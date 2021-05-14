Организаторы предупредили об окончании приема заявок на конкурс «Лидеры России»

До окончания приема заявок на конкурс «Лидеры России» – флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» – осталось четыре дня, завил наставник трека «Наука», министр науки и высшего образования Валерий Фальков, призвав россиян поторопиться с заполнением анкет.

Фальков отметил, что к 14 мая на трек «Наука» заявки подали около 6 тыс. человек. Самые активные регионы: Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Татарстан и Свердловская область. Регистрация закроется 17 мая в 23.59 по московскому времени, говорится в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

«Если мы хотим изменить мир к лучшему, трансформировать университет или научный институт, в котором работаем, реализовать важный проект либо сформировать новую позитивную практику, то надо начинать с себя. И участие в подобного рода конкурсах – это прекрасная возможность посмотреть на себя со стороны, обменяться идеями, получить дополнительный багаж знаний, навыков, умений. Это важно, в первую очередь, для самореализации и саморазвития», – отметил Фальков.

В треке «Наука» могут участвовать граждане России в возрасте до 55 лет с управленческим опытом не менее двух лет. Также у участников должен быть опыт работы в сфере исследований и разработок и не менее одной научной (научно-популярной) публикации или патента.

«Наука – уникальный вид человеческой деятельности. Сегодня наука пронизывает все отрасли экономики и, в каком-то смысле, является фактором национальной безопасности. Без приоритетного внимания к науке невозможно развитие государства. Этим объясняется и интерес большого количества молодежи к участию в треке «Наука» конкурса «Лидеры России», – заявил Фальков.

Впервые трек «Наука» был введен в рамках третьего конкурса «Лидеры России 2020». Тогда на участие поступило 22 272 заявки. В полуфинал конкурса вышли 214 участников из 52 регионов. Победителями трека стали 30 человек.

В четвертом конкурсе «Лидеры России» финалисты трека «Наука» получат возможность повышения квалификации в ведущих вузах и научных организаций страны. Победители трека получат наставников из числа членов Совета при президенте РФ по науке и образованию, руководителей крупнейших вузов и научных организаций, глав корпораций и ведущих российских ученых, а также стажировки и вакансии в профильных министерствах, ведущих вузах, научных организациях и крупных корпорациях. Кроме того, победителей ждет членство в Координационном совете по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию. Наставниками победителей станут сильнейшие управленцы в сфере науки, которые поделятся своим опытом и помогут в развитии.

Фальков также обратился к молодежи, призвав подавать заявки на участие в треке «Студенты» четвертого конкурса «Лидеры России». В этом треке могут участвовать молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет, обучающиеся в ссузах, на программах бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры или закончившие обучение не более двух лет назад.

«Этот трек появился по инициативе самих студентов. Конкурс позволит продвинутой, смелой и очень активной части нашего студенчества реализовать себя. Участие в таких проектах – это, однозначно, вклад в копилку. Будущий работодатель наверняка поинтересуется, насколько активную жизненную позицию занимает или занимал выпускник вуза. Сегодня большой спрос на людей с инновационным мышлением, тех, кто смотрит далеко в будущее, имеет так называемые «мягкие навыки» и опыт реализации проектов», – отметил Фальков.

Подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте ЛидерыРоссии.рф до 17 мая 2021 года 23.59 по московскому времени на один из восьми представленных треков: «Наука», «Здравоохранение», «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Культура», «Информационные технологии», а также на треки «Студенты» и трек «Международный».