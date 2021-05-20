Замглавы МИД: Центральная Азия сможет обеспечить свою безопасность и после ухода США из Афганистана

Государства Центрально-Азиатского региона в состоянии сами обеспечивать свою безопасность после вывода американских войск из Афганистана, заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко на полях Центральноазиатской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Мне кажется, что центральноазиатские государства могут сами обеспечить безопасность своих границ и внутреннюю безопасность без наличия войск США на их территории», – передает его слова ТАСС.

Руденко подчеркнул, что у Соединенных Штатов «есть масса других интересов в других регионах, которыми им надо заниматься».

Вместе с тем, отметил Руденко, у центральноазиатских стран есть суверенное право самим решать, как строить отношения с тем или иным государством. «Мы считаем, что их [стран Центральной Азии] участие в Организации Договора о коллективной безопасности позволяет им обеспечивать свою стабильность и безопасность без участия нерегиональных игроков», – добавил дипломат.

Также он заявил, что Россия заинтересована в том, чтобы стороны межафганского диалога достигли договоренностей по стабилизации ситуации после вывода войск США.

«Риски из Афганистана (для Центральной Азии - ред.) всегда существуют и существовали долгое время, уже на протяжении нескольких десятилетий Афганистан, к сожалению, является источником целого рода угроз», – цитирует Руденко РИА «Новости».

«Конечно, мы заинтересованы, чтобы были достигнуты все необходимые договоренности по стабилизации в Афганистане, в том числе и после вывода американских войск, хотя, конечно, этот вывод вносит определенный элемент неясности в перспективы развития обстановки в этой стране. Но, тем не менее, мы рассчитываем, что внутриафганским силам удастся достичь договоренности, переговоры продолжаются», – сказал он.

Администрация США объявила, что к 1 мая начнет и до 11 сентября завершит вывод войск из Афганистана в координации с союзниками. В 2020 году США и представители радикального движения «Талибан» подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. С момента подписания соглашения талибы неоднократно обвиняли Вашингтон в его нарушении.

В Афганистане продолжается противостояние правительственных сил и боевиков движения «Талибан», которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

Стало известно, что Байден решил вывести американские войска из Афганистана вопреки советам некоторых помощников. Так, глава ЦРУ Уильям Бернс заявлял, что вывод американских войск из Афганистана ослабит возможности США реагировать на угрозы и собирать информацию. Напомним, в марте запрещенное в России террористическое движение «Талибан» потребовало вывести американские войска из Афганистана.