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Власти Москвы назвали количество нарушающих масочный режим предприятий
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Каждый день в Москве за нарушение масочно-перчаточного режима наказывают 40 предприятий торговли и общепита, заявил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире телеканала «Россия 24».
«Достаточно большое количество сотрудников разных контролирующих органов ежедневно проверяют предприятия торговли, общественного питания, другие предприятия... В среднем в день наказывается до 40 предприятий за невыполнение требований по маскам», – цитирует его РИА «Новости».
По его словам, руководители Центрального детского магазина, который временно закрыли из-за нарушений обязательных требований профилактики коронавируса, «подрасслабились».
Напомним, 16 мая в ЦДМ на Лубянке была запланирована встреча с актерами фильма «Майор Гром». На мероприятии собралась толпа людей, после этого столичное управление Роспотребнадзора решило проверить Центральный детский магазин.
«Спутник V» позволил Сан-Марино запустить вакцинный туризм
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Республика Сан-Марино с 17 мая запускает кампанию для иностранных граждан, желающих привиться от коронавирусной инфекции на территории этого небольшого государства на Апеннинском полуострове.
По словам госсекретаря Сан-Марино по делам туризма Федерико Педини Амати, вакцинный туризм стал возможен благодаря российской вакцине «Спутник V», которая использовалась почти в 90% случаев прививки для местных граждан. Всего же в республике проведено 38 тыс. инъекций – причем первую дозу препарата получили 21,8 тыс. человек, что составляет порядка трех четвертей населения Сан-Марино, передает РИА «Новости».
Как сообщили в Институте социальной защиты (ISS) Сан-Марино, в республике образовался некоторый «излишек» из 10 тыс. доз «Спутника V», который позволяет местным властям приступить к организации прививок для иностранцев.
Чтобы получить либо «Спутник V», либо препарат от Pfizer иностранец должен забронировать номер в одной из гостиниц и провести на горе Титано в общей сложности как минимум шесть дней: два периода по трое суток, достаточных для наблюдения за вакцинацией, с перерывом от 21 до 28 дней. Не считая отеля, два укола вакцины будут стоить 50 евро.
Представитель госсекретариата по иностранным делам заявил, что в Сан-Марино поступает множество запросов с информацией о начале приема заявок на вакцинацию. По его словам, звонки и сообщения поступают из Германии, Швейцарии, Франции и других стран Европы.
Несмотря на то что кампания еще не началась, отели Сан-Марино уже фиксируют рост бронирований номеров – порядка 10 в сутки, отметили в ведомстве. С понедельника гостиничные структуры должны передать заявки на рассмотрение в ISS. Главным препятствием на пути новой туристической кампании становится отсутствие соглашения о признании вакцинации в Сан-Марино с властями Италии: в коммюнике Института оговаривается, что итальянские граждане не могут претендовать на приезд в Сан-Марино ради прививки.
В самом ведомстве агентству сообщили, что приезда первых туристов можно ожидать в последние дни мая. И хотя в самом Сан-Марино сертификат о вакцинации умалчивает о том, какой именно препарат был введен пациенту, документ для туристов эту графу содержать будет.
А пока власти Сан-Марино в отсутствие одобрения «Спутника V» властями Евросоюза ведут переговоры о включении собственных документов в общеевропейский формат «паспорта вакцинации». Как сообщили на недавней пресс-конференции руководители профильных ведомств республики, Сан-Марино вступило в переговоры с Брюсселем совместно с другими государствами-анклавами – Андоррой, Монако и Ватиканом.
Поставки российской вакцины в Сан-Марино начались в феврале. Было доставлено 15 тыс. доз (для вакцинации 7,5 тыс. человек). В апреле же было довезено достаточно доз для вакцинации всей страны. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как российская вакцина спасла целую страну от коронавируса.
Напомним, 10 мая в РФПИ рассказали, что применение российской вакцины от COVID-19 позволило Сан-Марино стать первой страной в Европе, победившей коронавирус, уровень инфицирования в государстве снизился до нуля.
Роспотребнадзор отреагировал на случаи «заражения» черной плесенью
Черная плесень обычно не вызывает заболевания, но является мощным аллергеном, в случаях очень глубокого иммунодефицита может в единичных случаях проявляться как инфекция, однако это более характерно для стран Юго-Восточной Азии, заявили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве заявили, что черная плесень – это повсеместно, почти во всех странах, распространенный микоз, «сапрофит, обитающий практически во всех объектах внешней среды», который обычно «не вызывает заболевания людей, а является мощным аллергеном, но в случаях очень глубокого иммунодефицита может в единичных случаях проявляться как оппортунистическая инфекция», передает РИА «Новости».
«В силу природно-географических факторов этот микоз потенциально более актуален для стран Юго-Восточной Азии», – добавили в Роспотребнадзоре.
Так, например, концентрация спор черной плесени в Индии за счет огромной влажности, высокой среднегодичной температуры многократно выше, чем в странах с умеренным климатом.
Между тем городской портал Сочи sochi.com сообщил, что в России якобы зафиксировали несколько случаев заражения индийской черной плесенью – болезнью, которой заражаются некоторые больные коронавирусом.
Речь идет о мукормикозе – инфекции, которая распространяется в организме с помощью микроскопичеких грибов. В Индии она распространена среди зараженных COVID.
Указывается со ссылкой на СЗГМУ имени Мечникова, что в России отмечались единичные случаи этого заболевания, причем болеют им в основном пациенты с онкологией.
Эксперты предупредили, что болезни подвержены люди с ослабленным иммунитетом. Мукормикоз тяжело лечится, требуется долгая терапия. Грибок поражает носоглотку, глаза и легкие.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Вирусолог рассказал, кому подойдет вакцина «Спутник Лайт»
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Граждане, которые по каким-то причинам боятся делать две инъекции вакциной «Спутник V», а также уже переболевшие коронавирусной инфекцией, смогут привиться вакциной «Спутник Лайт», заявил газете ВЗГЛЯД вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени академика Н.Ф. Гамалеи Виктор Зуев.
В ходе церемонии принятия верительных грамот у иностранных послов глава России Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время в стране будет запущена в оборот четвертая вакцина от COVID-19 «Спутник Лайт». Препарат является первым компонентом вакцины «Спутник V».
«Дело в том, что первый компонент вакцины «Спутник V» показал себя с самой лучшей стороны. Схема прививки «Спутник V» состоит из двух инъекций: первого компонента и второго. После введения первого компонента оказалось, что он сам по себе достаточно иммунногенен. Первостепенно она предназначена для облегченных каких-то случаев», – говорит Зуев.
Врач подчеркивает, что выпуск четвертой российской вакцины создает выбор между вакцинами. Так, например, облегченным вариантом могут привиться люди, которые по каким-то причинам боятся делать две инъекции (прививаться вакциной «Спутник V»). «Спутник Лайт» для них вполне сможет стать более приемлемой альтернативой.
«Это не значит, что при введении двух компонентов идет какая-то нагрузка, организм начинает тяжело дышать и вырабатывать антитела, нет. Этот процесс происходит по-другому. Все люди отличаются внешне, а еще сильнее – внутренне, поэтому каждый по-разному реагирует на тот или иной препарат, дозу и так далее», – рассказывает вирусолог.
Соответственно, каждый человек может по-разному реагировать и на препарат, продолжает собеседник. При использовании вакцины «Спутник V» в некоторых случаях у граждан слегка повышалась температура, что считается нормой, поскольку это ответная реакция организма. Но в большинстве случаев пациенты даже не почувствовали, что им что-то ввели. Поэтому вакцину «Спутник Лайт» может порекомендовать и сам лечащий врач.
«Люди, которые с опаской относятся к вакцинации, вполне могли бы привиться «Спутником Лайт», поскольку она все-таки облегченная. Возможно осознание того, что это легкая вакцина, приведет людей на прививку и даст им какое-то количество антител и элементарную защиту против коронавируса. Ну, и уже переболевшим будет вполне достаточно одного компонента, потому что у организма есть иммунологическая память», – заключил Зуев.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что вакциной «Спутник Лайт» сможет прививаться молодежь, а также категория людей, которая уже переболела коронавирусной инфекцией.
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Путин анонсировал запуск в оборот четвертой российской вакцины от коронавируса
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Президент Владимир Путин в ходе церемонии принятия верительных грамот у иностранных послов заявил, что в ближайшее время в России будет запущена в оборот четвертая вакцина от коронавируса.
«Россия заинтересована в сотрудничестве с зарубежными партнерами в борьбе с глобальной пандемией. Нам удалось быстро создать три собственные эффективные вакцины от коронавирусной инфекции. Скоро будет запущена в оборот четвертая, набирает темп и вакцинация», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
Вакцина «Спутник Лайт» была зарегистрирована в России 6 мая. В РФПИ уточнили, что «Спутник Лайт» является первым компонентом вакцины «Спутник V». Она стала четвертой отечественной вакциной, предназначенной для профилактики коронавирусной инфекции. В понедельник ФАС согласовала предельную отпускную цену на «Спутник Лайт».
Во вторник Путин принимает верительные грамоты у 23 послов. Верительные грамоты вручают послы Боснии и Герцеговины, Иордании, Мозамбика, Индонезии, Маврикия, Доминиканы, Чада, Молдавии, Швейцарии, Афганистана, Гвинеи-Бисау, Катара, Кении, Киргизии, Польши, Нидерландов, ЮАР, Таиланда, Аргентины, Лаоса, Румынии, Боливии, Чили. Церемония традиционно проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.
Бельгийские рестораны сообщили о новом виде мошенничества со стороны посетителей
В Бельгии посетители заведений общепита стали чаще покидать столики на открытых террасах, не заплатив по счетам, владельцы заведений полагают, что это связано с ослаблением мер против коронавируса.
«Некоторые кафе и рестораны сообщают о новом явлении: все больше клиентов, пользуясь тем, что они сидят на улице и официанты за ними не следят, покидают заведение, не заплатив», – цитирует телеканал RTBF РИА «Новости».
По словам владельцев, из-за подобных посетителей они стали терять 5-10% дохода, таким образом пытаются сэкономить не только молодые люди, но и респектабельные семьи.
«Мы заметили схему: после обеда жена с детьми поднимается и уходит. Глава семейства, остающийся за столиком, чтобы якобы заплатить по счету, отправляется в туалет, а потом сразу уходит, как будто он уже расплатился», – рассказали в одном ресторане.
По их словам, уследить за подобными клиентами не всегда получается.
Владельцы кафе и ресторанов полагают, что теперь необходимо требовать оплату счета в момент заказа.
Бельгийские власти разрешили кафе и ресторанам отрыть террасы для посетителей с 8 мая.
Стало известно о визите главы минтуризма Турции в Москву
Пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын и замминистра здравоохранения страны Толга Толунай в понедельник, 17 мая, посетят Москву вместе с министром культуры и туризма республики Нури Мехметом Эрсоем, заявил источник в турецкой туротрасли.
«Калын и Толунай прибывают в Москву вместе с Эрсоем», – сказал РИА «Новости» источник.
По его словам, члены турецкой делегации обсудят с российскими коллегами не только возобновление авиасообщения между странами, но и поставки вакцины «Спутник V».
Ранее СМИ сообщали, что турецкая делегация во главе с министром культуры и туризма страны Мехметом Нури Эрсоем может отправиться в понедельник, 17 мая, в Россию для обсуждения введенных ранее Москвой ограничений на перелеты с Турцией. Посольство Турции в России подтвердило, что запланирована встреча с вице-премьером России Татьяной Голиковой.
Напомним, президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Турции с 29 апреля по 17 мая вводится полный локдаун в связи с распространением коронавируса. Россия ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, поскольку в странах сложная эпидемиологическая ситуация. Российским туроператорам рекомендовали временно прекратить продажу туров в Турцию. По данным Роспотребнадзора, около 80% заразившихся за границей коронавирусом россиян приезжают из Турции.
Мурашко заявил о напряженной ситуации с COVID-19 в больших городах
Ситуация с коронавирусом в стране в целом стабильная, напряженной можно назвать обстановку в городах с высокой плотностью населения, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Сегодня напряженная ситуация в городах с высокой плотностью населения. В целом по стране ситуация остается стабильной», – цитирует РИА «Новости» Мурашко.
По его словам, вне зависимости от того, придет или нет третья волна коронавируса, надо сохранить здоровье граждан. Он отметил, что пациентам, которые имеют хронические заболевания, планируют операции или поездки на санаторно-курортное лечение, стоит пройти вакцинацию.
Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что второй год пандемии COVID-19 может принести больше смертей, чем первый. Для спасения жизней необходимо объединение вакцинации и других мер здравоохранения.
В конце апреля в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией заявили, что говорить сейчас о начале третьей волны коронавируса в России абсолютно неверно, ситуация в стране стабильна. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что сегодня ситуация с коронавирусом в России достаточно стабильна, однако это хрупкая стабильность, которую надо поддерживать.
Центральный детский магазин на Лубянке опечатали
Центральный детский магазин в Москве опечатали за нарушение профилактических мер после проведения массового мероприятия, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Москве.
«По поручению руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой управление Роспотребнадзора по городу Москве возбудило административное расследование в отношении организатора площадки, где прошло массовое мероприятие с нарушением обязательных требований, – АО «Лубянка-девелопмент» по адресу: г. Москва, Театральная пр., д. 5, стр. 1. <…> 18 мая в отношении АО «Лубянка-девелопмент» применен временный запрет деятельности по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ с последующей передачей материалов дела в Тверской районный суд Москвы», – передает сообщение ведомства ТАСС.
Напомним, 16 мая в ЦДМ на Лубянке была запланирована встреча с актерами фильма «Майор Гром». На мероприятии собралась толпа людей, после этого столичное управление Роспотребнадзора решило проверить Центральный детский магазин.
Вторая партия «Спутника V» доставлена в Индию
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Вторая партия российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» в воскресенье доставлена в индийской город Хайдарабад, сообщил посол России в Индии Николай Кудашев.
«Вторая партия «Спутника V» сегодня доставлена в Хайдарабад. Мы очень рады, что совместная борьба России и Индии против [вызываемого коронавирусом заболевания] COVID-19, которая сегодня является одним из важнейших направлений нашего двустороннего сотрудничества, прочно встала на рельсы и продвигается вперед», – приводит слова посла ТАСС.
Напомним, 14 мая индийская фармацевтическая компания Dr. Reddy's Laboratories Ltd выпустила в оборот первую партию импортируемой из России вакцины «Спутник V». В тот же день в Кремле сообщили о постоянном контакте с Индией по коронавирусу.
7 мая Индия установила антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки. 25 апреля премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о «коронавирусном шторме». Несколькими днями ранее индийские ученые выявили в восточном штате Западная Бенгалия новый штамм коронавируса B.1.618. По словам индийского профессора эпидемиологии Мадхукара Паи, новый штамм имеет тройную мутацию и может быстрее распространяться. При этом ВОЗ выявила способность «индийского» штамма COVID к нейтрализации антител.
Между тем директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что российский препарат «Спутник V» эффективен и против индийской мутации коронавируса, поскольку двукратная вакцинация дает высокий титр протективных иммуноглобулинов. 1 мая в Индию доставили первую партию российской вакцины. По словам гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева, к лету 2022 года ежемесячный объем выпуска «Спутника V» в Индии может превысить 50 млн доз. Россия также отправила в Индию экстренную гуманитарную помощь.
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Нескольких участников несанкционированной акции у МГУ доставили в полицию
В отделение полиции по обслуживанию МГУ в Москве доставили 11 участников несанкционированной акции против закона о просветительской деятельности, сообщил ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников.
«В отделение полиции по обслуживанию МГУ за участие в акции было доставлено 11 человек, на данный момент там остаются еще шесть человек», – пояснил правозащитник РИА «Новости».
По его словам, в скором времени отпустят и шестерых оставшихся в отделении, на ночь там никого не оставят.
Ранее в воскресенье во время несогласованной акции у МГУ задержали, а потом отпустили депутата Мосгордумы Павла Тарасова. Он сообщал, что планирует разбираться в ситуации с юристами.
В Москве из-за эпидемии коронавируса сохраняются ограничения на проведение публичных мероприятий, включая митинги и шествия.
Россияне рассказали о готовности привиться от COVID ради поездки за рубеж
Каждый пятый россиянин готов привиться от коронавируса, если это будет необходимо для выезда за границу. Об этом говорится в исследовании онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob.
В опросе приняли участие 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет, которые не прививались от коронавируса, передает РИА «Новости».
Отмечается, что 20% не привитых от COVID-19 россиян утверждают, что сделают прививку, если это станет единственным шансом попасть за рубеж, 18% планируют сделать прививку в любом случае.
В свою очередь, 42% опрошенных не хотят вакцинироваться ни при каких условиях, а 20% затруднились с решением. Мужчины чаще, чем женщины, заявили о готовности привиться как ради выезда за границу (21% и 18% соответственно), так и безотносительно возможности поездки (20% и 16% соответственно).
Ранее вирусолог Алексей Аграновский заявил, что россиянам пока не следует спешить выезжать за границу, так как в некоторых странах сохраняется сложная эпидемиологическая обстановка.
Турция захотела обсудить введенные Москвой ограничения на перелеты
Турецкая делегация во главе с министром культуры и туризма страны Мехметом Нури Эрсоем может отправиться в понедельник, 17 мая, в Россию для обсуждения введенных ранее Москвой ограничений на перелеты с Турцией, сообщили СМИ.
По информации газеты «Туризм Гюнджель», делегация планирует обсудить с российской стороной введенные ранее Москвой ограничения на перелеты с Турцией, передает ТАСС.
Между тем Турция начала возвращаться к нормальной жизни после локдауна, на улицах Анкары впервые с конца апреля наблюдается оживленное дорожное движение. В частности, открылись офисы, жители турецкой столицы теперь имеют возможность беспрепятственно передвигаться по городу. До этого в течение 18 дней они могли покидать свои дома только для посещения ближайших к дому продуктовых магазинов и аптек, визитов к врачам и выгула собак, сообщает РИА «Новости».
В МВД Турции отмечали, что ограничительные меры будут отменяться постепенно: до 1 июня сохраняется ежедневный комендантский час с 21.00 до 5.00 и круглосуточный комендантский по субботам и воскресеньям. Продуктовые магазины в субботу и воскресенье будут работать с 10.00 до 17.00. В период постепенной нормализации междугородние поездки могут осуществляться в периоды, когда не действует комендантский час. Рестораны и кафе будут работать только на вынос и на доставку.
Торговые центры, рынки, а также магазины, продающие одежду, галантерею и хозтовары, смогут работать с 10.00 до 20.00 в будние дни. Граждане в возрасте 65 лет и старше смогут выходить на улицу только с 10.00 до 14.00 в будние дни. Гражданам старше 65 лет и младше 18 лет не разрешается пользоваться городским общественным транспортом. Ограничения комендантского часа по-прежнему не распространяются на туристов.
Напомним, президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Турции с 29 апреля по 17 мая вводится полный локдаун в связи с распространением коронавируса. Россия ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, поскольку в странах сложная эпидемиологическая ситуация. Российским туроператорам рекомендовали временно прекратить продажу туров в Турцию. По данным Роспотребнадзора, около 80% заразившихся за границей коронавирусом россиян приезжают из Турции.
ЦДМ на Лубянке решили проверить из-за фанатов «Майора Грома»
Центральный детский магазин (ЦДМ) в Москве после сообщений о массовом скоплении фанатов фильма «Майор Гром» решили проверить на соблюдение противоэпидемических мер, сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.
«Управление Роспотребнадзора по Москве проведет проверку на предмет соблюдения обязательных противоэпидемических мер в Центральном детском магазине (Театральный пр-д, 5/1) в связи с информацией о массовом мероприятии с участием посетителей», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Ранее в Сети опубликовали видеозаписи из ЦДМ на Лубянке, на которой запечатлена толпа людей. По данным магазина, на воскресенье там была запланирована встреча с актерами фильма «Майор Гром».
Российский боевик «Майор Гром» вышел в прокат в России 1 апреля, он успел собрать в стране 3 млн 850 тыс. долларов.
Власти Москвы заявляли о напряженной ситуации с коронавирусом. Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что без майских каникул заболевших ковидом было бы больше.
В Москве загорелся мусор на площади 500 кв. метров
На севере российской столицы произошло возгорание мусора, площадь пожара составляет около 500 кв. метров, сообщили в пресс-службе МЧС.
«Поступило сообщение о загорании мусора на открытой площадке на площади 500 кв. метров по адресу: Ильменский проезд, дом 15а, строение 3», – уточнили в ведомстве РИА «Новости».
Пострадавших, по предварительным данным, нет, спасатели принимают меры для локализации пожара.
Депутата МГД задержали и отпустили с несогласованной акции в Москве
Депутата Мосгордумы Павла Тарасова задержали, а потом отпустили на несогласованной акции у МГУ против закона о просветительской деятельности.
«Да, задержание было фактически когда я попытался остановить грабителя, по факту хищения имущества – микрофон вырвал и начал убегать, а полиция вместо того, чтобы остановить его, почему-то решила задержать меня. Очень странная логика полиции», – заявил Тарасов РИА «Новости».
Он добавил, что недавно вышел из отдела полиции. На него составили протоколы на задержание и доставление, планируют составить протокол об административном правонарушении из-за участия в несогласованной акции. «Но каких-то обвинений мне не предъявлялось. Весь разговор с полицией, когда я задавал вопросы, а зачем меня сюда привезли, были встречные вопросы, а сами ничего объяснить не могли», – указал парламентарий.
Он добавил, что намерен разбираться в ситуации вместе с юристами.
Отмечается, что у здания МГУ проходит акция ученых и общественных деятелей против закона о просветительской деятельности.
Напомним, в Москве из-за эпидемии коронавируса сохраняются ограничения на проведение публичных мероприятий, включая митинги и шествия.
Ранее столичное управление Роспотребнадзора решило проверить Центральный детский магазин (ЦДМ) на Лубянке после сообщений о массовом скоплении фанатов фильма «Майор Гром».