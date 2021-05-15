Россиянам посоветовали курорты для семейного отдыха

Россиянам с детьми для отдыха летом стоит выбирать черноморское побережье: из зарубежных стран – Болгария, в пределах страны – Крым и Краснодарский край, сказал президент «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев.

«С учетом раннего потепления черноморское побережье подходит для путешествия. Это касается как Краснодарского края и Крыма, так и наших ближайших соседей – Болгарии. В этом году и море раньше прогрелось», – рассказал Мальцев Ura.ru.

С Болгарией на данный момент нет открытого авиасообщения. Однако страна уже принимает туристов, поставивших вакцину «Спутник V» или с отрицательным ПЦР-тестом. А вот Мексика и Саудовская Аравия, с которыми у России открыто авиасообщение, не совсем подходят для семейного отдыха, считает эксперт.

«Сейчас в этих странах не сезон. Для климата и здоровья предпочтительно черноморское побережье. Массово это очень хорошие направления», – добавил Мальцев. Он также не советует посещать Саудовскую Аравию из-за суровости местных законов.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова поручила Росавиации, Роспотребнадзору и МИД оценить возможность возобновления полетов по новым направлениям до 11 мая.

Напомним, Болгария назвала правила для посещения страны в туристический сезон. Для туристов, которые планируют поехать летом в Болгарию, предусматривается согласованный с Еврокомиссией вариант «зеленого коридора», который дает возможность вьехать в страну тем, кто уже переболел ковидом и имеет антитела, тем, кто вакцинировался, и тем, кто имеет отрицательный ПЦР-тест.