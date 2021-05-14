Майора вооруженных сил США задержали по делу о штурме Капитолия

Политолог оценил письмо генералов США о недееспособности Байдена

«Военные США недовольны идеей вывода войск из Афганистана и ситуацией в Израиле», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Борис Межуев, комментируя открытое письмо, подписанное 124 отставными генералами, в котором они поставили под сомнение психическое и физическое состояние президента США Джо Байдена.

«Подобный шаг со стороны военных был ожидаем, потому что было видно, что президент США Джо Байден не оправдывает их надежды. Хотя ранее военный корпус поддержал демократов и выступил против Дональда Трампа», – напомнил философ, политолог-американист Борис Межуев.

«Военные США всегда были недовольны идеей выхода из Афганистана и боролись против нее, – пояснил собеседник. – Они считают, что если американские войска выйдут из Афганистана, то рано или поздно в условиях предполагаемой победы талибов все вернется на круги своя и на основе запрещенного в России движениЯ «Талибан» возникнет очередная «Аль-Каида».

Кроме того, добавил эксперт, военных США беспокоит ситуация в Израиле. «Безусловно, нельзя все, что происходит, приписать Байдену. Это имеет свои предпосылки. Тем не менее американские генералы считают, что нужно было соблюдать твердость в отношении арабов, тогда не произошло бы того, что происходит сейчас в Израиле», – полагает политолог.

«Это знаковые вещи: ослабление ближневосточной политики, отсутствие жесткого наступления на этом фланге и сведение центральноазиатской политики к выводу войск из Афганистана вызывают недовольство военных США, – считает Межуев. – В целом администрация Байдена выглядит рыхлой и слабоватой. Для главы страны – это сильный вызов. Республиканская партия будет резко усиливаться на этом фоне».

Собеседник также предположил, что возможно в этой истории также есть связь с открытым письмом, ранее опубликованным французскими военными в издании Valeurs Actuelles. Они поддержали 20 отставных французских генералов, которые в обращении к президенту Эммануэлю Макрону потребовали «спасти страну от распада».

Напомним, ранее более 120 отставных американских генералов поставили под сомнение психическое и физическое состояние президента США Джо Байдена и подняли вопрос о состоявшихся в 2020 году президентских выборах.

«Наша нация находится в глубокой опасности. Мы как никогда с момента нашего основания в 1776 году сражаемся за выживание в качестве конституционной республики», – сказано в открытом письме, которое подписали 124 отставных генерала.

«Нельзя игнорировать психическое и физическое состояние главнокомандующего (вооруженными силами США Джо Байдена). Он должен быть способен быстро принимать точные решения в сфере национальной безопасности, включая жизнь и здоровье, где угодно, днем и ночью», – подчеркивают авторы письма.

Отставные американские генералы также написали, что нынешняя администрация США «запустила в диктаторской манере полномасштабную атаку на конституционные права американских граждан, быстро подписав в обход Конгресса более 50 исполнительных указов, многие из которых отменяют эффективную политику предыдущей администрации».

«Без честных и справедливых выборов, которые точно отражают волю народа, наша конституционная республика потеряна... ФБР и Верховный суд должны быстро действовать, когда всплывают нарушения на выборах, и не игнорировать их, как это было в 2020 году», – отмечается в письме.

Напомним, Байден перепутал Дональда Трампа с Джорджем Бушем–младшим, «салон» и «салун», а в своей речи о России пару раз оговорился, перепутав эскалацию и вакцинацию, неправильно произнеся фамилию российского лидера Владимира Путина, трижды запнулся в речи о России, а также назвал старшеклассниками пятиклассников в Вирджинии.

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