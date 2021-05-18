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Нарышкин: Неприятие санкций Запада против России может перерасти в ненависть
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Россияне воспринимают санкции Запада как неправовые и враждебные действия, неприятие может перерасти в ненависть, считает директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
«Мы воспринимаем их (санкции) как неправовые, довольно агрессивные, а подчас даже враждебные действия. Эти санкции, конечно, действуют на сознание населения, на простых граждан, на россиян. Но действуют каким образом? Во-первых, любая угроза объединяет нацию. Наши граждане понимают, что это угроза», – цитирует ее слова РИА «Новости».
Он также добавил, что «из года в год в последнее время мы замечаем рост неприятия со стороны российских граждан западной политики по отношению к России. Этот рост очень существенный. И было бы очень плохо, если бы вот это неприятие переросло в ненависть. Вот этого нужно остерегаться».
Нарышкин отметил, что это все «чревато очень негативными последствиями, существенным осложнением международной обстановки, которая, безусловно, отразится и на общем уровне безопасности, и на уровне стратегической стабильности».
Он обратил внимание на то, что Россия будет строго и последовательно отстаивать свои национальные интересы, но в рамках международного права.
Ранее в МИД России заявили, что Москва надеется, что госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым подтвердит готовность Вашингтона остановить эскалацию в двусторонних отношениях.
Журнал рассказал о подготовке США к нападению на Крым
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На проведенных США учениях Trojan Footprint 21 и Black Swan 21 в Европе отрабатывались маневры для подготовки к возможному конфликту с Россией, пишет издание Business Insider.
«Крым мог бы стать идеальной территорией для операций сил специального назначения ВМС. Команды «котиков» могут осуществлять высадку на берег, устраивать засады, проводить разведку на море и на суше, участвовать в подводных спецоперациях, например, устанавливая в океане датчики и ставя магнитные мины на вражеские корабли», – цитирует материал РИА «Новости».
По мнению автора, Крым – мощная крепость, она стоит на защите южных рубежей России, прикрывая как сушу, так и воздух.
Отработка маневров проводилась также и у экипажей боевых катеров спецназначения ВМС США. Они тренировались действовать в разных водоемах. Один из участников маневров рассказал, что у катеров высокая скрытность и боевая мощь, что позволяет им скрытно доставлять морпехов к российским объектам в Крыму.
Учения проводились с участием военных из Австрии, Болгарии, Хорватии, Германии, Грузии, Венгрии, Черногории, Северной Македонии, Испании, Украины и Британии. Их проводили в Румынии и нескольких других странах Восточной Европы.
Кремль отреагировал на просьбу экс-советницы Рейгана о российском гражданстве
Бывшая сотрудница Госдепартамента США и экс-советница 40-го американского президента Рональда Рейгана Сюзанна Масси может получить российское гражданство после ряда процедур, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«На этот счет предусмотрены определенные бюрократические процедуры», – сказал Песков РИА «Новости».
Так он прокомментировал вопрос о том, рассмотрят ли в Кремле обращение американки с просьбой выдать гражданство.
Напомним, Масси в эфире НТВ обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой предоставить ей гражданство Российской Федерации.
Лавров объяснил включение Чехии и США в список недружественных стран
Враждебные шаги Праги и Вашингтона в отношении Москвы стали причиной включения их в список недружественных государств, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Недружественные жесты послужили поводом для принятия решения о том, чтобы выравнивать условия, в которых работают наши дипломатические представительства на территории друг друга – наши в Чехии и в США, их соответственно в РФ. В качестве конкретного шага, который уже был объявлен, мы попросили их привести количество местного нанятого персонала из числа физических лиц – как граждан России, так и граждан третьих стран – до уровня аналогичной категории работников, которые имеются у нас в Чехии и в США», – сказал он, передает ТАСС.
14 мая был опубликован утвержденный правительством России перечень недружественных иностранных государств. В него вошли только две страны – США и Чехия. В перечне указывается, что Чехия сможет на месте нанимать в свою дипмиссию в России не более 19 работников – граждан России и третьих стран, а США – ни одного.
Глава Евросовета Шарль Мишель выступил с утверждением, что утверждение перечня недружественных России стран якобы подрывает дипломатические отношения.
Вован и Лексус поговорили с руководством американского фонда о выборах в России
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Пранкеры Вован и Лексус от имени экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и ее помощника пообщались с руководством американского Национального фонда в поддержку демократии (NED, деятельность организации признана нежелательной на территории России). В NED оценили протесты в Белоруссии, рассказали «Тихановской» о «подготовке» к российским выборам и грантах «на критические» нужды.
Российские пранкеры Лексус и Вован приняли участие в видеоконференции с руководством американского «Национального фонда в поддержку демократии» (NED)» от лица экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и ее помощника. Со стороны NED беседовали президент фонда Карл Гершман, вице-президент по политическим вопросам и стратегии Барбара Хейг, старший директор по Европе Ася Иванчева, а также Нина Огнянова – старший специалист по программам NED в Европе, передает RT.
В ходе разговора сами представители фонда в общих чертах рассказали о своей работе на белорусском направлении и уделили много времени российскому направлению работы. В частности, они упомянули в разговоре структуры Алексея Навального. По словам Гершмана, теперь эти организации возглавляет не Навальный, а Алексей Волков. «У нас в России очень активная программа, она охватывает всю страну... Мы должны по сути ориентироваться на то, что исходит от кого-нибудь вроде Леонида Волкова, который возглавляет это движение… Так что мы намерены быть отзывчивыми насколько это возможно», – заявил руководитель NED.
По его словам, российская оппозиция «нацелена на выборы в Госдуму в сентябре» и располагает при этом долгосрочной стратегией. Гершман согласился помочь «Тихановской» объединить усилия с российскими протеже NED.
Также участники беседы со стороны NED говорили об их основных опасениях в ходе работы на российском направлении. Так, по словам Гершмана, в NED обеспокоены будущим присутствием российских военных в Белоруссии в ходе учений. По его словам, маневры запланированы на лето. Вместе с тем ближайшие анонсированные учения России и Белоруссии под названием «Запад-2021» должны состояться в сентябре.
В то же время вице-президент NED Барбара Хейг упомянула «отслеживание» передвижений российских войск. «Мне интересно, рассматриваете ли вы какие-либо аналогичные меры по отслеживанию государственных чиновников, их ресурсов и/или наблюдению за присутствием российских вооруженных сил в стране и тем, как оно может меняться со временем... и не следует ли нам поднять этот вопрос с некоторыми нашими коллегами, которые занимаются группой Вагнера, и с другими лицами, которые отслеживают действия как официальных, так и неофициальных российских сил», – сказала Хейг.
Представители NED также затронули вопрос поддержки СМИ. По словам Хейг, фонд напрямую работает с рядом изданий и журналистов-расследователей. «Многие группы, которые исследуют данное направление… это в дополнение к группе Навального… это различные медиаресурсы, журналисты-расследователи, с которыми у нас налажены замечательные, прямые отношения», – сказала Хейг.
Вместе с тем Гершман говорит, что «поддержка» NED не ограничивается прямой работой со СМИ и журналистами – фонд оказывает помощь большому количеству объединений в России. «У российской оппозиции есть своя очень ясная стратегия. Вероятно вы знаете об их стратегии умного голосования. Они очень успешны в привлечении средств в России. Мы поддерживаем группы по всей стране, которые участвуют в этом общем движении. И мы, разумеется, отзывчивы ко всем действующим там группам, которые нуждаются в помощи. У нас в России очень активная программа, она охватывает всю страну», – утверждает глава NED.
В дальнейшем в беседу вступила сама «Тихановская», которая изобразила взволнованность и даже сымитировала слезы, когда говорила об отсутствии у «белорусской оппозиции» средств: «Просто нам нужно достать денег. Как бы нам это организовать?». Руководство NED дало понять «команде Тихановской», что вопрос финансирования можно решить. Однако пока речь идет только о «критических нуждах».
После еще нескольких высказываний собеседников из NED «Тихановская» буквально стала просить у американского фонда деньги на дорогую одежду, а затем в эфире со стороны «Тихановской» прозвучала нарезка из фраз Лукашенко и слова «майора КГБ» о праве хранить молчание. После этого в NED завершили конференцию.
Медведчука назвали «козырем» США к возможной встрече Путина и Байдена
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Арест главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука может стать аргументом американской стороны на переговорах между Джо Байденом и Владимиром Путиным, заявил доцент МГИМО, член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов Кирилл Коктыш.
«Украина хочет наиграть максимум козырей для Байдена, чтобы он мог разменять их на что-то во время встречи с Путиным, которая, на мой взгляд, все же состоится», – выразил мнение Коктыш в беседе с «Вечерней Москвой».
Он предположил, что до встречи лидеров России и США ситуация с Медведчуком никак не разрешится. Политолог выразил мнение, что Украина использует преследование Медведчука в угоду внешнеполитическому курсу Байдена.
Коктыш также отметил, что озвученная ранее в Киеве идея о возможном обмене Медведчука на украинцев, отбывающих наказание в России, звучит сомнительно и вряд ли будет воплощена в жизнь.
Накануне секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев мог бы обменять главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука на осужденных в России украинцев.
Напомним, в четверг суд в Киеве отказал прокуратуре в аресте главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и отправил политика до 9 июля под домашний арест. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Медведчук переиграл президента Украины Владимира Зеленского в киевском суде.
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что недовольна отказом суда Киева заключить Медведчука под стражу и намерена «идти дальше». ГПУ подозревает Медведчука и его однопартийца Тараса Козака в госизмене и расхищении ресурсов Крыма. Во вторник появилась информация о проведении в доме Медведчука в Киеве обысков.
Глава СБУ Иван Баканов утверждает, что Медведчук якобы передал находящемуся в России депутату Тарасу Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении ВСУ. Сам политик назвал выдвинутые против него обвинения политически мотивированными и заявил о готовности к любому исходу начатого против него дела, в том числе и к аресту. Освободить Медведчука под личное поручительство призвали 40 депутатов Рады.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не намерена вмешиваться в ход процесса над Медведчуком, однако следит за ситуацией, чтобы убедиться, речь не идет о политической охоте на ведьм и зачистке политического поля с целью освободиться от конкурентоспособных политических сил. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Украину медленно, но верно превращают в антипода России, при этом в стране происходит зачистка политического поля, а западные партнеры никак не реагируют.
Российский сенатор Алексей Пушков выразил уверенность, что обвинения в адрес Медведчука связаны с ростом популярности партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», председателем политсовета которой он является, и падающим рейтингом Зеленского.
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МИД: Ни о какой перезагрузке отношений с США не может идти и речи
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Речи о новой перезагрузке отношений с США не идет, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в свете предстоящих контактов между российскими и американскими официальными лицами.
Рябков заявил в интервью РБК, что «у нас не осталось иллюзий по поводу отношений с США, и разумеется, что ни о какой перезагрузке 2.0 сейчас не может идти и речи», потому «если что-то в содержании американской политики на российском направлении начнет меняться в лучшую сторону, тогда мы можем задуматься об отмене ограничений».
При этом, по его словам, в Москве видят много сигналов из Вашингтона и слышат правильные слова – о том, как важна предсказуемость и стабильность в отношениях, необходимость выстраивать прагматический диалог.
«Все это совпадает с нашим подходом», – добавил дипломат.
Рябков также отметил, что Москва не стремится к тому, чтобы делать список недружественных стран безразмерным, однако расширяться еще он может.
«Пока наиболее оголтелую, скажем так, позицию в противостоянии с нами заняли именно Вашингтон и Прага. То, что мы видим в соответствующем распоряжении правительства – это отражение фактического положения дел. Здесь нет элемента риторики», – добавил он, отметив, что не знает, насколько это важно для Вашингтона, однако пока США не просили исключить их из этого списка.
«Так или иначе, критериями исключения из этого перечня служат поведение властей другого государства и их готовность предпринять практические шаги», – пояснил Рябков.
Вместе с тем Россия готова отменить ограничения в работе загранучреждений США, но только строго на взаимной основе: «Если американцы готовы нормализовать функционирование наших загранучреждений в США – за нами не заржавеет. Однако пока таких признаков нет».
По его словам, решение США о резком ограничении выдачи неиммиграционных виз и в целом о сокращении объема оказываемых ими госуслуг – это именно американское решение, и «ничто не мешало американской стороне от него воздержаться».
«Я не берусь давать американской стороне какие-то советы, но просто подчеркиваю – вопреки всем попыткам Вашингтона оказать на наши загранучреждения массированное давление, мы продолжаем, насколько это возможно, работать, не снижая уровень оказания консульских услуг. Мы намерены это делать и дальше», – отметил замглавы МИД России.
При этом он указал, что пока Москва не видит в шагах Вашингтона «ничего, кроме демонстративных мер».
«В США не озабочены вопросом, как сделать так, чтобы людям было удобно пользоваться услугами и здесь, и там», – заключил он.
Ранее Рябков заявил, что Москва надеется на готовность Вашингтона остановить эскалацию в двусторонних отношениях.
Бывший пилот ВМС США допустил российское происхождение наблюдаемых НЛО
Экс-пилот ВМС США Райан Грейвз рассказал, что НЛО, которое его эскадрон наблюдает с 2014 года, может быть китайской или российской технологией.
Во время интервью программе 60 Minutes на телеканале CBS Грейвз рассказал, что в 2014 году его эскадрон впервые зафиксировал НЛО над восточным побережьем США. В 2015 году у побережья штата Флорида эскадрон бывшего пилота наблюдал еще один из подобных объектов Объект летел против ветра, скорость которого превышала 60 метров в секунду. Об этом сообщает РИА «Новости».
Пилот заявил, что не исключает, что наблюдаемый объект может иметь отношение к технологиям России или КНР. Также он отметил, что допускаются три варианта появления подобных объектов: секретные технологии США, разведывательные летательные аппараты противников и сверхъестественные явления.
«Вероятность того, что это одни из программ наблюдения за угрозами, максимальна... Если это были тактические реактивные самолеты другой страны, это было бы масштабной проблемой. Но поскольку он (объект) выглядит несколько по-другому, мы не желаем по-настоящему посмотреть проблеме в лицо», – заявил пилот.
Ранее сообщалось, что офис генерального инспектора минобороны США намерен изучить, насколько серьезно Пентагон относится к участившимся в последние годы случаям нарушения воздушного пространства страны и бесполетных зон над американскими базами неопознанными летающими объектами (НЛО).
Американский генконсул на Урале сообщила о возвращении в США
Генконсул США в Екатеринбурге Эми Сторроу покинула Урал, сообщили в генконсульстве.
«Генеральное консульство США в Екатеринбурге в течение 27 лет соединяло Урал и Западную Сибирь с Соединенными Штатами, предоставляя визовые услуги и услуги для граждан США, проводя мероприятия по изучению английского языка, семинары для предпринимателей и обменные программы. Наша команда проявляет искренний интерес к людям, живущим в этом регионе, и отношения, которые мы создали за эти годы, являются фундаментом двусторонних связей», – передает РИА «Новости» прощальное обращение генконсула.
Она добавила, что из-за пандемии у нее было меньше возможностей познакомиться с разными людьми и посмотреть больше мест «в этом красивом регионе», но, несмотря на это, она всегда будет благодарна за то, что была частью екатеринбургского сообщества и встречалась с людьми в Челябинске, Новосибирске, Красноярске, Верхней Салде и Нижнем Тагиле, а также виртуально путешествовала в Пермь и Тюмень.
«Когда я вернусь домой, я расскажу американцам о духе этого региона, полном творчества и энергии, и о том, как много общего у американцев и россиян. А еще я угощу их пельменями! Я надеюсь, что в скором времени мы возобновим работу в Екатеринбурге в полном объеме и вновь будем трудиться над укреплением связей между нашими великими странами. А пока – до встречи, и желаю вам всего наилучшего!» – отмечается в обращении.
Напомним, СМИ сообщали, что США рассматривают вариант закрытия генконсульств в Екатеринбурге и Владивостоке. Источник сообщал, что генконсул США в Екатеринбурге Эмили Сторроу выехала на родину, однако ее отъезд не связан с сообщениями о возможном закрытии.
1 апреля американский посол в Москве Джон Салливан заявил, что консульский округ посольства США в Москве с 1 апреля будет расширен на всю территорию России, работа генконсульства в Екатеринбурге при этом продолжится.
16 апреля глава МИД Сергей Лавров сообщил, что в Кремле рекомендовали Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации». 19 апреля МИД снова рекомендовал послу США отправиться в Вашингтон.
22 апреля Салливан вылетел из аэропорта Шереметьево в Лондон, где после смены самолета направится в Вашингтон.
Нарышкин предположил причастность Британии и США ко взлому ПО SolarWinds
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Великобритания и США могут быть причастны к взлому программного обеспечения американской компании SolarWinds, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в интервью Би-би-си.
«Одновременно мы посмотрели, кто может быть автором всего этого. Используя тайное партнерство с ведущими технологическими компаниями и интернет-провайдерами, разведывательные агентства США и Великобритании, так пишет газета The Guardian, внедряли секретные уязвимости в коммерческое программное обеспечение», – сказал он, передает ТАСС.
Напомним, в Белом доме заявили, что США считают Службу внешней разведки России причастной к «широкомасштабной кампании кибершпионажа» с использованием программного обеспечения компании SolarWinds.
В атаке на Colonial Pipeline заподозрили группировку хакеров DarkSide. По версии Bloomberg, DarkSide, организованная летом 2020 года, может быть связана как с Россией, так и со странами Восточной Европы. Байден признал отсутствие данных о причастности России к кибератаке на Colonial Pipeline. При этом он выступил с утверждением, что вирус-вымогатель якобы находится в России, и на российской стороне «лежит определенная ответственность за то, чтобы разобраться с этим».
США назвали возможные сроки встречи Путина и Байдена
Вашингтон ожидает, что встреча российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена состоится в предстоящие недели, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
«Как вы знаете, есть предложение о встрече президентов Байдена и Путина. Мы ожидаем, что это произойдет в предстоящие недели», – сказал Блинкен, передает РИА «Новости».
Он также заявил, что США предпочитают иметь более стабильные и предсказуемые отношения с Россией. «Мы бы предпочитали иметь более стабильные и более предсказуемые отношения с Россией», – сказал он.
Ранее СМИ сообщили со ссылкой на источники, что встреча Путина и Байдена якобы может пройти в Швейцарии. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что сразу несколько стран предлагают свои площадки для проведения саммита президентов России и США.
Напомним, Байден в апреле позвонил российскому коллеге и согласился на сделанное ранее Путиным предложение лично встретиться и поговорить, дабы между Россией и США возникли «стабильные и предсказуемые партнерские отношения».
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что разговор Путина и Байдена лицом к лицу пойдет на пользу России и США. Замглавы МИД России Сергей Рябков выразил надежду на готовность США остановить эскалацию в отношениях.
Госдеп не исключил обсуждения «Северного потока – 2» Блинкеном и Лавровым
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Главы внешнеполитических ведомств России и США Сергей Лавров и Энтони Блинкен могут обсудить проект трубопровода «Северный поток – 2» на полях министерской сессии Арктического совета, сообщили в Госдепе.
Высокопоставленный представитель Госдепа заявил, что данная тема «может возникнуть на двусторонних переговорах» с Данией, «то же самое относится и к Лаврову». США считают, что «Северный поток – 2» якобы «подрывает европейскую энергетическую безопасность».
США утверждают, что «не стремятся к эскалации», а «ищут более предсказуемые, стабильные отношения». По мнению представителя Госдепа, «есть области, в рамках которых» Вашингтон «может обсудить это» с главой МИД России, передает ТАСС.
США планируют обсудить с российской стороной «работу в тех областях, где есть взаимные интересы». При этом Вашингтон «также рассматривает области, где Россия ведет себя агрессивно и предпринимает вредоносные усилия, за которые, как сказал президент» США Джо Байден, «придется платить». В Госдепе заявили, что США «не собираются оставаться в стороне».
В начале мая канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что проект «Северный поток – 2» остается вопросом в отношениях между трансатлантическими партнерами, по которому нет общей оценки. В МИД России заявили, что Вашингтон усиливает давление на «Северный поток – 2». Между тем судно-трубоукладчик «Академик Черский» приступило к укладке газопровода в территориальных водах Дании.
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Американский подполковник не исключил войну между Россией и США из-за Украины
В случае вступления Украины в Североатлантический альянс между Россией и Соединенными Штатами может начаться вооруженное противостояние, считает бывший подполковник американской армии Дэниэл Дэвис.
«6 апреля президент Украины Владимир Зеленский призвал ускорить путь к членству в НАТО. В тот же день министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о военных учениях недалеко от границы с Украиной. Позже (российский лидер) Путин предупредил Запад, чтобы он не переходил «красную черту», ответ России на это будет «асимметричным, быстрым и жестким», – приводит слова военного иностранное издание 19FortyFive, пишет Ura.ru.
Эксперт отметил, что у США есть два главных приоритета: избежание ненужной войны с противником, обладающим ядерным оружием, и процветание американской нации. По мнению Дэвиса, членство Украины в НАТО поставит оба приоритета под угрозу. «Нет сомнений в том, что членство в НАТО повысит шансы Украины противостоять России, но очевидно, что обременение НАТО и без того нестабильной Украиной снизит безопасность всех действующих членов Североатлантического альянса», – считает он, передает РИА «Новости».
Дэвис посоветовал Украине придерживаться нейтралитета, не вступая в союз ни с Москвой, ни с НАТО.
В начале мая госсекретарь США пообещал изучить «любой запрос» Киева о возможности поставок на Украину американского оружия. В тот же день в администрации Джо Байдена поддержали вступление Украины в НАТО. При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал деэскалацию конфликта в Донбассе после визита Блинкена в Киев.
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Россия сократила вложения в госдолг США
В марте российские вложения в государственные ценные бумаги США снижены до 3,9 млрд долларов, сообщил американский минфин.
Российские вложения в госдолг США снизились с 5,756 млрд долларов в до 3,976 млрд. При этом доля долгосрочных облигаций выросла почти в 3,5 раза – с 306 млн до 1,08 млрд долларов, а вот доля краткосрочных сократилась с 5,4 млрд до 2,88 млрд долларов, передает ТАСС.
В январе Россия увеличила объем вложений до 6,145 млрд долларов, в феврале снизила его до 5,756 млрд. Резко сокращать вложения в американский госдолг Россия начала в 2018 году.
МИД выразил надежду на готовность США остановить эскалацию в отношениях
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Москва надеется, что госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым подтвердит готовность Вашингтона остановить эскалацию в двусторонних отношениях, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
«Я хотел бы надеяться, что американцы подтвердят нашему министру готовность остановить эскалационные циклы, которые мешают нормализации отношений, и наметить хотя бы отдельные области для углубления диалога», – цитирует ТАСС Рябкова.
Он выразил надежду, что на первой встрече на полях министерской сессии Арктического совета Лавров и Блинкен обсудят и двустороннюю, и международную повестку дня.
Ранее в Госдепе сообщили, что Лавров и Блинкен могут обсудить проект трубопровода «Северный поток – 2» на полях министерской сессии Арктического совета.
В пятницу Лавров и Блинкен провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили график других российско-американских контактов, включая организацию российско-американского саммита. До этого Лавров заявлял, что Вашингтон пытается сузить повестку встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена в вопросе стратегической стабильности.
Напомним, Байден позвонил российскому коллеге и согласился на сделанное ранее Путиным предложение лично встретиться и поговорить, дабы между Россией и США возникли «стабильные и предсказуемые партнерские отношения». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что разговор Путина и Байдена лицом к лицу пойдет на пользу России и США.
Зампостпреда при ООН заявил об усилиях США по сдерживанию России
США видят в России и Китае соперников, а потому их усилия «очень четко нацелены на сдерживание» Москвы и Пекина, заявил зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
«Как они выражаются, из-за нашего «злонамеренного влияния», «разрушения» и «пропаганды», – заявил Полянский в интервью RT.
Полянский подчеркнул, что возврат к более предсказуемым отношениям с США не является признаком готовности американской стороны к конструктивному диалогу. По его словам, США признают только один способ «восприятия» – «либо вы с нами, либо против нас», передает ТАСС.
Он отметил, что на Западе склонны к «мегафонной дипломатии» и «лекциям» в диалогах с Россией и Китаем. Это «осложняется» тем, что наступило время «постправды, когда никто не обращает внимания на то, что на самом деле происходит, и есть много источников, представляющих информацию в искаженном виде». Государства подходят «к очень опасному моменту в международных отношениях». Россия «готова к диалогу» и хочет «прийти к определенному общему пониманию», но «для выполнения такой задачи все должны рассматриваться как равные», сказал он.
Напомним, США утверждают, что Вашингтон стремится «сохранить основанный на международных правилах порядок». Глава МИД России Сергей Лавров назвал недопустимым насаждение Западом тоталитаризма в мировых делах.