В Якутии объяснили, для кого вакцинация от коронавируса стала обязательной

Вакцинация против коронавирусной инфекции в Якутии будет обязательной для отдельных профессиональных групп, указанных в перечне работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями, а также для всех остальных юридических и физических лиц, выполняющих работы, не вошедших в указанный перечень, сообщает пресс-служба республиканского Роспотребнадзора.

На момент публикации новости данный релиз Роспотребнадзора был удален с сайта ведомства, однако у РИА «Новости» сохранилась его копия.

«В целях снижения и предупреждения дальнейшего распространения заболеваемости среди населения было издано постановление... Согласно этому постановлению прививки против новой коронавирусной инфекции проводятся по эпидемическим показаниям и становятся обязательными. Их отсутствие влечет за собой временное отстранение от работы отдельных профессиональных групп, указанных в перечне работ согласно постановлению правительства РФ № 825 от 15.07.1999», – говорится в сообщении.

Республиканское ведомство уточняет, что руководитель организации может отстранить таких работников приказом на весь период эпидемиологического неблагополучия, либо до тех пор, пока такие прививки не будут получены.

«Для всех прочих юридических и физических лиц, выполняющих работы, не вошедших в указанный перечень, прививки против новой коронавирусной инфекции также становятся обязательными, однако, в случае невыполнения их по причине бездействия работодателя и/или работников влекут за собой административную ответственность за невыполнения постановления должностного лица Роспотребнадзора», – уточняется в сообщении.

В перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок (утвержденным постановлением правительства РФ от 15 июля 1999 г. № 825 с изменениями и дополнениями от 24 декабря 2014 г) входит 12 пунктов. В них указаны сельскохозяйственные, строительные работы, лесозаготовка, работы с больными инфекционными заболеваниями, с живыми культурами возбудителей инфекционных заболеваний, с кровью и биологическими жидкостями человека, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность и другие.

Во вторник власти Якутии заявили о введении обязательной вакцинации от COVID-19 в республике. Ответственность была возложена на работодателей – им пригрозили штрафом, если сотрудники будут не привиты. Позже релиз об обязательной вакцинации от коронавируса был отредактирован, из него трижды пропало слово «обязательная». Однако якутский опыт уже решили изучить и некоторые другие регионы. А ранее о перспективах обязательной вакцинации говорил Дмитрий Медведев. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему эта тема стала звучать столь часто.