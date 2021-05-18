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Израиль нанес удар по девяти установкам для запуска ракет в секторе Газа
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Израиль нанес авиаудар по принадлежащим ХАМАС девяти наземным и подземным установкам для запуска ракет в секторе Газа, сообщили военные.
«Начиная с 8.00 утра истребители ВВС Израиля и летательные аппараты обнаружили и атаковали девять подземных и наземных установок для запуска ракет в секторе Газа», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы армии.
Ранее израильская армия предотвратила теракт в городе Хеврон на Западном берегу реки Иордан. Неизвестный, вооруженный самодельным взрывным устройством, автоматом и ножом намеревался приблизиться к солдатам Армии обороны Израиля.
Напомним, обострение палестино-израильского конфликта произошло 10 мая. С начала эскалации конфликта по Израилю выпустили тысячи ракет, Израиль наносит авиаудары по противнику. Глава Генштаба Израиля приказал продолжать наносить удары по военным целям радикалов на территории палестинского анклава.
Захарова прокомментировала публикации Хинштейна про «мусоров»
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Высказывания депутата Госдумы Александра Хинштейна в Twitter, в которых тот назвал полицейских Израиля и Парижа «мусорами», не имеют отношения к международной политике, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Если бы это был министр иностранных дел или глава комитета по международной политике, то был бы смысл уточнить: «Ты чего или вы чего?» А так... Ну, он депутат, ему надо избираться. Захотелось людей взбудоражить: написал, стер, потроллил. Он своей цели достиг, вот о нем пишут. А к международной политике это отношения не имеет», – сказала Захарова «Открытым медиа».
Сам Хинштейн в своем Telegram-канале пояснил, что его публикация в Twitter носила «провокативный» характер, она, по его словам, удалась.
«Полагаю, моя провокативная комбинация вполне удалась. Ровно такие оценки «Мусора – позор России» появляются в либерально-прогрессивных сетях и СМИ, когда российские правоохранители пресекают массовые беспорядки и несанкционированные акции. Но почему-то, если подобное – только куда более в жестких формах – происходит в других странах, этой волны возмущения не видно», – указал он.
Ранее в аккаунте Хинштейна в Twitter появились публикации «Мусора – позор Парижа» и «Мусора – позор Израиля». В постах были прикреплены ссылки на новости, в которых сообщалось о применении слезоточивого газа и водометов полицией в Париже, а также о применении слезоточивого газа правоохранителями в Израиле.
Парламентарий уточнил, что сам написал эти посты. Сейчас этих публикаций в его аккаунте уже нет.
Эрдоган проклял Австрию за флаг Израиля
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что проклинает Австрию за то, что она подняла флаг Израиля.
Эрдоган заявил, что «проклинает австрийское правительство, которое вывесило израильский флаг на здании администрации канцлера». Он назвал Израиль «террористическим государством», а Австрию обвинил в том, что та «отождествляет себя с террором». По мнению Эрдогана, «Австрия пытается заставить мусульман заплатить за совершенный ею геноцид евреев», передает РИА «Новости».
Напомним, канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о поднятии государственного флага Израиля над зданием федеральной канцелярии Австрии в знак поддержки Израиля в конфликте с палестинским сектором Газа. В ответ глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф отменил поездку в Австрию.
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Число жертв при обрушении трибуны в Израиле возросло
Количество погибших при обрушении конструкции в синагоге израильского города Гиват-Зеэв увеличилось до двух, сообщили израильские СМИ.
При этом главный раввин России Берл Лазар заявил об отсутствии российских паломников при обрушении трибуны в Израиле, передает РИА «Новости».
Между тем министр обороны Израиля Бени Ганц сообщил, что военные задействованы в оказании помощи при эвакуации после обрушения трибуны в Гиват-Зеэве. «Мое сердце с жертвами катастрофы в Гиват-Зеэве. Силы армии обороны Израиля под руководством Службы тыла и ВВС действуют для оказания помощи в эвакуации. Я молюсь за здоровье раненых», – заявил он.
Официальный представитель полиции Израиля Михаэль Зингерман сообщил, что правоохранители начали проверку соблюдения правил при проведении массовой молитвы в этой синагоге.
«Сейчас будем выяснять, кто давал разрешение, как оно было получено, обращались ли вообще за разрешением. Мы свидетели уже не первого происшествия. Еще не стерлось из памяти то, что было на горе Мерон во время праздника Лаг ба-Омер, где погибли десятки человек», – пояснил он.
Напомним, в синагоге Гиват-Зеэва, находящегося в северном пригороде Иерусалима, обрушилась трибуна, в результате происшествия пострадали около 60 человек, также сообщалось о погибшем. Обрушение трибуны произошло вскоре после начала празднования праздника Шавуот.
Израиль ударом ракет разрушил высотку с офисами СМИ в Газе
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Высотное здание в Газе, где располагались офисы мировых СМИ, разрушено ударом израильских ракет.
11-этажное здание в Газе, где располагались офисы ряда мировых СМИ, апартаменты и коммерческие компании, было поражено в субботу четырьмя израильскими ракетами, передает ТАСС.
Как передает телеканал «Аль-Арабия», в высотке «Аль-Джаля», которая стала четвертой по счету разрушенной в результате обстрелов прибрежного анклава, размещалось представительство этой катарской телестанции, а также агентства Ассошиэйтед Пресс и другие медиа.
Позднее израильская армия подтвердила, что нанесла в субботу удар по 11-этажному зданию в Газе, где, по ее утверждению, находилось военное оборудование ХАМАС, указав, что гражданские лица и журналисты были заблаговременно предупреждены перед атакой.
«Израильские истребители некоторое время назад нанесли удар по многоэтажному зданию, в котором находилось военное оборудование, принадлежавшее разведывательным службам террористической организации ХАМАС. В здании располагались офисы СМИ, которые движение ХАМАС использовало как «живой щит», – говорится в заявлении израильской армии.
«Террористическая организация ХАМАС намеренно размещает военные объекты в центре густонаселенных гражданских районов в секторе Газа», – отметили в армейской пресс-службе.
Ранее ВВС Израиля ударили по многоэтажному зданию на севере сектора Газа, в котором находился один из филиалов банка ХАМАС. Кроме того, армия Израиля нанесла удары по туннелю на юге сектора Газа, где находились серверы и военное оборудование ХАМАС.
Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась
в понедельник вечером. Почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов.
Израильский дипломат Цви Маген, комментируя обострение конфликта, отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск».
Израиль нанес удар по Ливану
В ответ на ракетную атаку с территории Ливана Израиль нанес удар по источникам пусков, сообщила израильская армия.
Военные сообщают, что засекли «шесть неудачных попыток запуска ракет из Ливана». Ракеты не достигли территории Израиля. Израильская артиллерия «поразила источники огня». Запуск ракет выявили «после срабатывания сирен» в киббуце Мисгав Ам, передает ТАСС.
Напомним, армия Израиля сообщила, что с территории сектора Газа выпустили новые ракеты, сигнал тревоги прозвучал в городе Сдерот. Позднее стало известно о срабатывании сирен в киббуце Мисгав Ам.
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Израиль поразил 35 военных объектов и 15 км тоннелей в секторе Газа
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Израильские истребители нанесли в понедельник удары по 35 военным объектам и 15 км тоннелей в северной части сектора Газа в рамках масштабной кампании по уничтожению подземной инфраструктуры ХАМАС на территории анклава, сообщила армейская пресс-служба.
«Армия обороны Израиля провела третий раунд ударов по системе тоннелей ХАМАС на севере сектора Газа. В ходе атаки 54 истребителя поразили 35 террористических целей и 15 километров системы туннелей», – говорится в заявлении военных, передает ТАСС.
Тем временем Военно-воздушные силы Израиля сообщили, что нанесли удары по девяти домам в секторе Газа, принадлежащим высокопоставленным командирам ХАМАС. «За последние несколько часов истребители и авиация ВВС США нанесли удары по девяти домам, принадлежащим высокопоставленным командирам... ХАМАС в секторе Газа», – говорится в заявлении, передает РИА «Новости».
Были атакованы дом командира батальона Бейт-Ханун, командира роты Бейт-Ханун, командира одной из рот в Газе и командира роты Аш-Шати. ВВС утверждают, что некоторые дома использовались для хранения оружия.
В начале мая произошло обострение палестино-израильского конфликта. С 10 мая по Израилю выпустили 3,1 тыс. ракет, Израиль наносит авиаудары по противнику. По последней информации, в Израиле погибли десять человек, около 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 192, среди жертв 58 детей.
Израиль оценил роль Ирана и Турции в происходящем в Газе
Роль и влияние Ирана и Турции на происходящее в секторе Газа существенные, но разные, сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус.
«Роль Ирана важна. Они напрямую не организуют радикалов, они не контролируют непосредственно ХАМАС. Однако Иран – это поставщик вооружения для ХАМАС, оружия и денежных средств», – приводит слова официального представителя ЦАХАЛ ТАСС.
При этом он уточнил, что роль Турции сложнее. «У Турции есть влияние на этот регион. Мы наблюдаем активность ХАМАС на территории Турции. Это нас беспокоит, поскольку за счет данной активности движение получает деньги», – указал Конрикус. Он, однако, добавил, что Анкара «может сыграть позитивную роль» в нормализации ситуации, поскольку «имеет влияние на ХАМАС» и, вероятно, может убедить движение прекратить насилие.
Официальный представитель МИД Израиля Лиор Хайят не стал комментировать детально роль Ирана или Турции. «В первую очередь мы ждем от всех членов международного сообщества решительного осуждения ХАМАС за их атаки. Мировое сообщество несет ответственность за то, чтобы не усугублять ситуацию, а принимать меры к успокоению конфликта», – сказал он.
Накануне президент Турции Тайип Эрдоган объявил о борьбе против угнетения палестинцев, назвав Израиль «террористическим государством». Он также заявил, что Анкара поддержит Иерусалим с той же решительностью, с какой она поддерживала Азербайджан в Карабахе. Ранее Эрдоган в разговоре с лидером Палестины Махмудом Аббасом назвал действия Израиля в Иерусалиме террором. Газета ВЗГЛЯД разбирала, означают ли слова Эрдогана, что Турция готова помогать Палестине так же, как помогла Азербайджану в Карабахе?
Напомним, взаимные ракетные обстрелы со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии продолжаются с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, вспыхнувшими из-за решения израильского суда об изъятии домов у арабских семей в квартале Шейх-Джаррах.
На чьей стороне ваша симпатия в конфликте между Израилем и Палестиной?
В пятницу в Армии обороны Израиля сообщили, что с начала эскалации конфликта палестинскими группировками из сектора Газа по израильской территории выпущено более 2 тыс. ракет, почти половина из них перехвачена системой ПРО «Железный купол».
Израильская авиация и артиллерия в ответ нанесли массированные удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад». В результате разрушено более 4 тыс. жилых домов, в анклаве отсутствует электричество.
По последним данным, с израильской стороны погибли не менее десяти человек, с палестинской – почти 140, в том числе почти 40 детей. Израильский дипломат Цви Маген в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск».
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ХАМАС запустил десятки ракет в направлении Тель-Авива и Ашдода
Боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» объявило о новом запуске ракет в направлении израильских городов Ашдод и Тель-Авив, сообщила радиостанция Donya Al Watan.
«Мы начинаем наносить мощные ракетные удары по Тель-Авиву и его окрестностям, а также запускать десятки ракет на Ашдод в ответ на разрушение башни «Аль-Джаля» и гибель мирных жителей», – приводит слова представителя движения Абу Обейды ТАСС.
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что сигналы ПВО звучат в воскресенье в районе так называемого Большого Тель-Авива – города и его пригородов.
«Сирены воздушной тревоги звучат в городской черте Тель-Авива и в Гуш-Дане (Тель-Авив с пригородами), а также в районах, граничащих с сектором Газа», – говорится в сообщении военных ЦАХАЛ.
Ранее боевое крыло движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» объявило о прекращении обстрелов израильского города Тель-Авив до наступления воскресенья.
В субботу посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль призвал срочно провести заседание «квартета» международных посредников по ближневосточному урегулированию (Россия, США, ООН, ЕС). В ХАМАС назвали условия для заключения перемирия с Израилем. Днем ранее Израиль отклонил просьбу Египта о гуманитарном перемирии в секторе Газа.
Напомним, взаимные ракетные обстрелы со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии продолжаются с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, вспыхнувшими из-за решения израильского суда об изъятии домов у арабских семей в квартале Шейх-Джаррах.
На чьей стороне ваша симпатия в конфликте между Израилем и Палестиной?
С начала эскалации из сектора Газа по территории Израиля к вечеру субботы были выпущены 2,8 тыс. ракет. Израильская армия в ответ нанесла массированные удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад». В результате разрушено более 4 тыс. жилых домов, в анклаве отсутствует электричество. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской – 146, в том числе 41 ребенок.
Израильский дипломат Цви Маген в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск». В ХАМАС заявили о готовности к наземной операции Израиля в секторе Газа, а также предсказали всеобщее палестинское восстание на Западном берегу (реки Иордан).
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Байден поддержал право Израиля на самозащиту от ракетных обстрелов
Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху подтвердил поддержку права Израиля на самозащиту от ракетных обстрелов.
«Президент [Байден] вновь подтвердил свою поддержку права Израиля защищать себя от ракетных ударов со стороны ХАМАС и других террористических групп в Газе», – приводит ТАСС сообщение.
Отмечается, что также президент США выразил обеспокоенность относительно безопасности журналистов.
В свою очередь официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус сообщил, что радикалы из сектора Газа с 10 мая выпустили по Израилю более 2,8 тыс. ракет. По его словам, 430 из них упали на территории Газы, причинили там ущерб и привели к жертвам и пострадавшим. «Армия в свою очередь поразила 672 военные цели в секторе», – добавил он.
Накануне в пресс-службе Армии обороны Израиля сообщили, что с начала эскалации конфликта палестинскими группировками из сектора Газа по израильской территории выпущено более 2 тыс. ракет, почти половина из них перехвачена системой ПРО «Железный купол».
Израильская авиация и артиллерия в ответ нанесли массированные удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад». В результате разрушено более 4 тыс. жилых домов, в анклаве отсутствует электричество.
По данным СМИ, в результате ударов палестинских радикалов погибли не менее девяти израильтян. Израильский дипломат Цви Маген в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск».
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Боевое крыло ХАМАС объявило о приостановке обстрелов Тель-Авива
Боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» объявило о прекращении обстрелов израильского города Тель-Авив на два часа – с 22.00 субботы до 00.00 воскресенья, сообщила палестинская радиостанция Donya Al Watan.
«В соответствии с приказом главы Генштаба [«Бригады Иззэддина аль-Кассама»] Абу Халеда Мухаммеда ад-Дейфа комендантский час в Тель-Авиве и его окрестностях отменяется на два часа – с 22.00 до 00.00», – приводит ТАСС слова представителя движения Абу Обейды.
Ранее в субботу в ХАМАС назвали условия для заключения перемирия с Израилем. Позже в тот же день посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль призвал срочно провести заседание «квартета» международных посредников по ближневосточному урегулированию (Россия, США, ООН, ЕС) на уровне глав внешнеполитических ведомств. Днем ранее Израиль отклонил просьбу Египта о гуманитарном перемирии в секторе Газа.
Напомним, взаимные ракетные обстрелы со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии продолжаются с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, вспыхнувшими из-за решения израильского суда об изъятии домов у арабских семей в квартале Шейх-Джаррах.
На чьей стороне ваша симпатия в конфликте между Израилем и Палестиной?
В пятницу в Армии обороны Израиля сообщили, что с начала эскалации конфликта палестинскими группировками из сектора Газа по израильской территории выпущено более 2 тыс. ракет, почти половина из них перехвачена системой ПРО «Железный купол».
Израильская авиация и артиллерия в ответ нанесли массированные удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад». В результате разрушено более 4 тыс. жилых домов, в анклаве отсутствует электричество.
По последним данным, с израильской стороны погибли не менее десяти человек, с палестинской – 146, в том числе почти 40 детей.
Израильский дипломат Цви Маген в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск». В ХАМАС заявили о готовности к наземной операции Израиля в секторе Газа, а также предсказали всеобщее палестинское восстание на Западном берегу (реки Иордан).
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Израильская авиация атаковала сектор Газа
Израильские истребители наносят удары по сектору Газа, сообщила израильская армия.
«Наши истребители в настоящее время наносят удары по террористическим целям в Газе», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.
Напомним, возобновился ракетный обстрел Израиля с территории сектора Газа. Сигнал тревоги прозвучал в городе Беэр-Шева. С 10 мая по Израилю выпустили 3,1 тыс. ракет.
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Израиль уничтожил дом лидера политбюро ХАМАС в Газе
Дом лидера политического бюро палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара был разрушен в результате атаки израильской ракетой, сообщил телеканал Al Arabiya.
Местонахождение Синвара в момент ракетной атаки Израиля по зданию в сообщении не уточняется, передает ТАСС.
Ранее Израиль уничтожил в Газе офис главы службы безопасности движения ХАМАС.
В воскресенье ночью боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» запустило десятки ракет в направлении городов Ашдод и Тель-Авив.
В субботу посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль призвал срочно провести заседание «квартета» международных посредников по ближневосточному урегулированию (Россия, США, ООН, ЕС). В ХАМАС назвали условия для заключения перемирия с Израилем. Днем ранее Израиль отклонил просьбу Египта о гуманитарном перемирии в секторе Газа.
На чьей стороне ваша симпатия в конфликте между Израилем и Палестиной?
Напомним, взаимные ракетные обстрелы со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии продолжаются с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, вспыхнувшими из-за решения израильского суда об изъятии домов у арабских семей в квартале Шейх-Джаррах.
С начала эскалации из сектора Газа по территории Израиля к вечеру субботы были выпущены 2,8 тыс. ракет. Израильская армия в ответ нанесла массированные удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад». В результате разрушено более 4 тыс. жилых домов. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской – 150, в том числе 40 детей.
Израильский дипломат Цви Маген в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск». В ХАМАС заявили о готовности к наземной операции Израиля в секторе Газа, а также предсказали всеобщее палестинское восстание на Западном берегу (реки Иордан).
-
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Возобновился ракетный обстрел Израиля из сектора Газа
С территории сектора Газа по Израилю выпустили новые ракеты, сигнал тревоги звучит в городе Беэр-Шева, сообщила израильская армия.
Собщается, что «в городе Беэр-Шева и его окрестностях звучат сирены ПВО». С 10 мая из сектора Газа по Израилю выпустили 3,1 тыс. ракет, из которых 450 упали в самом анклаве, а 1,2 тыс. были перехвачены израильской системой ПВО «Железный купол», передает ТАСС.
В мае произошло обострение палестино-израильского конфликта. Из сектора Газа по Израилю выпускают сотни ракет, Израиль наносит авиаудары по противнику.
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Сандерс призвал к переоценке военной помощи США Израилю
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США должны «внимательно взглянуть на военную помощь Израилю», учитывая ситуацию в секторе Газа, заявил американский сенатор Берни Сандерс.
По его словам, «разрушения в Газе – немыслимые». Сандерс считает, что США «должны призвать к немедленному прекращению огня». Он заявил, что «убийству палестинцев и израильтян должен быть положен конец». При этом США следует «внимательно взглянуть на военную помощь Израилю почти в 4 млрд долларов в год». Сенатор подчеркнул, что «использование помощи США в поддержку нарушений прав человека незаконно».
Кроме того, Сандерс считает, что причина постоянных столкновений между палестинцами и израильскими военными кроется в том, что палестинцы «маргинализируются и демонизируются» израильскими властями, передает РИА «Новости».
В мае произошло обострение палестино-израильского конфликта. Из сектора Газа по Израилю выпускают сотни ракет, Израиль наносит авиаудары по противнику, в самом Израиле происходят масштабные столкновения с палестинцами.
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В Кремле заявили об опасности палестино-израильского конфликта для России
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Конфликт Палестины и Израиля при бесконтрольном разрастании представляет угрозу для России, так как происходит в смежном регионе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова российского лидера Владимира Путина о том, что данный конфликт происходит в непосредственной близости от границ России.
«Ближневосточный регион находится не на каком-то другом континенте, это смежный с нами регион, вот что имеется в виду под непосредственной близостью. И этот конфликт (между Палестиной и Израилем) действительно представляет собой опасность в случае бесконтрольного разрастания и продолжения», – сказал он, передает ТАСС.
Песков также заявил, что Кремль считает очень важным не допустить дальнейшего развития силового сценария в палестино-израильском конфликте. «Очень важно не давать событиям приобретать форму силового сценария. Поэтому сейчас прикладываются очень энергичные усилия и по линии «квартета» (РФ, США, ООН, ЕС), и разные страны по двусторонним каналам сейчас находятся в постоянных контактах и с израильтянами, и с палестинцами, с тем чтобы прекратить обмен ударами», – сказал Песков.
Он также заявил, что у Путина пока не было личных контактов с руководством Израиля и Палестины, но при необходимости они могут быть оперативно организованы, передает РИА «Новости».
«Мы крайне обеспокоены в связи с тем, что такие удары имеют место, особенно принимая во внимание, что в здании располагались офисы ведущих мировых СМИ. Мы крайне обеспокоены растущим числом человеческих жертв. Личных контактов Владимир Путин пока не имел, я имею в виду ни в последние дни, ни с Палестиной. При необходимости они могут быть организованы, в процессе диалога, в том числе по линии «квартета», самым активным образом работает Министерство иностранных дел», – сказал Песков журналистам.
В начале мая произошло обострение палестино-израильского конфликта. С 10 мая по Израилю выпустили 3,1 тыс. ракет, Израиль наносит авиаудары по противнику. По последней информации, в Израиле погибли десять человек, около 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 192, среди жертв 58 детей.