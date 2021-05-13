В Сети высмеяли «опустившуюся» до поедания хлеба Гвинет Пэлтроу

Сценарист и писательница Лилия Ким рассказала о набирающем на Западе обороты скандале вокруг американской актрисы Гвинет Пэлтроу, которая пожаловалась, что во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса «достигла дна» и начала есть макароны и хлеб.

«Гвинет Пэлтроу… поделилась, что во время карантина достигла дна (hit the bottom) – пила коктейль каждый день, иногда даже два, ела пасту – и так все было плохо, что даже хлеб. Выборы и даже карантин у нас почти закончился – поэтому за признание, что карантин угнетал ее аж до употребления углеводов, Гвинет Пэлтроу вдруг прилетело так, как даже за продажу свечей с ароматом ее вагины не прилетало», – написала Ким в Facebook.

Она предположила, что высказывания американской актрисы можно описать фразой disconnected rich person, что переводится как «оторванный от реальности по причине богатства персонаж».

«Третий день блогеры, новости, просто народ вокруг – глумятся над things got dark (настала жопа) в параллельном мире Гвинет, где ничего хуже каминг-аута «я ела хлеб» не может быть», – добавила Ким.

Пользователи Сети с иронией отнеслись к этой новости.

«Смешанные чувства... человек имеет славу, богатство – и не может позволить себе поесть макарон (в обычной жизни). Дно другого уровня», – написал один из них.

«А я ее понимаю. Видимо, человек реально в депрессии был», – сыронизировала другая.

«У меня такая же проблема, как у Гвинет! Я бы даже сказал, я/мы как Гвинет!» – добавил третий.

«Умеют же люди пиариться», – отметил еще один пользователь.

Ранее Пэлтроу в подкасте Smartless призналась, что во время карантина каждый день пила виски и ела хлеб. «Я выпивала семь дней в неделю, варила макароны и ела хлеб. Я абсолютно сошла с рельсов», – заявила актриса.

Она отметила, что даже придумала коктейль Buster Paltrow, названный в честь ее деда, который очень любил виски сауэр. Пэлтроу готовила свою версию напитка, в которую добавляла виски из киноа, лимонный сок и кленовый сироп. Кроме того, после спиртного ее тянуло на сигареты.