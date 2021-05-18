Кремль анонсировал совещание Путина по реализации отдельных положений послания В Кремле заявили об отсутствии решения по месту встречи Путина и Байдена В Кремле не исключили встречу Путина и Лукашенко в конце мая 18 мая 2021, 13:19 Текст: Наталья Ануфриева

Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в конце мая не исключена, она готовится, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Песков заявил в ответ на вопрос, действительно ли планируется визит белорусского лидера, в ходе которого президенты могут утвердить интеграционные карты, что «мы не исключаем, что в конце мая такая встреча состоится», она готовится, передает РИА «Новости». Ранее СМИ сообщили, что Лукашенко может приехать в России до конца мая для встречи с Путиным. Напомним, до этого встреча двух лидеров прошла в феврале.

Анонсирован запуск Путиным и Си Цзиньпином строительства ядерного объекта 18 мая 2021, 04:56

Фото: kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

Президент России Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин примут участие в церемонии начала строительства российско-китайского ядерного объекта, сообщила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин. Она сообщила, что глава китайского государства «по видеосвязи из Пекина» вместе с президентом России «примет участие в церемонии запуска российско-китайского проекта в области ядерной энергетики». Церемония состоится в среду, передает РИА «Новости». Наименование объекта не указывается. В 2019 году Росатом и Китайская национальная атомная корпорация подписали контракт на седьмой и восьмой блоки Тяньваньской АЭС. В марте 2021 года Росатом сообщил, что на май запланирован «первый бетон на седьмом блоке Тяньваньской АЭС», передает ТАСС. 23 марта Россия и Китай договорились о продлении Договора о добрососедстве. В тот же день глава МИД КНР Ван И по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил о готовности Пекина вместе с Москвой защищать миропорядок, основанный на международном праве, международную систему под эгидой ООН. Путин и Си Цзиньпин запустят строительство энергоблоков на двух китайских АЭС 18 мая 2021, 09:30

Фото: Wang jianmin/Reuters

Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин в среду, 19 мая, по видеосвязи примет участие с председателем Китая Си Цзиньпином в церемонии начала сооружения новых энергоблоков российского дизайна в КНР, сообщает пресс-служба Кремля. «19 мая 2021 года президент Российской Федерации Владимир Путин вместе с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином примет участие (в формате видеоконференции) в торжественной церемонии по случаю начала сооружения новых энергоблоков российского дизайна на Тяньваньской атомной электростанции и АЭС «Сюйдапу» в Китае», – говорится в сообщении пресс-службы Кремля. Ранее официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин также сообщила, что президент России Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин примут участие в церемонии начала строительства российско-китайского ядерного объекта. В июне 2018 года Россия и Китай договорилась о строительстве новых энергоблоков для атомных электростанций. Росатом спроектирует ядерный остров станции «Сюйдапу» в Китае, а также поставит ключевое оборудование для четырех блоков АЭС – два для «Сюйдапу» и два для станции «Тяньвань». Строительство планировалось начать в декабре 2020 года, пишут «Ведомости». В России назвали возможное место встречи Путина и Байдена 18 мая 2021, 10:35 Текст: Наталья Ануфриева

Москва до сих пор не дала официального согласия на саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, однако, по данным источников в российских госструктурах, встреча может состояться в Швейцарии. При этом многое будет зависеть от намеченных на 19-20 мая переговоров глав дипломатических ведомств двух стран Сергея Лаврова и Энтони Блинкена. Источники сообщают, что российская сторона готова работать с предложенными США датами встречи президентов, несмотря на то, что Кремль до сих пор не дал Белому дому однозначного согласия на проведение саммита, передает «Коммерсант». Сообщается, что многое может проясниться на этой неделе в Рейкьявике, где «на полях» министерского заседания Арктического совета впервые встретятся Сергей Лавров и Энтони Блинкен. Они должны будут обсудить модальности саммита и, прежде всего, его возможную повестку. Источники также сообщают, что если встреча Владимира Путина и Джо Байдена состоится, то местом ее проведения может стать Швейцария. Однако никаких решений еще не принято, эта страна называется лишь «наиболее вероятной» площадкой саммита. Отметим, что в ноябре 1985 года в Женеве в самый разгар «холодной войны» состоялась историческая встреча генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева с президентом США Рональдом Рейганом. Считается, что с этого саммита напряженность в отношениях Москвы и Вашингтона начала спадать. Между тем в Швейцарии не стали комментировать информацию о возможной встрече на своей территории Путина и Байдена, передает РИА «Новости». В МИД страны отказались также прокомментировать информацию о том, что ранее Швейцария направила в Москву и Вашингтон ноту с предложением предоставить место для встречи глав государств. Напомним, Байден позвонил российскому коллеге и согласился на сделанное ранее Путиным предложение лично встретиться и поговорить, дабы между Россией и США возникли «стабильные и предсказуемые партнерские отношения». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что разговор Путина и Байдена лицом к лицу пойдет на пользу России и США. Замглавы МИД России Сергей Рябков выразил надежду на готовность США остановить эскалацию в отношениях. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин подписал указ о создании президентского Фонда культурных инициатив 17 мая 2021, 16:56 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании президентского Фонда культурных инициатив. «В целях поддержки проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий постановляю считать целесообразным создание Президентского фонда культурных инициатив. Установить, что учредителем Фонда является Фонд-оператор президентских грантов по развитию гражданского общества», – говорится в тексте документа, опубликованного на официальном портале правовой информации. Отмечается, что основной целью фонда является «обеспечение всесторонней поддержки проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий, реализуемых некоммерческими организациями (…), коммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями». О создании Фонда глава государства объявил в ходе послания Федеральному собранию 21 апреля. Путин анонсировал запуск в оборот четвертой российской вакцины от коронавируса 18 мая 2021, 11:27

Фото: TASS/YouTube

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин в ходе церемонии принятия верительных грамот у иностранных послов заявил, что в ближайшее время в России будет запущена в оборот четвертая вакцина от коронавируса. «Россия заинтересована в сотрудничестве с зарубежными партнерами в борьбе с глобальной пандемией. Нам удалось быстро создать три собственные эффективные вакцины от коронавирусной инфекции. Скоро будет запущена в оборот четвертая, набирает темп и вакцинация», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Вакцина «Спутник Лайт» была зарегистрирована в России 6 мая. В РФПИ уточнили, что «Спутник Лайт» является первым компонентом вакцины «Спутник V». Она стала четвертой отечественной вакциной, предназначенной для профилактики коронавирусной инфекции. В понедельник ФАС согласовала предельную отпускную цену на «Спутник Лайт». Во вторник Путин принимает верительные грамоты у 23 послов. Верительные грамоты вручают послы Боснии и Герцеговины, Иордании, Мозамбика, Индонезии, Маврикия, Доминиканы, Чада, Молдавии, Швейцарии, Афганистана, Гвинеи-Бисау, Катара, Кении, Киргизии, Польши, Нидерландов, ЮАР, Таиланда, Аргентины, Лаоса, Румынии, Боливии, Чили. Церемония традиционно проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Путин усилил меры безопасности в Петербурге на время проведения ЧЕ-2020 17 мая 2021, 21:30 Текст: Елена Мирошниченко

Президент Владимир Путин подписал указ, усиливающий меры безопасности в Петербурге и Выборгском районе Ленобласти на время проведения чемпионата Европы-2020 со 2 июня по 12 июля. «Ввести со 2 июня по 12 июля 2021 года на территориях города Санкт-Петербурга и Выборгского района Ленинградской области, а также в прилегающих к ним акваториях усиленные меры безопасности в связи с проведением мероприятий чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года (далее - чемпионат Европы по футболу)», – говорится в документе, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее в УЕФА сообщили, что три матча группы E, первоначально запланированные на Дублин, будут перенесены на стадион «Санкт-Петербург». Кроме того, в Петербурге пройдут и ранее внесенные в план три матча группы В и четвертьфинал. Напомним, чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен и Севилья. Путин поручил договориться с Таджикистаном о создании объединенной системы ПВО 17 мая 2021, 14:55 Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин поручил подписать с Таджикистаном соглашение о создании объединенной региональной системы ПВО. «Принять предложение правительства РФ о подписании соглашения между РФ и Республикой Таджикистан о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны РФ и Республики Таджикистан. Поручить Минобороны России провести с участием МИДа России переговоры с Таджикистанской стороной и по достижении договоренности подписать от имени РФ указанное соглашение, разрешив вносить в его проект, одобренный правительством РФ, изменения, не имеющие принципиального характера», – говорится в документе на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее сообщалось, что, согласно тексту соглашения, общее руководство войсками объединенной региональной системы ПВО России и Таджикистана будет осуществлять командующий Центрального военного округа Вооруженных сил России, передает РИА «Новости». Согласно документу, координацию совместных действий войск Объединенной региональной системы ПВО России и Таджикистана будет осуществлять главком ВКС России. Общее руководство силами, выделенными в состав региональной системы ПВО, будет осуществлять командующий войсками ЦВО, а управление совместными действиями войск в границах отдельного района коллективной безопасности будет осуществлять командующий Военно-воздушными силами и противовоздушной обороной Вооруженных сил Таджикистана. Соглашение заключено на неопределенный срок, но каждая из сторон вправе в любое время прекратить его действие, направив предварительно партнеру письменное уведомление. После истечения шести месяцев соглашение прекращает свое действие. Белорусским силовикам разрешили применять оружие «с учетом обстановки» 17 мая 2021, 14:04 Текст: Елизавета Булкина

Силовики в Белоруссии получили право на применение оружия и спецсредств «с учетом складывающейся обстановки», соответствующие поправки в законодательство по вопросам обеспечения национальной безопасности подписал президент республики Александр Лукашенко. Поправки внесены в несколько существующих законов, в том числе – о внутренних войсках МВД, о государственной границе, об органах внутренних дел, об органах госбезопасности, передает РИА «Новости». В соответствии с новым законодательством, в Белоруссии уточняются условия и пределы применения физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники. Сотрудники правоохранительных органов по новому закону не будут ответственны за вред, причиненный в результате их применения, если оно осуществлялось в соответствии с требованиями законодательных актов, регулирующих деятельность этих органов. Также органы внутренних дел смогут применять боевую и спецтехнику при пресечении массовых беспорядков. Ранее оружие и спецсредства силовики могли применять в том случае, «если иными способами выполнение возложенных на них задач не представляется возможным», то теперь силовики вправе применять их «с учетом складывающейся обстановки, характера преступления, административного правонарушения и личности правонарушителя, руководствуясь требованиями настоящего закона». При этом в обновленном законодательстве говорится, что применению спецсредств, спецтехники и оружия должно предшествовать «четко выраженное и очевидное для лица, против которого они могут быть применены, предупреждение о намерении их применить с предоставлением достаточного времени для выполнения законных требований», за исключением случаев, когда промедление создаст опасность для жизни правоохранителя или других граждан. Сотрудники органов внутренних получили право запрещать гражданам осуществление видеозаписи, кино- и фотосъемки для проведения процессуальных действий, обеспечения общественного порядка, личной и общественной безопасности; вести звуко- и видеозапись окружающей обстановки, в том числе граждан, при исполнении служебных обязанностей. Прописаны также основания для проведения личного досмотра граждан, досмотра находящихся при них вещей, транспортных средств. Так, проведение такого досмотра становится возможным при задержании. Основные положения закона вступают в силу через месяц после его официального опубликования. Ранее Лукашенко призвал сотрудников милиции не церемониться, когда речь идет о защите интересов граждан республики. Путин примет верительные грамоты у 23 послов 17 мая 2021, 15:24 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин во вторник примет верительные грамоты у 23 послов, в частности у дипломатов Польши, Нидерландов, Боливии и Швейцарии, сообщила пресс-служба Кремля. «Восемнадцатого мая президент России Владимир Путин примет верительные грамоты у 23 вновь прибывших послов иностранных государств. Церемония традиционно пройдет в Александровском зале Большого Кремлевского дворца», - говорится в сообщении на сайте Кремля. Верительные грамоты вручат: Желько Самарджия (Босния и Герцеговина), Халид Абдулла Краием Шавабка (Иордания), Жозе Матеуш Муария Катупха (Мозамбик), Жозе Антонио Морато Тавареш (Индонезия), Хесвар Джанке (Маврикий), Франк Ханс Данненберг Кастельянос (Доминикана), Адам Бешир Махамуд (Чад), Владимир Головатюк (Молдавия), Кристина Марти Ланг (Швейцария), Саид Тайеб Джавад (Афганистан), Алфреду Криштовау Гомеш Лопеш (Гвинея-Бисау), Ахмед Бен Насер Аль Тани (Катар), Бенсон Генри Оума Огуту (Кения), Гульнара-Клара Самат (Киргизия), Кшиштоф Адам Краевски (Польша), Хиллес Арно Бесхоор Плух (Нидерланды), Мзувукиле Джефф Макетука (ЮАР), Сасиват Вонгсинсават (Таиланд), Эдуардо Антонио Зуайн (Аргентина), Вилаван Йиапохэ (Лаос), Кристиан Истрате (Румыния), Мария Луиса Рамос Урсагасте (Боливия), Эдуардо Рауль Эскобар Марин (Чили). Напомним, 30 апреля российский посол в Белоруссии Евгений Лукьянов вручил копии верительных грамот министру иностранных дел республики Владимиру Макею. Против сотрудников белорусского новостного портала tut.by возбудили дело 18 мая 2021, 12:27 Текст: Наталья Ануфриева

В Белоруссии возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении должностных лиц новостного портала tut.by, сообщила пресс-служба Комитета госконтроля (КГК) республики. В Telegram-канале КГК говорится, что «департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля 18 мая 2021 года в отношении должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 243 УК Республики Беларусь – уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере». Отмечается, что ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» в 2019 году получен статус резидента Парка высоких технологий (ПВТ) Белоруссии. Обществом была получена выручка, не обусловленная деятельностью, разрешенной для резидентов ПВТ, о чем было проинформировано государственное учреждение «Администрация Парка высоких технологий». «На основании предоставленных Департаментом финансовых расследований сведений о допущенных обществом нарушениях Наблюдательным советом ПВТ 18 мая 2021 года принято решение об утрате ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» права на налоговые льготы, предоставляемые в соответствии с декретом президента Республики Беларусь от 22 сентября 2005 года №12 «О Парке высоких технологий», – говорится в сообщении. Указывается, что в результате необоснованного использования господдержки государству был причинен ущерб в особо крупном размере. В данный момент органами финрасследований Комитета госконтроля проводятся неотложные следственные и другие процессуальные действия по установлению всех обстоятельств и лиц, причастных к противоправной деятельности. Между тем соучредитель tut.by Кирилл Волошин сообщил в Facebook, что компания исключена из числа резидентов белорусского Парка высоких технологий (ПВТ) Белоруссии, домен заблокирован. Он также заявил, что жена скончавшегося основателя tut.by Юрия Зиссера «час не отвечает на звонки». Пользователи сообщают в соцсетях, что у них не открывается сайт tut.by. В частности, сайт не открывается у мобильного оператора МТС, крупнейшего интернет-провайдера «Белтелеком», проблемы с загрузкой контента портала имеют и клиенты мобильного оператора А1, передает РИА «Новости». До этого Волошин сообщил, что в офис портала и хостинг-провайдер hoster.by пришли сотрудники департамента финансовых расследований (ДФР) Комитета госконтроля республики. Также сообщалось, что из ДФР пришли домой к нескольким редакторам сайта, включая главреда Марину Золотову. Не отвечали на звонки сотрудники редакции, которые были в офисе. Новостной портал tut.by является одним из наиболее крупных и популярных ресурсов в Белоруссии, в том числе активно освещает начавшиеся после августовских президентских выборов протесты оппозиции. Ранее экономический суд Минска принял решение удовлетворить иск мининформа Белоруссии и лишить новостной портал tut.by статуса сетевого издания, данное решение было обжаловано. Но апелляционная инстанция экономического суда Минска оставила решение в силе. Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа 2020 года, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. 23 сентября Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. В марте 2021 года КГБ Белоруссии раскрыл три сценария новых протестов. Также в республике возбудили дело после призывов к участию в несанкционированных акциях. Путин заявил об ухудшении ситуации с международной безопасностью 18 мая 2021, 12:12 Текст: Евгения Шестак

Ситуация с мире остается нестабильной, деградация системы стратегической стабильности и контроля над вооружением вызывает озабоченность, заявил президент России Владимир Путин. «Озабоченность вызывает деградация система стратегической стабильности и контроля над вооружением. Вновь поднимает голову терроризм, усугубляются проблемы, связанные с международной информационной безопасностью. Высокие риски по-прежнему несут наркоторговля и оргпреступность», – цитирует РИА «Новости» Путина. По его словам, застарелые региональные конфликты в Афганистане, Ливии, на Ближнем Востоке. «Россия об этом хорошо знает и с тревогой следит за развитием ситуации. Мы стали свидетелем резкой эскалации на Ближнем Востоке», – сказал он. Глава государства отметил, что развитие Афганистана имеет ключевое значение для безопасности в регионе, Россия продолжит оказывать содействие установлению в этой стране мирной жизни. Он добавил, что Россия и впредь будет поддерживать прямые межафганские переговоры по вопросам национального примирения, в том числе по линии ШОС. Также Путин отметил, что Россия будет содействовать поиску справедливого решения приднестровской проблемы и территориальной целостности Молдавии. «В наших подходах взаимодействия с Республикой Молдова исходим из традиций дружбы и общих духовных ценностей, связывающих наши народы... Будем и впредь содействовать поиску справедливого решения проблемы приднестровского урегулирования, достижению договоренностей об особом надежно гарантированном статусе Приднестровья при соблюдении суверенитета и обеспечении территориальной целостности Молдовы», – сказал Путин. По словам президента, обеспечить мир, безопасность, устойчивое развитие можно только усилиями всего международного сообщества, Россия призывает к сотрудничеству. «Наша страна оказывает адресную помощь более чем 60 государствам на всех континентах. Мы делимся опытом и помогаем в налаживании производства отечественных препаратов... Вместе с другими странами занимаемся преодолением долгосрочных и социальных последствий пандемии. Еще раз повторю, обеспечить мир, безопасность и устойчивое глобальное развитие можно только усилиями всего международного сообщества. Мы призываем к слаженной работе государства – членов совета безопасности ООН и всех заинтересованных стран», – сказал он. Путин призвал страны делать все, чтобы не допустить повторения Второй мировой войны, забвения ее уроков. «Мы все обязаны беречь бесценный опыт и дух союзничества в борьбе с общими вызовами и угрозами, помнить, к чему приводят попустительство, национализм и ксенофобия, и сообща вырабатывать позитивную объединительную повестку дня для формирования более справедливого и демократического многополярного мирового порядка, обеспечения благополучия и процветания всего человечества», – добавил президент. Ранее Путин, выступая перед иностранными послами, заявил, что Россия считает императивом прекращение насильственных действий между Палестиной и Израилем, вспышка конфронтации привела к большому количеству жертв. Во вторник Путин принимает верительные грамоты у 23 послов. Верительные грамоты вручают послы Боснии и Герцеговины, Иордании, Мозамбика, Индонезии, Маврикия, Доминиканы, Чада, Молдавии, Швейцарии, Афганистана, Гвинеи-Бисау, Катара, Кении, Киргизии, Польши, Нидерландов, ЮАР, Таиланда, Аргентины, Лаоса, Румынии, Боливии, Чили. Церемония традиционно проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Путин пообещал новым послам в России поддержку властей, общества и бизнеса 18 мая 2021, 11:36 Текст: Евгения Шестак

Президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств заверил, что они могут рассчитывать на поддержку исполнительной власти, общественных организаций и бизнеса. «Перед всеми вами стоит весьма важная и ответственная задача - способствовать укреплению разнопланового сотрудничества между представляемыми вами государствами и Россией. Развитию плодотворных контактов в политике, торгово-экономической сфере, культурно-гуманитарной и других областях», – цитирует РИА «Новости» Путина. Он отметил, что в своей деятельности послы всецело могут рассчитывать на поддержку и содействие российских властей, министерств, ведомств, общественных организаций, бизнеса и политических кругов. По его словам, Москва готова взаимодействовать со всеми странами, выстраивая взаимовыгодное партнерство на принципах равноправия и невмешательства. «Россия открыта для взаимовыгодного партнерства. Мы готовы работать со всеми без исключения государствами на принципах равноправия и учета интересов друг друга, невмешательства во внутренние дела», – сказал глава государства, назвав недопустимыми односторонние санкции. Также Путин заявил, что из-за непростой эпидобстановки церемония вручения верительных грамот у 23 вновь прибывших послов проходит с протокольными ограничениями и изменениями. «Думаю, что вы все понимаете необходимость именно такой организации нашей сегодняшней встречи», – сказал Путин. Церемония традиционно проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Верительные грамоты вручают послы Боснии и Герцеговины, Иордании, Мозамбика, Индонезии, Маврикия, Доминиканы, Чада, Молдавии, Швейцарии, Афганистана, Гвинеи-Бисау, Катара, Кении, Киргизии, Польши, Нидерландов, ЮАР, Таиланда, Аргентины, Лаоса, Румынии, Боливии, Чили. Дипломатический представитель вручает верительную грамоту при первой аудиенции у главы государства, а ее заверенная копия предварительно препровождается главе МИД. Напомним, 30 апреля российский посол в Белоруссии Евгений Лукьянов вручил копии верительных грамот министру иностранных дел республики Владимиру Макею. Путин призвал к прекращению насильственных действий между Палестиной и Израилем 18 мая 2021, 11:42 Текст: Алина Назарова

Россия считает императивом прекращение насильственных действий между Палестиной и Израилем, вспышка конфронтации привела к большому количеству жертв, заявил президент России Владимир Путин, выступая перед иностранными послами. «Вспышка конфронтации между палестинцами и израильтянами уже привела к большому числу жертв среди мирного населения, в том числе среди детей. Считаем императивом прекращение насильственных действий с обеих сторон и активный поиск решения на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Напомним, обострение палестино-израильского конфликта произошло 10 мая. С начала эскалации конфликта по Израилю выпустили 3,1 тыс. ракет, Израиль наносит авиаудары по противнику. По последней информации, в Израиле погибли десять человек, около 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 212, среди жертв 61 ребенок. Во вторник Путин принимает верительные грамоты у 23 послов. Верительные грамоты вручают послы Боснии и Герцеговины, Иордании, Мозамбика, Индонезии, Маврикия, Доминиканы, Чада, Молдавии, Швейцарии, Афганистана, Гвинеи-Бисау, Катара, Кении, Киргизии, Польши, Нидерландов, ЮАР, Таиланда, Аргентины, Лаоса, Румынии, Боливии, Чили. Церемония традиционно проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В МИД рассказали о предложениях ряда стран по проведению встречи Путина и Байдена 18 мая 2021, 12:40 Текст: Алексей Дегтярев

Сразу несколько стран предлагают свои площадки для проведения саммита президентов России и США, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков. «Целый ряд государств предлагал и продолжает предлагать свои возможности для организации встречи президентов России и США, и мы признательны им всем за проявленный интерес, за добрую волю в этом вопросе. Все они, я уверен, сделали бы максимум, чтобы предоставить самые комфортные условия», – цитирует Рябкова ТАСС. Окончательной договоренности о встрече пока нет, указал он. «Но я думаю, что в любом случае, если договоренность будет достигнута, это будет одна из европейских дипломатических столиц», – приводит слова замминистра РИА «Новости». Он добавил, что российская сторона признательна всем, кто проявил интерес и предложил свои услуги. «Но когда решаются такого рода вопросы, вначале стороны приходят к общему знаменателю по существу, а потом уже обсуждают время и место. У нас главное пока до конца не отработано», – пояснил он. При этом Рябков не исключил, что местом переговоров может стать Швейцария. «Я думаю, что еще какое-то время понадобится, прежде чем что-то можно будет объявить с точки зрения того, где и когда может состояться гипотетический саммит, о котором мы сейчас говорим», – добавил он. Стороны прорабатывают разные аспекты вероятных переговоров, российская сторона зафиксировала все, что на эту тему заявляла американская, «в том числе на самом высоком уровне». «Если и когда окончательная договоренность о саммите будет достигнута, подготовка будет глубокой и потребует определенного времени», – сказал он в интервью РБК. По его словам, потенциальный саммит может стать крупнейшим мероприятием в двусторонних переговорах, он также может быть «очень серьезным сигналом всему международному сообществу». Напомним, Байден позвонил российскому коллеге и согласился на сделанное ранее Путиным предложение лично встретиться и поговорить, дабы между Россией и США возникли «стабильные и предсказуемые партнерские отношения». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что разговор Путина и Байдена лицом к лицу пойдет на пользу России и США. Замглавы МИД России Сергей Рябков выразил надежду на готовность США остановить эскалацию в отношениях. Лукашенко поручил разработать положение о деятельности Совета безопасности 18 мая 2021, 12:24 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности, на котором обсуждалось повышение роли этого коллегиального органа в жизни государства, поручил разработать новое положение, регламентирующее деятельность Совета безопасности республики. «В числе вопросов, которые обсуждались сегодня на заседании Совбеза, была разработка нового положения об этом коллегиальном органе», – передает ТАСС сообщение БелТА. «Принципиально важно, чтобы новый акт законодательства, который в деталях регламентирует работу Совета безопасности, не имел никаких ограничительных грифов и стал полностью открытым для общества. Каждый житель Беларуси, особенно в нынешних условиях, должен знать и видеть, что все решения принимаются коллегиально и открыто», – подчеркнул Лукашенко. Напомним, в пятницу полномочия президента Белоруссии по изданию декретов предложили ограничить.