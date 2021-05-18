Нарышкин: Неприятие санкций Запада против России может перерасти в ненависть

Вован и Лексус поговорили с руководством американского фонда о выборах в России

Пранкеры Вован и Лексус от имени экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и ее помощника пообщались с руководством американского Национального фонда в поддержку демократии (NED, деятельность организации признана нежелательной на территории России). В NED оценили протесты в Белоруссии, рассказали «Тихановской» о «подготовке» к российским выборам и грантах «на критические» нужды.

Российские пранкеры Лексус и Вован приняли участие в видеоконференции с руководством американского «Национального фонда в поддержку демократии» (NED)» от лица экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и ее помощника. Со стороны NED беседовали президент фонда Карл Гершман, вице-президент по политическим вопросам и стратегии Барбара Хейг, старший директор по Европе Ася Иванчева, а также Нина Огнянова – старший специалист по программам NED в Европе, передает RT.

В ходе разговора сами представители фонда в общих чертах рассказали о своей работе на белорусском направлении и уделили много времени российскому направлению работы. В частности, они упомянули в разговоре структуры Алексея Навального. По словам Гершмана, теперь эти организации возглавляет не Навальный, а Алексей Волков. «У нас в России очень активная программа, она охватывает всю страну... Мы должны по сути ориентироваться на то, что исходит от кого-нибудь вроде Леонида Волкова, который возглавляет это движение… Так что мы намерены быть отзывчивыми насколько это возможно», – заявил руководитель NED.

По его словам, российская оппозиция «нацелена на выборы в Госдуму в сентябре» и располагает при этом долгосрочной стратегией. Гершман согласился помочь «Тихановской» объединить усилия с российскими протеже NED.

Также участники беседы со стороны NED говорили об их основных опасениях в ходе работы на российском направлении. Так, по словам Гершмана, в NED обеспокоены будущим присутствием российских военных в Белоруссии в ходе учений. По его словам, маневры запланированы на лето. Вместе с тем ближайшие анонсированные учения России и Белоруссии под названием «Запад-2021» должны состояться в сентябре.

В то же время вице-президент NED Барбара Хейг упомянула «отслеживание» передвижений российских войск. «Мне интересно, рассматриваете ли вы какие-либо аналогичные меры по отслеживанию государственных чиновников, их ресурсов и/или наблюдению за присутствием российских вооруженных сил в стране и тем, как оно может меняться со временем... и не следует ли нам поднять этот вопрос с некоторыми нашими коллегами, которые занимаются группой Вагнера, и с другими лицами, которые отслеживают действия как официальных, так и неофициальных российских сил», – сказала Хейг.

Представители NED также затронули вопрос поддержки СМИ. По словам Хейг, фонд напрямую работает с рядом изданий и журналистов-расследователей. «Многие группы, которые исследуют данное направление… это в дополнение к группе Навального… это различные медиаресурсы, журналисты-расследователи, с которыми у нас налажены замечательные, прямые отношения», – сказала Хейг.

Вместе с тем Гершман говорит, что «поддержка» NED не ограничивается прямой работой со СМИ и журналистами – фонд оказывает помощь большому количеству объединений в России. «У российской оппозиции есть своя очень ясная стратегия. Вероятно вы знаете об их стратегии умного голосования. Они очень успешны в привлечении средств в России. Мы поддерживаем группы по всей стране, которые участвуют в этом общем движении. И мы, разумеется, отзывчивы ко всем действующим там группам, которые нуждаются в помощи. У нас в России очень активная программа, она охватывает всю страну», – утверждает глава NED.

В дальнейшем в беседу вступила сама «Тихановская», которая изобразила взволнованность и даже сымитировала слезы, когда говорила об отсутствии у «белорусской оппозиции» средств: «Просто нам нужно достать денег. Как бы нам это организовать?». Руководство NED дало понять «команде Тихановской», что вопрос финансирования можно решить. Однако пока речь идет только о «критических нуждах».

После еще нескольких высказываний собеседников из NED «Тихановская» буквально стала просить у американского фонда деньги на дорогую одежду, а затем в эфире со стороны «Тихановской» прозвучала нарезка из фраз Лукашенко и слова «майора КГБ» о праве хранить молчание. После этого в NED завершили конференцию.