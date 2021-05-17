Пашинян призвал уточнять границы с Азербайджаном в трехстороннем формате

Уточнение границ Армении с Азербайджаном по причине отсутствия отношений между республиками может проходить только в трехстороннем формате, заявил исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян.

«Азербайджанская пропаганда пытается продвинуть мысль, что процесс уточнения границ должен проходить в двустороннем формате. Это невозможно по той простой причине, что между Арменией и Азербайджаном нет отношений. Поэтому процессы как открытия коммуникаций, так и уточнения границ должны проходить в трехстороннем формате [с участием России]», – передает его заявление РИА «Новости».

По словам Пашиняна, по этому поводу был достигнут ряд договоренностей, и «нарушение этих договоренностей стало причиной действий военно-политического руководства Азербайджана».

И.о. главы правительства добавил, что открытие коммуникаций и уточнение границ выгодно как Азербайджану, так и Армении.

Он подчеркнул, что Армения никогда не обсуждала и не будет обсуждать вопрос о «Зангезурском коридоре», связывающем Азербайджан и Нахичевань. Открытие коммуникаций входит в политическую повестку Еревана, однако все обсуждения по данному вопросу ведутся публично и о коридорах речи идти не может.

Пашинян уточнил, что переговоры с Баку по урегулированию ситуации на границе с Арменией продолжатся 19 мая.

«Переговоры вчера продолжались до позднего вечера, они возобновятся в среду. Тема переговоров одна: военнослужащие ВС Азербайджана должны покинуть территорию Армении. Пока этого не произошло, мы рассматриваем ситуацию как кризисную, которая представляет угрозу суверенитету, стабильности, территориальной целостности Армении», – заявил он.

Минобороны Армении сообщало, что 12 мая азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы «по уточнению границ» на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Ситуацию на границе обсуждали в среду главы МИД Армении и России Ара Айвазян и Сергей Лавров. ОДКБ заявляла, что в случае обострения ситуации на границе Армении и Азербайджана примет необходимые меры.

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи, в том числе военной, из-за ситуации в Сюникской области.