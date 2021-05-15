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Учеников казанской гимназии №175 перевели в соседнюю школу под усиленную охрану
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Свыше 100 учеников казанской гимназии № 175, где произошло нападение, перевели на очное обучение в соседнюю школу № 174, оснащенную металлоискателем, магнитной пленкой, кнопками тревожности, 18-ю камерами.
«После этой ситуации у нас усилена охрана безопасности. Нам предоставили двух охранников Росгвардии. Весь коллектив прошел еще раз инструктаж, на котором отрабатывали действия администрации, коллектива, учеников», – цитирут ТАСС замдиректора школы №174 Резеду Харисову.
По ее словам, в школе установлены металлоискатель, тревожные кнопки, 18 камер, из которых семь стоят по периметру, остальные – внутри здания. Кроме того, учебное заведение охраняет ЧОП.
В мэрии Казани уточнили, сто ученики 9 и 11 классов будут учиться очно в отдельных кабинетах, вести уроки будут учителя гимназии №175, но школьники могут закончить год и дистанционно.
По словам замначальника управления образования Казани Альберта Ахметова, последний звонок для учеников 9 и 11 классов прозвенит в школе №174, в каком формате он будет проходить, пока неизвестно.
Сейчас также проходят родительские собрания по организации летнего отдыха для учащихся.
Напомним,11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. В совершении преступления заподозрили студента университета ТИСБИ Ильназа Галявиева. Он арестован на два месяца, ему грозит пожизненное заключение. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали. Наиболее тяжелые пятеро детей и трое взрослых были перевезены бортом МЧС в шесть клиник российской столицы.
Дуров рассказал о создании и блокировке Telegram-канала стрелявшего в школе в Казани
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Стрелявший в Казани разместил пост о своих планах в Telegram-канале за 20 минут до событий, в течение часа канал был заблокирован за призыв к насилию, сообщил создатель мессенджера Павел Дуров.
«Стрелявший в Казани упомянул о своих планах в созданном для этого Telegram-канале всего за 20 минут до теракта. На момент совершения теракта в канале был ровно один участник – сам его создатель. За 15 минут до теракта стрелок сделал канал публичным, вероятно, намереваясь оставить его как предсмертную записку. Модераторы Telegram действовали быстро: в течение часа после получения первых жалоб они заблокировали канал за призывы к насилию. Однако жалобы и подписчики появились в канале лишь после того, как убийца был задержан полицией», – написал Дуров в своем Telegram-канале.
Создатель мессенджера уточнил, что даже в том случае, если бы правоохранительные органы осуществляли мониторинг всех Telegram-каналов в реальном времени, «едва ли они успели бы предотвратить трагедию за столь короткое время: преступник намеренно не раскрывал своих планов заблаговременно и не дал никакой конкретики».
По мнению Дурова, полностью защитить общество от действий психически нестабильных людей невозможно.
«Неизбежность возникновения таких событий не делает их менее трагичными. Но они не должны служить поводом для организации охоты на ведьм или превращения общества в концлагерь», – заключил Дуров.
Нужно ли ужесточить правила приобретения огнестрельного оружия?
Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В здании учебного заведения прогремел взрыв и раздалась стрельба. В нападении подозревается студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, он задержан, ему грозит пожизненный срок. Ранее сообщалось, что в результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей, учительница английского языка, пытавшаяся спасти ребенка, а также женщина-работник, еще 23 человека пострадали.
Заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева заявила, что действия учителей при стрельбе в казанской гимназии № 175 были правильными, педагоги знали правила поведения при ЧП.
Психолог проанализировал психологический портрет напавшего на школу в Казани
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все же я склоняюсь к тому, что его поведение вызвано не какими-то личностными особенностями, а психической дисгармонией», – рассказал газете ВЗГЛЯД доцент кафедры детской и подростковой клинической психологии Михаил Иванов, комментируя рассказ родственницы о характере преступника, совершившего вооруженное нападение на школу в Казани.
Родная тетя подозреваемого в нападении на школу в Казани Ильназа Галявиева рассказала, что мальчик всегда хорошо учился, был спокойным, не курил и не пил. При этом личная жизнь у молодого человека, по ее словам, не складывалась. Кроме того, она отметила, что после задержания нападавший орал так, «как никогда не кричал».
«С одной стороны можно предположить, что всему виной сложности в личной жизни, какие-то личные кризисы, но, безусловно, нельзя отрицать и нарушение психического здоровья. Причем от мягких пограничных до психоза. В принципе, даже при психических нарушениях личностный кризис тоже может быть, но он уже более патологично будет протекать», – рассказывает Иванов.
Он подчеркивает, что то, что его характеризуют окружающие как закрытую личность, может означать проблемы со сверстниками. При этом он отмечет, что не все тихие люди имеют проблемы с социумом.
«Ему было 19 лет, поэтому мне кажется, что нужно было раньше налаживать какие-то вне семейные досуговые секции, увлечения, где ребенок мог бы себя реализовывать. Хоть его тетя и говорит, что он был личностно как-то неустроен, но все-же у него такой возраст, когда более важно профессиональное становление, и когда встречается дефицит в коммуникационном плане – это может не очень хорошо сказываться. Но все же я склоняюсь к тому, что его поведение вызвано не какими-то личностными особенностями, а психической дисгармонией», – полагает специалист.
Психолог подчеркивает, что в любом случае судить и делать какие-то однозначные выводы касательно молодого человека не стоит, поскольку итог сможет показать лишь большая комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, которая расставит все точки над «и» и определит, в каком состоянии был юноша: это реакция на какую-то ситуацию, личностную дисгармонию или это тяжелое психическое расстройство.
«Безусловно, нужно будет проанализировать, какой контент мальчик смотрел, насколько какие-то другие силы могли на него влиять и так далее», – говорит Иванов.
По словам собеседника, психологи должны больше работать с подростками и юношами, выявлять их какие-то сильные и слабые стороны. Сильные – профориентационные, слабые – личностная уязвимость, тревожность. С ребятами необходимо работать, увеличивать их стрессоустойчивость и оказывать психологическую, а в некоторых случаях даже рекомендовать психиатрическую помощь.
Во вторник в казанском лицее № 175 было совершено вооруженное нападение. В результате стрельбы погибли девять человек (двое взрослых и семеро детей), пострадал 21 человек. В нападении подозревается студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, он задержан, ему грозит пожизненный срок. Бывший классный руководитель молодого человека рассказал, что мальчик во время обучения в школе был тихим и спокойным. Тем не менее уполномоченный по правам ребенка Татарстана Ирина Волынец сообщила, что на уровне личных отношений контакта с родителями у стрелявшего не было.
Студент из колледжа Галявиева называл себя богом и покончил с собой год назад
Жительница Казани Наталья Андреева рассказала об обстоятельствах смерти ее 17-летнего сына 10 мая 2020 года. По словам женщины, ее сын учился в том же колледже, что и Ильназ Галявиев, после поступления в ТИСБИ юноша стал закрытым и конфликтным, а перед смертью начал говорить, «что он бог, что он есть зло, что он демон».
По словам женщины, она только сейчас узнала, что Галявиев учился в колледже с ее сыном Данилом Андреевым. Между подростками была разница в год. «Возможно, мой Даня не смог этого сделать. Все слова, которые говорит сейчас стрелявший, говорил мой сын. Теперь я прошу следствие возобновить мое дело», – сказала Андреева в Instagram, добавив, что когда ее сын покончил с собой, ей отказали в возбуждении дела и не стали изучать содержимое телефона.
В то же время женщина сообщила, что после смерти сына она нашла в его телефоне «определенные имена». Она считает, что ее ребенка что-то мучило. «Также был одиночкой. И оттолкнул всю свою семью. Перед смертью попросил прощения у нас», – сообщила она.
Наталья рассказала, что все началось с группы «Синий кит» в 13 лет. Кроме того, Данил также, как и Галявиев бросил колледж перед смертью. Женщина считает, что подростков может «обрабатывать» некая деструктивная организация.
В интервью телеканалу RT она рассказала, что сын также называл себя «богом». Подросток с 14-летнего возраста пытался совершить самоубийство и проходил лечение в психиатрической больнице. Его мать и отчим считали, что дело в девушке, с которой он встречался. Со слов Натальи, отчим говорил юноше, что это просто нужно пережить и преодолеть.
«Мой муж его уговаривал, что это нужно пережить. Нужно как бы преодолеть вот эти страдания. Потому что ты как бы еще молодой – и этих девочек будет много. Но то, что он начал говорить, что он бог, что он есть зло, он демон, он сам все знает и сам все решит...» – рассказала Наталья.
Данил Андреев покончил с собой 10 мая 2020 года.
Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали.
В совершении преступления заподозрили студента университета ТИСБИ Ильназа Галявиева, он арестован на два месяца, ему грозит пожизненный срок. При этом, по данным следствия, молодому человеку был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. Сам Галявиев заявил в суде об отсутствии у него тяжких заболеваний.
СМИ раскрыли диагноз напавшего на казанскую школу
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Четыре года назад медики поставили напавшему на казанскую школу Ильназу Галявиеву диагноз «Энцефалопатия», однако, несмотря на это, он был признан годным к военной службе.
«Военкомат признал Ильназа Галявиева годным к службе, несмотря на поражение головного мозга. С 2017 года он стоял на учете в поликлинике с диагнозом «энцефалопатия», сообщает Telegram-канал Life, сообщая, что заметные проблемы с головой начались у преступника летом 2020 года.
По словам родственников Галявиева, они знали о болезни. После выпуска из школы он стал жаловаться на головные боли и обратился в больницу, где и поставили диагноз.
В последнее время Галявиев жил отдельно, родители съехали в новую квартиру. О его отчислении из колледжа никто не знал.
Энцефалопатия – общее название для невоспалительных (в отличие от энцефалита) заболеваний головного мозга, при котором дистрофически изменяется ткань мозга, что приводит к нарушению его функции. Энцефалопатия бывает врожденная и приобретенная (например, органические поражения головного мозга, связанные с отравлениями, инфекциями, алкоголизмом, травмами, гиповитаминозами, сосудистыми заболеваниями головного мозга, нехваткой витамина В).
Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В нападении подозревается студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, он задержан, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали.
Устроивший стрельбу в Казани заходил в школу за час до нападения
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Бывший ученик казанской гимназии № 175 Ильназ Галявиев, напавший на учебное заведение, признался на допросе, что в день трагедии дважды приходил в школу, сообщил источник.
По данным источника Лайфа, первый раз Галявиев пришел в гимназию «на разведку» еще 6 мая. В этот день в школе занятий не было, и он решил дождаться первого рабочего дня.
Вновь на пороге учебного заведения преступник появился 11 мая за некоторое время до нападения, чтобы проверить расписание уроков и, уже исходя из него, спланировать атаку. Он пришел к выводу, что большинство школьников будут в здании во время второго урока. Тогда подозрительного парня из холла школы прогнала вахтерша. После этого Галявиев направился домой, чтобы надеть экипировку и вернуться в школу уже с оружием.
Тем временем в Сети появился видеоролик из магазина в Йошкар-Оле, где устроивший стрельбу в казанской школе Ильназ Галявиев приобрел оружие.
Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали.
В совершении преступления заподозрили студента университета ТИСБИ Ильназа Галявиева, он арестован на два месяца, ему грозит пожизненный срок. При этом, по данным следствия, молодому человеку был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. Сам Галявиев заявил в суде об отсутствии у него тяжких заболеваний.
Опубликованы фото обысков в квартире напавшего на казанскую школу
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В ходе обысков квартиры напавшего на казанскую школу Ильназа Галявиева были обнаружены гвозди, селитра, патроны, а также следы попыток поджечь квартиру.
При обыске в квартире Галявиева нашли пять упаковок селитры, бутылку с настойкой лекарства «Мухомор», упаковку силикагеля, алюминиевую пудру, весы, часовой механизм, гвозди, Коран и ряд видеозаписей, сообщает Life.
Также были обнаружены и следы попыток поджечь квартиру: Галявиев планировал устроить пожар в своей комнате в надежде, что пламя перекинется на мебель и стены, однако по счастливой случайности этого не произошло – подгорела лишь часть межкомнатной двери.
Как уточнил источник ТАСС в правоохранительных органах, «в ходе обыска в квартире Гулявиева были изъяты компоненты для создания самодельного взрывного устройства, в том числе шурупы и гвозди, которыми он мог начинить бомбу. Также было обнаружено большое количество пулевых охотничьих патронов, Коран и другая религиозная литература».
По его словам, также в квартире Гулявиева был найден его охотничий билет, банковские карты и разрешение на ношение оружия.
Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В нападении подозревается студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, он задержан, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали.
Стало известно о состоянии пострадавших в казанской школе детей
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Состояние 14 детей, пострадавших при нападении на казанскую гимназию № 175 и проходящих лечение в Детской республиканской клинической больнице Татарстана, стабильное, их жизни ничего не угрожает, сообщила глава пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
«Состояние 14 детей, оставшихся на лечении в стационаре ДРКБ, оценивается как стабильное. Их жизни ничего не угрожает», – сказала Галимова, передает РИА «Новости».
По ее словам, дети находятся под круглосуточным медицинским наблюдением.
В больницы Казани попали 23 пострадавших: 20 детей и трое взрослых. В среду пятерых детей и троих взрослых доставили для продолжения лечения в федеральные клиники в Москву. Один мальчик, получивший сотрясение мозга легкой степени и ссадины лица, был выписан из стационара под наблюдение врачей по месту жительства. Таким образом, в Детской республиканской клинической больнице Татарстана остаются 14 детей.
Во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В нападении подозревается студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, он арестован на два месяца, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали. После случившегося президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия.
Путин назвал нападение на школу в Казани варварским преступлением
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Президент Владимир Путин, открывая совещание с правительством, назвал трагедию в Казани, где во время нападения на школу погибли дети и учителя, страшной бедой и варварским преступлением.
«Мы начнем с трагедии, которая недавно произошла в Казани. Как вы знаете, два дня назад произошла страшная беда. Жертвами варварского преступления стали дети и учителя 175-й гимназии», – сказал глава государства, передает ТАСС.
Он добавил, что трагедия потрясла всю Россию, и указал, что все эти дни находится в контакте с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. «Трагедия, безусловно, потрясла нас всех. В тяжелые дни вместе с жителями Казани, с Татарстаном была и остается вся Россия. Жители всех регионов страны стремятся выразить искренние слова поддержки и сочувствия, воспринимают боль казанцев как свою собственную. Еще раз приношу самые глубокие соболезнования родным погибших, семьям, которые потеряли самое дорогое – своих детей, внуков, близких и любимых людей», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
Президент также добавил, что все, кто столкнулся с бедой в Казани, получат всю необходимую поддержку. «Хочу вновь подчеркнуть: Татарстан, все кто столкнулся с бедой, пострадавшие семьи, безусловно, получат всю необходимую поддержку и помощь», – заявил президент.
Он отметил, что для спасения жизней пострадавших при стрельбе в школе в Казани будут использованы все возможности здравоохранения. «Подчеркну: безусловно, используем все возможности нашего здравоохранения, включая ведущие клиники. Уже привлекли здесь лучших хирургов, врачей других специальностей, современное оборудование, лекарства», – сказал глава государства.
Он назвал спасение жизней пострадавших при стрельбе в Казани важнейшей задачей.
Кроме того, Путин заявил о необходимости поддержать пострадавших при стрельбе в школе. «Наш долг – поддержать тех, кто оказался жертвой этого страшного преступления. Как докладывали, выплаты из регионального бюджета на эти цели уже начаты, я прошу правительство РФ также подключиться и оказать, если потребуется, дополнительную помощь пострадавшим», – сказал он.
Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали.
В совершении преступления заподозрили студента университета ТИСБИ Ильназа Галявиева, он арестован на два месяца, ему грозит пожизненный срок. При этом, по данным следствия, молодому человеку был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. Сам Галявиев заявил в суде об отсутствии у него тяжких заболеваний.
Познер призвал не восстанавливать в России смертную казнь после трагедии в Казани
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Высшую меру наказания можно рассматривать только как форму мести. Ни в одной стране мира она не приводила к сокращению преступности. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД журналист Владимир Познер. Ранее в обществе вновь зазвучали призывы расстреливать тех, кто виновен в массовом убийстве детей.
«Казнь можно рассматривать только как мщение, а не как способ борьбы с преступностью. Я считаю, что не мы создаем жизнь и не нам ее прекращать», – сказал тележурналист Владимир Познер и добавил: «Вот почему я считаю, что в России не нужно снимать мораторий на расстрелы». Что касается нападения убийцы-одиночки на школу № 175 в Казани, то в данном случае, заметил журналист, «мы имеем дело, по-видимому, с больным человеком».
Нужно ли ужесточить правила приобретения огнестрельного оружия?
После массовой гибели детей в казанской школе в России вновь вспыхнули дебаты о возвращении смертной казни. Мнения разделились. Так, продюсер Максим Фадеев предложил вернуть
казнь для убийц и маньяков. Такой же точки зрения придерживается
писатель-фантаст Сергей Лукьяненко.
В свою очередь журналист Владимир Соловьев заявил, что «всегда был за смертную казнь». «Когда речь идет о жизни детей, то здесь не вопрос о том, чтобы убийца страдал на пожизненном заключении, раскаялся... Важно не допустить повторного преступления, совершенного этим персонажем», – пояснил Соловьев.
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что возможность отмены действующего моратория на казни в России исключена. В интервью РИА «Новости» сенатор пояснил, что это следует из решения Конституционного суда РФ по соответствующему вопросу. В России, как стране-участнице Совета Европы, установлен мораторий на подобный вид наказания.
Последний расстрел в России состоялся в 1996 году. Официально на приведение смертных приговоров в исполнение мораторий был наложен в 1997 году.
Психолог объяснила попытки школьников шутить о расстреле одноклассников
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Поведение школьников, которые ради шутки говорят или пишут в интернете о расправе со своими одноклассниками или школой, может сигнализировать о скрытой агрессии, поэтому с этим необходимо работать, сказала газете ВЗГЛЯД доктор психологии, автор первой российской запатентованной методики развития эмоционального интеллекта детей Виктория Шиманская.
Ученик старших классов одной из школ Благовещенска написал в комментариях к видео о событиях в Казани, размещенному в соцсетях, что собирается сделать в своем учебном заведении «то же самое». Правоохранительные органы забили тревогу, мальчика задержали. Во время допроса школьник признался, что просто пошутил.
«Нужно понимать, что подростковый возраст – это момент, где подростку действительно важно привлечение внимания к себе. И нередко это происходит через элемент анонимности (с помощью звонка, записи в соцсетях и так далее). Но, к сожалению, действия и последствия очень часто в подростковом возрасте не отслеживаются, с чем и связано большинство асоциальных моментов поведения подростков», – говорит Шиманская.
Поэтому, безусловно, с подростками, которые позволяют себе шутки о расправе с одноклассниками, школой и так далее, необходимо проводить работу, продолжает специалист. Причем не индивидуально с ребенком, а совместно с его родителями или опекунами. Это очень важно, поскольку подросток – это взросло выглядящий ребенок, который только начинает осознавать ответственность за свои действия.
«Действительно, ребенок может уйти в состояние стресса, неадекватной фантазии, у него могут всплывать ситуации из фильмов и так далее. Скорее всего через час он уже так не поступит. Именно поэтому очень важно, чтобы все разбирательства проводились с родителями, поскольку в тех семьях, в которых контакт присутствует, будь то буллинг в школе или иная ситуация – родители это чувствуют и могут помочь», – объясняет психолог.
Она обращает внимание на то, что любое подобное проявление нестандартного поведения (угроза расправы над школой), даже в виде шутки, как у подростка, так и у взрослого человека не может быть беспочвенным. Именно поэтому в каждой ситуации необходимо разбираться, искать причину такого поведения.
«Причина действительно может быть в нехватке внимания, и тогда мы просто с этим работаем. Но здесь может быть и скрытая агрессия. Это не значит, что ребенок действительно пойдет стрелять, но это внутренняя скрытая агрессия, которая возвышается, она есть. А значит, может быть и какая-то сложная ситуация в школе, в классе атмосфера», – считает Шиманская.
В любом случае, когда происходят такие проявления, заниматься этим необходимо с двух сторон: с психологической, выявлять причину, а также со стороны правоохранительных органов провести просветительско-разъяснительную деятельность с точки зрения юридического момента (безопасность), подчеркивает собеседник.
«Даже то, что ребенок не через кружки, спорт или другие какие-то вещи проявляет себя, а выбирает именно такой способ привлечения внимания – это в любом случае говорит о травматичности», – заключила эксперт.
Во вторник в лицее в Казани молодой человек открыл стрельбу. Погибли семь детей и двое взрослых, более 20 человек ранены. Нападавшего задержали, он арестован на два месяца, ему грозит пожизненный срок.
В этот же день поздно вечером крымчанин в социальных сетях сообщил о готовящемся террористическом акте в одном из образовательных учреждений республики. Правоохранительные органы немедленно отреагировали на данное сообщение, в ходе проверки информация не подтвердилась. Написавший данное сообщение объяснил, что таким образом просто хотел проверить оперативность действий силовых структур.
Путин поручил наградить сотрудников школы в Казани
Президент Владимир Путин поручил внести предложение о награждении государственными наградами учителей и других сотрудников школы в Казани, на которую было совершено нападение.
«Я прошу внести предложение о награждении государственными наградами учителей и других сотрудников гимназии», – сказал Путин на совещании с членами правительства, передает РИА «Новости».
Президент отметил, что многие учителя в страшные минуты нападения, когда в здании звучали выстрелы, стояли у входа в классы и были готовы бороться и защищать своих учеников, помогая им выбраться и укрыться. «Никто не покинул свой пост. Все исполнили свой профессиональный долг и человеческий долг», – заключил он.
Глава государства подчеркнул, что все сотрудники гимназии действовали героически и в высшей степени профессионально, закрывая собой детей, передает РИА «Новости».
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, если бы не мужество и быстрая реакция учителей, жертв трагедии в казанской гимназии № 175 могло быть намного больше.
Ранее Путин назвал трагедию в Казани, где во время нападения на школу погибли дети и учителя, страшной бедой и варварским преступлением.
Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали.
В совершении преступления заподозрили студента университета ТИСБИ Ильназа Галявиева, он арестован на два месяца, ему грозит пожизненный срок. При этом, по данным следствия, молодому человеку был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. Сам Галявиев заявил в суде об отсутствии у него тяжких заболеваний.
Глава Росгвардии предложил повысить возраст для покупки гражданского оружия
Возраст для покупки гражданского оружия в России необходимо повысить до 21 года, считает директор Росгвардии Виктор Золотов.
«Необходимо возвратиться к возрастному цензу в 21 год, то, что мы говорили до этого», – сказал он на совещании президента Владимира Путина с правительством. Об этом сообщает ТАСС.
Также он отметил, что те, кто получает разрешение на приобретение оружия, должны проходить психологическое тестирование. «Нам необходимо также совместно, непосредственно с Минздравом осуществлять психологическое тестирование [при получении справки]», – отметил глава Росгвардии.
Помимо этого, считает Золотов, выдавать полуавтоматическое и гладкоствольное оружие можно только после того, как человек уже владел 5 лет другим оружием.
«Нам необходимо установить, что выдача полуавтоматического гладкоствольного оружия систем «Хадсан», «Хантер», «Сайга», «Ланкастер» будет после того, как граждане прошли пятилетний срок с гладкоствольным оружием, потому что полуавтоматическое оружие может быть приближено к нарезному», – предложил он.
Глава Росгвардии предложил ввести обязательное прохождение курса молодого бойца для получение охотничьего билета. «Ужесточить, конечно, требования к выдаче непосредственно охотничьего билета, а именно, говоря военным языком, нужно проходить курс молодого бойца тем, кто получает впервые гладкоствольное оружие», – сказал Золотов.
Нужно ли ужесточить правила приобретения огнестрельного оружия?
Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали.
Путин заявил, что решения по усилению контроля за оборотом оружия в России должны быть жесткими, должна быть ответственность тех, кто выдает лицензии.
СК: Галявиев в день нападения установил взрывное устройство в школе
В день нападения на школу в Казани подозреваемый Ильназ Галявиев установил на первом этаже учебного заведения взрывное устройство, заявил следователь в зале суда.
«Находясь на первом этаже здания гимназии № 175, установил около входа в кабинет английского языка самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами», – цитирует следователя ТАСС. Уточняется, что при нападении на школу он выстрелил не менее 17 раз.
Галявиев ранее был доставлен в суд, где ему изберут меру пресечения. В зале суда он заявил, что у него нет тяжких заболеваний.
Нужно ли ужесточить правила приобретения огнестрельного оружия?
Ранее официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что следствие будет ходатайствовать об аресте Галявиева. По данным СК, молодому человеку был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга.
Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В нападении подозревается студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, он задержан, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали.
По данным СМИ, четыре года назад медики поставили напавшему на казанскую школу Ильназу Галявиеву диагноз «Энцефалопатия», однако, несмотря на это, он был признан годным к военной службе.
Ученица школы в Казани рассказала о спасении ее сестры учителем физкультуры
Пятиклассница 175-й казанской гимназии Ангелина Лазарева рассказала, что ее младшую сестру – второклассницу во время нападения на школу придавила шкафом взрывная волна. Выбраться из здания ей помог учитель физкультуры, который донес школьницу до ворот гимназии.
«Мою сестренку от взрывной волны накрыло шкафом. Разбились стекла, попали на одноклассников, но мою сестру защитил шкаф. Все выбежали, не заметили, что ее нет. Она кричала «Помогите!», но никто не слышал. Она выбралась из-под шкафа сама, с трудом смогла вытащить ногу, села на окно и стала кричать», – цитирует РИА «Новости» Ангелину.
По словам школьницы, выбраться из гимназии, где в это время Ильназ Галявиев расстреливал детей, сестре помог учитель, который стоял на улице и помогал доставать первоклассников из окна. Он донес школьницу до забора.
«Очень хорошо сработал наш учитель по физкультуре, спас ребенка», – добавила ее мама Надежда Александровна.
По словам Ангелины Лазаревой, сейчас ее сестра дома, врачи диагностировали у нее сильный ушиб, но в тот день, как и других пострадавших, забрали в больницу.
Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали.
В совершении преступления заподозрили студента университета ТИСБИ Ильназа Галявиева, он арестован на два месяца, ему грозит пожизненный срок. При этом, по данным следствия, молодому человеку был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. Сам Галявиев заявил в суде об отсутствии у него тяжких заболеваний.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как учителя казанской гимназии спасали детей от убийцы.
Продюсер Фадеев призвал вернуть в России смертную казнь
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Продюсер и композитор Максим Фадеев, комментируя на стрельбу в казанской школе, выступил за возвращение в России смертной казни для убийц и маньяков.
«Когда начнут умирать те, кто виновен, а не наоборот? … Казнь, только казнь приведет к пониманию того, что за поступки надо будет ответить головой. Я считаю, что нужно вернуть смертную казнь», – написал Фадеев в Instagram.
Также он считает, что привлекать к уголовной ответственности за тяжкие преступления, в том числе за убийства, нужно с 13 лет.
Некоторые подписчики Фадеева согласились с его точкой зрения. «Прав! В каждом слове правда!» – прокомментировала пользователь dryginavalentina. «Порой, я тоже думаю, что смертная казнь нужна», – написала ekaterinaputyakova, сообщает Ura.ru.
Впрочем, не все комментаторы поддерживают мнение продюсера. «Одной смертной казнью не решить проблемы», – заявила пользователь green_aramat, предположив, что так могут пострадать невиновные. Некоторые подписчики предложили больше внимания уделять психологическому здоровью и воспитанию детей.
Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В нападении подозревается студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, он задержан, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали.