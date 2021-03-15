Болгария назвала правила для посещения страны в туристический сезон

Министерство туризма страны представило меры по профилактике распространения коронавируса в летний туристический сезон, который откроется 1 мая, об этом рассказала министр туризма республики Марияна Николова.

Для туристов, которые планируют поехать летом в Болгарию, предусматривается согласованный с Еврокомиссией вариант «зеленого коридора», который дает возможность вьехать в страну тем, кто уже переболел ковидом и имеет антитела, тем, кто вакцинировался, и тем, кто имеет отрицательный ПЦР-тест.

«На морских пляжах туристы должны находиться на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга, а расстояние между зонтами от солнца должно быть не менее 8 метров», – говорится в распоряжении, подписанном Николовой. Об этом сообщает ТАСС. Также министр добавила, что что для въезда в страну необходимо иметь справку о вакцине или наличии антител и отрицательный ПЦР-тест, пишет в своем Telegram-канале «Оперштаб Москвы».

Уточняется, что подобные меры будут введены для «обеспечения гарантий здоровья и безопасности туристов и подтверждение статуса страны как безопасного туристического направления». При этом мероприятия могут быть скорректированы в зависимости от развития санитарно-эпидемической ситуации. Так, будут введены единые правила размещения туристов в отелях Болгарии, оказания им услуг в сфере развлечений, регулируется работа ресторанов и кафе, вопросы транспортных перевозок.

Сотрудникам, которые работают с туристами, рекомендована приоритетная вакцинация. Всего в туристической сфере в Болгарии занято около 150 тыс. человек, из которых около 80 тыс. уже заявили желание сделать прививку.

Ранее Болгария, а также Австрия, Чехия, Словения и Латвия призвали Брюссель провести саммит лидеров ЕС, чтобы обсудить неравномерное распределение вакцин от коронавируса между государствами сообщества. Днем ранее канцлер Австрии обвинил страны ЕС в тайном сговоре с фармацевтическими компаниями по поставкам вакцин. В среду страны Балтии призвали Евросоюз перераспределить неиспользованные вакцины.