем, что в США большая часть газа добывается из сланцевых пород при помощи гидроразрыва пластов. В свою очередь, Россия уделяет огромное внимание обеспечению экологического лидерства и снабжению наших партнеров чистой энергией», – подчеркнул он.
Ранее Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в интересах Соединенных Штатов приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. При этом Вашингтон решил ввести новые санкции против российских организаций и судов, участвующих в строительстве.
Напомним, в мае 2019 года сразу два представителя министерства энергетики США назвали американский СПГ «свободным газом» и «молекулами американской свободы». В Совфеде высмеяли сравнение американского СПГ с «молекулами свободы».
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Кремль оценил заявление Байдена о санкциях по «Северному потоку – 2»
Москва считает, что санкции против проекта «Северный поток – 2» являются неэффективными в целом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова президента США Джо Байдена о том, что санкции против газопровода на данном этапе контрпродуктивны.
«Вы упомянули слова президента Байдена о том, что санкции неэффективны по «Северному потоку». Наша-то точка зрения как раз заключается в том, что санкции неэффективны в целом», – передает слова представителя Кремля РИА «Новости».
Песков также ответил на вопрос о том, ожидается ли обсуждение санкций на встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве.
«Вы знаете, что президент Путин сам вопрос санкций не поднимает. Не поднимает, потому что Россия никогда не была сторонницей таких санкционных упражнений», – сказал пресс-секретарь главы государства.
Ранее Байден заявил, что газопровод «Северный поток – 2» уже «почти полностью достроен» и введение санкций против проекта было бы контрпродуктивным для отношений США с Европой.
Напомним, Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Блинкен заявил, что в интересах США приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. При этом Вашингтон решил ввести новые санкции против российских организаций и судов, участвующих в строительстве.
Оператор «Северного потока – 2» отказался комментировать заявление Байдена о санкциях
Оператор «Северного потока – 2» компания Nord Stream 2 AG не стала комментировать заявления президента США Джо Байдена о том, что введение санкций против проекта было бы контрпродуктивным для отношений Вашингтона с Европой, заявили в пресс-службе компании.
«Nord Stream 2 AG как разработчик коммерческого инвестиционного проекта не может комментировать политические дебаты», – говорится в письменном ответе пресс-службы компании, передает ТАСС.
Ранее Байден заявил, что газопровод «Северный поток – 2» уже «почти полностью достроен» и введение санкций против проекта было бы контрпродуктивным для отношений США с Европой.
Напомним, Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Блинкен заявил, что в интересах США приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. При этом Вашингтон решил ввести новые санкции против российских организаций и судов, участвующих в строительстве.